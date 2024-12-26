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«Не тушить пожары, а стратегически планировать». Как выйти из логистического тупика при масштабировании бизнеса?
26.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Чтобы выжить и процветать, магазинам необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей и внедрять новые технологии. Удобная и быстрая доставка, широкий ассортимент товаров и персонализированный подход к каждому клиенту — ключевые составляющие успеха в этой сфере.
В условиях жесткой конкуренции на рынке розничной торговли белорусская компания «ЮниСтор Групп» столкнулась с необходимостью оптимизировать логистические процессы. Решение было найдено в сотрудничестве с
— Быстрый рост сети загнал нас в логистический тупик. Мы обещали клиентам доставку в течение 24 часов, и это требовало от логистов ювелирной точности,— рассказывает руководитель отдела распределительной логистики ООО «ЮниСтор Групп» Ирина Тарасенок. — Но ручная работа с картами и постоянные телефонные звонки водителям приводили к ошибкам, задержкам и неоправданным затратам.
Попытки оптимизировать процесс самостоятельно наталкивались на ряд препятствий:
— Мы понимали, что если не изменим ситуацию, то не сможем обеспечить высокий уровень сервиса, который обещаем нашим клиентам, — говорит Ирина Тарасенок.
Как удалось оптимизировать процесс доставки
— Мы хотели получить инструмент, который позволил бы нам не просто отслеживать водителей, но и анализировать их работу, оптимизировать маршруты и снизить затраты, — рассказывает Ирина.
Что дала система маршрутизации Infinium Logimus, которая была внедрена всего за три месяца:
— Мы получили не просто инструмент контроля, а мощный функционал для управления логистическими процессами, — отмечает Ирина. — Цифровизация позволила нам повысить эффективность работы, снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов.
Контроль наемного автопарка и оптимизация работы диспетчеров
— Несмотря на то, что 70% нашего автопарка состоит из наемных машин, мы смогли взять их работу под полный контроль, — рассказывает Ирина Тарасенок. — Все благодаря функционалу мониторинга, который позволяет нам отслеживать каждый рейс в режиме реального времени.
Как это работает?
Мобильное приложение BTS Route предоставляет детальную информацию о каждом рейсе:
Благодаря этой информации компания может:
Диспетчеры больше «не тушат пожары», а стратегически планируют. Они хотят работать меньше — и получают это.
Раньше диспетчеры постоянно находились в режиме «пожарной команды»: нужно было постоянно звонить водителям, уточнять их местоположение, перестраивать маршруты на ходу. Сейчас ситуация кардинально изменилась.
— Теперь диспетчер — это не просто оператор, а стратег, — говорит Ирина. — Он видит полную картину того, что происходит на дороге, может заранее прогнозировать возможные проблемы и принимать взвешенные решения.
Как это стало возможным?
Трудности внедрения: к чему стоит быть готовым?
Внедрение любой новой системы — это всегда вызов. Компания Юнистор, внедрившая систему Logimus, столкнулась с рядом трудностей, разрешение которых может быть полезным для других компаний, планирующих подобные проекты.
Что нужно учесть при внедрении системы:
Внедрение системы Infinium Logimus — это комплексный процесс, требующий тщательной подготовки и планирования. Однако результаты, которые дает такая система, полностью оправдывают затраченные усилия.
Специалисты компании проконсультируют обо всех подробностях функционала
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«Не тушить пожары, а стратегически планировать». Как выйти из логистического тупика при масштабировании бизнеса?
Чтобы выжить и процветать, магазинам необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей и внедрять новые технологии. Удобная и быстрая...
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