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«Цены и штат вырастут». Зачем инвестиционная компания и криптобиржа купили единственное белорусское рейтинговое агентство

17.01.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В конце декабря 2024 года группа инвесторов под руководством инвестиционной компании «Айгенис» и криптобиржи Secure8.by приобрела контрольный пакет первого белорусского рейтингового агентства BIK Ratings. В компании сообщили, что «сделка усилит ее позиции на рынке и позволит внедрить современные технологии для точной оценки корпоративных и инвестиционных рисков». «Про бизнес» задал несколько вопросов по этой сделке исполнительному директору рейтингового агентства BIK Ratings Андрею Усачёву.

Андрей Усачёв
Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings

— Почему покупателем контрольной доли в BIK Ratings стала именно группа инвесторов? Не будет ли это создавать трудности в управлении?

— Проведение IPO (что подразумевает привлечение широкого или узкого круга инвесторов) либо привлечение стратегического инвестора/инвесторов, профессионально работающих на финансовых рынках, было заложено в стратегию развития BIK Ratings. В рамках реализации данной стратегии с середины прошлого года проводились переговоры с различными игроками белорусского и зарубежных финансовых рынков, банками, институциональными инвесторами. В итоге интерес к покупке BIK Ratings проявили компания Айгенис и криптоплатформа Secure8. Мы уверены, что синергия трех игроков финансового рынка даст безусловный положительный эффект как в области корпоративного управления, так и в развитии бизнеса.

— Какова сумма сделки?

— Сумма сделки не разглашается в соответствии с заключенным соглашением о конфиденциальности.

— Что именно было принципиальным для сторон при переговорах?

— Для BIK Ratings принципиальным было привлечение именно профильных инвесторов, работающих на финансовых рынках. Для инвесторов интерес представлял уникальный для Беларуси элемент финансовой инфраструктуры, специализирующийся на анализе рисков и предоставлении высококачественных аналитических услуг.

— Как структурирована сделка?

— По белорусскому законодательству, поэтому в случае возникновения споров, они будут разрешаться в белорусских судах.

— В чем причина продажи доли? Это было единственным решением для достижения цели?

— Целями BIK Ratings является внедрение новых технологий, расширение спектра услуг, выход на новые рынки, повышение эффективности работы. И слияние компетенций трех крупных игроков финансового рынка является, на наш взгляд, наиболее эффективным и быстрым способом достижения данных целей.

— Какие цели преследуют инвесторы? Будет ли, например, компания «Айгенис» внедрять в свою работу инструменты, доступные BIK Ratings?

— Для инвесторов важна максимальная имплементация кредитных рейтингов в инвестиционные и кредитные процессы для обеспечения безопасности и прозрачности финансового рынка, внедрение новых рейтинговых методологий для наиболее широкого охвата различных секторов экономики и изучение возможности выхода на новые страновые рынки.


— Будут ли какие-то существенные изменения в развитии агентства в ближайшее время?

— Планируется проведение определенных кадровых изменений. Для сбалансированности принятия решений будет совершенствоваться система корпоративного управления: создан Наблюдательный совет (Совет директоров), привлечены независимые директора.

— Какова дальнейшая стратегия развития проекта?

— Помимо уже названных целей, стратегическими векторами развития BIK Ratings такие: стать значимым игроком на рынке, создать сильную инфраструктуру и в перспективе выйти на рынки соседних стран (Казахстан, Россия и другие).

— Вырастет ли стоимость ваших услуг для бизнеса?

— С целью привязки тарифной линейки к фактически понесенным трудозатратам на присвоение рейтингов мы планируем пересмотр ценовой политики, поэтому, по некоторым видам рейтингов цена, скорее всего, незначительно вырастет.

— Вырастет ли штат компании?

— Некоторое увеличение штата произойдет. Мы планируем укрепить аналитический блок рейтингового агентства путем привлечения дополнительных аналитиков.

— Возможна ли смена руководства компании?

— Этот вопрос еще решается.

— Какие возможности открываются перед BIK Ratings благодаря инвестициям? Хотелось бы понять на примерах, насколько и как именно удастся улучшить качество исследований.

— Пока что мы об этом не можем рассказать. В основном, мы будем наращивать качество исследований за счет усиления команды.

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В конце декабря 2024 года группа инвесторов под руководством инвестиционной компании «Айгенис» и криптобиржи Secure8.by приобрела контрольный пакет первого...
 
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