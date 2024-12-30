Ведение бизнеса за рубежом: нюансы открытия компаний в Турции, Польше, Казахстане

Источник материала: ProBusiness





Цели по открытию бизнеса в другом государстве могут быть разными — экспорт, получение лицензии, франчайзинг, масштабирование, а вот проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, как правило, схожи. О том, что необходимо для выхода на зарубежный рынок рассказала на встрече Клуба «Про бизнес» Дарья Домбровская-Беляева, партнер юридической группы «Беляевы и партнеры» .

Открытие компании в Турции

Открытие компании в Турции пользуется популярностью среди иностранных предпринимателей, в том числе и белорусских, благодаря следующим преимуществам:

Географическое расположение — подходит для торговли с Европой, Азией, Африкой.

Развитая инфраструктура позволяет использовать регион как логистический пункт.

Богатое культурное наследие.

Наличие регулярных рейсов из Беларуси.

Простое визовое регулирование.

Возможность получения ВНЖ при покупке недвижимости.

Регистрация бизнеса в Турции занимает небольшое количество времени: весь процесс от подготовки учредительных документов до получения сертификата об основании бизнеса длится около недели. Иностранные инвесторы имеют право осуществлять коммерческую деятельность на равных условиях с местными жителями.

Для иностранцев доступны варианты открытия различного вида компаний: самыми востребованными из них являются общество с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерное общество (АО). Так, например, ООО открывают более 80% бизнесменов. В обществе с ограниченной ответственностью может быть один учредитель или несколько, максимальное количество — 50. Одним из требований Коммерческого кодекса Турции, которое отличает ее от большинства других юрисдикций, является необходимость назначить директором компании одного из учредителей. Чтобы занять должность директора, учредителю без гражданства Турции необходимо получить рабочую визу или гражданство. Условия получения рабочей визы — уставный фонд до TL 100 000 и нанять пятерых граждан Турции. Также можно рассмотреть вариант, чтобы нанять директором гражданина Турции и выделить ему номинальную долю в уставном фонде.





Минимальный уставный фонд ООО составляет TL 10 000, который необходимо внести в течение 2 лет с даты регистрации, в АО — TL 50 000, 25% от которого необходимо внести до регистрации, остальное — в течение 2 лет. Стоит отметить, что местные юристы рекомендуют формировать уставный фонд не менее TL 100 000, так как данная мера увеличивает шансы открытия счета в хорошем банке.

Следует иметь в виду, что существуют виды деятельности, которые не доступны иностранцам для ведения бизнеса, а именно: Аптечное дело.

Стоматология.

Ветеринарная деятельность.

Юридические услуги.

Услуги служб безопасности.

Корабельная и морская деятельность. Также имеются ограничения по услугам СМИ. Всем ООО запрещено заниматься банковской и финансовой деятельностью. Многие виды деятельности подлежат лицензированию.

Что касается открытия счета в турецком банке, то обычно требуется EUR 5000−10000 на срочный депозит при открытии счета. Можно выбрать любой банк, но обязательно иметь один счет в государственном банке, так как со счета в частном банке нельзя оплатить налоги в бюджет. Необходимо также быть готовым к тщательной проверке конечных бенефициаров, в 2024 году все чаще встречаются отказы. Например, DenizBank массово отказывал в открытии счета для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации даже при наличии прописки и ВНЖ, исключения были только для компаний с депозитом от USD 100 000. Такие банки, как VakıfBank, Ziraat Bank и İşBank за последние полгода неменяли условия открытия счетов.





Бухгалтерский и налоговый учет в турецких компаниях, в соответствии с Законом о налоговых процедурах, имеют право вести только сертифицированные бухгалтеры и лица с соответствующей лицензией на предоставление бухгалтерских услуг. Данное требование распространяется и на представление налоговых деклараций, их также может подавать только сертифицированный специалист.

Налоги для юридических лиц в Турции: Налог на прибыль — 20%

НДС — 18%

Налог на дивиденды — 10%.

Отдельное внимание в Турции уделяется трансфертному ценообразованию. Транснациональной компании, в юрисдикции которой находится несколько компаний, необходимо иметь отдельные отчеты по трансфертному ценообразованию для каждой компании.

Открытие компании в Польше

Одной из самых популярных форм ведения бизнеса у предпринимателей в Польше является общество с ограниченной ответственностью, иностранные инвесторы также чаще всего останавливаются именно на ней. Учредителями компании могут быть как физические, так и юридические лица. Иностранцам свободно предоставляется право выступать в качестве учредителя. Самый простой и быстрый способ регистрации фирмы — электронная регистрация посредством системы S24 Progress Holding.

