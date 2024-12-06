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Международный конкурс «Выбор года» представляет победителей 2024 года!
06.12.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Выбор года» более 20 лет собирает информацию о самых разных сферах рынка и по комплексной методике определяет лидеров. Звание «Выбор года» — не просто золотая медаль, каждый участник получает масштабную аналитику, чтобы еще лучше изучить вкусы и потребности своих клиентов.
Символику «Выбор года» знают не только белорусы, ведь проект существует еще в 4 странах. «Мы не критикуем, мы ищем лучших, — рассказывает Жанна Забельская, руководитель проекта в Беларуси. — Наши победители, это не те, кому повезло. Не те, кто никогда не ошибается. Но те, кто всегда ищет новые способы, кто старается больше, чем его конкурент, кто поднимается после неудачи и действует еще прицельней. Те, благодаря кому мы с вами можем покупать качественные товары и пользоваться высококвалифицированными услугами».
28 ноября в ресторане Wood&Fire прошла 23-я торжественная церемония награждения победителей. Мы рады поделиться с вами списком лучших компаний и брендов по результатам масштабных маркетинговых исследований «Выбор года 2024»:
Продукты питания и напитки
Яйца — ABC
Красота и здоровье
Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE
Санаторий — РАДОН
Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА
Одежда, обувь и аксессуары
Сумки и аксессуары (белорусского производства) — GALANTEYA
Товары/услуги для питомцев
Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ
Авто, мото, вело
Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK
Все для дома, строительства и ремонта
Средства для устранения засоров — 911
Услуги. Отдых и развлечения
Казино — ШАНГРИ ЛА
СМИ
Радиостанция — UNISTAR
Товары/услуги для бизнеса
Бизнес туризм — ROYAL SKY GROUP
Подробно о проекте и методике определения лидеров можно прочесть
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«Выбор года» более 20 лет собирает информацию о самых разных сферах рынка и по комплексной методике определяет лидеров. Звание «Выбор...
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