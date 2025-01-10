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Холодные продажи в 2025: как не потерять клиентов

10.01.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Холодные продажи: их не любят делать многие менеджеры и неоднозначно относятся клиенты. Но часто без этих активностей приток новых покупателей и клиентов невозможен!

Как правильно организовать систему работы в 2025 году, чтобы не терять потенциальных клиентов при первых контактах? 15 января Клуб Про бизнес приглашает руководителей, собственников и специалистов по продажам на практический мастер-класс «Холодные продажи-2025». Специальный спикер: Андрей Карпенко, предприниматель (IT, SaaS), консультант в B2B и FMCG продажах.

Программа мастер-класса

  • Холодные продажи — главные ошибки, которые убивают конверсию
  • Что нужно знать о Клиенте, чтобы он хотел продолжить общение
  • Как строить диалог в первый контакт
  • Чем нужно поддержать первый контакт, чтобы утеплить отношения?
  • Какие навыки нужно развивать у Продавца?
  • Примеры интересных моделей и способов донесения ценности

⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.
🏠 Место: ивент-пространство на 3-ем этаже ресторана «Куриный клуб» (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

Андрей Карпенко, предприниматель (IT, SaaS), консультант в B2B и FMCG продажах с опытом 20+ лет.


⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая группа «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 15 января!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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Холодные продажи: их не любят делать многие менеджеры и неоднозначно относятся клиенты. Но часто без этих активностей приток новых покупателей и клиентов...
 
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