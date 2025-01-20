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Диджитал-стратегия в 2025: контент, форматы, ошибки

20.01.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


От чего отказататься в диджитал-продвижении вашего продукта или компании в 2025? Какие каналы, форматы и направления выбирать, чтобы не тратить бюджеты впустую, повышать конверсию и отклики? 

29 января на Большой встрече в Клубе Про бизнес состоится вечер нетворкинга и полезного общения руководителей и собственников. Одна из ключевых тем: диджитал-стратегия. С мастер-классом выступит Сергей Кузьменко, ведущий преподаватель Webcom Academy, маркетинг-стратег.

Вот подробности Большой встречи

18:30—19:00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза
19:00—19:50 Выступление Сергея Кузьменко, ответы на вопросы  
19:50—20:30 Нетворкинг за столами.
20:30—21:10 Мозговой штурм за столами.
21:10—22:00 Фуршет и неформальное общение.

Эксперт: Сергей Кузьменко, маркетинг-стратег, ведущий преподаватель Webcom Academy, организатор конференций, автора курсов по маркетингу, ментор


🏠 Место: Ренессанс Минск Отель (г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е, 2-й этаж Бального зала)

⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 29 января!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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