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«Ваш сотрудник не должен думать». Как навести порядок в продажах и зарабатывать в разы больше
20.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
О работе отделов продаж можно говорить и спорить бесконечно. Все равно не будет идеального ответа, как сделать эффективный отдел и повысить продажи. У всех разные подходы: кто-то делает ставку на холодные звонки, кто-то — на личный профессионализм отдельных менеджеров, кто-то — на высокое качество сервиса… Автор программы для руководителей и собственников «Феникс», предприниматель Дмитрий Герасименя считает, что достаточно навести порядок в отделе. Во время конференции
Генеральный партнер события —
«Вы должны использовать все инструменты, чтобы получить результат»
— Ключевая задача для любых изменений в бизнесе — условно заполнить графу «Стало». То есть нужен конкретный результат. Нельзя отчитаться в духе «мы внедрили CRM и скрипты». Нужно, чтобы у вас были четкие цифры роста продаж. Причем, продаж, которые можно просчитать и спланировать, чтобы не было «давайте уже после праздников», «сейчас не сезон» и «клиенты думают». Бизнесу нужен постоянный денежный поток, компания не может зависеть от настроения клиентов или удачливости конкретного продавца. И как это сделать? Полностью оцифровывать все продажи.
По моим наблюдениям, любой отдел продаж (неважно какой организации, неважно в какой стране), работают по одной и той же системе. Отличаются только способы генерации трафика и люди, их менталитет (а значит и алгоритмы принятия решений о покупке). Поэтому все можно систематизировать. Чеки могут колебаться от 30 долларов до 300−500 тысяч долларов и даже миллиона — это работает везде. Главное внедрить нужные инструменты. И в первую очередь — СRМ-систему.
Не бойтесь при этом тестировать разные решения: вы должны использовать абсолютно все эти инструменты, чтобы получить результат. Все, что окажется неэффективным, вы сможете выкинуть. Владельцу бизнеса вообще нужно постоянно, что-то изучать и тестировать, получать знания и навыки в разных сферах, чтобы ориентироваться в технологиях и правильно контролировать сотрудников. Я, например, даже изучал sео-продвижение, чтобы контролировать подрядчика по выходу на плановые показатели… Поэтому будьте в постоянном поиске нового и полезного для вашего бизнеса.
Но будьте готовы, что внедрение любых изменений всегда будет восприниматься большинством сотрудников в штыки. Например, относительно СRМ-системы главное возражение продавцов — «Она неудобная». Но запомните: ключевая задача СRМ-системы — сделать продажи абсолютно прозрачными. В остальное — вкусовщина.
Поэтому расскажу, как внедрить СRМ-систему в продажи, чтобы это было удобно, комфортно и, самое главное, помогало бизнесу, а не наоборот.
В чем проблема с воронками продаж и как построить правильную
Классическая воронка продаж, где все структурировано, просто потихонечку сужается и в конце приводит лида к покупке. Однако, к сожалению, сегодня бизнесы часто совершают одну и ту же ошибку: они перекачивают количество лидов, не следят за тем, как работают менеджеры по защите коммерческих предложений, не дают обратную связь маркетологу. В итоге деньги сливаются впустую.
Так что ваша главная задача — разложить все по полочкам.Есть шесть этапов внедрения CRM-системы. К сожалению, многие пропускают все или некоторые из них.
С чего мы начинаем? Ставим цель внедрения CRM-системы. Для чего она нужна? Часто внедряют только потому, что у компании-конкурента она есть. Бывает, что на сегодня вам CRM-система вообще не нужна и в компании будет полный саботаж внедрения, потому что к этому не готовы.
Далее нужно провести аудит бизнес-процессов. То есть пройти по карте взаимодействия с сотрудниками, с клиентом, так называемой CJM.
После этого — настройка CRM-системы с командой. Собственнику или CEO компании нельзя принимать единоличное решение — необходимо посоветоваться с работниками. Должна присутствовать вся команда, но непосредственно внедрением будут заниматься 4−5 человек: менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, директор, представитель интегратора. При этом, мнение интегратора нужно постоянно оспаривать, потому что он не знает, что вам надо, — он технический специалист, а не продавец.
После внедрения необходима интеграция с дополнительными сервисами, обучение команды и создание базы знаний.
И последний этап — это тест гипотез и контроль показателей продаж. Цифры не растут — значит делаем что-то не так.
А в самом конце остается очень важная задача — не превратить CRM-систему в excel-табличку.
При этом ключевая задача менеджера — взять клиента в работу. А работать нужно только с качественными лидами: это те потенциальные клиенты, которые могут приобрести наш товар или услугу в течение двух месяцев. Если срок более двух месяцев — вероятность закрытия очень мала. Таких лидов надо переводить в отдельный статус. То же самое касается тех, кто не отвечает. Если до клиента не удается дозвониться в течение пяти рабочих дней лида следует закрывать. чтобы не делать из CRM-системы мусорку и работать только с теми, кто вам интересен. Правда, здесь все зависит от цикла сделки. Если это 3−5 месяцев, тогда лиды могут оставаться для последующего прозвона.
А вот так могут выглядеть дополнительные статусы для работы с социальными сетями:
Здесь на каждом из этапов нужно расставить ботов и триггеры, чтобы сотрудник абсолютно не думал. Система сама ему должна подсказать «Позвони», «Отправь КП» и так далее. И нужно понять, откуда приходят те клиенты, которым нужен ваш товар или услуга не сейчас, а через полгода.
Объясню на примере, почему это нужно сделать обязательно. У нас был кейс с производством мебели. $ 10 тысяч рекламного бюджета в месяц. Как вы думаете, сколько использовалось максимум в течение месяца? Только 5 тысяч. Потому что все остальные клиенты говорили: «А мне шкаф-купе нужен через полгода», «Знаете, я еще ремонт не сделал, но мне кухня нужна».
И теперь вопрос: мы эти деньги когда вернем? Практически не вернем. Какова вероятность того, что мы закроем клиента, которому нужно через полгода, через год? И деньги улетают. Поэтому мы даем маркетингу обратную связь.
«Ведите клиентов в шикарный ресторан»
А теперь самое главное: многие отделы продаж — как шаурмичная. Но давайте начнем все-таки клиентов слушать, уважать и ввести в шикарный ресторан, чтобы они получили классный сервис. Поэтому на каждом из этапов в продажах нужно делать прогревы.
Защищаем коммерческие предложения только после того, как скинем всю необходимую информацию по кейсам, по полезным какие-то действиям. Что еще важно сделать перед защитой коммерческого предложения? Скиньте отзывы ваших клиентов из этой же сферы. Клиент увидит, что такие же, как и он, получили результат. После такого с вами будут работать с большей вероятностью.
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О работе отделов продаж можно говорить и спорить бесконечно. Все равно не будет идеального ответа, как сделать эффективный отдел и повысить продажи. У всех разные...
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