Чтобы зарегистрировать юридическое лицо в Польше необходимо выполнение следующих действий: Получить номер PESEL (идентификационный номер физического лица). Зарегистрировать profil zaufany ePUAP (электронная подпись). После получения PESEL и авторизации на сайте необходимо подтвердить свою личность. Это можно сделать лично в Польше, в Консульстве Польши в Минске или Бресте, удаленно (в случае, если ранее открывался счет в банке и все данные уже были подтверждены), посредством видеозвонка, а также через адвоката. Зарегистрировать компанию в системе S24 , собрав все необходимые документы и предоставив следующую информацию: название компании, вид деятельности по PKD, размер уставного фонда (минимальный размер уставного фонда для ООО — PLN 5000), информация об учредителях и долях в уставном фонде, юридический адрес регистрации компании, личный адрес для корреспонденции. Оплатить пошлину 350 PLN.

Длительность электронной регистрации фирмы в Польше занимает 4−5 рабочих дней, выписка из KRS «Krajowy Rejestr Sądowy» (реестр предпринимателей) и получение всей дополнительной документации занимает до 10 рабочих дней.

Для открытия банковского счета можно использовать приложения Revolut Business и WISE. По состоянию на декабрь 2024 года счета открывают чаще всего следующие банки:

PKO BankPolski.

С дополнительными основаниями (karta pobytu, карта поляка, договор о трудоустройстве): Credit Agricole, Alior, Santander.

Наиболее часто отказывают в открытии счета белорусам банки MBank и Pekao. Следует обратить внимание, что распространенной ошибкой является отсутствие регистрации в CRBR — Центральный реестр бенефициарных владельцев (публичный реестр, в котором хранится информация о бенефициарных владельцах польских компаний и других юридических лиц). Пройти данную регистрацию необходимо до начала процедуры.





Необходимым документом для иностранного гражданина, который входит в состав правления и осуществляет предпринимательскую деятельность более 6 месяцев, является Zezwolenie typ B — документ, разрешающий ведение предпринимательской деятельности для иностранцев в Польше. Его отсутствие — основание для штрафа и депортации.

Оформлять данное разрешение нет необходимости гражданам с постоянным ВНЖ, ВНЖ на 5 лет, ВНЖ по гуманитарной визе, гражданам ЕС, а также при наличии временной защиты в Польше.

Для получения Zezwolenie typ B необходимо предоставить следующие документы:

Заявление.

Справка о несудимости.

Документы о занятости.

Данные по уплате подоходного.

Сведения о юридическом лице (бизнес-план, контрагенты и т.д.).

Налогообложение для юридических лиц в Польше: Налог на прибыль — 19%.

НДС — 23%.

Налог на дивиденды — 19%.

Открытие компании в Казахстане

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) — самая популярная форма ведения бизнеса в Казахстане, является аналогом общества с ограниченной ответственностью в Республике Беларусь.

Малый бизнес может открыть ТОО с нулевым уставным фондом, а для среднего и крупного минимальная сумма составляет 100 месячных расчетных показателей (МРП) — его размер утверждается ежегодно законом о республиканском бюджете. В 2024 году минимальная сумма равна 369 200 тенге.

Регистрация компании в Казахстане включает в себя следующие этапы: Получение ИНН. Его выдает НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». С февраля 2024 года дистанционное получение ИИН невозможно. Необходимо лично прибыть в Казахстан и обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН) с паспортом гражданина Республики Беларусь или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Граждане других стран, не входящих в ЕАЭС, должны иметь визу C5, они смогут претендовать на ИИН только после оформления этой визы. Получить БИН — до регистрации компании, но уже с учредительными документами. Его выдает налоговый орган. Выбор наименования. Проверить можно на портале (для этого необходимо иметь ИНН). Юридический адрес. Может быть реальный и номинальный. Выбрать ОКЭД. Оплатить пошлину (только для крупного бизнеса, для малого и среднего бизнеса сбор не предусмотрен). Предоставить документы в регистрирующий орган.

Регистрация ТОО в Казахстане занимает в среднем от 5 дней.

После регистрации юридического лица следует:

Организовать ведение бухгалтерского учета.

Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) на каждого из учредителей.

Открыть расчетный счет в банке.





В некоторых банках нерезидентам предоставляется возможность открыть корпоративный банковский счет удаленно. Для этого нужно иметь ИНН и внести минимальный депозит (различается в зависимости от условий конкретного банка).