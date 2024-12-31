Потеря бизнеса, проблемы с сотрудниками и любовь к своему делу, несмотря на трудности: топ-10 самых читаемых текстов «Про бизнес» за 2024 год

Источник материала: ProBusiness





2024-й был насыщенным для редакции «Про бизнес». Мы искали новых героев по всей Беларуси, возвращались к старым собеседникам, чтобы узнать об их успехах, и следили за тенденциями на рынке. Многие тексты прочитывали тысячи раз, но отдельные настолько привлекали внимание читателей, что собирали просмотры сотнями тысяч. Собрали для вас в одной публикации 10 самых популярных статей за год.

«Я сделал огромную ошибку, поэтому остался без ресторана и без денег». История предпринимателя, который не сдался даже после предательства партнеров и открыл производство спецобуви



Сергей Михайлюк.

Не бывает сферы бизнеса, где все легко, быстро и все всегда удачно складывается, но есть направления, где трудностей и нюансов точно больше. Например, это почти всегда крупные производства, сотрудники которых должны быть обеспечены не только адекватными внешними условиями труда, но и специальной одеждой и обувью для защиты здоровья. «Про бизнес» встретился с основателем компании «Манхард» Сергеем Михайлюком и узнал, как он строил производство обуви специального назначения.

«Ей 31 год, она живет с родителями и хочет зарплату в 5000 рублей, не имея опыта». Куда делись нормальные сотрудники и что бизнесу делать в этой ситуации



Вероника Говорушко.

Привлечение и удержание работников — задача, которая стоит перед любой компанией. А малый и средний бизнес вообще вынужден бороться за талантливые кадры с крупными корпорациями, обладающими внушительным бюджетом на разные «плюшки» для сотрудников. Мы поговори руководителем рекрутингового агентства «М21 Хант» Вероникой Говорушко , узнали ее мнение о нехватке кадров и почему важно правильно составить портрет кандидата.

«Если прогнозы подтвердятся, то мы масштабируем сеть до 10 заводов». Как белорус в 25 лет вложил $ 500 тысяч и запустил производство бетона



Павел Гончеревич.

«Бизнес по производство бетона — это ниша с жесточайшей конкуренцией, где ни у кого нет больше 5% рынка, а маржинальность редко превышает диапазон 5−10%. Следовательно, любое колебание в затратах или цене приведет к отсутствию прибыли, а чаще убыткам» — говорит Павел Гончеревич, предприниматель, который уже в 18 лет начал развивать успешный строительный бизнес, а к 25 решил запустить собственное производство бетона в Борисове, исходя из рыночного дефицита. За последние 6 лет выручка предприятия выросла в 5 раз, но путь к росту давался нелегко: девальвация, приостановка строительства, большие долги по кредитам, пандемия и другие кризисы. Встретились с Павлом, чтобы поговорить о том, что происходит в индустрии .

«Из колледжа меня отчислили, но он мне и не нужен». Как два друга зарабатывают на перепродаже товаров из Китая



Дэвид Голумбяускас.

Дэвиду Голумбяускасу 17 лет, а его партнеру по бизнесу — 19. Два друга занимаются оптовыми поставками товаров в Беларусь из Польши, США и Китая. Объемы поставок по весу доходят до полутонны. Дэвид Голумбяускас рассказал «Про бизнес», почему переехал из Литвы и о том, как в 15 лет вместе со своим другом решил заняться товарным бизнесом .

«Деменция „молодеет“, а жизнь такого человека в квартире — это почти всегда несчастный случай». Предприниматель создал дом для престарелых и тратит $ 4000 в месяц на его продвижение



Дмитрий Юнцевич.

В белорусской культуре не принято определять пожилых родственников в пансионат. Чаще всего это вынужденная мера. Однако Дмитрий Юнцевич верит, что можно изменить отношение людей к такой возможности. «Про бизнес» поговорил с директором пансионата для престарелых «Исток» и узнал, с чего он начинал развитие бизнеса в Беларуси и почему не разрешает персоналу приходить на работу в плохом настроении.

«Раньше чеки были в $ 30−50 тысяч, а сейчас — от $ 300−500 тысяч до $ 1 млн». Владелец белорусской IT-компании рассказал, как удалось сохранить бизнес, трижды сменив направление



Евгений Коваль. Фото предоставлены героем статьи.

Этой истории могло бы и не быть, если бы Евгений Коваль с юности не начал искать свой собственный путь в IT-сфере и не встретил партнера Константина, который так же горел идеей создания компании. Сегодня Евгений и Константин сооснователи компании ANX Technologies с бэкграундом в разработке высоконагруженных IT-решений. У компании 35 сотрудников, офис в Минске и планы расширить количество проектов с фокусом на финтех, помогать другим в построении диджитал-стратегий, а также разрабатывать white-label решения и продавать их по всему миру. «Про бизнес» узнал, как компания трижды сменила направление деятельности и чему это научило фаундеров .

«На первую закупку попросил $ 500 у мамы». Парень служил в МЧС, но понял, что хочет бизнес, и теперь продает крутые чемоданы



Максим Куриляк.

Iceland — лидер на рынке чемоданов в Беларуси. Основатель компании Максим Куриляк начинал бизнес, когда проходил службу в МЧС и в какой-то момент понял, что быть предпринимателем куда интереснее, чем работать по специальности. Максим рассказал, как решился изменить свою жизнь , почему сделал ставку на саморазвитие и как бизнес-обучение помогло ему достичь успеха.

«Я пока психологически не готов тратить больше 7−8 тысяч BYN в месяц, хотя могу». Парень учится в университете, но уже создал компанию с 70+ сотрудниками в штате



Дмитрий Третьяков.

В бизнесе, как и в жизни, секрет успеха — постоянное развитие и готовность адаптироваться к новому. К сожалению, многие забывают об этом, а статистика косвенно подтверждает неутешительный факт — 75% проектов прогорают в первые 3 года работы. Студент БГУ и начинающий предприниматель Дмитрий Третьяков явно намерен попасть в оставшееся число счастливчиков, достигая новых вершин вместе с собственным онлайн-центром репетиторства для школьников EDme. Больше года назад мы уже брали у Дмитрия интервью , в котором молодой человек рассказал о первых шагах в предпринимательстве и необычной бизнес-модели со студентами в роли преподавателей. С того момента штат компании расширился до 70+ сотрудников, а количество активных клиентов уже превышает 400 человек, но у Дмитрия на этот счет еще более амбициозные планы. «Про бизнес» вновь встретился с молодым предпринимателем , чтобы узнать, что поменялось за 15 месяцев.

«Мы растем, когда у всех кризис». Парень из Гродно создал успешное производство кофе и рассказал о трудностях этого бизнеса



Виталий Фильманович и Дарья Пинчук.

Виталий Фильманович мог бы быть переводчиком, но необходимость подработки в студенческие годы привела его в общепит, где он познакомился с миром кофе. С тех пор вот уже почти 20 лет Виталий развивается в этой сфере: стал соучредителем нескольких известных кофеен, Чемпионом Беларуси по Каптестингу'2016 и Чемпионом Брюверс Кап Беларуси'2018. Последние 6 лет с командой таких же заряженных людей развивает проект Single Step Coffee Co. по обжарке кофе и обучению кофейному делу. Читайте непростую и захватывающую историю любви к кофе .

«Мы боялись, что другого шанса у нас не будет». Семейная пара начала бизнес в 19 лет, а сейчас зарабатывает несколько миллионов в год



