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Ищем амбассадоров нового сервиса по привлечению инвестиций в бизнес
20.01.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
По просьбам наших читателей мы
В прошлом году консультации проводил основатель компании «Lemon Invest»
Чтобы стать амбассадором нашей платформы, вам нужно:
Консультации будут проходить до конца 2025 года, поэтому настраивайтесь на долгосрочное сотрудничество.
Ждем вас! Будет развивать белорусский бизнес вместе!
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