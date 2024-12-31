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Потеря бизнеса, проблемы с сотрудниками и любовь к своему делу, несмотря на трудности: топ-10 самых читаемых текстов «Про бизнес» за 2024 год
31.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2024-й был насыщенным для редакции «Про бизнес». Мы искали новых героев по всей Беларуси, возвращались к старым собеседникам, чтобы узнать об их успехах, и следили за тенденциями на рынке. Многие тексты прочитывали тысячи раз, но отдельные настолько привлекали внимание читателей, что собирали просмотры сотнями тысяч. Собрали для вас в одной публикации 10 самых популярных статей за год.
«Я сделал огромную ошибку, поэтому остался без ресторана и без денег». История предпринимателя, который не сдался даже после предательства партнеров и открыл производство спецобуви
Не бывает сферы бизнеса, где все легко, быстро и все всегда удачно складывается, но есть направления, где трудностей и нюансов точно больше. Например, это почти всегда крупные производства, сотрудники которых должны быть обеспечены не только адекватными внешними условиями труда, но и специальной одеждой и обувью для защиты здоровья. «Про бизнес» встретился с основателем компании «Манхард» Сергеем Михайлюком и узнал,
«Ей 31 год, она живет с родителями и хочет зарплату в 5000 рублей, не имея опыта». Куда делись нормальные сотрудники и что бизнесу делать в этой ситуации
Привлечение и удержание работников — задача, которая стоит перед любой компанией. А малый и средний бизнес вообще вынужден бороться за талантливые кадры с крупными корпорациями, обладающими внушительным бюджетом на разные «плюшки» для сотрудников. Мы
«Если прогнозы подтвердятся, то мы масштабируем сеть до 10 заводов». Как белорус в 25 лет вложил $ 500 тысяч и запустил производство бетона
«Бизнес по производство бетона — это ниша с жесточайшей конкуренцией, где ни у кого нет больше 5% рынка, а маржинальность редко превышает диапазон 5−10%. Следовательно, любое колебание в затратах или цене приведет к отсутствию прибыли, а чаще убыткам» — говорит Павел Гончеревич, предприниматель, который уже в 18 лет начал развивать успешный строительный бизнес, а к 25 решил запустить собственное производство бетона в Борисове, исходя из рыночного дефицита. За последние 6 лет выручка предприятия выросла в 5 раз, но путь к росту давался нелегко: девальвация, приостановка строительства, большие долги по кредитам, пандемия и другие кризисы. Встретились с Павлом, чтобы поговорить о том,
«Из колледжа меня отчислили, но он мне и не нужен». Как два друга зарабатывают на перепродаже товаров из Китая
Дэвиду Голумбяускасу 17 лет, а его партнеру по бизнесу — 19. Два друга занимаются оптовыми поставками товаров в Беларусь из Польши, США и Китая. Объемы поставок по весу доходят до полутонны. Дэвид Голумбяускас рассказал «Про бизнес», почему переехал из Литвы и о том,
«Деменция „молодеет“, а жизнь такого человека в квартире — это почти всегда несчастный случай». Предприниматель создал дом для престарелых и тратит $ 4000 в месяц на его продвижение
В белорусской культуре не принято определять пожилых родственников в пансионат. Чаще всего это вынужденная мера. Однако Дмитрий Юнцевич верит, что можно изменить отношение людей к такой возможности. «Про бизнес»
«Раньше чеки были в $ 30−50 тысяч, а сейчас — от $ 300−500 тысяч до $ 1 млн». Владелец белорусской IT-компании рассказал, как удалось сохранить бизнес, трижды сменив направление
Этой истории могло бы и не быть, если бы Евгений Коваль с юности не начал искать свой собственный путь в IT-сфере и не встретил партнера Константина, который так же горел идеей создания компании. Сегодня Евгений и Константин сооснователи компании ANX Technologies с бэкграундом в разработке высоконагруженных IT-решений. У компании 35 сотрудников, офис в Минске и планы расширить количество проектов с фокусом на финтех, помогать другим в построении диджитал-стратегий, а также разрабатывать white-label решения и продавать их по всему миру. «Про бизнес» узнал,
«На первую закупку попросил $ 500 у мамы». Парень служил в МЧС, но понял, что хочет бизнес, и теперь продает крутые чемоданы
Iceland — лидер на рынке чемоданов в Беларуси. Основатель компании Максим Куриляк начинал бизнес, когда проходил службу в МЧС и в какой-то момент понял, что быть предпринимателем куда интереснее, чем работать по специальности. Максим рассказал,
«Я пока психологически не готов тратить больше 7−8 тысяч BYN в месяц, хотя могу». Парень учится в университете, но уже создал компанию с 70+ сотрудниками в штате
В бизнесе, как и в жизни, секрет успеха — постоянное развитие и готовность адаптироваться к новому. К сожалению, многие забывают об этом, а статистика косвенно
«Мы растем, когда у всех кризис». Парень из Гродно создал успешное производство кофе и рассказал о трудностях этого бизнеса
Виталий Фильманович мог бы быть переводчиком, но необходимость подработки в студенческие годы привела его в общепит, где он познакомился с миром кофе. С тех пор вот уже почти 20 лет Виталий развивается в этой сфере: стал соучредителем нескольких известных кофеен, Чемпионом Беларуси по Каптестингу'2016 и Чемпионом Брюверс Кап Беларуси'2018. Последние 6 лет с командой таких же заряженных людей развивает проект Single Step Coffee Co. по обжарке кофе и обучению кофейному делу.
«Мы боялись, что другого шанса у нас не будет». Семейная пара начала бизнес в 19 лет, а сейчас зарабатывает несколько миллионов в год
Традиция праздновать День всех влюбленных появилась в начале ХV века, благодаря романтизму в английской литературе. Со временем у этого дня появились новые атрибуты и правила, но неизменными остались красные сердца, сладости в качестве подарков и свидания в местах для влюбленных. «Про бизнес»
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Потеря бизнеса, проблемы с сотрудниками и любовь к своему делу, несмотря на трудности: топ-10 самых читаемых текстов «Про бизнес» за 2024 год
2024-й был насыщенным для редакции «Про бизнес». Мы искали новых героев по всей Беларуси, возвращались к старым собеседникам, чтобы узнать об их успехах, и следили за...
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