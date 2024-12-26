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Отключение выплат от Google: что ждет белорусскую рекламу
26.12.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 13 декабря Google отменяет монетизацию в AdSense, AdMob и Менеджере рекламы для пользователей из Беларуси. Что это значит для локального бизнеса? Задали самые острые вопросы о происходящем руководителю отдела размещения рекламы и аналитики инновационного digital-хаба Wunder Digital Ольге Максюк.
Кого коснулись изменения?
— Размещение в Google состоит из поисковой рекламы, видеорекламы на YouTube и сайтах-партнерах, а также рекламы в контекстно-медийной сети. Возможности для размещения поставляют так называемые паблишеры. Это владельцы веб-площадок и мобильных приложений из разных стран, которые продают рекламу на своих баннерных местах и получают вознаграждение от Google. При этом локальный рекламодатель может показывать свою рекламу как на международных сайтах и приложениях, так и на местных. Сейчас изменения коснулись только одного сегмента плейсментов Google: паблишеров, чьи сайты и/или мобильные приложения зарегистрированы для монетизации в Беларуси. С середины декабря они больше не смогут получать выплаты от Google.
Все уже недоступно?
— Ситуация развивается последовательно: некоторым паблишерам уже отключили монетизацию, у некоторых она еще может сохраняться. Сама ситуация должна полностью прийти в соответствие с требованиями Google в течение месяца, т.е. окончательно монетизация для белорусских паблишеров закроется в конце января.
Как это скажется на локальном бизнесе?
— Важно отметить: официальной информации и технических разъяснений от Google пока нет. Мы направили запросы и следим за ситуацией. Все текущие выводы — это экспертная оценка Wunder Digital, основанная на сценарном анализе и наблюдении за рынком.
Чтобы предсказать, как изменение скажется на РК, необходимо посмотреть, из чего состоят ваши кампании в Google:
Возможно, для отдельных сегментов отток локальных паблишеров может быть довольно чувствительным, но в целом по портфелю наших рекламодателей критической ситуации мы пока не видим.
Какие варианты развития ситуации возможны?
— Сейчас мы можем предсказать два основных сценария, которые могут развиваться.
Сценарий 1. Прекращение выплат паблишерам.
Если Google отключает выплаты монетизации паблишерам с доменом .by, это может привести к следующему:
Сценарий 2. Постепенное сокращение трафика на белорусских паблишерах.
Объемы рекламного трафика на белорусских площадках, вероятно, будут снижаться постепенно, а не одномоментно.
Важно будет отслеживать:
Эти действия займут у вас немного времени: вы поймете, насколько изменения с монетизацией белорусских паблишеров затронули ваши активности, а также найдете несколько возможных точек роста для развития текущих рекламных кампаний. В среднесрочной перспективе мы советуем организовать в компании процесс последовательного тестирования и развития новых каналов и инструментов, чтобы вы имели альтернативы в диджитальном медиамиксе. Обо всех новых инициативах Google в плане размещения рекламы на территории Беларуси следите в их регулярных новостных апдейтах от кампании и в публикациях экспертных агентств.
Какие каналы могут быть альтернативными?
— Вы можете частично перераспределить бюджеты на другие рекламные платформы:
Что делать паблишерам?
— Паблишерам, которые зависят от монетизации, стоит уже сейчас искать альтернативные источники дохода и рассматривать перенос контента на международные домены. Ситуация требует внимательного мониторинга и гибкости в рекламных стратегиях. Полное отключение трафика на территории Беларуси маловероятно, но локальные потери контента неизбежны. У нас есть время для оценки ситуации и адаптации решений, поэтому спешить с кардинальными изменениями сейчас не стоит.
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С 13 декабря Google отменяет монетизацию в AdSense, AdMob и Менеджере рекламы для пользователей из Беларуси. Что это значит для локального бизнеса? Задали самые острые...
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