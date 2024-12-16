От шампанского до массажного кресла. Что белорусские компании дарят партнерам и клиентам к Новому году

Источник материала: ProBusiness

В ближайшие две недели многие маркетологи, руководители отделов продаж, а иногда и собственники компаний превратят свои автомобили в волшебные сани, а самих себя — в Дедов Морозов и Снегурочек. Начнется традиционный праздничный обмен подарками между бизнес-партнерами. Как креативно подойти к решению вопроса, не истратив весь маркетинговый бюджет? Чем здесь могут помочь нейросети? И реально ли порадовать каждого сотрудника компании-партнера, вручив всего один подарок? Представители 5 белорусских бизнесов разных масштабов и направлений поделились своими мнениями.

«Приятно удивлять партнеров лимитированными коллекциями и топовыми позициями»

Ольга Безводицкая

Директор по маркетингу предприятия «Модум»

— Я считаю, что новогодние подарки партнерам и клиентам дарить нужно. Это и знак внимания, и возможность поделиться праздничным настроением, и эффективный маркетинговый инструмент. К примеру, вы сделали брендированный календарь, вручили его компании-партнеру. Его, скорее всего, разместят в офисе — и он ежедневно будет напоминать о вашем приятном опыте сотрудничества.

Мы ранжируем подарки в зависимости от того, насколько долгосрочные и масштабные отношения у нас с клиентами и партнерами. Конечно, зачастую дарим косметику. Особенно это нравится тем компаниям, которые сами не связаны с производством и продажей средств для ухода. Приятно удивлять их лимитированными коллекциями, известными, топовыми позициями, стильными упаковками. К примеру, в этом году мы выпустили три особенных, эмоциональных продукта: гели для душа с ароматами специй и глинтвейна, имбирного печенья, штоллена. На них написана фраза, уже ставшая частью культурного кода белорусов: «С Рождеством и Новым годом поздравляет фирма Модум».





Также разработали два вида лимитированных адвент-календарей. Один из них более трендовый — со звездным небом и знаками Зодиака. При его изготовлении использовали красивую дизайнерскую бумагу, смотрится он впечатляюще. А второй адвент при открытии поет все ту же кодовую мелодию, которая уже много лет дарит праздничное настроение всем нашим землякам. В подарки обязательно вложим новинку: премиальную зубную пасту.

Несколько лет назад мы задумались: стоит ли дарить косметику партнерам и корпоративным клиентам из нашей отрасли? По сути, эти люди и так постоянно окружены пробниками, новыми продуктами, необычными решениями. Для таких случаев наша команда расширила саму концепцию новогодних подарков. Например, в прошлом году добавили сладости. Решение оказалось правильным. Одна из получательниц так и сказала: «Модум, наконец вы стали дарить не только свою косметику!». В этом году мы тоже обязательно подарим партнерам что-то некосметическое, сейчас еще продумываем, что именно это будет.





Мы любим привозить подарки самостоятельно, иногда подключаем нашего корпоративного водителя. Я считаю, что вручение из рук в руки гораздо приятнее и ценнее.

«Пад Новы год наш спецыяльны кур’ер наведвае лепшых пакупнікоў у розных намінацыях»



Настасся Цэрковіч

PR-менеджар анлайн-гіпермаркета 21vek.by

— Навагоднія падарункі партнёрам — гэта важная частка дзелавых адносін, знак падзякі за супрацу, які дапамагае ўмацаваць сувязі і стварыць станоўчае ўражанне пра кампанію. Падарункі могуць быць не толькі прыемным жэстам, але і спосабам падкрэсліць каштоўнасць партнёра для бізнесу.

Для буйных партнёраў мы звычайна абіраем больш персаналізаваныя падарункі, якія адлюстроўваюць значнасць партнёрства (эксклюзіўныя вырабы ці падарункавыя наборы высокай якасці). Для дробных ці адзінкавых партнёраў падарункі могуць быць прасцей, але ўсё адно з улікам іх інтарэсаў і патрэб. Гэта могуць быць карысныя ці сімвалічныя падарункі, універсальныя, якія падыдуць большасці людзей.



Фото: vrayu.club

Мы дорым навагоднія падарункі партнёрам асабіста. Гэта магчымасць падзякаваць за супрацу і абмеркаваць планы на наступны год. Калі ж па нейкіх прычынах не атрымоўваецца сустрэцца перад Новым годам, імкнемся перанесці сустрэчу на паслянавагодні перыяд і усё адно віншуем партнёраў асабіста. Выключэнне: калі гаворка ідзе пра замежныя кампаніі, выкарыстоўваем кур’ерскія ці паштовыя паслугі, каб перадаць падарунак своечасова.

Пра кліентаў - у нас гэта пакупнікі - таксама не забываем. Як буйны анлайн-гіпермаркет радуем іх класнымі акцыённымі прапановамі перад святамі, індывідуальнымі зніжкамі. А яшчэ пад Новы год наш спецыяльны навагодні кур’ер наведвае лепшых пакупнікоў у розных намінацыях і ўзганароджвае адмысловымі падарункамі.

