Холодные продажи в 2025: как не потерять клиентов

Источник материала: ProBusiness





Холодные продажи: их не любят делать многие менеджеры и неоднозначно относятся клиенты. Но часто без этих активностей приток новых покупателей и клиентов невозможен!

Как правильно организовать систему работы в 2025 году, чтобы не терять потенциальных клиентов при первых контактах? 15 января Клуб Про бизнес приглашает руководителей, собственников и специалистов по продажам на практический мастер-класс «Холодные продажи-2025». Специальный спикер: Андрей Карпенко, предприниматель (IT, SaaS), консультант в B2B и FMCG продажах.

Программа мастер-класса

Холодные продажи — главные ошибки, которые убивают конверсию

Что нужно знать о Клиенте, чтобы он хотел продолжить общение

Как строить диалог в первый контакт

Чем нужно поддержать первый контакт, чтобы утеплить отношения?

Какие навыки нужно развивать у Продавца?

Примеры интересных моделей и способов донесения ценности

⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.

🏠 Место: ивент-пространство на 3-ем этаже ресторана «Куриный клуб» (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

Андрей Карпенко, предприниматель (IT, SaaS), консультант в B2B и FMCG продажах с опытом 20+ лет.





⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Юридический партнер Клуба

Юридическая группа «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах





Ждем Вас 15 января!



В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!