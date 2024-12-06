Международный конкурс «Выбор года» представляет победителей 2024 года!

Источник материала: ProBusiness





«Выбор года» более 20 лет собирает информацию о самых разных сферах рынка и по комплексной методике определяет лидеров. Звание «Выбор года» — не просто золотая медаль, каждый участник получает масштабную аналитику, чтобы еще лучше изучить вкусы и потребности своих клиентов.





Символику «Выбор года» знают не только белорусы, ведь проект существует еще в 4 странах. «Мы не критикуем, мы ищем лучших, — рассказывает Жанна Забельская, руководитель проекта в Беларуси. — Наши победители, это не те, кому повезло. Не те, кто никогда не ошибается. Но те, кто всегда ищет новые способы, кто старается больше, чем его конкурент, кто поднимается после неудачи и действует еще прицельней. Те, благодаря кому мы с вами можем покупать качественные товары и пользоваться высококвалифицированными услугами».





28 ноября в ресторане Wood&Fire прошла 23-я торжественная церемония награждения победителей. Мы рады поделиться с вами списком лучших компаний и брендов по результатам масштабных маркетинговых исследований «Выбор года 2024»:





Продукты питания и напитки

Яйца — ABC

Горчица — АВС

Хрен — АВС

Пюре фруктово-овощное — АВС

Кетчуп (белорусского производства) — АВС

Майонез — КАМАКО

Макаронные изделия группы В — ПАСТОРАЛЬ

Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Глазированные десерты (с творогом) — БЕЛЛАКТ

Шоколад (белорусского производства) — КОММУНАРКА

Сыр с голубой плесенью (белорусского производства) — РОКФОРТИ

Красота и здоровье

Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE

Программа сбалансированного питания — HERBALIFE

Экстренная контрацепция — ПОСТИНОР

Санаторий — РАДОН

Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА

Одежда, обувь и аксессуары

Сумки и аксессуары (белорусского производства) — GALANTEYA

Сеть магазинов джинсовой одежды — COLIN’S

Сеть магазинов ювелирных изделий и часов — ZIKO

Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС

Товары/услуги для питомцев

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника (Гомельской области) — ПОЛИВЕТКЛИНИКА

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK

Сеть автосервисов — SOLID AUTO SERVICE

Все для дома, строительства и ремонта

Средства для устранения засоров — 911

Модульные кухни — МОДУЛЬ ОНЛАЙН

Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Услуги. Отдых и развлечения

Казино — ШАНГРИ ЛА

Букмекер — BETERA

Онлайн-казино — BETERA

Банк — БЕЛАРУСБАНК

Карточный продукт — ХАЛВА

Туроператор — TEZ TOUR

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — МТС

Образовательные курсы в IT-сфере — IT-ACADEMY (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)

IT образование для детей и подростков — ITEEN ACADEMY (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)

СМИ

Радиостанция — UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса

Бизнес туризм — ROYAL SKY GROUP

Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Компания по поставкам и внедрению современных мировых технологий в лабораторной диагностике — БЕЛРЕАМЕД

Поставщик инженерного и сантехнического оборудования — ЧИСТЫЙ БЕРЕГ