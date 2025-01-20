Миллиарды за 3 турнира: как УЕФА делит призовые еврокубков

Источник материала: ProBusiness

На еврокубки сезона-2024/25 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 3,317 млрд евро призовых. Участники Лиги чемпионов разыграют 2,467 млрд, Лиги Европы — 565 млн, Лиги конференций — 285 млн.

Лига чемпионов: золото футбольной индустрии

На долю Лиги чемпионов приходится больше всего призовых — 2,437 млрд евро. Такое неравное распределение по сравнению с другими еврокубками основано на ТВ-рейтингах и статусности соревнований. ТВ-права на ЛЧ продаются за сотни миллионов. Поклонники футбола по всему миру следят за турниром, а азартные фанаты делают на него много ставок в букмекерских конторах, в том числе используя в БК «Олимп» бонусы .

Деньги в Лиге чемпионов распределяются в трёх направлениях.

Бонусы за участие — 670 млн евро

Каждый из 36 клубов, прошедших в групповой этап, получает гарантированные 18,62 млн евро. Эти выплаты независимы от результатов и служат базовой поддержкой для участников.

Призовые за результаты — 914 млн евро

Клубы зарабатывают по 2,1 млн за победу в матче основного этапа и по 700 тысяч за ничью. Дополнительно участники получают:

2 млн — за место в топ-8 по итогам основного этапа и 1 млн — за 9–16-ю позиции.

11 млн — за выход в ⅛ финала, 12,5 млн — за ¼, 15 млн — за ½.

18,5 млн — за попадание в финал и 6,5 млн — за победу в нём.

Максимум команда-триумфатор может получить 82,3 млн евро, если выиграет все матчи. Однако в призовые за результаты также входит бонус за итоговое место в основном этапе. Участник с 36-й позиции ограничивается 275 тысячами евро, команда, занявшая первую строчку — 9,9 млн.

Доход от ТВ-прав — 853 млн евро

УЕФА распределяет €853 млн доходов от телетрансляций. Суммы зависят от места команды в общем рейтинге. Клубы на последних позициях получают около 1,3 млн евро, тогда как лидеры — до 46 млн.

Лига Европы: почти в 5 раз меньше,

чем в ЛЧ

Сумма выплат для клубов Лиги Европы составляет 565 млн евро.

Базовые выплаты — 155 млн евро

Каждый из 36 участников группового этапа получает по 4,31 млн.

Бонусы за матчи и плей-офф — 212 млн евро

Каждая победа в основном этапе приносит команде по 450 тысяч, а ничья — 150 тысяч, Что касается плей-офф, то клубам положены следующие выплаты:

600 тысяч — за прямую путёвку в ⅛ финала.

300 тысяч — за проход в ⅛ через предварительный раунд.

1,75 млн — за ⅛ финала, 2,5 млн — за четвертьфинал, 4,2 млн — за полуфинал.

7 млн — за место в финале, 6 млн — за победу на соревновании.

Обладатель титула, победивший во всех встречах, может рассчитывать на 25,65 млн евро.

Бонус, распределяемый согласно занятым позициям, в ЛЕ тоже есть. Его размер стартует с 75 тысяч и доходит до 2,7 млн.

Выплаты от вещателей — 198 млн

Доходы от телетрансляций распределяются пропорционально. Команда с последнего места получает €297 тысяч, а лидер — до €10,7 млн.

Лига конференций: источник финансов для маленьких клубов

Лига конференций — это соревнование, которое открывает возможности для маленьких клубов. Общий фонд турнира составляет €285 млн, и для некоторых команд эти деньги становятся настоящим спасением. Например, за текущий розыгрыш «Викингур» (Исландия) уже получит 6 млн евро призовых. Для него это серьёзные деньги, так как трансферная стоимость всех его футболистов едва превышает 4 млн.

Равные доли — 114 млн евро

За участие в Этапе лиги клубам поступает на счета по 3,17 млн.

Бонусы за результаты — 114 млн евро

Победа в матче обогащает команду на 400 тысяч, а ничья — на 133 тысячи.

Дополнительно:

400 тысяч — за прямой выход в ⅛.

200 тысяч — за проход в ⅛ через предварительный раунд плей-офф.

800 тысяч — за место в ⅛ финала, 1,3 млн — за ¼, 2,5 млн — за полуфинал.

4 млн — за участие в финале и 3 млн — за золото ЛК.

Максимум для одного участника — 17,6 млн евро. В эту сумму не входит бонус за итоговое место — от 28 тысяч до 1 млн.

Маркетинговый пул — 57 млн евро

За продажу ТВ-прав команды получают от 85 тысяч (36-е место основного этапа) до 3,06 млн (1-е место).





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