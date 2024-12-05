В Минске прошел Форум по управлению интернетом

Источник материала: ProBusiness





Завершился шестой Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2024. Основные IT-тренды, кибербезопасность, влияние интернета на разные категории людей и изменение медиаландшафта — вот лишь часть повестки дня.

Форум традиционно является единственной в стране площадкой, которая собирает представителей всех сторон, заинтересованных в развитии интернета: государственных органов и ведомств, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также рядовых интернет-пользователей. В этом году главное событие интернет-отрасли посетили около 400 участников.





«Формат IGF не имеет аналогов. Это лакмусовая бумажка для всех процессов, происходящих в интернет-среде. Кроме того, это возможность достаточно точно определить, какие темы будут в тренде в ближайшие время», — считает старший менеджер ICANN в Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Анисимов.

Центральной темой Belarus IGF-2024 стала цифровая трансформация — эксперты обсудили, каким образом новые технологии меняют традиционные подходы к медиа, ведению бизнеса, образованию и государственным услугам.

«Повестка дня в этом году составлялась Программным советом на основе предложений от интернет-пользователей, — отмечает генеральный директор beCloud Олег Седельник. — Особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности, персональных данных, защиты детей и других наиболее уязвимых категорий интернет-пользователей. А также IT-трендам, наиболее актуальным для нашей страны, и специфике развития национального интернет-сегмента».





Так, по данным первого заместителя Министра связи и информатизации Павла Ткача, за минувшие 5 лет протяженность волоконно-оптических линий связи в стране увеличилась почти в 2,5 раза. Число абонентов со скоростью интернет-доступа более 100 Мбит/с выросло более чем в 4 раза, а охват территории 4G достиг 93%.





«С первого года своего существования Belarus IGF держит высокую планку даже по сравнению с более крупными региональными Форумами по управлению интернетом, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы всегда делаем ставку на практический характер обсуждений, что создает фундамент для реальных изменений в интернет-отрасли. В этом году участники обсуждали вопросы законодательного регулирования ИИ-технологий и обработки персональных данных. Спорили о стандартах и нормах новых медиа. Говорили о цифровых решениях для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Поднимали вопросы о рисках, связанных с взаимодействием несовершеннолетних пользователей с социальными сетями. Особое внимание уделялось теме EdTech и подготовке нового поколения специалистов в области информационных технологий и журналистики.»





Belarus IGF — часть глобального Internet Governance Forum, который проходит под эгидой ООН по всему миру. Его основная задача состоит в том, чтобы интернет-отрасль развивалась на основе открытого диалога между всеми без исключения заинтересованными сторонами.