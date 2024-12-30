150 молодых специалистов и 40 социальных проектов, меняющих наше общество: как прошел ночной Social Impact Hackathon&Accelerator

Источник материала: ProBusiness

С 13 по 15 декабря в Минске, на территории коворкинга «Работаем!Океан», состоялся Social Impact Hackathon, организованный экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon». Это уникальное событие объединило 150 участников — программистов, дизайнеров, маркетологов, предпринимателей и общественных активистов — для создания инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем.

Ранее экосистема Malimon работала в основном с бизнес-проектами, которые направлены, в первую очередь, на получение прибыли, а с 2022 года открыли направление для социальных проектов. К концу 2024 года мы видим увеличение спроса на развитие социального проекта - осенью прошел хакатон STARTUP BOOM на 15 проектов и 100 участников, а в декабре - Social Impact Hackathon на 150 человек и 40 проектов, из которых к финалу были отобраны 22 проекта. Так же заметили, что к социальному направлению появился интерес со стороны бизнеса и крупных компаний, которые готовы оказывать поддержку. Зимний хакатон Social Impact Hackathon поддержала Betera — лидер индустрии гемблинга в Беларуси. Компания активно развивает направление корпоративной социальной ответственности. Betera поддержит один из социальных проектов хакатона и вручит команде ценный специальный приз на финальном DemoDay.

Детали мероприятия:

В первый день площадка приняла 150 участников. Каждую минуту зал заполнялся всё новыми и новыми лицами, которые с предвкушением ожидали начала мероприятия.

Участников можно было разделить на несколько категорий: кто-то пришёл участвовать на хакатон со своей командой, а кто-то пришёл, чтобы её найти и применить свои знания на практическом опыте. Организаторам предстояла задача: объединить всех и распределить по командам. Это удалось сделать во время программы нетворкинга. В этот раз она прошла в игровом формате: Bingo и “Мирового кафе”. Участники узнавали друг о друге, делились своими целями и идеями. Таким образом сформировалось 40 стартап-проектов. Завершился первый день лекцией о трендах стартапов ближайшего десятилетия и секретах успешного выхода на рынок, благодаря которой участники смогли доработать свои идеи для их реализации.

Уже после первого дня участники остались под большим впечатлением созданной атмосферой на площадке: фотозоны, уникальные стартовые пакеты совместно с компанией Betera , оригинальное формирование команд, розыгрыши, камерная вечерняя обстановка… И это было только начало!





Во второй день участники погрузились в насыщенную образовательную и практическую программу. Андрей Редько, CEO стартапа для маркетплейсов и бизнес-трекер категории В, выступил с лекцией на тему «От идеи до стартапа за 60 минут». Он наглядно показал, как можно структурировать идеи и подготовить их к реализации. Спикер Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч TEDxMinsk, консультант по ораторскому искусству и подготовке презентаций, выступил с темой “Питч как история: презентуем продукт легко и уверенно”, где поделился с участниками простыми упражнениями для улучшения голоса перед выступлением и лайфхаками для преодоления страха сцены.





Самая ожидаемая часть хакатона - это встреча с опытными менторами различных направлений во время чек-поинтов, которые пришли для того, чтобы поделиться своим опытом, дать рекомендации и помочь подготовить проекты к финалу. Среди менторов:

Представители IT:

Сергей Подайко

Руслан Папина

Алексей Шинкевич

Егор Науменко

Бизнес-аналитики и руководители проектов:

Кирилл Забавский

Алина Лихненко

Ольга Бутько

Денис Ковалев

Представители продуктового и стратегического маркетинга:

Дарья Купко

Ольга Кратько

Павел Ерощенко

Алена Костылева

А также представители иных бизнес-направлений:

Александр Русель

Алексей Немкович

Евгений Бондарец

Андрей Редько

Участники отметили, что это самая ценная и полезная часть хакатона. Работа с менторами стала ценным опытом, поскольку они передавали свои практические знания и делились рабочими инструментами для развития стартапов. Чек-поинт длился более трех часов. Каждая команда смогла оценить свои сильные и слабые стороны, обрели полезные знакомства, а кто-то даже привлек внимание к своему проекту с целью дальнейшего сотрудничества. «…Это был очень классный и полезный опыт! Хакатон подарил не только эмоции и драйв, но и возможность пообщаться с коллегами и менторами, получить ценную обратную связь и вдохновение для дальнейшей работы над проектом…» Елена Лишай, UX/UI дизайнер

Итоги мероприятия:

