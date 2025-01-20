ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бесплатные консультации по привлечению инвестиций. 2 сезон

20.01.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


В прошлом году с августа по декабрь мы предлагали пользователям нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции» бесплатные консультации по привлечению финансов в бизнес. Мы провели десяток встреч, во время которых предприниматели и стартаперы получили ответы на свои вопросы, избавились от страха перед инвесторами и поняли, в какую сторону стоит развернуть проект, чтобы он развивался быстрее. Так закончился первый сезон консультаций. А теперь, по просьбам наших читателей, мы объявляем старт второго сезона!

Итак, мы продолжаем коллаборацию с основателем компании «Lemon Invest» Сергеем Мисяченко. До конца 2025 года он будет проводить бесплатные консультации по привлечению инвестиций для тех бизнесов, которые опубликуют свои объявления о поиске финансирования и покажутся Сергею наиболее интересными. «Инвесторы — это не просто люди с деньгами, а партнеры, которые могут помочь вашему бизнесу расти», — уверен Сергей.Он прекрасно знает все подводные камни и нюансы, потому что сам пять раз привлекал в свой бизнес финансирование (в том числе от международных институтов). Кроме того, Сергей прошел и через закрытие бизнеса, поэтому может понять любые боли предпринимателей, поделиться опытом и советом.


Сергей Мисяченко.

Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:

  • сформировать предложение для потенциальных инвесторов (при этом проект может быть в любой стадии развития — от идеи до работающего бизнеса; главное, чтобы было четкое понимание для чего нужны инвестиции);
  • зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление со своим предложением;
  • написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Консультация по инвестициям» и ссылкой на опубликованное объявление.

Сергей Мисяченко будет отбирать наиболее интересные и перспективные проекты, а мы — приглашать фаундеров таких бизнесов на встречу.

Консультации будут проходить до конца 2025 года. Там вы сможете получить ответы на свои вопросы и поймете, на что нужно обращать внимание в первую очередь при поиске инвестиций. Эксперт раскроет 5 тематических блоков:

1. Какие есть типы инвесторов.

2. Как правильно искать инвесторов.

3. Как подготовиться к встрече с инвесторами.

4. Как вести коммуникацию, чтобы тебя поняли.

5. Какие юридические аспекты важны в привлечении инвестиций.

В конце вы сможете задать Сергею Мисяченко любые вопросы по вашему проекту.

Ждем вас! Будет развивать белорусский бизнес вместе!

Помимо этого, мы открыты к новым коллаборациям — с другими компаниями и экспертами. Становитесь амбассадорами нашего сервиса, чтобы быть причастными к росту белорусскрго бизнеса и делиться знаниями с менее опытными в привлечении инвестиций предпринимателями.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году с августа по декабрь мы предлагали пользователям нового сервиса «Про бизнес - Инвестиции» бесплатные консультации по привлечению финансов в бизнес....
 
Новости дня
Новости разные
 
Диджитал-стратегия в 2025: контент, форматы, ошибки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика