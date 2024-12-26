«Не тушить пожары, а стратегически планировать». Как выйти из логистического тупика при масштабировании бизнеса?

Источник материала: ProBusiness





Чтобы выжить и процветать, магазинам необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей и внедрять новые технологии. Удобная и быстрая доставка, широкий ассортимент товаров и персонализированный подход к каждому клиенту — ключевые составляющие успеха в этой сфере.

В условиях жесткой конкуренции на рынке розничной торговли белорусская компания «ЮниСтор Групп» столкнулась с необходимостью оптимизировать логистические процессы. Решение было найдено в сотрудничестве с ГК Infinium . Благодаря внедрению инновационных технологий, компании удалось значительно улучшить скорость и эффективность доставки и отстроиться от конкурентов.

Ирина Тарасенок

Руководитель отдела распределительной логистики ООО «ЮниСтор Групп»

Компания Юнистор существует с 2017 года. Она представлена тремя сетями: Сеть магазинов «Семь пятниц». На сегодняшний день она насчитывает более 130 магазинов;

Сеть формата «у дома» — «Вожык» — продовольственные/непродовольственные товары, фрукты, овощи. На сегодняшний день она представлена 8 магазинами по всей Республике;

И самая крупная сеть — магазины Unistore: опт и розница формата кэш-энд-керри.На сегодняшний день это 6 магазинов, более 14 000 квадратных метров торговой площади, где более 10 000 товаров. Распределительный центр более 15 000 квадратных метров и более 10 000 уникальных адресов по Республике Беларусь.

— Быстрый рост сети загнал нас в логистический тупик. Мы обещали клиентам доставку в течение 24 часов, и это требовало от логистов ювелирной точности,— рассказывает руководитель отдела распределительной логистики ООО «ЮниСтор Групп» Ирина Тарасенок. — Но ручная работа с картами и постоянные телефонные звонки водителям приводили к ошибкам, задержкам и неоправданным затратам.

Попытки оптимизировать процесс самостоятельно наталкивались на ряд препятствий:

Нехватка квалифицированных специалистов. Найти логиста, способного быстро освоить все нюансы маршрутизации, оказалось непросто;

Найти логиста, способного быстро освоить все нюансы маршрутизации, оказалось непросто; Отсутствие прозрачности. Было сложно отследить, как именно работают водители, и оценить эффективность маршрутов;

Было сложно отследить, как именно работают водители, и оценить эффективность маршрутов; Высокие затраты. Ручная работа требовала значительных временных затрат и приводила к неоптимальному использованию транспорта.

— Мы понимали, что если не изменим ситуацию, то не сможем обеспечить высокий уровень сервиса, который обещаем нашим клиентам, — говорит Ирина Тарасенок.

Как удалось оптимизировать процесс доставки





— Мы хотели получить инструмент, который позволил бы нам не просто отслеживать водителей, но и анализировать их работу, оптимизировать маршруты и снизить затраты, — рассказывает Ирина.

Что дала система маршрутизации Infinium Logimus, которая была внедрена всего за три месяца:

Прозрачность работы водителей: в режиме реального времени отслеживание перемещений каждого автомобиля, контроль соблюдения маршрутов и выявление любых отклонений;

в режиме реального времени отслеживание перемещений каждого автомобиля, контроль соблюдения маршрутов и выявление любых отклонений; Оптимизация маршрутов: автоматический расчет наиболее эффективных маршрутов, что позволяет сократить пробег и расход топлива;

автоматический расчет наиболее эффективных маршрутов, что позволяет сократить пробег и расход топлива; Снижение затрат: оптимизация маршрутов и повышение эффективности работы водителей существенно снизило логистические расходы;

оптимизация маршрутов и повышение эффективности работы водителей существенно снизило логистические расходы; Ускоренная адаптация новых сотрудников, которая ранее занимала месяцы, а сейчас сократилась вплоть до недели: оперативное освоение своих обязанностей благодаря интуитивно понятному интерфейсу системы.

— Мы получили не просто инструмент контроля, а мощный функционал для управления логистическими процессами, — отмечает Ирина. — Цифровизация позволила нам повысить эффективность работы, снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов.

Контроль наемного автопарка и оптимизация работы диспетчеров

— Несмотря на то, что 70% нашего автопарка состоит из наемных машин, мы смогли взять их работу под полный контроль, — рассказывает Ирина Тарасенок. — Все благодаря функционалу мониторинга, который позволяет нам отслеживать каждый рейс в режиме реального времени.

