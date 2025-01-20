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РКО на привлекательных условиях: безлимит платежей, комфортная абонплата и фиксированная плата за переводы
20.01.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Начинайте новый год с уверенного роста и подъема для вашего бизнеса, а Белинвестбанк поможет в этом! Акция
Безлимитное количество платежей, привлекательная ежемесячная стоимость пакета, а также комфортная плата за платежи в российских рублях – все это и многое другое доступно в рамках акционных пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы еще не имеете в Белинвестбанке текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях – вам к нам! Откройте счет в период проведения акции и станьте ее участником.
Акция
1. Пакет «ИП – Профи»
Оптимален для индивидуальных предпринимателей! Абонентская плата по пакету – всего 12 BYN в месяц.
Помимо стандартного наполнения также предусмотрено:
2. Пакет «Бизнес – Профи»
Вы являетесь юридическим лицом с годовой выручкой до 7 млн USD? Тогда этот пакет с абонентской платой всего 20 BYN в месяц – специально для вас.
Его наполнение будет включать в себя:
Дополнительно при подключении к
Обращаем ваше внимание! Срок действия акционных пакетов – 6 месяцев. По истечении этого периода банк продолжает обслуживание на условиях пакета «Легкий» либо другого пакета, который вы выберете.
Остались вопросы по кредиту? Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно в Контакт-центре Белинвестбанка по телефонам
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РКО на привлекательных условиях: безлимит платежей, комфортная абонплата и фиксированная плата за переводы
Начинайте новый год с уверенного роста и подъема для вашего бизнеса, а Белинвестбанк поможет в этом! Акция «Бизнес-Эверест» для новых клиентов банка - это особое...
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