Падарункі могуць быць эфектыўнай маркетынгавай прыладай, калі яны адлюстроўваюць каштоўнасці брэнда, з’яўляюцца не проста фармальнасцю, а прадумваюцца як элемент стратэгіі, даюць магчымасць запомніцца і вылучыцца сярод канкурэнтаў, як бы гэта ні гучала на фоне ўсёй чароўнасці навагодніх святаў. Што да фінансавых укладанняў, то яны апраўданы, калі падарункі ствараюць доўгатэрміновую каштоўнасць і спрыяюць развіццю адносін.

З улікам гэтага, на мой погляд, традыцыйная навагодняя мітусня не зніжае прадуктыўнасць і эфектыўнасць супрацоўнікаў у снежні. Гэта, хутчэй, іншы від прадуктыўнасці. У гэты перыяд часта праходзяць сустрэчы з калегамі і партнёрамі, актывізуецца нэтворкінг. Такія ўзаемадзеянні важныя для ўмацавання адносін і падрыхтоўкі да наступнага года, без іх немагчыма нармальна развівацца.

Падзялюся прыкладамі нашых падарункаў. У 2022 годзе каманда 21vek.by прэзентавала арыгінальны кур’ерскі міні-аўтамабіль 21vek.by, напоўнены папулярнымі таварамі сярод нашых спажыўцоў перад Новым годам — пральнай машынкай і елкай. Гэты прэзент, як мне падаецца, выдатна адлюстроўваў хуткасць і зручнасць дастаўкі, якую прапануе анлайн-гіпермаркет. Яшчэ адным цікавым падарункам быў набор елачных цацак, выкананых у стылі брэнда — іх дарылі ў 2023-м. Кожная цацка паказвала выбітнасці розных куткоў Беларусі і нашы пункты выдачы заказаў. Такі падарунак не толькі выглядаў добра, але і падкрэсліваў сувязь кампаніі з мясцовай культурай і гарадскім асяроддзем.





Сёлета анлайн-гіпермаркет 21vek.by запусціў ўтульную навагоднюю рэкламную кампанію «Час цёплых падарункаў». Мы вырашылі, што нашы партнёры таксама павінны адчуць гэту атмасферу, таму падрыхтавалі такія ж цёплыя падарункі. Пакінем ім прыемнае прадчуванне неспадзеўкі ад 21vek.by і не будзем раскрываць усе дэталі загадзя.

«Чрезмерно нейтральные подарки могут быть восприняты как формальность»

Ольга Антишина

Начальник управления маркетинга и внешних связей ОАО «Минский часовой завод»

— Новогодний период — это время для благодарности, укрепления партнерских связей и создания положительных эмоций. Даря подарки, мы выражаем искреннюю признательность за сотрудничество, подчеркиваем ценность вклада наших партнеров и клиентов, формируем у них ассоциации с надежностью и теплом нашей компании, укрепляем доверие, настраиваемся на сотрудничество в будущем. Продумывая, какими будут эти подарки, придерживаемся индивидуального подхода, чтобы подчеркнуть значимость каждого. Для крупных клиентов выбираем эксклюзивные и статусные вещи, для средних — стильные и практичные подарки. Избегаем банальных, низкокачественных вещей, канцтоваров без уникальных особенностей или универсальных наборов. Чрезмерно нейтральные подарки могут воспринять как формальность. А вот эффектные жесты запомнятся и обязательно окупят вложения средств и времени, так как улучшат репутацию компании и помогут наладить долгосрочное сотрудничество.

Например, в прошлом году мы дарили брендированные сувениры, ежедневники и календари с нашим маскотом, лимитированную коллекцию будильников, разработанную специально для партнеров (это вызвало особый отклик). Вручили сертификаты в наши фирменные магазины, чтобы клиенты и партнеры выбрали часы и аксессуары на свой вкус.

Дарить предпочитаем лично: чтобы был момент живого общения, остались яркие впечатления. Если же встреча невозможна, тщательно организовываем своевременную доставку с индивидуальным посланием.



Фото: luxpl.com

В предновогодней суете стараемся грамотно распределять задачи и планировать подготовку заранее. Командная работа и четкое расписание помогают избежать излишней загруженности. Кроме того, сам процесс подготовки зачастую еще больше объединяет коллектив.

Что касается новогодних подарков в этом сезоне, мы снова рассчитываем приятно удивить партнеров и клиентов. Наша команда постаралась учесть все — от практичности до эстетики. Подробности раскроем уже скоро.

«Дарили диффузоры с фирменным ароматом и массажное кресло для офиса компании-партнера»

Яна Горошко

Директор по маркетингу EXPONENTA GROUP

— У нас принято дарить подарки партнерам и клиентам к Новому году. Мы не нарушаем эту добрую традицию, готовиться всегда начинаем за несколько месяцев. Сначала определяемся с концепцией и направлениями, формируем бюджет. Выбранные подарки и сувениры заказываем к определенному сроку, а потом помогаем разным отделам собирать из них тематические наборы под конкретные интересы и потребности партнеров. Наборы, конечно, раскладываем в брендированные пакеты или коробки. Развозим и вручаем чаще всего самостоятельно, чтобы вживую обменяться пожеланиями на будущий год. Это кропотливая командная работа отдела маркетинга, которая хорошо организована и только повышает общую продуктивность.

