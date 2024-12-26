|
Как избежать протечек и износа кровли: почему важна жесткость основания
26.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Плоская кровля особенно популярна в промышленно-гражданском строительстве. Ее можно заметить на торговых центрах, складах, заводах. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются владельцы этих объектов — возникновение протечек из-за быстрого износа кровли. Это может произойти из-за недостаточно прочного основания под гидроизоляционный слой, который и выступает барьером между помещениями и осадками.
Долговечность кровли примерно на 80% определяется жесткостью теплоизоляционного основания под гидроизоляцию. В случае, если оно было подобрано неправильно, возникают серьезные последствия:
Развитие строительных технологий приводит к расширению ассортимента теплоизоляционных материалов, применяемых для устройства кровли. Требования к ним достаточно суровые — они должны не только эффективно удерживать тепло, но и обладать прочностью, высоким уровнем пожарной безопасности, легкостью (для снижения неминуемой нагрузки на несущие конструкции). Всем этим критериям отвечает один из самых современных теплоизоляционных материалов — PIR-плиты. Об их свойствах — на примере теплоизоляционных плит LOGICPIR PROF от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Что такое LOGICPIR
PIR, или пенополиизоцианурат — улучшенная версия полиуретана. Он обладает крайне высокими теплоизолирующими свойствами за счет своей структуры, которая представляет собой множество замкнутых ячеек с газом низкой теплопроводности. Поэтому PIR-плиты обладают небольшой толщиной: всего 20 мм равноценны по теплозащите полуметровой кладке из кирпича.
Плиты LOGICPIR всегда выпускаются в обкладке, которая наделена полезными свойствами. Например, обкладка из фольги (Ф/Ф) дополнительно отражает тепло, выступает в роли пароизоляции и повышает пожарную безопасность материала, а плиты со минерализированным стеклохолстом (СХМ/СХМ) предназначены для применения в клеевых кровельных системах. Для систем, где предусмотрено устройство цементно-песчаной или асфальтовой стяжки поверх утеплителя, производятся плиты с обкладкой из армированного ламината (СХ/СХ). Они имеют повышенную устойчивость к химическим агрессивным веществам, а также к высоким температурам (вплоть до +140°С).
Основные преимущества LOGICPIR на кровлях
Именно прочность на сжатие и жесткость делают LOGICPIR PROF отличным вариантом для основания под гидроизоляционный ковер. Уложенная на жесткую, прочную поверхность, гидроизоляция практически не воспринимает пешеходные и статические нагрузки. Это особенно актуально для крыш промышленных зданий, где, как правило, размещается много инженерного оборудования и выводов внутренних коммуникаций. Они нуждаются в обслуживании и ремонте, и поэтому по кровле будут регулярно передвигаться люди.
LOGICPIR — уникальный по сочетанию свойств материал, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками и высокой долговечностью. Потенциальный срок безремонтной эксплуатации с сохранением всех свойств — не менее 50 лет, а технические характеристики со временем только улучшают свои показатели. Это подтверждено заключениями, полученными в ходе совместных исследований производителя и независимого института НИИСФ. Поэтому LOGICPIR идеально подходит для создания функциональной, надежной, долговечной и крепкой кровли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плоская кровля особенно популярна в промышленно-гражданском строительстве. Ее можно заметить на торговых центрах, складах, заводах. Одна из самых частых проблем, с...
|
Архив (Разное)