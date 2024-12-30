ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

150 молодых специалистов и 40 социальных проектов, меняющих наше общество: как прошел ночной Social Impact Hackathon&Accelerator

30.12.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


С 13 по 15 декабря в Минске, на территории коворкинга «Работаем!Океан», состоялся Social Impact Hackathon, организованный экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon». Это уникальное событие объединило 150 участников — программистов, дизайнеров, маркетологов, предпринимателей и общественных активистов — для создания инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем.

Ранее экосистема Malimon работала в основном с бизнес-проектами, которые направлены, в первую очередь, на получение прибыли, а с 2022 года открыли направление для социальных проектов. К концу 2024 года мы видим увеличение  спроса на развитие социального проекта - осенью прошел хакатон STARTUP BOOM на 15 проектов и 100 участников, а в декабре - Social Impact Hackathon на 150 человек и 40 проектов, из которых к финалу были отобраны 22 проекта. Так же заметили, что к социальному направлению появился интерес со стороны бизнеса и крупных компаний, которые готовы оказывать поддержку.   Зимний хакатон Social Impact Hackathon поддержала Betera  — лидер индустрии гемблинга в Беларуси. Компания активно развивает направление корпоративной социальной ответственности. Betera поддержит один из социальных проектов хакатона и вручит команде ценный специальный приз на финальном DemoDay.

Детали мероприятия:

В первый день площадка приняла 150 участников. Каждую минуту зал заполнялся всё новыми и новыми лицами, которые с предвкушением ожидали начала мероприятия.


Участников можно было разделить на несколько категорий: кто-то пришёл участвовать на хакатон со своей командой, а кто-то пришёл, чтобы её найти и применить свои знания на практическом опыте. Организаторам предстояла задача: объединить всех и распределить по командам. Это удалось сделать во время программы нетворкинга. В этот раз она прошла в игровом формате: Bingo и “Мирового кафе”. Участники узнавали друг о друге, делились своими целями и идеями. Таким образом сформировалось 40 стартап-проектов. Завершился первый день лекцией о трендах стартапов ближайшего десятилетия и секретах успешного выхода на рынок, благодаря которой участники смогли доработать свои идеи для их реализации. 

Уже после первого дня участники остались под большим впечатлением созданной атмосферой на площадке: фотозоны, уникальные стартовые пакеты совместно с компанией Betera, оригинальное формирование команд, розыгрыши, камерная вечерняя обстановка… И это было только начало!


Во второй день участники погрузились в насыщенную образовательную и практическую программу. Андрей Редько, CEO стартапа для маркетплейсов и бизнес-трекер категории В, выступил с лекцией на тему «От идеи до стартапа за 60 минут». Он наглядно показал, как можно структурировать идеи и подготовить их к реализации. Спикер Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч TEDxMinsk, консультант по ораторскому искусству и подготовке презентаций, выступил с темой “Питч как история: презентуем продукт легко и уверенно”, где поделился с участниками простыми упражнениями для улучшения голоса перед выступлением и лайфхаками для преодоления страха сцены.


Самая ожидаемая часть хакатона - это встреча с опытными менторами различных направлений во время чек-поинтов, которые пришли для того, чтобы поделиться своим опытом, дать рекомендации и помочь подготовить проекты к финалу. Среди менторов: 

Представители IT:

  • Сергей Подайко
  • Руслан Папина
  • Алексей Шинкевич
  • Егор Науменко 

Бизнес-аналитики и руководители проектов:

  • Кирилл Забавский
  • Алина Лихненко
  • Ольга Бутько
  • Денис Ковалев 

Представители продуктового и стратегического маркетинга:

  • Дарья Купко
  • Ольга Кратько
  • Павел Ерощенко
  • Алена Костылева 

А также представители иных бизнес-направлений:

  • Александр Русель
  • Алексей Немкович
  • Евгений Бондарец
  • Андрей Редько

Участники отметили, что это самая ценная и полезная часть хакатона.  Работа с менторами стала ценным опытом, поскольку они передавали свои практические знания и делились рабочими инструментами для развития стартапов. Чек-поинт длился более трех часов. Каждая команда смогла оценить свои сильные и слабые стороны, обрели полезные знакомства, а кто-то даже привлек внимание к своему проекту с целью дальнейшего сотрудничества.

