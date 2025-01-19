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Свое дело из lego и запрет на валюту: новости бизнеса за 13-19 января 2025 года
19.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Покупка рейтингового агентства, секреты работы на маркетплейсах и отношения предпринимателей с искусством. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Запрет на привязку аренды к валюте все-таки будет продлен.
В конце декабря 2024 года группа инвесторов под руководством инвестиционной компании «Айгенис» и криптобиржи Secure8.by приобрела контрольный пакет первого белорусского рейтингового агентства BIK Ratings. «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
Банк
Две белоруски создали уникальный интеллектуальный клуб, в котором учат бизнес шире смотреть на мир.
Истории бизнеса
Музей LEGO, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая частная коллекция в мире, сеть игровых комнат для детей и крупнейшая в стране фотостудия на 42 зала — это проекты, которые предприниматель Надежда Соловьёва успешно развивает уже несколько лет. Все началось с попыток открыть собственное дело в Витебске, но небольшая багетная мастерская и магазин для рукоделия не принесли успеха. Однако семья не сдавалась, изучала новые возможности и училась на своих ошибках. «Про бизнес»
Общепит — это не только про еду, но и про людей. Здесь сложно найти и удержать сотрудников, но еще сложнее создать команду, которая искренне заботится о гостях. Владелица сети семейных кафе «Амели» Юлия Абрамович знает это из собственного опыта. Она уверена: научить технике можно, но без «гена гостеприимства» невозможно заставить людей улыбаться искренне. Путь предпринимательницы был полон трудностей: долгая работа в минус, низкая проходимость, высокая текучка кадров и ковид как вишенка на торте бесконечных проблем. Но Юлия
Даже если вы ни разу не бывали в испытательных лабораториях, то результатами их работы наверняка пользуетесь каждый день. Специалисты в пищевой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности держат на контроле качество выпускаемых товаров — с помощью специального оборудования и необходимых реагентов. И Алексей Попов открыл бизнес в нише, где всегда будет спрос. Он занялся обслуживанием испытательных лабораторий, а также начал продавать товары и производить материалы для них. Как устроена эта сфера, в чем проблема «избыточного качества» и почему сотрудничать с Китаем эффективнее, чем со странами Западной Европы? Все ответы —
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Покупка рейтингового агентства, секреты работы на маркетплейсах и отношения предпринимателей с искусством. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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