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«Не тушить пожары, а стратегически планировать». Как выйти из логистического тупика при масштабировании бизнеса?

26.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Чтобы выжить и процветать, магазинам необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей и внедрять новые технологии. Удобная и быстрая доставка, широкий ассортимент товаров и персонализированный подход к каждому клиенту — ключевые составляющие успеха в этой сфере.

В условиях жесткой конкуренции на рынке розничной торговли белорусская компания «ЮниСтор Групп» столкнулась с необходимостью оптимизировать логистические процессы. Решение было найдено в сотрудничестве с ГК Infinium. Благодаря внедрению инновационных технологий, компании удалось значительно улучшить скорость и эффективность доставки и отстроиться от конкурентов.

Ирина Тарасенок
Руководитель отдела распределительной логистики ООО «ЮниСтор Групп»

Компания Юнистор существует с 2017 года. Она представлена тремя сетями:

  • Сеть магазинов «Семь пятниц». На сегодняшний день она насчитывает более 130 магазинов;
  • Сеть формата «у дома» — «Вожык» — продовольственные/непродовольственные товары, фрукты, овощи. На сегодняшний день она представлена 8 магазинами по всей Республике;
  • И самая крупная сеть — магазины Unistore: опт и розница формата кэш-энд-керри.На сегодняшний день это 6 магазинов, более 14 000 квадратных метров торговой площади, где более 10 000 товаров.

Распределительный центр более 15 000 квадратных метров и более 10 000 уникальных адресов по Республике Беларусь.

— Быстрый рост сети загнал нас в логистический тупик. Мы обещали клиентам доставку в течение 24 часов, и это требовало от логистов ювелирной точности,— рассказывает руководитель отдела распределительной логистики ООО «ЮниСтор Групп» Ирина Тарасенок. — Но ручная работа с картами и постоянные телефонные звонки водителям приводили к ошибкам, задержкам и неоправданным затратам.

Попытки оптимизировать процесс самостоятельно наталкивались на ряд препятствий:

  • Нехватка квалифицированных специалистов. Найти логиста, способного быстро освоить все нюансы маршрутизации, оказалось непросто;
  • Отсутствие прозрачности. Было сложно отследить, как именно работают водители, и оценить эффективность маршрутов;
  • Высокие затраты. Ручная работа требовала значительных временных затрат и приводила к неоптимальному использованию транспорта.

— Мы понимали, что если не изменим ситуацию, то не сможем обеспечить высокий уровень сервиса, который обещаем нашим клиентам, — говорит Ирина Тарасенок.

Как удалось оптимизировать процесс доставки


— Мы хотели получить инструмент, который позволил бы нам не просто отслеживать водителей, но и анализировать их работу, оптимизировать маршруты и снизить затраты, — рассказывает Ирина.

Что дала система маршрутизации Infinium Logimus, которая была внедрена всего за три месяца:

  • Прозрачность работы водителей: в режиме реального времени отслеживание перемещений каждого автомобиля, контроль соблюдения маршрутов и выявление любых отклонений;
  • Оптимизация маршрутов: автоматический расчет наиболее эффективных маршрутов, что позволяет сократить пробег и расход топлива;
  • Снижение затрат: оптимизация маршрутов и повышение эффективности работы водителей существенно снизило логистические расходы;
  • Ускоренная адаптация новых сотрудников, которая ранее занимала месяцы, а сейчас сократилась вплоть до недели: оперативное освоение своих обязанностей благодаря интуитивно понятному интерфейсу системы.

— Мы получили не просто инструмент контроля, а мощный функционал для управления логистическими процессами, — отмечает Ирина. — Цифровизация позволила нам повысить эффективность работы, снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов.

Контроль наемного автопарка и оптимизация работы диспетчеров

— Несмотря на то, что 70% нашего автопарка состоит из наемных машин, мы смогли взять их работу под полный контроль, — рассказывает Ирина Тарасенок. — Все благодаря функционалу мониторинга, который позволяет нам отслеживать каждый рейс в режиме реального времени.

Как это работает?


Мобильное приложение BTS Route предоставляет детальную информацию о каждом рейсе:

  • Маршрут: автоматическое построение оптимальных маршрутов и отслеживание, насколько точно водители им следуют;
  • Пробег: контроль расхода топлива и планирование технического обслуживания автомобилей;
  • Время в пути: фиксирование времени отправления и прибытия в каждую точку маршрута, что позволяет оценить эффективность работы водителей.

Благодаря этой информации компания может:

  • Оптимизировать затраты на топливо. Анализируя данные о пробеге и расходе топлива, компания может выявлять неэффективные маршруты и принимать меры для их оптимизации;
  • Повысить эффективность работы водителей. Система позволяет отслеживать соблюдение водителями следование по маршрутам и выявлять нарушения;
  • Улучшить качество обслуживания клиентов. Благодаря точному планированию маршрутов и отслеживанию доставки грузов, компания может гарантировать своевременную доставку.

Диспетчеры больше «не тушат пожары», а стратегически планируют. Они хотят работать меньше — и получают это.


Раньше диспетчеры постоянно находились в режиме «пожарной команды»: нужно было постоянно звонить водителям, уточнять их местоположение, перестраивать маршруты на ходу. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

— Теперь диспетчер — это не просто оператор, а стратег, — говорит Ирина. — Он видит полную картину того, что происходит на дороге, может заранее прогнозировать возможные проблемы и принимать взвешенные решения.

Как это стало возможным?

  • Прозрачность работы водителей. Система мониторинга позволяет отслеживать в режиме реального времени местоположение каждого автомобиля, его скорость, время простоя и другие важные параметры;
  • Автоматическое планирование маршрутов. Система автоматически рассчитывает оптимальные маршруты, учитывая различные факторы, такие как пробки, дорожные условия и время доставки;
  • Снижение количества рутинных операций. Диспетчерам больше не нужно вручную составлять маршрутные листы и постоянно звонить водителям.

Трудности внедрения: к чему стоит быть готовым?

Внедрение любой новой системы — это всегда вызов. Компания Юнистор, внедрившая систему Logimus, столкнулась с рядом трудностей, разрешение которых может быть полезным для других компаний, планирующих подобные проекты.

Что нужно учесть при внедрении системы:

  • Подготовка данных. Особое внимание следует уделить качеству данных. Например, адреса должны быть точными и структурированными. В компании Юнистор на это ушло несколько недель кропотливой работы;
  • Адаптация существующих систем. Необходимо проверить совместимость новой системы с уже существующими информационными системами компании. Возможно, потребуется доработка некоторых модулей или создание новых;
  • Обучение персонала. Обучение сотрудников — это ключевой момент успешной реализации проекта. Необходимо не только показать сотрудникам, как работать с новой системой, но и объяснить им, какие преимущества она им дает;
  • Постоянная поддержка. После внедрения системы необходимо обеспечить ее постоянную поддержку. Желательно иметь специалиста, который будет заниматься решением возникающих вопросов и обучением новых сотрудников.

Внедрение системы Infinium Logimus — это комплексный процесс, требующий тщательной подготовки и планирования. Однако результаты, которые дает такая система, полностью оправдывают затраченные усилия.

Специалисты компании проконсультируют обо всех подробностях функционала платформы Infinium и мобильных приложений, расскажут о преимуществах их использования и ответят на все возникшие вопросы.

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Чтобы выжить и процветать, магазинам необходимо постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей и внедрять новые технологии. Удобная и быстрая...
 
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