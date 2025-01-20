РКО на привлекательных условиях: безлимит платежей, комфортная абонплата и фиксированная плата за переводы

Источник материала: ProBusiness

Начинайте новый год с уверенного роста и подъема для вашего бизнеса, а Белинвестбанк поможет в этом! Акция «Бизнес-Эверест» для новых клиентов банка – это особое предложение, позволяющее сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании. А освободившиеся средства направьте на решение других бизнес-задач. Будьте открыты новым возможностям!





Безлимитное количество платежей, привлекательная ежемесячная стоимость пакета, а также комфортная плата за платежи в российских рублях – все это и многое другое доступно в рамках акционных пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы еще не имеете в Белинвестбанке текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях – вам к нам! Откройте счет в период проведения акции и станьте ее участником.

Акция «Бизнес-Эверест» продлится по 31 марта 2025 года. В ее рамках владельцам бизнеса доступно два варианта пакетов услуг.

1. Пакет «ИП – Профи»

Оптимален для индивидуальных предпринимателей! Абонентская плата по пакету – всего 12 BYN в месяц.

Помимо стандартного наполнения также предусмотрено:

безлимитное количество платежей;

сниженная комиссия за зачисление личного дохода (0,01%);

«ONLINE-информирование»;

Одна личная дебетовая банковская платежная карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в белорусских рублях.

2. Пакет «Бизнес – Профи»

Вы являетесь юридическим лицом с годовой выручкой до 7 млн USD? Тогда этот пакет с абонентской платой всего 20 BYN в месяц – специально для вас.

Его наполнение будет включать в себя:

открытие счетов в белорусских и российских рублях;

безлимитное количество платежей;

«ONLINE-информирование»;

выпуск одной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ корпоративная в белорусских рублях или российских рублях;

выпуск двух личных дебетовых банковских платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в белорусских рублях.

Дополнительно при подключении к акционным пакетам услуг устанавливается фиксированное комиссионное вознаграждение за переводы по поручениям юридических лиц и ИП через корреспондентские счета, открытые в иностранных банках в российских рублях. Оно составит всего 400 RUB независимо от суммы перевода в течение первых шести месяцев с момента подключения к пакету.

Обращаем ваше внимание! Срок действия акционных пакетов – 6 месяцев. По истечении этого периода банк продолжает обслуживание на условиях пакета «Легкий» либо другого пакета, который вы выберете.