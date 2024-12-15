Пафосный ресторан, секреты вовлечения сотрудников и лайфхаки для поиска инвестиций: новости бизнеса за 9-15 декабря 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Чем живет «Подземный город», почему сотрудники не будут послушными и зачем продавать бизнес, который ты сам недавно купил. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Все минчане наверняка знают, что на станции метро «Партизанская» находится ТЦ «Подземный город». Он был открыт в 2001 году и считается одним из первых подобных объектов в столице. В этом году его дважды выставляли на аукцион, и во второй раз хотели продать примерно за 16,5 млн белорусских рублей. Но покупатель, увы, так и не нашелся. Торговый центр выглядит востребованным, в отличие от ТЦ «Купаловский», о котором мы недавно писали. «Про бизнес» побывал на «Партизанской» и узнал, как себя чувствуют предприниматели и кто туда приходит за покупками .

Полезное для бизнеса

В какой-то момент найм персонала превратился из рабочего процесса в поле битвы и повод для гневных постов в соцсетях с обеих сторон. Управляющий партнер консалтинговой компании ARTITERA, профессиональный хедхантер и карьерный консультант Алексей Немкович рассказал , с чем столкнется бизнес в 2025 году.

Но еще более важно удерживать сотрудников, которых удастся привлечь. Один из способов — заниматься их развитием через корпоративное обучение. Как вовлечь в этот процесс работников? Объяснила руководитель направления кастомных проектов Lerna Corp Ирина Пристром.

Эксперт поделился , где и как предпринимателю искать инвестиции для бизнеса.

Оказывается , что зашифрованные номера помогают бизнесу увеличивать повторные продажи и защищать данные.

Истории бизнеса

В Раковском предместье, в старинном здании на территории бывшего хлебозавода по адресу ул. Раковская, 23Б, две недели назад открылось нестандартное заведение. Оно занимает три этажа, на двух из которых расположен ресторан, а на третьем — банкетный либо конференц-зал (в зависимости от запроса клиента). Причем ивент-пространство — это отдельное подразделение бизнеса. Владелец намеренно сломал все стереотипы, какие только мог: открыл ресторан-клуб, который совсем не клуб; создал эклектичный ресторан, который еще и универсальное место для проведения ивентов или праздников. «Про бизнес» встретился с Алексеем Краснощёком, основателем ресторана «Куриный клуб», чтобы понять суть бизнес-модели необычного заведения и узнать, на что предприниматель делает ставку.

Даниил Арехов возглавил с партнером кафе-пельменную «Мука» в июне 2024 года. На момент покупки заведение находилось в непростом положении. Сервис оставлял желать лучшего, а устаревшее меню не привлекало гостей. Даниил, шеф-повар с 12-летним опытом в ресторанном бизнесе, сосредоточился на кухне, а Маргарита Батыгина, заместитель директора, занялась организацией работы и взаимодействием с гостями. В разговоре они поделились, как справились с этими вызовами и что изменили в работе. Непростая история о том, как превратить заведение в место, где люди будут чувствовать себя как дома, а потом решиться на его продажу.