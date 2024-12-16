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Team's Day от Zborka Labs: Ищем кофаундеров для стартапов!
16.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы рады пригласить всех, кто интересуется миром стартапов, на мероприятие Team's Day, где вы сможете погрузиться в атмосферу инноваций и стать частью перспективного проекта!
Дата: 18 декабря
Время: 17:30
Формат: Offline (Участие бесплатно)
Место: Конференц-зал Willing Hotel, г. Минск, ул. Ленина, 50.
Это возможность прослушать интересные питчи стартапов, пообщаться с опытными специалистами из различных областей и, возможно, стать сооснователем стартапа!
Если вы хотите стать частью динамичного стартапа, сохранив стабильность на своем текущем рабочем месте, или интересуетесь новыми трендами в сфере IT и стартапов — это мероприятие для вас! Вас ждут вдохновляющие идеи и возможность найти единомышленников для реализации новых проектов.
Регистрируйтесь
Вход только по пригласительным письмам. Количество мест ограничено. Участие бесплатное.
Про бизнес выступает информационным партнером мероприятия.
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Мы рады пригласить всех, кто интересуется миром стартапов, на мероприятие Team's Day, где вы сможете погрузиться в атмосферу инноваций и стать частью перспективного...
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