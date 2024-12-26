Максимальное вдохновение и мотивация: Беларусбанк выпустил очень добрый корпоративный календарь

Источник материала: ProBusiness

К своему 102-летию Беларусбанк презентовал инклюзивный календарь «Идеальный мир Марии Прохорович».

Инклюзивный календарь на 2025 год получился уникальным и особенным. Первый в своем роде для банка, созданный без помощи креативного агентства, собственными силами, и посвящен начинающей художнице Марии Прохорович. Этот календарь призван привлечь внимание общественности к людям, которые также, как и Мария, борются со спинальной мышечной атрофией (СМА) — одним из самых тяжелых генетических заболеваний, и другими непростыми диагнозами, требующими настоящего мужества и сил, физических и духовных.

Знакомство банка и Марии произошло в 2023 году, когда председатель правления банка Виктор Ананич увидел по телевидению сюжет о талантливой девушке и предложил команде банка помочь исполнить ее мечту о персональной выставке. Так и случилось: первыми работы Марии оценили работники и клиенты Беларусбанка. А чтобы Маша была более мобильной, банк помог приобрести девушке коляску с электроприводом.





Взаимодействие банка и художницы на этом не завершилось. Дальше началось плотное сотрудничество. Мария не испугалась и взялась с энтузиазмом за масштабный проект: создание 12 картин для корпоративного календаря крупнейшего банка страны. Дело ответственное и серьезное.





На страницах календаря собраны яркие картины Марии и ее жизнеутверждающие высказывания. В минуты, когда будет особенно непросто, взгляните на одну из этих картин, вспомните историю ее автора и улыбнитесь.

— Проект, который мы реализовали с Марией Прохорович – это яркое подтверждение того, что любые дела, большие и маленькие, начинаются с мечты. Когда-то Маша мечтала лишь о персональной выставке, а сегодня ее работы легли в основу корпоративного календаря нашего банка и коллекции открыток на весь год. А это значит, что работы Маши увидят десятки тысяч клиентов и партнеров по всей стране, — уверен руководитель банка. — Так что мечтайте сами и обязательно помогайте исполняться мечтам окружающих. В этом заключается главное волшебство.





Если вы еще не знакомы с творчеством Марии Прохорович, сама девушка описывает его так:

«Мое творчество — это как взгляд на мир через призму того, что всегда можно найти нечто прекрасное в том, что окружает нас, стоит только присмотреться. И вот через свои картины я и хочу, чтобы человек присмотрелся и увидел то, чего, быть может, не замечал раньше или натолкнуть на какую-то мысль».

К чему стремилась художница, рисуя картины для нас?

«Хочу, чтобы люди смотрели и улыбались, думая о хорошем, чтобы настроение поднималось и мысленно они могли отдохнуть от дел, рассматривая картины. Мир зачастую может казаться серым и хмурым, где все сложно. А я хочу обратить внимание, что мир прекрасен. Он яркий, живописный и красочный. В нем много удивительных моментов, например, таких как встретить рассвет, увидеть закат, насладиться цветущими садами весной или съездить на озеро жарким летом. И за это жизнь надо ценить. Хочу показать, что счастье состоит из мелочей. И каким каждый видит этот мир, теми красками он и отражается в наших глазах».

— Новый год — это как новая чистая страница в альбоме для рисования. И каждый человек — художник своей жизни. Так пусть она заполнится множеством красок. Читателям я желаю верить и стремиться к своим мечтам, и все обязательно сбудется. С любовью и улыбкой смотреть на мир вокруг, и он непременно ответит вам тем же, — поделилась художница.