«На первую закупку попросил $ 500 у мамы». Парень служил в МЧС, но понял, что хочет бизнес, и теперь продает 10 тысяч чемоданов в год

Источник материала: ProBusiness



Максим Куриляк.

Ice Land — лидер на рынке чемоданов в Беларуси. Основатель компании Максим Куриляк начинал бизнес, когда проходил службу в МЧС и в какой-то момент понял, что быть предпринимателем куда интереснее, чем работать по специальности. Максим рассказал «Про бизнес», почему не побоялся изменить свою жизнь и как получить профит для компании от бизнес-обучения.

«Я не имел понятия, чем хочу заниматься»

— В школе я был футбольным хулиганом и планов как таковых на жизнь у меня не было. Я не имел понятия, чем хочу заниматься. Хотя уже в школе пытался заработать — экономил деньги на обедах и делал ставки на спорт. Как бы это смешно ни звучало, но какая-то прибыль была. Когда пришло время поступать, я решил, что пойду в МЧС. Почему? Не знаю, просто захотелось.

Во время учебы я начал писать отзывы в онлайн-магазинах — тогда за это неплохо платили. Таким образом я даже заработал на свою первую машину. При этом, в какой-то момент заказов стало так много, что я начал делегировать их знакомым.

Дальше была попытка заработать на воздушных шарах в форме цветов на 14 февраля и 8 марта, но неудачная: нас обманули девочки-продавцы. Тогда мы еле-еле отбили свои затраты. Но с текущими знаниями я смог бы заработать на шарах. Сама идея очень хорошая и прибыльная, однако это неструктурированный бизнес.





На тот момент я уже служил в МЧС, но такая работа особого удовольствия мне не доставляла. Я хотел чего-то большего: заниматься интересными вещами и зарабатывать деньги.

«Ощущения от заработанных денег были классными»

В какой-то момент меня «догнала» реклама курсов по продаже товаров из Китая. Я погрузился в учебу месяца на два, полностью пропал с радаров друзей и родителей. Потом пришел к маме, попросил у нее $ 500 на детские умные часы, и несмотря на то, что она отнеслась скептически к этой идее, все-таки дала мне деньги. За первый же месяц я заработал еще $ 500 сверху. Первую страничку и рекламу я запускал самостоятельно. Там не нужно было быть большим экспертом, чтобы разобраться, и в целом у меня получилось очень даже неплохо. На начальном этапе бизнеса нет смысла вкладывать космические суммы или нанимать дорогих специалистов — стартовать можно самому.

Ощущения от заработанных денег были классными, я решил продолжить — на продажу пошли женская помада, колонки, рюкзаки и др. Примерно через полгода я снял офис, нанял первых сотрудников и стал постепенно расти. На тот момент я еще работал в МЧС, а совмещать было запрещено. Тогда мы с моим партнером решили, что я уволюсь, а долг за обучение мы повесим на бизнес — что-то около $ 16 тысяч. Это был 2018 год.





«Чемоданы появились в ассортименте случайно»

Несмотря на то, что я работал в разных направлениях, со временем устоялось только три из них: детские умные часы, велосипеды и чемоданы. Последнее, чем мы занимались до чемоданов, — велосипеды, но хорошие модели стоили достаточно дорого, а покупательская способность у людей не растет. Поэтому нишу решили поменять.

Чемоданы появились в ассортименте случайно: поставщик велосипедов предложил их как дополнительное направление. На тот момент это был сугубо коммерческий интерес, идеи строить бренд или нести какую-то миссию не было. Все это появилось со временем, когда мы увидели огромный потенциал и сосредоточились только на чемоданах.





Проработав и в МЧС, и в бизнесе, могу сказать, что свое дело требует больше усилий, и это уж точно не легче, чем работа в найме. Но при этом очень важно, что ты делаешь то, что интересно тебе, и ты ни от кого не зависишь.

