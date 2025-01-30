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«Таких низких ставок, как в 2023-м, сейчас нет». Какую сумму и под какой процент бизнес может сегодня взять в банке

30.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Согласно аналитическому обозрению условий банковского кредитования, в третьем квартале 2024 года респонденты, которые принимали участие в исследовании, отметили ужесточение условий кредитования как в национальной, так и в иностранной валютах. При этом в первом квартале 2025 года не ожидается изменений в условиях кредитования. Под ужесточением имеются в виду более строгие требования к финансовому положению представителей бизнеса при получении кредита, а также сокращение направлений кредитования малого и среднего бизнеса. Правда, одновременно происходит смягчение требований к исполнению обязательств по кредитам для крупного бизнеса. Как бы то ни было, кредит в большинстве случаев может стать ключевым этапом в развитии бизнеса, и здесь важно подготовиться, чтобы выбрать оптимальные условия. «Про бизнес» составил обзор кредитных продуктов и попросил заместителя председателя правления МТБанка Ольгу Цуран объяснить, на что должен обратить внимание бизнес при выборе финансовой поддержки со стороны банков.

Ольга Цуран
Заместитель председателя правления МТБанка

«Инструментов кредитования много, именно поэтому стоит советоваться с менеджером банка»

— Самое важное чтобы кредит был полезен для бизнеса, способствовал росту капитала, оборотных средств, имел правильные, синхронизированные с производственным или торговым циклом периоды погашения. Вопрос и простой и сложный одновременно. Ведь под «оптимальным вариантом» каждый понимает что-то свое. Часто имеют ввиду лишь ставку, но в правильном кредите важны и другие факторы. Так, на инвестиционные цели должна быть невозобновляемая кредитная линия с графиком погашения, а не овердрафт. А в оборотном кредите очень важен показатель оборачиваемости в днях.

Кредитные продукты банка можно разделить на 2 типа:

  • Быстрые. Анализ клиента связан с параметризированной моделью, или скорингом. Насколько индивидуально продукт ложится на бизнес-модель заемщика, скорее, ответственность заемщика. По таким продуктам сложно получить индивидуальные настройки параметров.
  • Стандартное базовое кредитование, где анализируется бизнес-модель конкретного клиента. И вот тут банк изучает много факторов при рассмотрении, чтобы сделка была правильно настроена под запрос и бизнес-модель клиента.

Если в штате компании нет выделенного финансиста, то полезно запрашивать у банка ваше заключение по кредиту: можно посмотреть, как сторонними глазами выглядит ваша бизнес-модель.

Инструментов кредитования много, именно поэтому стоит советоваться с менеджером банка. Иногда есть специально выделенные менеджеры, которые структурируют кредитные сделки. Они подскажут, какие продукты оптимальнее для вас. Даже простой вопрос «А какой кредит мне подойдет лучше и почему?» уже поможет вам получить информацию о разнообразии линейки продуктов и логики банка в выстраивании приоритетности этих продуктов для вас. Часто имеет значение именно скорость кредитования. В быстрых продуктах можно обратить внимание на онлайн-кредитование. У нас, например, уже есть 2 онлайн-продукта, которые рассматриваются буквально за пару минут — овердрафт и бизнес-экспресс.

В продукте «Лизинг» важно запрашивать графики и сравнивать именно их: часто путают ставку удорожания и ставку финансирования. Сравнение графиков как раз поможет сравнить размер чистых выплат.

Ставки кредитования

Ставки кредитования рынка в белорусском рубле сейчас разные: от ставки РВСР (ставка РВСР — расчетная величина стандартного риска, — прим. «Про бизнес») до 19% годовых ориентировочно по нашему бенчмарку сейчас составляет 12,5% годовых. Есть еще специальные программы финансирования, в том числе Банка Развития, там ставки будут ниже. Но важно соответствовать критериям таких программ, чтобы претендовать на более выгодные условия.

Тенденция середины прошлого года и до текущего момента, в том числе — это рост стоимости привлечения денег банками в депозиты как по юридическим, так и по физическим лицам, поэтому таких низких ставок, которые мы видели в 2023 году, сейчас нет. Стоимость привлечения — это ключевой индикатор поведения кредитной ставки. Кредитование на короткие сроки и по кредитам со стандартным сроком рассмотрения — более дешевые. Быстрые и онлайн-кредиты, долгосрочные кредиты, как правило, дороже. Банк смотрит на общий объем работы клиента с банком, поэтому для клиентов конкретного банка преференций по стоимости кредита больше.

Прогнозы рынка, как я говорила ранее, во многом зависят от стоимости привлечения денег. Пока в ближайшее время видим тренд на рост стоимости депозитов. Если на рынке будет избыток ликвидности, то и стоимость депозитов уменьшится, — тогда можно будет полагаться на снижение кредитных ставок.

* «Про бизнес» собрал официальную открытую информацию о кредитных продуктах банков на различные цели бизнеса. В таблице есть информация о суммах кредитов, в какой валюте они выдаются, ставках и сроках. Предложения некоторых банков не зафиксированы, потому что там условия кредитования необходимо узнавать индивидуально.

