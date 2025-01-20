Самый большой выигрыш - 3 млн рублей! Betera поделилась итогами 2024 года

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera, лидер индустрии гемблинга Беларуси, выделила наиболее интересные итоги 2024 года и дала возможность каждому пользователю получить свои персональные результаты.

Сперва рекомендуем прочесть текст целиком и узнать общие результаты — уникальные статистические факты способны удивить. А затем уже получить ваши личные достижения по ссылке в конце публикации.

Самые-самые выигрыши и события

На что белорусы ставили чаще всего? Самым популярным событием года по количеству ставок стал финал футбольного чемпионата Европы между сборными Испании и Англии, а самый большой выигрыш в ставках на спорт — почти 619 тысяч рублей — пришелся на хоккей. Обладатель такой внушительной суммы — автор “экспресса” на НХЛ, поставивший 1 тысячу рублей на коэффициент 618,84. Любопытно, что незадолго до этого у того же белоруса “зашел” другой хоккейный экспресс, что пополнило его счет в банке больше чем на 300 тысяч рублей.

Более 400 тысяч раз игроки Betera ввели промокоды за 2024 год. 6 раз у белорусов выигрывали ставки с максимальным экспрессом 2000, а самый длинный выигрышный экспресс состоял из 48 угаданных матчей. Всего в 2024 году в Betera было представлено 1 585 758 спортивных событий, что на 280 тысяч больше, чем в 2023 году.







В футболе самой популярной командой для ставок стал мадридский “Реал”, в топе также “Манчестер Сити”, “Барселона”, “Ливерпуль” и “Арсенал”. В хоккее — минское “Динамо”, питерский СКА, ярославский “Локомотив”, магнитогорский “Металлург” и московское “Динамо”. В теннисе любителей ставок чаще всего интересовали матчи с участием Александра Зверева, Арины Соболенко, Янника Синнера, Даниила Медведева и Карлоса Алькараса.







Самый большой выигрыш в казино составил рекордные 3 миллиона рублей. Сегодня на платформе игрокам доступен выбор больше чем из 5 тысяч разнообразных казино-игр, и примерно половина из них появились в Betera в 2024 году. Топ-5 новинок, которые полюбились больше всего: Gates of Olympus 1000 и Sugar Rush 1000 от провайдера Pragmatic Play, Betera Roulette и Betera Blackjack 1 от Imagine Live, а также Crazy Time от Evolution Gaming.







Всего в Betera доступны 65 провайдеров (за 2024 год подключены 27 новых), а также добавилось 18 брендированных онлайн-игр. В общей сложности за 2024 год в казино-турнирах разыграно 2 миллиона рублей.



Уникальные продуктовые реализации



В марте Betera выпустила новое мобильное приложение для Android и iOS, особенности которого стали рост производительности, улучшенная навигация, усовершенствованные фильтры для поиска игр и интуитивно понятный интерфейс. По итогам года приложение было признано лучшим для ставок, выиграв премию “Народная марка”, где отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды претендуют на высокий статус народного признания.



Всего за 2024 год Betera получила 9 профессиональных наград — первенство в категориях “Букмекер” и “Онлайн-казино” на премии “Выбор года”, “золото” в номинации “Букмекерские компании” на премии “Бренд года”, победы в категориях “Из онлайна в оффлайн” и “Букмекерские компании, беттинг” на премии ADMA, “Мобильное приложение для ставок №1” и “Клиентский сервис среди букмекеров №1” на премии “Номер один” и другие награды.





В декабре Betera открыла новый формат для Беларуси, став первой компанией в iGaming-индустрии Беларуси, которая реализовала геймификацию на своей платформе. Геймификация — это игровое приключение с заданиями и наградами за их выполнение: клиенты получили возможность проходить специальные миссии на платформе, получать и накапливать баллы за их осуществление, а после обменивать в виртуальном “Магазине бонусов”.

Из других продуктовых механик, которыми Betera радовала клиентов в прошлом году, стоит отметить промо-кампанию под EURO’2024 — 31 день с бонусами в спорте, казино и элементами геймификации в виде “Колес фортуны” и “Квадратов удачи”.

Сила бренда

Круглосуточная служба поддержки Betera за год обработала больше 450 тысяч запросов. Клиентский сервис компании признается одним из лучших в стране.

Betera входит в топ-30 брендов Беларуси по результатам исследования агентства EAmarketData — рейтинг, в котором представлены 200 компаний, основан на обновленной версии методологии оценки в рамках премии The EA Brand Award и подпремии The EAEU Brand Award (Премия “Бренд ЕАЭС”).





За 2024 год компания Betera приросла на 127 сотрудников — сейчас в ней работают 472 человека. Рекрутерами было проведено 1108 собеседований, а число откликов на вакансии составило 14 781. Betera входит в топ-20 компаний Беларуси по количеству IT-сотрудников.

За новаторство и внедрение новых технологий в организацию работы с персоналом Betera была отмечена в номинации “Новый подход” на “Премии HR-бренд”.

За 2024 из офиса Betera вывезена 1 тонна макулатуры. Для коллекции экологичного мерча переработано 100 килограммов вторичных материалов. На помощь животным компания собрала и передала больше 1 тонны корма, а 100 бездомных животных нашли свой дом с поддержкой Betera.





Персональные итоги

Если вы являетесь клиентом Betera, то можете получить ваши личные достижения за 2024 год на специальной странице . Там представлена информация по вашему количеству активных дней в Betera, любимым видам спорта, провайдерам и играм, числу бонусов за 2024 год и другим результатам.