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Как бизнесу публиковать вакансии в 2025 году, чтобы ничего не нарушить и не получить штраф
20.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы уже
— Теперь законодательно закреплено требование о том, что все вакансии до размещения на «иных информационных ресурсах» необходимо публиковать в Общереспубликанском банке вакансий на информационном портале государственной службы занятости. И, соответственно, каждая публикация вакансии на «ином информационном ресурсе» должна снабжаться ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий.
Исходя из изменений в законе о занятости, белорусские работные сайты с января изменили условия оказания услуг.
За все такие сайты не скажу, но один из них в своих условиях оказания услуг прямо указал, что «Необходимость наличия ссылки определяется Заказчиком самостоятельно с учетом требований законодательства». То есть ответственность за неуказание ссылки на Общереспубликанский банк вакансий в объявлении о вакансии будет нести непосредственно то лицо, которое вакансию размещает, но не работный сайт.
И исходя из информации о размещении вакансий в 2025 году с того же сайта, можно понять, что ссылка на банк вакансий не будет являться отдельным и обязательным полем при публикации вакансии. То есть вакансию сайт опубликует и без такой ссылки. А ссылку рекомендовано вставлять непосредственно в текст объявления.
Поскольку за размещение вакансии без ссылки на банк вакансий грозит штраф от 5 до 15 базовых, необходимо понимать, что относится к этим самым «иным информационным ресурсам», где и когда вакансию все-таки можно публиковать без ссылки.
И здесь на помощь приходит … Минтруда, которое на своем сайте недавно
С одной стороны, с некоторыми из ответов Минтруда можно поспорить. Например, выводы про то, что ссылка должна быть активная или что закрытую вакансию нужно сразу удалять с иных информационных ресурсов, субъективны. Прямого указания в законе на это нет.
Также вызывает вопросы отнесение к «иным информационным ресурсам» соцсетей и мессенджеров нанимателя при том, что иностранные сайты (коими являются и все соцсети) к «иным информационным ресурсам» регулятор не относит.
Кроме того, Минтруда не рассмотрело ситуации, как минимум, когда:
Исходя из духа рассмотренных ответов регулятора, предполагаю, что в обоих этих случаях ссылку на банк вакансий публиковать не нужно. Но, как обычно, надежнее получить ответ Минтруда и по этому поводу.
В любом случае, ответы регулятора задают вектор понимания нововведений. Вполне возможно, что при последующем изменении указанные выше пробелы в законе будут ликвидированы. Но даже и без этого при проверках контролеры явно будут руководствоваться именно озвученными Минтруда подходами.
Поэтому для наглядности сведем указанную информацию в таблицу и примем к сведению:
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