Плоская кровля: как ПВХ-мембраны решают проблемы проектировщика, монтажника и заказчика

Источник материала: ProBusiness





Примерно 80% проблем с плоскими кровлями в промышленно-гражданском строительстве связаны с человеческим фактором, возникающим из-за ошибок в проектировании и монтаже. Остальные 20% проявляются из-за естественного износа и эксплуатационных рисков, и их можно минимизировать с помощью грамотного выбора материалов, прежде всего — гидроизоляции.

В данный момент одним из самых современных материалов, применяемых для устройства кровельного гидроизоляционного слоя, являются водоизоляционные ковры из ПВХ-мембран . Они способны предвосхищать и решать проблемы практически на всех этапах создания и эксплуатации плоских крыш. Рассмотрим их функциональность на примере кровельной гидроизоляции LOGICROOF от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.





Полимерная кровельная гидроизоляция идеально подходит для промышленных плоских крыш, обладающих большими площадями и высокой интенсивностью эксплуатации. На такие кровли воздействуют многочисленные негативные факторы, которые можно условно разделить на два типа:

Природные: ветер, жара, холод, неоднократные циклы замерзания и оттаивания влаги. Антропогенные: на плоских кровлях крупных объектов обычно размещается много инженерного оборудования и выводов внутренних коммуникаций, требующих регулярного обслуживания и ремонта.

Это приводит к повышенным требованиям к надежности материалов, из которых формируется водоизоляционный ковер.





Что такое LOGICROOF?

Кровельные мембраны LOGICROOF от ТЕХНОНИКОЛЬ — это современная рулонная гидроизоляция премиум-класса на основе пластифицированного ПВХ, произведенная по передовой технологии переработки полимеров — экструзии. Обладая толщиной всего в 1,2−2 мм, мембраны LOGICROOF представляют собой многослойный материал: верхний слой защищает от ультрафиолетового излучения, средний обеспечивает водонепроницаемость, армирование отвечает за высокую прочность и защиту от механических повреждений, а нижний гарантирует отличную свариваемость швов.





В состав LOGICROOF входят современные пластификаторы, благодаря которым мембрана сохраняет гибкость в морозы, УФ-стабилизаторы для защиты от солнечных лучей и антипирены для обеспечения пожарной безопасности.

Эти мембраны идеальны для применения в сложных климатических условиях благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, высокой долговечности и ремонтопригодности. Их потенциальный срок службы составляет не менее 50 лет — подтверждено исследованиями НИИСФ РААСН.

Преимущества кровельных ПВХ-мембран LOGICROOF

При проектировании:

Подходят для любых кровельных систем.

Разнообразие готовых решений от производителя в открытом доступе.

Легко обеспечить соответствие мембранной кровли всем современным строительным нормам.

Все характеристики документально подтверждены; каждая партия мембран проходит обязательные контрольные лабораторные испытания.

Есть полный ассортимент комплектующих.

При монтаже:

Швы мембраны свариваются горячим воздухом — никакого открытого огня при укладке.

Высокая скорость укладки — бригада из шести человек может уложить до 1000 м² кровли за смену.

Сварка полотен в основном производится с помощью специального автоматического оборудования.

Мембраны сохраняют требуемую пластичность даже при морозе, это позволяет проводить монтаж вплоть до -25°C. Главное, чтобы в зону швов при сварке не попадала влага.

Предсказуемое поведение материала уменьшает вероятность возникновения ошибок в процессе работы.

Производитель готов предоставлять техподдержку и сопровождение на объекте.





В эксплуатации:

Гидроизоляционное покрытие — полностью герметично. В том числе и за счет ширины полотен LOGICROOF, которая больше, чем у альтернативных видов рулонной гидроизоляции: благодаря этому на кровле в итоге формируется меньше швов, и это уменьшает риски появления протечек.

Мембрана сохраняет пластичность в любой сезон.

LOGICROOF обладает высокой стойкостью к ударным нагрузкам и проколам, а на жестком основании (например, из теплоизоляционных плит LOGICPIR от того же производителя) практически не воспринимает пешеходные и статические нагрузки. Это облегчает эксплуатацию и обслуживание кровли.

Широкий выбор комплектующих позволяет обустроить крышу, безопасную в обслуживании.

Еще одно важное свойство мембран LOGICROOF — высокая ремонтопригодность.









Не только гидроизоляция: неожиданные преимущества кровельных ПВХ-мембран