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Team's Day от Zborka Labs: Ищем кофаундеров для стартапов!

16.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Мы рады пригласить всех, кто интересуется миром стартапов, на мероприятие Team's Day, где вы сможете погрузиться в атмосферу инноваций и стать частью перспективного проекта!

Дата: 18 декабря

Время: 17:30

Формат: Offline (Участие бесплатно)

Место: Конференц-зал Willing Hotel, г. Минск, ул. Ленина, 50.

Это возможность прослушать интересные питчи стартапов, пообщаться с опытными специалистами из различных областей и, возможно, стать сооснователем стартапа!

Если вы хотите стать частью динамичного стартапа, сохранив стабильность на своем текущем рабочем месте, или интересуетесь новыми трендами в сфере IT и стартапов — это мероприятие для вас! Вас ждут вдохновляющие идеи и возможность найти единомышленников для реализации новых проектов.

Регистрируйтесь здесь 

Вход только по пригласительным письмам. Количество мест ограничено. Участие бесплатное.

Про бизнес выступает информационным партнером мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы рады пригласить всех, кто интересуется миром стартапов, на мероприятие Team's Day, где вы сможете погрузиться в атмосферу инноваций и стать частью перспективного...
 
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