Банк

Продукт

Цель

Сумма кредита, валюта, ставка, срок

Беларусбанк

Микро-Бизнес Инвест

 Покупка основных средств, оплата затрат на строительство в порядке долевого участия

Не более 25 000 базовых величин. Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани)
Срок: до 5 лет.

Микро-Бизнес Инвест Плюс

Покупка, реконструкция, модернизация, строительство, капремонт основных средств, оплата затрат на долевое строительство объектов, приобретение франшизы

Не более 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани).
Срок: установленный бизнес-планом (ТЭО), но не более 5 лет

Микро-Бизнес Инновации

Создание внеоборотных активов, оплата нематериальных активов, прирост оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта

Не более 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани)
Срок: до 7 лет

Микро-Бизнес Старт

Создание (движение) внеоборотных активов

До 2000 базовых величин.
Валюта: BYN
Срок: до 3 лет.

Микро-Бизнес Оборот

 В текущую деятельность (за исключением выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности

Не больше 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани)
Срок: до 3 лет

Микро-Бизнес Овердрафт

Без определения целевого использования

Cреднемесячный объем поступлений на счета в банке (рассчитывается за 3 месяца либо 12 месяцев для предприятий с сезонным характером деятельности), не больше 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN
Срок: до 3 лет

Альфа-Банк

 Овердрафтное кредитование

До 80% от суммы ежемесячных поступлений на покрытие кассовых разрывов

 До 1 млн BYN, в любой валюте, срок транша — 90 дней, срок кредита — 12 месяцев, сумма овердрафта от выручки — до 80%

Паритетбанк

Кредит «Легкий»

На текущую деятельность

До 1 млн BYN, в любой валюте, срок транша — до 180 дней, срок кредита — до 36 месяцев, оформление без поручительства и залога

Авто

Покупка транспорта и спецтехники

До 1 млн BYN в любой валюте, срок кредита — до 60 месяцев, под залог приобретаемого авто

Легкий старт PRO

Без залога для бизнеса с выручкой от 1 млн USD в год

До 1 млн BYN, в любой валюте, срок транша — до 60 дней, срок кредита — до 12 месяцев, под поручительство собственника бизнеса
Овердрафт Под обороты торгового эквайринга До 15 000 только в BYN, срок кредита — до 12 месяцев, до 50%
от оборота по торговому эквайрингу
Кредит на пополнение оборотных средств В текущую деятельность: оплатить за сырье, материалы, полуфабрикаты, товары, услуги, энергоносители
уплатить налоги, сборы, пошлины, выплатить заработную плату, рефинансировать кредит		 До 15 000 BYN, иностранная валюта, срок кредита — до 3 лет
БелВэб Онлайн-кредит
для бизнеса		 На текущую деятельность До 100 000 BYN, срок кредита — до 60 дней, разовый кредит
Овердрафт Для покрытия кассовых разрывов До 15 000, BYN, иностранная валюта, срок кредита — до 2 лет, до 50%
от среднемесячного оборота — максимальная сумма
Инвестиционный кредит Для роста бизнеса До 15 000 BYN базовых величин, срок кредита — до 5 лет, разовый кредит,
кредитная линия
МТБанк Бизнес-экспресс На любые цели, связанные с финансированием текущей деятельности или на инвестиционные цели, а также на рефинансирование кредитов других банков или лизинга До 100 000 USD (в эквиваленте)
до 300 000 USD (в эквиваленте)*
*для юридических лиц с годовой выручкой от 1,5 млн. USD, BYN, $, Є, ₽
Бизнес-экспресс. Онлайн На финансирование текущей деятельности и инвестиционных целей с онлайн оформлением

До 50 0000 BYN; возобновляемая кредитная линия с оборачиваемостью до 90 дней на срок до 12 месяцев/ невозобновляемая кредитная линия с выборкой до 3 месяцев на срок до 36 месяцев; без залога и поручительства
Онлайн овердрафт На закрытие кассовых разрывов с оформлением онлайн за 1 минуту

До 300 000 BYN, срок — 12 месяцев. Оборачиваемость — 60 календарных дней, без поручительства или залога
Овердрафт На закрытие кассовых разрывов

До 25 000 базовых величин; BYN, USD, EUR; срок овердрафта — до 24 месяцев (с продлением); оборачиваемость — 60 календарных дней
Инвестиционный кредит На цели реализации инвестиционных проектов

Невозобновляемая кредитная линия, разовый кредит; BYN, USD, EUR, RUB; До 60 месяцев на приобретение основных средств; до 84 месяцев — на приобретение/ строительство недвижимости; до 25 000 базовых величин возможно только под поручительство
Кредит в текущую деятельность На цели пополнения оборотных активов

Возобновляемая кредитная линия с оборачиваемостью до 120 дней / невозобновляемая кредитная линия; BYN, USD, EUR, RUB; до 36 месяцев; до 25 000 базовых величин возможно только под поручительство
Быстрый лизинг Финансовая аренда транспортных средств (новые/булегковые и грузовые транспортные средства, мотоциклы, автобусы), а также оборудование

