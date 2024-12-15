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Пафосный ресторан, секреты вовлечения сотрудников и лайфхаки для поиска инвестиций: новости бизнеса за 9-15 декабря 2024 года
15.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Чем живет «Подземный город», почему сотрудники не будут послушными и зачем продавать бизнес, который ты сам недавно купил. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Все минчане наверняка знают, что на станции метро «Партизанская» находится ТЦ «Подземный город». Он был открыт в 2001 году и считается одним из первых подобных объектов в столице. В этом году его дважды выставляли на аукцион, и во второй раз хотели продать примерно за 16,5 млн белорусских рублей. Но покупатель, увы, так и не нашелся. Торговый центр выглядит востребованным, в отличие от ТЦ «Купаловский», о котором мы недавно писали. «Про бизнес» побывал на «Партизанской» и
Полезное для бизнеса
В какой-то момент найм персонала превратился из рабочего процесса в поле битвы и повод для гневных постов в соцсетях с обеих сторон. Управляющий партнер консалтинговой компании ARTITERA, профессиональный хедхантер и карьерный консультант Алексей Немкович
Но еще более важно удерживать сотрудников, которых удастся привлечь. Один из способов — заниматься их развитием через корпоративное обучение. Как вовлечь в этот процесс работников?
Эксперт
Истории бизнеса
В Раковском предместье, в старинном здании на территории бывшего хлебозавода по адресу ул. Раковская, 23Б, две недели назад открылось нестандартное заведение. Оно занимает три этажа, на двух из которых расположен ресторан, а на третьем — банкетный либо конференц-зал (в зависимости от запроса клиента). Причем ивент-пространство — это отдельное подразделение бизнеса. Владелец намеренно сломал все стереотипы, какие только мог: открыл ресторан-клуб, который совсем не клуб; создал эклектичный ресторан, который еще и универсальное место для проведения ивентов или праздников. «Про бизнес»
Даниил Арехов возглавил с партнером кафе-пельменную «Мука» в июне 2024 года. На момент покупки заведение находилось в непростом положении. Сервис оставлял желать лучшего, а устаревшее меню не привлекало гостей. Даниил, шеф-повар с 12-летним опытом в ресторанном бизнесе, сосредоточился на кухне, а Маргарита Батыгина, заместитель директора, занялась организацией работы и взаимодействием с гостями. В
Анастасия Жучкова — опытный управленец в сфере фармацевтики, известной своей строгостью процессов и сложностью регуляций. До определенного момента девушка подумать не могла, что в будущем станет совладельцем крупного загородного комплекса «Здоровей» на Нарочи, но все изменилось, когда они вместе с мужем приобрели земельные участки и на фоне взрывного спроса на внутренний туризм трансформировали недвижимость в коммерческий проект. Сегодня в их активе 17 гостевых домов, ресторан с большой посадкой и другие объекты. В развитии очень помог управленческий опыт Анастасии, но с основным барьером пока не получилось справится до конца — недостаток квалифицированных кадров в регионе.
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Пафосный ресторан, секреты вовлечения сотрудников и лайфхаки для поиска инвестиций: новости бизнеса за 9-15 декабря 2024 года
Чем живет «Подземный город», почему сотрудники не будут послушными и зачем продавать бизнес, который ты сам недавно купил. Кратко пересказываем, о чем писал «Про...
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