«…Это был очень классный и полезный опыт! Хакатон подарил не только эмоции и драйв, но и возможность пообщаться с коллегами и менторами, получить ценную обратную связь и вдохновение для дальнейшей работы над проектом…»

Елена Лишай, UX/UI дизайнер

Итоги мероприятия:

Финальный день стал кульминацией всего хакатона. К финальному питчу были отобраны 22 проекта. Команды презентовали свои проекты перед жюри, в состав которого вошли следующие эксперты бизнес-сферы: 

  • Дмитрий Бурак
  • Александр Панасик
  • Олег Фадеев
  • Ольга Бутько
  • Юрий Семашко
  • Дарья Купко
  • Александр Кутас


Было представлено множество интересных и перспективных решений в направлении медицины, образования, предпринимательства, здорового образа жизни и не только. Но победителями стали 3 проекта, которые получили призы от партнёров хакатона и прошли в программу Accelerator:

  • Проект “PlanL.ink” -  платформа, на которой бизнесы быстро организовывают онлайн-запись и бронирование, а клиенты находят мероприятия и услуги благодаря персонализированным рекомендациям и умному поиску, бронируя их в пару кликов
  • Проект “Helena” - AI помощник для улучшения ментального здоровья внутри Telegram в виде мини приложения (ТМА)
  • Проект “Tezamteam” - конструктор для быстрого сбора mini-app Telegram подразумевающие реализацию товаров, оказание услуг, для записи клиентов на занятия и отслеживание прогресса по своему телу

Ещё 4 команды были отобраны после хакатона оценочной комиссией экосистемы Malimon. Это проекты:

  • «Care.by» - платформа для поиска сиделки/няни для детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями на коммерческой и безвозмездной основе
  • «SAAS» - сервис, который поможет людям с инвалидностью найти и подобрать персонального ассистента, в соответствии со своими индивидуальными особенностями и потребностями
  • «Radin» - это интерактивная образовательная платформа для детей 6-10 лет, которая учит основам финансовой грамотности
  • «Доктор Кот» – помощь бездомным животным в ветеринарной помощи, поиске дома, передержке, снижении популяции путем кастраций/стерилизаций

После прохождения 2-х месячной программы обучения в Accelerator проекты представят свои результаты на финальном DemoDay перед потенциальными спонсорами, среди которых будет присутствовать представитель компании Betera. На хакатоне Social Impact Betera предложили участникам разработать проекты в трёх социальных направлениях: помощь бездомным животным, экология, спорт и здоровый образ жизни. Лучший социальный проект, по мнению Betera, получит специальный приз и шанс на дальнейшую поддержку в развитии, если проект будет отвечать критериям компании. Победителя определим на Демо-дне.

Почему это важно? 

Social Impact Hackathon не просто дал участникам возможность реализовать свои идеи, но и подчеркнул важность социальной ответственности в бизнесе. За три дня участники: 

  • Освоили новые инструменты разработки и презентации проектов 
  • Получили профессиональную обратную связь от экспертов 
  • Улучшили навыки работы в команде и публичных выступлений 
  • Завели полезные знакомства

Многие отметили, что хакатон стал мощным толчком для их профессионального роста и развития социальных инициатив. 

 «Мероприятие подошло к концу. Эмоции просто зашкаливают! Атмосфера была невероятной, все участники показали себя как настоящие профессионалы — заряженные, креативные и готовые решать любые вызовы. Отдельное спасибо компетентному жюри, которое смогло объективно и глубоко оценить проекты. Мы получили огромное количество положительного фидбэка.

…Было невероятно круто пообщаться со столь энергичными, заряженными и вдохновляющими людьми. Каждая встреча, разговор и обмен идеями заряжали мотивацией и позитивом. Спасибо вам за вашу открытость, драйв и стремление создавать что-то действительно значимое. Такие моменты показывают, что вместе можно двигаться к большим результатам. Рад, что я был частью этого события!»

Алексей Шмуляй, фаундер проекта «SmmAI»

Social Impact Hackathon подтвердил, что Беларусь обладает большим потенциалом для развития стартап-культуры и социальных инноваций. Организаторы планируют продолжать эту инициативу, предоставляя молодым специалистам и предпринимателям больше возможностей для роста и самореализации.

Контактная информация для СМИ:
Полина Высоцкая
pr-менеджер проектов Malimon Ecosystem
+375447945571 (viber)
+375336523817 (телеграм)
pr@malimon.com
Сайт хакатон

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 по 15 декабря в Минске, на территории коворкинга «Работаем!Океан», состоялся Social Impact Hackathon, организованный экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon». Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ведение бизнеса за рубежом: нюансы открытия компаний в Турции, Польше, Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика