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150 молодых специалистов и 40 социальных проектов, меняющих наше общество: как прошел ночной Social Impact Hackathon&Accelerator
30.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 13 по 15 декабря в Минске, на территории коворкинга «Работаем!Океан», состоялся Social Impact Hackathon, организованный экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon». Это уникальное событие объединило 150 участников — программистов, дизайнеров, маркетологов, предпринимателей и общественных активистов — для создания инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем.
Ранее экосистема Malimon работала в основном с бизнес-проектами, которые направлены, в первую очередь, на получение прибыли, а с 2022 года открыли направление для социальных проектов. К концу 2024 года мы видим увеличение спроса на развитие социального проекта - осенью прошел хакатон STARTUP BOOM на 15 проектов и 100 участников, а в декабре - Social Impact Hackathon на 150 человек и 40 проектов, из которых к финалу были отобраны 22 проекта. Так же заметили, что к социальному направлению появился интерес со стороны бизнеса и крупных компаний, которые готовы оказывать поддержку. Зимний хакатон Social Impact Hackathon поддержала
Детали мероприятия:
В первый день площадка приняла 150 участников. Каждую минуту зал заполнялся всё новыми и новыми лицами, которые с предвкушением ожидали начала мероприятия.
Участников можно было разделить на несколько категорий: кто-то пришёл участвовать на хакатон со своей командой, а кто-то пришёл, чтобы её найти и применить свои знания на практическом опыте. Организаторам предстояла задача: объединить всех и распределить по командам. Это удалось сделать во время программы нетворкинга. В этот раз она прошла в игровом формате: Bingo и “Мирового кафе”. Участники узнавали друг о друге, делились своими целями и идеями. Таким образом сформировалось 40 стартап-проектов. Завершился первый день лекцией о трендах стартапов ближайшего десятилетия и секретах успешного выхода на рынок, благодаря которой участники смогли доработать свои идеи для их реализации.
Уже после первого дня участники остались под большим впечатлением созданной атмосферой на площадке: фотозоны, уникальные стартовые пакеты совместно с компанией
Во второй день участники погрузились в насыщенную образовательную и практическую программу. Андрей Редько, CEO стартапа для маркетплейсов и бизнес-трекер категории В, выступил с лекцией на тему «От идеи до стартапа за 60 минут». Он наглядно показал, как можно структурировать идеи и подготовить их к реализации. Спикер Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч TEDxMinsk, консультант по ораторскому искусству и подготовке презентаций, выступил с темой “Питч как история: презентуем продукт легко и уверенно”, где поделился с участниками простыми упражнениями для улучшения голоса перед выступлением и лайфхаками для преодоления страха сцены.
Самая ожидаемая часть хакатона - это встреча с опытными менторами различных направлений во время чек-поинтов, которые пришли для того, чтобы поделиться своим опытом, дать рекомендации и помочь подготовить проекты к финалу. Среди менторов:
Представители IT:
Бизнес-аналитики и руководители проектов:
Представители продуктового и стратегического маркетинга:
А также представители иных бизнес-направлений:
Итоги мероприятия:
Финальный день стал кульминацией всего хакатона. К финальному питчу были отобраны 22 проекта. Команды презентовали свои проекты перед жюри, в состав которого вошли следующие эксперты бизнес-сферы:
Было представлено множество интересных и перспективных решений в направлении медицины, образования, предпринимательства, здорового образа жизни и не только. Но победителями стали 3 проекта, которые получили призы от партнёров хакатона и прошли в программу Accelerator:
Ещё 4 команды были отобраны после хакатона оценочной комиссией экосистемы Malimon. Это проекты:
После прохождения 2-х месячной программы обучения в Accelerator проекты представят свои результаты на финальном DemoDay перед потенциальными спонсорами, среди которых будет присутствовать представитель компании Betera. На хакатоне Social Impact Betera предложили участникам разработать проекты в трёх социальных направлениях: помощь бездомным животным, экология, спорт и здоровый образ жизни. Лучший социальный проект, по мнению Betera, получит специальный приз и шанс на дальнейшую поддержку в развитии, если проект будет отвечать критериям компании. Победителя определим на Демо-дне.
Почему это важно?
Social Impact Hackathon не просто дал участникам возможность реализовать свои идеи, но и подчеркнул важность социальной ответственности в бизнесе. За три дня участники:
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150 молодых специалистов и 40 социальных проектов, меняющих наше общество: как прошел ночной Social Impact Hackathon&Accelerator
С 13 по 15 декабря в Минске, на территории коворкинга «Работаем!Океан», состоялся Social Impact Hackathon, организованный экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon». Это...
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