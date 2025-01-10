|
Холодные продажи в 2025: как не потерять клиентов
10.01.2025 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Холодные продажи: их не любят делать многие менеджеры и неоднозначно относятся клиенты. Но часто без этих активностей приток новых покупателей и клиентов невозможен!
Как правильно организовать систему работы в 2025 году, чтобы не терять потенциальных клиентов при первых контактах? 15 января Клуб Про бизнес приглашает руководителей, собственников и специалистов по продажам на практический мастер-класс «Холодные продажи-2025». Специальный спикер: Андрей Карпенко, предприниматель (IT, SaaS), консультант в B2B и FMCG продажах.
Программа мастер-класса
⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.
Андрей Карпенко, предприниматель (IT, SaaS), консультант в B2B и FMCG продажах с опытом 20+ лет.
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Технологический партнер Клуба
Юридический партнер Клуба
Ждем Вас 15 января!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодные продажи: их не любят делать многие менеджеры и неоднозначно относятся клиенты. Но часто без этих активностей приток новых покупателей и клиентов...
|
Архив (Разное)