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Самый большой выигрыш - 3 млн рублей! Betera поделилась итогами 2024 года
20.01.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания Betera, лидер индустрии гемблинга Беларуси, выделила наиболее интересные итоги 2024 года и дала возможность каждому пользователю получить свои персональные результаты.
Сперва рекомендуем прочесть текст целиком и узнать общие результаты — уникальные статистические факты способны удивить. А затем уже получить ваши личные достижения по ссылке в конце публикации.
Самые-самые выигрыши и события
На что белорусы ставили чаще всего? Самым популярным событием года по количеству ставок стал финал футбольного чемпионата Европы между сборными Испании и Англии, а самый большой выигрыш в ставках на спорт — почти 619 тысяч рублей — пришелся на хоккей. Обладатель такой внушительной суммы — автор “экспресса” на НХЛ, поставивший 1 тысячу рублей на коэффициент 618,84. Любопытно, что незадолго до этого у того же белоруса “зашел” другой хоккейный экспресс, что пополнило его счет в банке больше чем на 300 тысяч рублей.
Более 400 тысяч раз игроки Betera ввели промокоды за 2024 год. 6 раз у белорусов выигрывали ставки с максимальным экспрессом 2000, а самый длинный выигрышный экспресс состоял из 48 угаданных матчей. Всего в 2024 году в Betera было представлено 1 585 758 спортивных событий, что на 280 тысяч больше, чем в 2023 году.
В декабре Betera открыла новый формат для Беларуси, став первой компанией в iGaming-индустрии Беларуси, которая реализовала геймификацию на своей платформе. Геймификация — это игровое приключение с заданиями и наградами за их выполнение: клиенты получили возможность проходить специальные миссии на платформе, получать и накапливать баллы за их осуществление, а после обменивать в виртуальном “Магазине бонусов”.
Из других продуктовых механик, которыми Betera радовала клиентов в прошлом году, стоит отметить промо-кампанию под EURO’2024 — 31 день с бонусами в спорте, казино и элементами геймификации в виде “Колес фортуны” и “Квадратов удачи”.
Сила бренда
Круглосуточная служба поддержки Betera за год обработала больше 450 тысяч запросов. Клиентский сервис компании признается одним из лучших в стране.
Betera входит в топ-30 брендов Беларуси по результатам исследования агентства EAmarketData — рейтинг, в котором представлены 200 компаний, основан на обновленной версии методологии оценки в рамках премии The EA Brand Award и подпремии The EAEU Brand Award (Премия “Бренд ЕАЭС”).
За 2024 год компания Betera приросла на 127 сотрудников — сейчас в ней работают 472 человека. Рекрутерами было проведено 1108 собеседований, а число откликов на вакансии составило 14 781. Betera входит в топ-20 компаний Беларуси по количеству IT-сотрудников.
За новаторство и внедрение новых технологий в организацию работы с персоналом Betera была отмечена в номинации “Новый подход” на “Премии HR-бренд”.
За 2024 из офиса Betera вывезена 1 тонна макулатуры. Для коллекции экологичного мерча переработано 100 килограммов вторичных материалов. На помощь животным компания собрала и передала больше 1 тонны корма, а 100 бездомных животных нашли свой дом с поддержкой Betera.
Персональные итоги
Если вы являетесь клиентом Betera, то можете получить ваши личные достижения за 2024 год на
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Компания Betera, лидер индустрии гемблинга Беларуси, выделила наиболее интересные итоги 2024 года и дала возможность каждому пользователю получить свои персональные...
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