Конкурентов в Беларуси у нас практически нет. Во многом это из-за того, что мы не просто предлагаем чемоданы, но еще и предоставляем качественный сервис. На наши чемоданы действует гарантия 2 года, бесплатный ремонт и замена деталей. Мы тестируем чемоданы сами: переезжали их 10-тонными погрузчиками и прыгали на них, но материал все выдерживает. Вообще, самое больное место в чемоданах — это колесики, но их мы ремонтируем без проблем. От этой проблемы никуда не уйти.





«Мы продаем около 10 тысяч чемоданов в год»

Сегодня мы продаем около 10 тысяч чемоданов в год. Средний чек составляет 200 рублей, а наценка — порядка 100%. Примерно треть людей приходит к нам в офлайн-магазин, остальные заказывают онлайн. При этом, около 80% клиентов из Минска: видимо минчане больше путешествуют. При этом бизнес работает в масс-маркете, но активно движется к премиум-сегменту. В этом сегменте у нас только один конкурент, который при этом не сильно продвигается. Интересно, что в моей нише на маркетплейсах чемоданы стоят дороже. Это объясняется их габаритами — доставлять попросту невыгодно. В других нишах предпринимателям конкурировать становится сильно сложнее, маркетплейсы давят.





На сегодня у нас работает 11 человек, и за время в бизнесе я понял, что люди — это самое главное. Без команды результата не было бы. У каждого в команде своя роль, и важно, чтобы человек был на своем месте. Хотя и случается так, что некоторые сотрудники все-таки подводят и относятся к обязанностям безответственно, но с такими мы сразу прощаемся. Это, наверное, одна из самых сложных вещей в плане работы с людьми. Кого-то уволить в первое время для меня было чем-то невозможным. Со временем я все-таки научился это делать, и могу сказать, что навык полезный.

Каких-то необычных инструментов для продвижения бренда мы не используем — у нас здесь все достаточно просто: Google, Яндекс, Instagram, TikTok. Ежемесячный бюджет на маркетинг — около $ 1000. В видео я часто снимаюсь сам.





«Любовь к чемоданам вызвана тем, что мне очень нравятся путешествия»

Возможно, что любовь к чемоданам вызвана тем, что мне очень нравятся путешествия. В поездки, кстати, я всегда беру только свои чемоданы. Они себя очень хорошо зарекомендовали — удобные, красивые и практически не ломаются. Получается, что свой продукт я проверяю на себе. Последний чемодан, с которым я сейчас езжу по миру, уже выдержал больше 10 перелетов и чувствует себя отлично.

За время моего предпринимательского опыта ошибок было много. Оглядываясь назад, могу сказать, что самая большая из них — иллюзия всезнания. В какой-то момент мне казалось, что я все знаю и умею, что никакие обучения мне не нужны.



Я замкнулся на своем уровне, а мир-то меняется. Это стало очень хорошим уроком. Учится я все-таки начал, проходил много курсов, общался с людьми. В бизнесе, наверное, самые ценные уроки и знания можно получить от других предпринимателей, поэтому, на мой взгляд, просто необходимо окружить себя правильными людьми. Я постоянно хожу на встречи предпринимателей, в бизнес-клубы, общаюсь, спрашиваю советы. Это сильно помогает в развитии бизнеса.

Что касается самих чемоданов, то, хотя они и воспринимаются как летний товар, спрос на них остается стабильным даже зимой. Это круглогодичный продукт. Тем не менее, мы хотим развиваться и покрывать «зимние» направления, но делать это осмысленно, не распыляясь.





Я всем советую учиться и считаю, что бизнес-образование необходимо. В свое время мы с партнером купили обучающие материалы в белорусском «Лайк-Центре», смогли все это внедрить, что нам сильно помогло. По сути, тогда мы оцифровали бизнес и стали понимать, куда движемся. Многие критикуют и «Лайк-Центр», и интернет-коучей, но я убежден, что эти люди и клубы все-таки смогли чему-то научить. Здесь вопрос в том, что хочет получить сам человек, — кнопки «бабло» не существует: чтобы что-то заработать, построить бизнес или просто добиться успеха в каком-то деле нужно много работать. Просто учится или покупать курсы смысла никакого не имеет, все знания нужно внедрять в бизнес, применять на практике. Иначе — это выброшенные деньги и время.



