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Международный конкурс «Выбор года» представляет победителей 2024 года!

06.12.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


«Выбор года» более 20 лет собирает информацию о самых разных сферах рынка и по комплексной методике определяет лидеров. Звание «Выбор года» — не просто золотая медаль, каждый участник получает масштабную аналитику, чтобы еще лучше изучить вкусы и потребности своих клиентов.


Символику «Выбор года» знают не только белорусы, ведь проект существует еще в 4 странах. «Мы не критикуем, мы ищем лучших, — рассказывает Жанна Забельская, руководитель проекта в Беларуси. — Наши победители, это не те, кому повезло. Не те, кто никогда не ошибается. Но те, кто всегда ищет новые способы, кто старается больше, чем его конкурент, кто поднимается после неудачи и действует еще прицельней. Те, благодаря кому мы с вами можем покупать качественные товары и пользоваться высококвалифицированными услугами».


28 ноября в ресторане Wood&Fire прошла 23-я торжественная церемония награждения победителей. Мы рады поделиться с вами списком лучших компаний и брендов по результатам масштабных маркетинговых исследований «Выбор года 2024»:


Продукты питания и напитки

Яйца — ABC
Горчица — АВС
Хрен — АВС
Пюре фруктово-овощное — АВС
Кетчуп (белорусского производства) — АВС
Майонез — КАМАКО
Макаронные изделия группы В — ПАСТОРАЛЬ
Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Глазированные десерты (с творогом) — БЕЛЛАКТ
Шоколад (белорусского производства) — КОММУНАРКА
Сыр с голубой плесенью (белорусского производства) — РОКФОРТИ

Красота и здоровье

Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE
Программа сбалансированного питания — HERBALIFE
Экстренная контрацепция — ПОСТИНОР

Санаторий — РАДОН

Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА

Одежда, обувь и аксессуары

Сумки и аксессуары (белорусского производства) — GALANTEYA
Сеть магазинов джинсовой одежды — COLIN’S
Сеть магазинов ювелирных изделий и часов — ZIKO
Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС

Товары/услуги для питомцев

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ
Ветеринарная клиника (Гомельской области) — ПОЛИВЕТКЛИНИКА

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK
Сеть автосервисов — SOLID AUTO SERVICE

Все для дома, строительства и ремонта

Средства для устранения засоров — 911
Модульные кухни — МОДУЛЬ ОНЛАЙН
Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Услуги. Отдых и развлечения

Казино — ШАНГРИ ЛА
Букмекер — BETERA
Онлайн-казино — BETERA
Банк — БЕЛАРУСБАНК
Карточный продукт — ХАЛВА
Туроператор — TEZ TOUR
Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — МТС
Образовательные курсы в IT-сфере — IT-ACADEMY (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)
IT образование для детей и подростков — ITEEN ACADEMY (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)

СМИ

Радиостанция — UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса

Бизнес туризм — ROYAL SKY GROUP
Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Компания по поставкам и внедрению современных мировых технологий в лабораторной диагностике — БЕЛРЕАМЕД
Поставщик инженерного и сантехнического оборудования — ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

Подробно о проекте и методике определения лидеров можно прочесть на сайте.

 
 
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«Выбор года» более 20 лет собирает информацию о самых разных сферах рынка и по комплексной методике определяет лидеров. Звание «Выбор...
 
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