Как это работает?





Мобильное приложение BTS Route предоставляет детальную информацию о каждом рейсе:

Маршрут: автоматическое построение оптимальных маршрутов и отслеживание, насколько точно водители им следуют;

автоматическое построение оптимальных маршрутов и отслеживание, насколько точно водители им следуют; Пробег: контроль расхода топлива и планирование технического обслуживания автомобилей;

контроль расхода топлива и планирование технического обслуживания автомобилей; Время в пути: фиксирование времени отправления и прибытия в каждую точку маршрута, что позволяет оценить эффективность работы водителей.

Благодаря этой информации компания может:

Оптимизировать затраты на топливо. Анализируя данные о пробеге и расходе топлива, компания может выявлять неэффективные маршруты и принимать меры для их оптимизации;

Анализируя данные о пробеге и расходе топлива, компания может выявлять неэффективные маршруты и принимать меры для их оптимизации; Повысить эффективность работы водителей. Система позволяет отслеживать соблюдение водителями следование по маршрутам и выявлять нарушения;

Система позволяет отслеживать соблюдение водителями следование по маршрутам и выявлять нарушения; Улучшить качество обслуживания клиентов. Благодаря точному планированию маршрутов и отслеживанию доставки грузов, компания может гарантировать своевременную доставку.

Диспетчеры больше «не тушат пожары», а стратегически планируют. Они хотят работать меньше — и получают это.





Раньше диспетчеры постоянно находились в режиме «пожарной команды»: нужно было постоянно звонить водителям, уточнять их местоположение, перестраивать маршруты на ходу. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

— Теперь диспетчер — это не просто оператор, а стратег, — говорит Ирина. — Он видит полную картину того, что происходит на дороге, может заранее прогнозировать возможные проблемы и принимать взвешенные решения.

Как это стало возможным?

Прозрачность работы водителей. Система мониторинга позволяет отслеживать в режиме реального времени местоположение каждого автомобиля, его скорость, время простоя и другие важные параметры;

Система мониторинга позволяет отслеживать в режиме реального времени местоположение каждого автомобиля, его скорость, время простоя и другие важные параметры; Автоматическое планирование маршрутов. Система автоматически рассчитывает оптимальные маршруты, учитывая различные факторы, такие как пробки, дорожные условия и время доставки;

Система автоматически рассчитывает оптимальные маршруты, учитывая различные факторы, такие как пробки, дорожные условия и время доставки; Снижение количества рутинных операций. Диспетчерам больше не нужно вручную составлять маршрутные листы и постоянно звонить водителям.

Трудности внедрения: к чему стоит быть готовым?

Внедрение любой новой системы — это всегда вызов. Компания Юнистор, внедрившая систему Logimus, столкнулась с рядом трудностей, разрешение которых может быть полезным для других компаний, планирующих подобные проекты.

Что нужно учесть при внедрении системы:

Подготовка данных. Особое внимание следует уделить качеству данных. Например, адреса должны быть точными и структурированными. В компании Юнистор на это ушло несколько недель кропотливой работы;

Особое внимание следует уделить качеству данных. Например, адреса должны быть точными и структурированными. В компании Юнистор на это ушло несколько недель кропотливой работы; Адаптация существующих систем. Необходимо проверить совместимость новой системы с уже существующими информационными системами компании. Возможно, потребуется доработка некоторых модулей или создание новых;

Необходимо проверить совместимость новой системы с уже существующими информационными системами компании. Возможно, потребуется доработка некоторых модулей или создание новых; Обучение персонала. Обучение сотрудников — это ключевой момент успешной реализации проекта. Необходимо не только показать сотрудникам, как работать с новой системой, но и объяснить им, какие преимущества она им дает;

Обучение сотрудников — это ключевой момент успешной реализации проекта. Необходимо не только показать сотрудникам, как работать с новой системой, но и объяснить им, какие преимущества она им дает; Постоянная поддержка. После внедрения системы необходимо обеспечить ее постоянную поддержку. Желательно иметь специалиста, который будет заниматься решением возникающих вопросов и обучением новых сотрудников.

Внедрение системы Infinium Logimus — это комплексный процесс, требующий тщательной подготовки и планирования. Однако результаты, которые дает такая система, полностью оправдывают затраченные усилия.