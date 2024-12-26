Как избежать протечек и износа кровли: почему важна жесткость основания

Источник материала: ProBusiness





Плоская кровля особенно популярна в промышленно-гражданском строительстве. Ее можно заметить на торговых центрах, складах, заводах. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются владельцы этих объектов — возникновение протечек из-за быстрого износа кровли. Это может произойти из-за недостаточно прочного основания под гидроизоляционный слой, который и выступает барьером между помещениями и осадками.

Долговечность кровли примерно на 80% определяется жесткостью теплоизоляционного основания под гидроизоляцию. В случае, если оно было подобрано неправильно, возникают серьезные последствия:

Утрата кровлей ее гидроизолирующей функции — проблемы с теплоизоляционным слоем приведут к снижению всего срока службы системы, в первую очередь это влияет именно на гидроизоляцию. Повреждение гидроизоляционного слоя из-за вытаптывания теплоизоляции — если по кровле с менее жестким утеплителем будут часто ходить, например, при ее обслуживании, гидроизоляция будет сильно деформироваться. Это повышает риск возникновения повреждений и протечек.





Развитие строительных технологий приводит к расширению ассортимента теплоизоляционных материалов, применяемых для устройства кровли. Требования к ним достаточно суровые — они должны не только эффективно удерживать тепло, но и обладать прочностью, высоким уровнем пожарной безопасности, легкостью (для снижения неминуемой нагрузки на несущие конструкции). Всем этим критериям отвечает один из самых современных теплоизоляционных материалов — PIR-плиты. Об их свойствах — на примере теплоизоляционных плит LOGICPIR PROF от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Что такое LOGICPIR

PIR, или пенополиизоцианурат — улучшенная версия полиуретана. Он обладает крайне высокими теплоизолирующими свойствами за счет своей структуры, которая представляет собой множество замкнутых ячеек с газом низкой теплопроводности. Поэтому PIR-плиты обладают небольшой толщиной: всего 20 мм равноценны по теплозащите полуметровой кладке из кирпича.





Плиты LOGICPIR всегда выпускаются в обкладке, которая наделена полезными свойствами. Например, обкладка из фольги (Ф/Ф) дополнительно отражает тепло, выступает в роли пароизоляции и повышает пожарную безопасность материала, а плиты со минерализированным стеклохолстом (СХМ/СХМ) предназначены для применения в клеевых кровельных системах. Для систем, где предусмотрено устройство цементно-песчаной или асфальтовой стяжки поверх утеплителя, производятся плиты с обкладкой из армированного ламината (СХ/СХ). Они имеют повышенную устойчивость к химическим агрессивным веществам, а также к высоким температурам (вплоть до +140°С).

Основные преимущества LOGICPIR на кровлях

Энергоэффективность. Крайне низкая теплопроводность, 0,022 Вт/м*К, позволяет увеличить энергоэффективность здания и снизить затраты на энергоресурсы.

Пожарная безопасность. Плиты LOGICPIR не поддерживают горение и не распространяют пламя. При контакте с огнем материал не выделяет вредных веществ, не образует капель расплава.

Монтаж круглый год. LOGICPIR не боится влаги и холода, поэтому его можно монтировать даже зимой. А благодаря легкости работы с материалом и большому формату плит — 2400×1200 мм — скорость монтажа теплоизоляции значительно увеличивается.

Экономия на доставке. Для того, чтобы доставить классическую теплоизоляцию на 1000 квадратных метров, необходимо 20 машин. Для того, чтобы доставить LOGICPIR PROF на такую же площадь, потребуется только 12 машин. Кроме того, есть экономия и на подъеме LOGICPIR на кровлю — материал легкий и не требует применения спецсредств.

Стойкость к динамическим и статическим нагрузкам. Прочность на сжатие LOGICPIR PROF Ф/Ф — 150 кПа, материал выдерживает многолетние пешеходные нагрузки и вес размещенного дополнительного оборудования.

Именно прочность на сжатие и жесткость делают LOGICPIR PROF отличным вариантом для основания под гидроизоляционный ковер. Уложенная на жесткую, прочную поверхность, гидроизоляция практически не воспринимает пешеходные и статические нагрузки. Это особенно актуально для крыш промышленных зданий, где, как правило, размещается много инженерного оборудования и выводов внутренних коммуникаций. Они нуждаются в обслуживании и ремонте, и поэтому по кровле будут регулярно передвигаться люди.

LOGICPIR — уникальный по сочетанию свойств материал, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками и высокой долговечностью. Потенциальный срок безремонтной эксплуатации с сохранением всех свойств — не менее 50 лет, а технические характеристики со временем только улучшают свои показатели. Это подтверждено заключениями, полученными в ходе совместных исследований производителя и независимого института НИИСФ. Поэтому LOGICPIR идеально подходит для создания функциональной, надежной, долговечной и крепкой кровли.