Как бизнесу публиковать вакансии в 2025 году, чтобы ничего не нарушить и не получить штраф

Источник материала: ProBusiness





Мы уже писали , что с 1 января 2025 года вступает в силу новая редакция Закона «О занятости населения Республики Беларусь». И если часть норм была всем вполне понятна, то с некоторыми нововведениями возникли трудности. Главный спорный вопрос — размещение всех предложений о работе в Общереспубликанском банке вакансий. Илья Латышев, юрист , ведущий блога «Про договоры» , по просьбе портала «Про бизнес» рассказал, как бизнесу теперь искать сотрудников правильно.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры»

— Теперь законодательно закреплено требование о том, что все вакансии до размещения на «иных информационных ресурсах» необходимо публиковать в Общереспубликанском банке вакансий на информационном портале государственной службы занятости. И, соответственно, каждая публикация вакансии на «ином информационном ресурсе» должна снабжаться ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий.

Исходя из изменений в законе о занятости, белорусские работные сайты с января изменили условия оказания услуг.

За все такие сайты не скажу, но один из них в своих условиях оказания услуг прямо указал, что «Необходимость наличия ссылки определяется Заказчиком самостоятельно с учетом требований законодательства». То есть ответственность за неуказание ссылки на Общереспубликанский банк вакансий в объявлении о вакансии будет нести непосредственно то лицо, которое вакансию размещает, но не работный сайт.

И исходя из информации о размещении вакансий в 2025 году с того же сайта, можно понять, что ссылка на банк вакансий не будет являться отдельным и обязательным полем при публикации вакансии. То есть вакансию сайт опубликует и без такой ссылки. А ссылку рекомендовано вставлять непосредственно в текст объявления.

Поскольку за размещение вакансии без ссылки на банк вакансий грозит штраф от 5 до 15 базовых, необходимо понимать, что относится к этим самым «иным информационным ресурсам», где и когда вакансию все-таки можно публиковать без ссылки.





И здесь на помощь приходит … Минтруда, которое на своем сайте недавно опубликовало ответы на вопросы , связанные с изменениями в закон о занятости. Какие выводы можно сделать из ответов регулятора? Итак:

Собственный сайт нанимателя, его соцсети и группы, чаты, каналы в мессенджерах (VK, Instagram, Telegram и др.) являются «иными информационными ресурсами». Размещаемые там вакансии нужно снабжать обязательной ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий. По мнению Минтруда, ссылка должна быть активная. Личные аккаунты сотрудников нанимателя в соцсетях «иными информационными ресурсами» в смысле закона о занятости не являются и при размещении вакансий там ссылка на банк вакансий не обязательна. При размещении вакансий на иностранных сайтах ссылка на банк вакансий не обязательна. При размещении информации о «рабочих местах, планируемых к созданию и замещению» ссылка на банк вакансий не обязательна. Но нужно указывать, что это не открытая вакансия, а именно планируемые к созданию и замещению (перспективные) рабочие места. После закрытия вакансии и исключения ее из Общереспубликанского банка вакансий объявление о вакансии необходимо сразу удалить и из «иных информационных ресурсов». Чтобы «не вводить в заблуждение соискателей». Кадровые агентства должны требовать от клиента (нанимателя) предоставить им ссылку на соответствующую вакансию, опубликованную в Общереспубликанском банке вакансий. При публикации агентством вакансии на «иных информационных ресурсах» агентство так же должно снабдить ее активной ссылкой на банк вакансий.





С одной стороны, с некоторыми из ответов Минтруда можно поспорить. Например, выводы про то, что ссылка должна быть активная или что закрытую вакансию нужно сразу удалять с иных информационных ресурсов, субъективны. Прямого указания в законе на это нет.

Также вызывает вопросы отнесение к «иным информационным ресурсам» соцсетей и мессенджеров нанимателя при том, что иностранные сайты (коими являются и все соцсети) к «иным информационным ресурсам» регулятор не относит.

Кроме того, Минтруда не рассмотрело ситуации, как минимум, когда:

сотрудники кадрового агентства размещают информацию о вакансии клиента агентства в своих личных соцсетях;

сотрудники нанимателя либо кадрового агентства размещают информацию о вакансии в пабликах третьих лиц.

Исходя из духа рассмотренных ответов регулятора, предполагаю, что в обоих этих случаях ссылку на банк вакансий публиковать не нужно. Но, как обычно, надежнее получить ответ Минтруда и по этому поводу.

В любом случае, ответы регулятора задают вектор понимания нововведений. Вполне возможно, что при последующем изменении указанные выше пробелы в законе будут ликвидированы. Но даже и без этого при проверках контролеры явно будут руководствоваться именно озвученными Минтруда подходами.

Поэтому для наглядности сведем указанную информацию в таблицу и примем к сведению:



