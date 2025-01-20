Ищем амбассадоров нового сервиса по привлечению инвестиций в бизнес

Источник материала: ProBusiness





По просьбам наших читателей мы запустили второй сезон бесплатных консультаций по привлечению финансов в бизнес для пользователей нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции» .

В прошлом году консультации проводил основатель компании «Lemon Invest» Сергей Мисяченко . Он продолжит помогать предпринимателям советами до конца 2025 года. Также мы ждем новых коллабораций — с другими компаниями и экспертами. Становитесь амбассадорами нашего сервиса, чтобы быть причастными к росту белорусскрго бизнеса и делиться знаниями с менее опытными в привлечении инвестиций предпринимателями.

Чтобы стать амбассадором нашей платформы, вам нужно:

зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление о себе и своей компании в разделе «Эксперты»;

и опубликовать объявление о себе и своей компании в разделе «Эксперты»; написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Хочу стать амбассадором» и ссылкой на опубликованное объявление.

Консультации будут проходить до конца 2025 года, поэтому настраивайтесь на долгосрочное сотрудничество.

Ждем вас! Будет развивать белорусский бизнес вместе!