Мы не ранжируем подарки по категориям «важности» или «масштабности» получателей. Скорее, делим их на рациональные, которые будут нести какую-то функциональную пользу для человека, и эмоциональные, которые вызовут впечатления, wow-эффект. Дарим продуктовые наборы (микс продукции наших ключевых брендов: EXPONENTA, DANKE, МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ), обязательно добавляем туда новинки, которые были запущены в уходящем году. И функциональную канцелярку: брендированные ежедневники и ручки, блоки для записей, настольные и настенные квартальные календари. Также вкладываем сувенирную продукцию для поддержания здорового и активного образа жизни: бутылочки для воды, термосы, футболки, рюкзаки, байки, кепки.

Из последних воплощенных идей хочется поделиться такой: в партнерстве с парфюмерами мы создали свой фирменный аромат, назвали его EXPONENTA SOUL, дарили с ним свечи и диффузоры для дома и авто. А еще в прошлом году порадовали всех сотрудников нашей дистрибьюторской компании в России. Мы подарили огромную красную коробку с бантом, в которой оказалось брендированное массажное кресло. Партнеры, конечно, были в приятном шоке, кресло установили в офисе. Мы не только позаботились о каждом, но и донесли философию бренда EXPONENTA — осознанная забота о себе.





Вложения в новогодние подарки однозначно себя окупают. Если дарить продуманные и качественные вещи, то их будут помнить, ими будут пользоваться каждый день, а ваш бренд будет на виду. Например, наши брендированные бутылочки для воды многие хотели бы даже просто купить, но их можно либо получить в подарок, либо выиграть. Так мы создаем дополнительную ценность, а обладатели бутылочек сами с удовольствием рекламируют наш бренд.

Отмечу, что запоминающийся подарок необязательно должен быть крупным и дорогим. Мы, например, также дарили открытки с собственно сочиненными новогодними стихами на ЗОЖ-тематику, трекеры полезных привычек на листах А4, виниловые стикерпаки с милыми фруктами и овощами, которые любят и пьют EXPONENTA. Часто на Новый год происходит стандартный «обмен канцеляркой», но, согласитесь, от праздничных подарков хочется больше волшебства и заботы.

В этом году мы решили провести эксперимент и выпустить креативный календарь с актуальной тематикой «Искусство правильного питания». В нем объединили реальное искусство, созданное человеком, и визуалы, сделанные нейросетями. Представьте картину Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня», но у всадника в руке — красный стакан EXPONENTA HIGH-PRO со вкусом «клубника-арбуз». Также, развивая тематику правильного питания, которую мы активно продвигаем в наших соцсетях, мы решили дарить партнерам брендированные фартуки и наборы карточек с ПП-рецептами. Обязательно дополним подарки качественными канцтоварами, продуктовыми наборами с нашими новинками, запущенными в 2024 году: густая ложковая EXPONENTA HIGH-PRO, EXPONENTA FITNESS CHEESE, EXPONENTA ТВОРОЖНАЯ.

«У новогоднего подарка в бизнесе важный смысл: давайте продолжим сотрудничать в следующей году»



Александр Гринман

Основатель агентства недвижимости Greenman Realty Group

— У агентства недвижимости, которое растет и развивается, всегда будет достаточно много партнеров и огромное количество клиентов. Я считаю, что долгосрочным, постоянным партнерам подарки нужно дарить обязательно. Что касается подарков клиентам — этот вопрос остается на усмотрение моих сотрудников. Кто-то покупает и продает квартиру с помощью агентства всего раз в жизни, это нормально. При этом есть люди, которые работают с нашими специалистами годами, регулярно обращаются за решением того или иного вопроса. Здесь речь идет о многолетних деловых отношениях, поэтому, конечно, стоит проявлять внимание и приятно напоминать о себе.

У новогоднего подарка в бизнесе простой, но важный смысл: мы были вместе в этом году, давайте продолжим сотрудничать в следующем. Распределять получателей по категориям «больше-меньше» здесь не стоит. Например, в этом году для всех партнеров мы сделаем праздничные наборы. Это шампанское, мандарины, конфеты. Также вложим брендированную продукцию — календари, ручки, ежедневники. Всё это упакуем в стильные пакеты нашего фирменного зеленого цвета. Дарить будем лично, включим в процесс многих сотрудников.

Уверен, что сами мы тоже получим подарки и будем рады любым решениям. Подарок от партнера или клиента необязательно должен быть дорогим, каким-то особенным. В первую очередь, это знак внимания, что уже само по себе ценно. Я часто сравниваю бизнес-отношения с семейными. Например, муж и жена могут по-разному зарабатывать, но ведь им не нужно обязательно дарить одинаковые по стоимости подарки. Гораздо важнее уделенное время, то, какие слова вам говорят и какой смысл вкладывают.