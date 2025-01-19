ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Свое дело из lego и запрет на валюту: новости бизнеса за 13-19 января 2025 года

19.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Покупка рейтингового агентства, секреты работы на маркетплейсах и отношения предпринимателей с искусством. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Запрет на привязку аренды к валюте все-таки будет продлен. Читайте, что нужно знать арендаторам и владельцам недвижимости.

В конце декабря 2024 года группа инвесторов под руководством инвестиционной компании «Айгенис» и криптобиржи Secure8.by приобрела контрольный пакет первого белорусского рейтингового агентства BIK Ratings. «Про бизнес» задал несколько вопросов по этой сделке исполнительному директору BIK Ratings Андрею Усачёву.

Полезное для бизнеса

Банк рассказал, как продавать больше через клиентский опыт. А опытный селлер на маркетплейсах поделился, как выбрать товар, который точно взлетит, и как его продвигать.

Две белоруски создали уникальный интеллектуальный клуб, в котором учат бизнес шире смотреть на мир. Здесь они рассказали, зачем все это задумали.

Истории бизнеса

Музей LEGO, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая частная коллекция в мире, сеть игровых комнат для детей и крупнейшая в стране фотостудия на 42 зала — это проекты, которые предприниматель Надежда Соловьёва успешно развивает уже несколько лет. Все началось с попыток открыть собственное дело в Витебске, но небольшая багетная мастерская и магазин для рукоделия не принесли успеха. Однако семья не сдавалась, изучала новые возможности и училась на своих ошибках. «Про бизнес» поговорил с Надеждой о том, как семейное увлечение превратилось в заметные проекты и почему при открытии бизнеса не стоит слушать хейтеров.

Общепит — это не только про еду, но и про людей. Здесь сложно найти и удержать сотрудников, но еще сложнее создать команду, которая искренне заботится о гостях. Владелица сети семейных кафе «Амели» Юлия Абрамович знает это из собственного опыта. Она уверена: научить технике можно, но без «гена гостеприимства» невозможно заставить людей улыбаться искренне. Путь предпринимательницы был полон трудностей: долгая работа в минус, низкая проходимость, высокая текучка кадров и ковид как вишенка на торте бесконечных проблем. Но Юлия смогла сохранить веру в свое дело и вывела все заведения в плюс.

Даже если вы ни разу не бывали в испытательных лабораториях, то результатами их работы наверняка пользуетесь каждый день. Специалисты в пищевой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности держат на контроле качество выпускаемых товаров — с помощью специального оборудования и необходимых реагентов. И Алексей Попов открыл бизнес в нише, где всегда будет спрос. Он занялся обслуживанием испытательных лабораторий, а также начал продавать товары и производить материалы для них. Как устроена эта сфера, в чем проблема «избыточного качества» и почему сотрудничать с Китаем эффективнее, чем со странами Западной Европы? Все ответы — в нашем интервью.

Смотрите также

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупка рейтингового агентства, секреты работы на маркетплейсах и отношения предпринимателей с искусством. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Попробовал искать работу — ничего не нашел. Пришлось открывать свое дело». Инженер научился зарабатывать в бизнесе и мечтает создать приборостроительный завод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика