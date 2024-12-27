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Плоская кровля: как ПВХ-мембраны решают проблемы проектировщика, монтажника и заказчика

27.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Примерно 80% проблем с плоскими кровлями в промышленно-гражданском строительстве связаны с человеческим фактором, возникающим из-за ошибок в проектировании и монтаже. Остальные 20% проявляются из-за естественного износа и эксплуатационных рисков, и их можно минимизировать с помощью грамотного выбора материалов, прежде всего — гидроизоляции.

В данный момент одним из самых современных материалов, применяемых для устройства кровельного гидроизоляционного слоя, являются водоизоляционные ковры из ПВХ-мембран. Они способны предвосхищать и решать проблемы практически на всех этапах создания и эксплуатации плоских крыш. Рассмотрим их функциональность на примере кровельной гидроизоляции LOGICROOF от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.


Полимерная кровельная гидроизоляция идеально подходит для промышленных плоских крыш, обладающих большими площадями и высокой интенсивностью эксплуатации. На такие кровли воздействуют многочисленные негативные факторы, которые можно условно разделить на два типа:

  1. Природные: ветер, жара, холод, неоднократные циклы замерзания и оттаивания влаги.
  2. Антропогенные: на плоских кровлях крупных объектов обычно размещается много инженерного оборудования и выводов внутренних коммуникаций, требующих регулярного обслуживания и ремонта.

Это приводит к повышенным требованиям к надежности материалов, из которых формируется водоизоляционный ковер.


Что такое LOGICROOF?

Кровельные мембраны LOGICROOF от ТЕХНОНИКОЛЬ — это современная рулонная гидроизоляция премиум-класса на основе пластифицированного ПВХ, произведенная по передовой технологии переработки полимеров — экструзии. Обладая толщиной всего в 1,2−2 мм, мембраны LOGICROOF представляют собой многослойный материал: верхний слой защищает от ультрафиолетового излучения, средний обеспечивает водонепроницаемость, армирование отвечает за высокую прочность и защиту от механических повреждений, а нижний гарантирует отличную свариваемость швов.


В состав LOGICROOF входят современные пластификаторы, благодаря которым мембрана сохраняет гибкость в морозы, УФ-стабилизаторы для защиты от солнечных лучей и антипирены для обеспечения пожарной безопасности.

Эти мембраны идеальны для применения в сложных климатических условиях благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, высокой долговечности и ремонтопригодности. Их потенциальный срок службы составляет не менее 50 лет — подтверждено исследованиями НИИСФ РААСН.

Преимущества кровельных ПВХ-мембран LOGICROOF

При проектировании:

  • Подходят для любых кровельных систем.
  • Разнообразие готовых решений от производителя в открытом доступе.
  • Легко обеспечить соответствие мембранной кровли всем современным строительным нормам.
  • Все характеристики документально подтверждены; каждая партия мембран проходит обязательные контрольные лабораторные испытания.
  • Есть полный ассортимент комплектующих.

При монтаже:

  • Швы мембраны свариваются горячим воздухом — никакого открытого огня при укладке.
  • Высокая скорость укладки — бригада из шести человек может уложить до 1000 м² кровли за смену.
  • Сварка полотен в основном производится с помощью специального автоматического оборудования.
  • Мембраны сохраняют требуемую пластичность даже при морозе, это позволяет проводить монтаж вплоть до -25°C. Главное, чтобы в зону швов при сварке не попадала влага.
  • Предсказуемое поведение материала уменьшает вероятность возникновения ошибок в процессе работы.
  • Производитель готов предоставлять техподдержку и сопровождение на объекте.


В эксплуатации:

  • Гидроизоляционное покрытие — полностью герметично. В том числе и за счет ширины полотен LOGICROOF, которая больше, чем у альтернативных видов рулонной гидроизоляции: благодаря этому на кровле в итоге формируется меньше швов, и это уменьшает риски появления протечек.
  • Мембрана сохраняет пластичность в любой сезон.
  • LOGICROOF обладает высокой стойкостью к ударным нагрузкам и проколам, а на жестком основании (например, из теплоизоляционных плит LOGICPIR от того же производителя) практически не воспринимает пешеходные и статические нагрузки. Это облегчает эксплуатацию и обслуживание кровли.
  • Широкий выбор комплектующих позволяет обустроить крышу, безопасную в обслуживании.
  • Еще одно важное свойство мембран LOGICROOF — высокая ремонтопригодность.



Не только гидроизоляция: неожиданные преимущества кровельных ПВХ-мембран

ПВХ-мембраны LOGICROOF производятся в разных цветах. Мембрана белого цвета снижает воздействие УФ-излучения и высоких температур на кровлю, замедляя износ материалов в верхних слоях конструктивного пирога. А с помощью цветных мембран можно создать не только функциональную, но и полностью уникальную крышу: оформить ее в корпоративных тонах и поэкспериментировать с дизайном.

 
 
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Примерно 80% проблем с плоскими кровлями в промышленно-гражданском строительстве связаны с человеческим фактором, возникающим из-за ошибок в проектировании и...
 
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