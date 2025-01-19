Свое дело из lego и запрет на валюту: новости бизнеса за 13-19 января 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Покупка рейтингового агентства, секреты работы на маркетплейсах и отношения предпринимателей с искусством. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Запрет на привязку аренды к валюте все-таки будет продлен. Читайте , что нужно знать арендаторам и владельцам недвижимости.

В конце декабря 2024 года группа инвесторов под руководством инвестиционной компании «Айгенис» и криптобиржи Secure8.by приобрела контрольный пакет первого белорусского рейтингового агентства BIK Ratings. «Про бизнес» задал несколько вопросов по этой сделке исполнительному директору BIK Ratings Андрею Усачёву.

Полезное для бизнеса

Банк рассказал , как продавать больше через клиентский опыт. А опытный селлер на маркетплейсах поделился , как выбрать товар, который точно взлетит, и как его продвигать.

Две белоруски создали уникальный интеллектуальный клуб, в котором учат бизнес шире смотреть на мир. Здесь они рассказали, зачем все это задумали.

Истории бизнеса

Музей LEGO, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая частная коллекция в мире, сеть игровых комнат для детей и крупнейшая в стране фотостудия на 42 зала — это проекты, которые предприниматель Надежда Соловьёва успешно развивает уже несколько лет. Все началось с попыток открыть собственное дело в Витебске, но небольшая багетная мастерская и магазин для рукоделия не принесли успеха. Однако семья не сдавалась, изучала новые возможности и училась на своих ошибках. «Про бизнес» поговорил с Надеждой о том, как семейное увлечение превратилось в заметные проекты и почему при открытии бизнеса не стоит слушать хейтеров.

Общепит — это не только про еду, но и про людей. Здесь сложно найти и удержать сотрудников, но еще сложнее создать команду, которая искренне заботится о гостях. Владелица сети семейных кафе «Амели» Юлия Абрамович знает это из собственного опыта. Она уверена: научить технике можно, но без «гена гостеприимства» невозможно заставить людей улыбаться искренне. Путь предпринимательницы был полон трудностей: долгая работа в минус, низкая проходимость, высокая текучка кадров и ковид как вишенка на торте бесконечных проблем. Но Юлия смогла сохранить веру в свое дело и вывела все заведения в плюс.