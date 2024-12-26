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Разреши себе вести бизнес по-королевски с Белинвестбанком!

26.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Новый год — это время амбициозных планов, дерзких надежд и поразительных открытий. В динамичном мире бизнеса, где каждое решение может кардинально изменить вашу жизнь, необходимо не только мечтать, но и смело действовать. Белинвестбанк начинает новый год с акцией для бизнес-леди под названием «Разреши себе!», которая уже стала ярким символом и эффективным инструментом поддержки женского предпринимательства.

Что мы предлагаем

  • Сроки проведения акции: с 10 января по 11 августа 2025 года.
  • Сумма кредита — от 25 000 до 300 000 BYN.
  • Валюта — BYN.
  • Ставка — от 11,5% годовых.

Преимущества предложения

  • Привлекательная процентная ставка:

Мы понимаем ваши потребности и готовы предложить конкурентоспособные условия.

  • Индивидуальный подход:

Каждая заявка рассматривается с учетом именно ваших обстоятельств и целей.

  • Быстрое оформление:

Мы ценим ваше время и обеспечиваем быстрое решение ваших финансовых задач.

Кто может воспользоваться

  • женщины, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса;
  • субъекты малого и среднего бизнеса, у которых более 50% уставного фонда находится в собственности юридического лица частной формы собственности и руководителем которого является женщина, или доля участия женщин в уставном фонде, которого в совокупности составляет более 25%.

Как стать участником акции?

Достаточно открыть в Белинвестбанке текущий (расчетный) счет в белорусских рублях, воспользовавшись условиями пакетного обслуживания.

Белинвестбанк — это надежный союзник, который поможет превратить мечты в реальность. Начните королевское путешествие в мир бизнеса уже сегодня — разрешите себе больше!

Остались вопросы? Вы всегда можете обратиться в Контакт-центр и уточнить всю интересующую информацию. Сделать это можно по телефонам 146 и 8 (017) 239−02−39 или с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка.

Также специалисты центра поддержки и развития женского предпринимательства готовы ответить на все ваши вопросы по телефонам: 8 (017) 239-51-81, 8 (017) 239-51-82.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новый год - это время амбициозных планов, дерзких надежд и поразительных открытий. В динамичном мире бизнеса, где каждое решение может кардинально изменить вашу...
 
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