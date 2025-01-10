«Народная марка»: у Betera лучшее мобильное приложение для ставок на спорт

Источник материала: ProBusiness





Компания Betera подтвердила статус лидера индустрии гемблинга Беларуси, пополнив коллекцию наград победой в престижной премии «Народная марка». Мобильное приложение Betera признано лучшим для ставок на спорт.

В премии «Народная марка» отсутствует профессиональное жюри — только потребители решают, какие бренды претендуют на высокий статус народного признания. Таким образом, победа в такой авторитетной премии демонстрирует высокий уровень доверия и признания белорусов игровой платформы Betera.

Новое нативное мобильное приложение для Android и iOS Betera презентовала в марте 2024 года. Его особенностями стали рост производительности, улучшенная навигация, усовершенствованные фильтры для поиска игр и интуитивно понятный интерфейс.

— При работе над приложением мы учитывали мировые тенденции индустрии и пожелания наших игроков, которые собирали в течение нескольких месяцев. Недавний опрос пользователей показал, что наши игроки отмечают быстродействие, удобство навигации, приятный интерфейс и полезные уведомления в приложении о спортивных событиях и новых бонусах. Мы очень рады, что наше приложение оказалось лучшим в Беларуси в категории. Это мотивирует нас внедрять новые функции и улучшать уже существующие, — отмечает Эдуард Исаков, Chief Product Officer компании Betera.

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Betera — самый масштабный гемблинг-оператор Беларуси с более чем 50 видами спорта, в каждом из которых проходят сотни турниров и тысячи матчей. На платформе представлено больше 5000 игр, среди которых эксклюзивные слоты, live-казино, настольные и ТВ-игры, а также другие развлечения. Более 20% от игрового контента — локальный эксклюзив, доступный только пользователям Betera.

Вместе с тем компания уделяет большое внимание внедрению различных игровых механик и регулярно предлагает клиентам интересные турниры, радует бонусами и призовыми фондами.