Team's Day от Zborka Labs: Ищем кофаундеров для стартапов!

Источник материала: ProBusiness

Мы рады пригласить всех, кто интересуется миром стартапов, на мероприятие Team's Day, где вы сможете погрузиться в атмосферу инноваций и стать частью перспективного проекта!

Дата: 18 декабря

Время: 17:30

Формат: Offline (Участие бесплатно)

Место: Конференц-зал Willing Hotel, г. Минск, ул. Ленина, 50.

Это возможность прослушать интересные питчи стартапов, пообщаться с опытными специалистами из различных областей и, возможно, стать сооснователем стартапа!

Если вы хотите стать частью динамичного стартапа, сохранив стабильность на своем текущем рабочем месте, или интересуетесь новыми трендами в сфере IT и стартапов — это мероприятие для вас! Вас ждут вдохновляющие идеи и возможность найти единомышленников для реализации новых проектов.

Регистрируйтесь здесь

Вход только по пригласительным письмам. Количество мест ограничено. Участие бесплатное.

Про бизнес выступает информационным партнером мероприятия.