Финальный день стал кульминацией всего хакатона. К финальному питчу были отобраны 22 проекта. Команды презентовали свои проекты перед жюри, в состав которого вошли следующие эксперты бизнес-сферы:

Дмитрий Бурак

Александр Панасик

Олег Фадеев

Ольга Бутько

Юрий Семашко

Дарья Купко

Александр Кутас





Было представлено множество интересных и перспективных решений в направлении медицины, образования, предпринимательства, здорового образа жизни и не только. Но победителями стали 3 проекта, которые получили призы от партнёров хакатона и прошли в программу Accelerator:

Проект “ PlanL.ink ” - платформа, на которой бизнесы быстро организовывают онлайн-запись и бронирование, а клиенты находят мероприятия и услуги благодаря персонализированным рекомендациям и умному поиску, бронируя их в пару кликов

” - платформа, на которой бизнесы быстро организовывают онлайн-запись и бронирование, а клиенты находят мероприятия и услуги благодаря персонализированным рекомендациям и умному поиску, бронируя их в пару кликов Проект “Helena” - AI помощник для улучшения ментального здоровья внутри Telegram в виде мини приложения (ТМА)

- AI помощник для улучшения ментального здоровья внутри Telegram в виде мини приложения (ТМА) Проект “Tezamteam” - конструктор для быстрого сбора mini-app Telegram подразумевающие реализацию товаров, оказание услуг, для записи клиентов на занятия и отслеживание прогресса по своему телу

Ещё 4 команды были отобраны после хакатона оценочной комиссией экосистемы Malimon. Это проекты:

«Care.by» - платформа для поиска сиделки/няни для детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями на коммерческой и безвозмездной основе

- платформа для поиска сиделки/няни для детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями на коммерческой и безвозмездной основе «SAAS» - сервис, который поможет людям с инвалидностью найти и подобрать персонального ассистента, в соответствии со своими индивидуальными особенностями и потребностями

сервис, который поможет людям с инвалидностью найти и подобрать персонального ассистента, в соответствии со своими индивидуальными особенностями и потребностями «Radin» - это интерактивная образовательная платформа для детей 6-10 лет, которая учит основам финансовой грамотности

это интерактивная образовательная платформа для детей 6-10 лет, которая учит основам финансовой грамотности «Доктор Кот» – помощь бездомным животным в ветеринарной помощи, поиске дома, передержке, снижении популяции путем кастраций/стерилизаций

После прохождения 2-х месячной программы обучения в Accelerator проекты представят свои результаты на финальном DemoDay перед потенциальными спонсорами, среди которых будет присутствовать представитель компании Betera. На хакатоне Social Impact Betera предложили участникам разработать проекты в трёх социальных направлениях: помощь бездомным животным, экология, спорт и здоровый образ жизни. Лучший социальный проект, по мнению Betera, получит специальный приз и шанс на дальнейшую поддержку в развитии, если проект будет отвечать критериям компании. Победителя определим на Демо-дне.

Почему это важно?

Social Impact Hackathon не просто дал участникам возможность реализовать свои идеи, но и подчеркнул важность социальной ответственности в бизнесе. За три дня участники:

Освоили новые инструменты разработки и презентации проектов

Получили профессиональную обратную связь от экспертов

Улучшили навыки работы в команде и публичных выступлений

Завели полезные знакомства

Многие отметили, что хакатон стал мощным толчком для их профессионального роста и развития социальных инициатив. «Мероприятие подошло к концу. Эмоции просто зашкаливают! Атмосфера была невероятной, все участники показали себя как настоящие профессионалы — заряженные, креативные и готовые решать любые вызовы. Отдельное спасибо компетентному жюри, которое смогло объективно и глубоко оценить проекты. Мы получили огромное количество положительного фидбэка. …Было невероятно круто пообщаться со столь энергичными, заряженными и вдохновляющими людьми. Каждая встреча, разговор и обмен идеями заряжали мотивацией и позитивом. Спасибо вам за вашу открытость, драйв и стремление создавать что-то действительно значимое. Такие моменты показывают, что вместе можно двигаться к большим результатам. Рад, что я был частью этого события!» Алексей Шмуляй, фаундер проекта «SmmAI» Social Impact Hackathon подтвердил, что Беларусь обладает большим потенциалом для развития стартап-культуры и социальных инноваций. Организаторы планируют продолжать эту инициативу, предоставляя молодым специалистам и предпринимателям больше возможностей для роста и самореализации.