До 500 000 USD в экв. BYN, USD, EUR, RUB; на срок до 60 месяцев. Аванс от 0%. Ставка от 0,0001%
Дабрабыт Бизнес-экспресс Расширение объемов бизнеса, приобретение основных средств, пополнение оборотных активов, без определенной цели Разовое зачисление на текущий (расчетный) счет
Валюта финансирования — BYN
Не требует собственного участия Заявителя
Сумма: 10 000 — 70 000 BYN
Срок: до 60 месяцев
Кредит в оборотные средства Расширение объемов бизнеса, пополнение оборотных активов, оптимизация расчетов с контрагентами, без определенной цели

В зависимости от финансового состояния, возможно кредитование без залога. Валюта финансирования — BYN, RUB. Перечисление на текущий счет. Сумма: от 70.000 BYN. Срок: до 24 месяцев — ВКЛ, до 60 месяцев — НКЛ
Онлайн-кредит для бизнеса На текущую деятельность

Для клиентов банка: юридических лиц и ИП. Расчетный счет в Банке Дабрабыт от 4 месяцев. Форма кредитования: кредит (Микрокредит «Online») и овердрафт (Микроовердрафт «Online»). Без предоставления обеспечения. Сумма: от 1 000 BYN до 70 000 BYN. Валюта финансирования: BYN. Срок: 12 месяцев
Инвестиционный кредит Расширение объемов бизнеса, приобретение основных средств, строительство и реконструкция объектов, рефинансирование кредитов

Валюта финансирования — BYN, RUB. Кредитная линия или разовое зачисление. Не менее 20% собственного участия. Сумма: от 70.000 BYN. Срок: до 60 месяцев
Овердрафт для малого бизнеса и ИП Расчет с поставщиками, выплата заработной платы, внесение арендных платежей, внесение предоплаты по договору, срочное покрытие кассовых разрывов

Максимальная сумма — до 40% чистых поступлений на текущий счет. От 4.000 BYN.
Предоставление — овердрафт по текущему расчетному счету.
Срок кредитования: до 36 месяцев. Валюта финансирования — BYN
БНБ-Банк Кредиты на текущую деятельность На текущую деятельность Сумма кредитования:
от 10 000 USD в эквиваленте, срок кредитования: до 24 месяцев. BYN -12,50%, USD — от 6,5%, EUR — от 5%, RUB — от 19,5%
Кредит «Плей»

На приобретение основных и оборотных средств, на расширение бизнеса, на покупку недвижимости и транспорта, на открытие новых торговых точек

 12,50% РВСР — в BYN,
от 6,5% — в USD,
от 6,9% — в EUR,
от 20,5% — в RUB,
до 600 000 BYN в эквиваленте на срок заключения договора, до 36 месяцев — в BYN, USD, EUR
до 24 месяцев — в RUB
Кредит «Реплей»

Для развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, для закрытия кассовых разрывов

12,50% РВСР — в BYN,
от 6,5% — в USD,
от 5,5% — в EUR,
от 19,5% — в RUB, до 600 000 BYN в эквиваленте на срок заключения договора. Срок: до 24 месяцев с возможностью пролонгирования
Мультивалютная возобновляемая кредитная линия

Расширить ассортимент продукции, обновить оборудование, корпоративный автопарк, купить или построить необходимые вашему бизнесу помещения, закрыть кассовый разрыв, масштабировать свой бизнес, делать международные платежи в страны Европы и Азии

12,50% РВСР — в BYN,
от 4,9% — в USD и EUR,
от 9,5% — в RUB. Сумма: до 5 000 000 USD в эквиваленте, но не менее 300 000 USD. Срок кредитования: 12 месяцев
Приорбанк Бизнес-экспресс Финансирование текущей деятельности 15,5% годовых, до 174 000 BYN. Без залога, под поручительство собственника бизнеса.

Срок — до 18 месяцев
ВТБ Оборот плюс На пополнение оборотных средств 36 месяцев (срок)
От 3 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
Оборотный Премиум На пополнение оборотных средств, на рефинансирование кредита в другом банке До 36 месяцев (срок)
От 1 млн. RUB до 100 млн. RUB (по кредиту в BYN, RUB)
От 1 млн. RUB до 20 млн. RUB (по кредиту в USD, EUR, ¥)
Коммерсант На приобретение транспортного средства коммерческого назначения До 36 месяцев (срок)
От 3 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
Кредит АвтоКоммерсант На приобретение транспортного средства коммерческого назначения До 60 месяцев (срок)
От 3 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
Инвестиционный Премиум На приобретение основных средств, рефинансирование кредита в другом банке До 36 месяцев (срок)
От 1 млн. RUB до 20 млн. RUB (по кредиту в USD, EUR, CNY)
До 60 месяцев (срок)
От 1 млн. RUB до 100 млн. RUB (по кредиту в BYN, RUB)
Актив Плюс На приобретение основных средств До 60 месяцев (срок)
От 5 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
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Согласно аналитическому обозрению условий банковского кредитования, в третьем квартале 2024 года респонденты, которые принимали участие в исследовании, отметили...
 
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