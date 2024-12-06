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«Могут признать взаимозависимыми, со всеми вытекающими последствиями». Риски открытия компании в России: что нужно знать белорусским предпринимателям
06.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Любой предприниматель стремится к оптимизации затрат. Можно экономить на зарплатах (но лучше не надо, а то все работники
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— Немало собственников бизнеса решают открывать юридическое лицо в Российской Федерации, не понимая и не просчитывая всех рисков. Фактически, они переносят бизнес в другую, по их мнению, более выгодную юрисдикцию.
Однако давайте смоделируем ситуацию. Собственник или несколько собственников белорусской компании решают открыть юридическое лицо в России. И владельцами этой российской компании будут являться они сами или их родственники.
По законодательству Республики Беларусь (так же как и по законодательству Российской Федерации) эти две компании будут признаваться взаимозависимыми. Кстати, сейчас взаимозависимость может признаваться не только по юридически обозначенным в документах собственникам.
По документам компания может быть зарегистрирована на знакомого, но впоследствии, при изучении деятельности этой компании, может быть установлено, что конечным бенефициарным владельцем двух компаний является одно физическое лицо. И тогда эти две компании также будут признаваться взаимозависимыми.
Если организация регистрируется по юридическому адресу и фактически по нему не находится, то местонахождение такой организации может быть признано местонахождением высшего органа управления, то есть собственника, или исполнительного органа, то есть директора.
Если директор находится на территории Беларуси и управляет компанией отсюда, если бухгалтерские документы и товары находятся здесь же, отгрузка товаров происходит с территории Беларуси, то доходы российской компании могут быть признаны доходом беларуской компании со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому, задумываясь над открытием российской компании, ответьте себе честно: кто будет фактически управлять этой компанией? Какую функцию она будет нести? И стоят ли налоговые риски (а они достаточно высокие) той небольшой выгоды, которую вы планируете получить?
Мой совет: если в вашем бизнесе происходят вещи, на которые вы не можете повлиять, посмотрите на них под другим углом и направьте в свою пользу. Но все делайте обдуманно.
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«Могут признать взаимозависимыми, со всеми вытекающими последствиями». Риски открытия компании в России: что нужно знать белорусским предпринимателям
Любой предприниматель стремится к оптимизации затрат. Можно экономить на зарплатах (но лучше не надо, а то все работники разбегутся), аренде, узких специалистах...
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