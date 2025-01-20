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Диджитал-стратегия в 2025: контент, форматы, ошибки
20.01.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
От чего отказататься в диджитал-продвижении вашего продукта или компании в 2025? Какие каналы, форматы и направления выбирать, чтобы не тратить бюджеты впустую, повышать конверсию и отклики?
29 января на Большой встрече в Клубе Про бизнес состоится вечер нетворкинга и полезного общения руководителей и собственников. Одна из ключевых тем: диджитал-стратегия. С мастер-классом выступит Сергей Кузьменко, ведущий преподаватель Webcom Academy, маркетинг-стратег.
Вот подробности Большой встречи
18:30—19:00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза
Эксперт: Сергей Кузьменко, маркетинг-стратег, ведущий преподаватель Webcom Academy, организатор конференций, автора курсов по маркетингу, ментор
🏠 Место: Ренессанс Минск Отель (г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е, 2-й этаж Бального зала)
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
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Ждем Вас 29 января!
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От чего отказататься в диджитал-продвижении вашего продукта или компании в 2025? Какие каналы, форматы и направления выбирать, чтобы не тратить бюджеты впустую,...
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