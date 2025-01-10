ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Народная марка»: у Betera лучшее мобильное приложение для ставок на спорт

10.01.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Компания Betera подтвердила статус лидера индустрии гемблинга Беларуси, пополнив коллекцию наград победой в престижной премии «Народная марка». Мобильное приложение Betera признано лучшим для ставок на спорт.

В премии «Народная марка» отсутствует профессиональное жюри — только потребители решают, какие бренды претендуют на высокий статус народного признания. Таким образом, победа в такой авторитетной премии демонстрирует высокий уровень доверия и признания белорусов игровой платформы Betera.

Новое нативное мобильное приложение для Android и iOS Betera презентовала в марте 2024 года. Его особенностями стали рост производительности, улучшенная навигация, усовершенствованные фильтры для поиска игр и интуитивно понятный интерфейс.

— При работе над приложением мы учитывали мировые тенденции индустрии и пожелания наших игроков, которые собирали в течение нескольких месяцев. Недавний опрос пользователей показал, что наши игроки отмечают быстродействие, удобство навигации, приятный интерфейс и полезные уведомления в приложении о спортивных событиях и новых бонусах. Мы очень рады, что наше приложение оказалось лучшим в Беларуси в категории. Это мотивирует нас внедрять новые функции и улучшать уже существующие, — отмечает Эдуард Исаков, Chief Product Officer компании Betera.

Скачивайте мобильное приложение Betera для Android или iOS!

Betera — самый масштабный гемблинг-оператор Беларуси с более чем 50 видами спорта, в каждом из которых проходят сотни турниров и тысячи матчей. На платформе представлено больше 5000 игр, среди которых эксклюзивные слоты, live-казино, настольные и ТВ-игры, а также другие развлечения. Более 20% от игрового контента — локальный эксклюзив, доступный только пользователям Betera.

Вместе с тем компания уделяет большое внимание внедрению различных игровых механик и регулярно предлагает клиентам интересные турниры, радует бонусами и призовыми фондами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Betera подтвердила статус лидера индустрии гемблинга Беларуси, пополнив коллекцию наград победой в престижной премии «Народная марка». Мобильное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Многие риски вполне можно предусмотреть заранее — при заключении международного коммерческого контракта». Как белорусскому бизнесу работать в условиях санкций ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика