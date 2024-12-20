|
А1 улучшил мобильную связь в 33 районах Беларуси
20.12.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания А1 значительно улучшила качество мобильной связи в LTE-сети в нескольких десятках населенных пунктов в различных регионах Беларуси – от областных и районных центров до агрогородков и деревень. Реализация нового этапа позволила ускорить работу мобильного интернета и повысить качество голосовых вызовов для проживающих там абонентов А1.
Лидерами по числу населенных пунктов, в которых была улучшена связь А1 в стандарте 4G, стали Гродненская и Могилевская области. Здесь работы охватили по 8 районов: в Гродненской — Вороновский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Щучинский; в Могилевской — Белыничский, Бобруйский, Дрибинский, Костюковичский, Кричевский, Могилевский, Осиповичский и Хотимский. В Брестской области связь улучшилась в 5 районах: Барановичском, Жабинковском, Кобринском, Кореличском и Лунинецком. Также улучшение затронуло Минскую и Витебскую область. Всего же на данном этапе работы по совершенствованию качества связи стандарта 4G от А1 проводились в 33 различных районах — в городах, агрогородках и деревнях Беларуси.
А1 успешно продолжает доказывать свое лидерство как в отношении размера мобильной сети, так и в отношении высокого качества связи. Так, сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество
На протяжении более 25 лет компания развивает свою сеть и технологии передачи данных, чтобы предоставлять лучшее качество связи для своих клиентов. Сегодня по совокупности наблюдений портала
• самая высокая средняя скорость передачи данных;
• самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;
• самая высокая средняя балльная оценка качества передачи речи;
• самая низкая доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов;
• самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных;
• самая низкая доля неуспешных сеансов загрузки web-страницы;
• самое короткое среднее время загрузки web-страницы.
Эти данные получены по результатам оценки качества сотовой подвижной электросвязи по совокупности наблюдений по состоянию на 20.12.2024 г. и могут варьироваться от квартала к кварталу.
Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:
Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания А1 значительно улучшила качество мобильной связи в LTE-сети в нескольких десятках населенных пунктов в различных регионах Беларуси - от областных и...
|
Архив (Разное)