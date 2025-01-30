«Таких низких ставок, как в 2023-м, сейчас нет». Какую сумму и под какой процент бизнес может сегодня взять в банке

Согласно аналитическому обозрению условий банковского кредитования, в третьем квартале 2024 года респонденты, которые принимали участие в исследовании, отметили ужесточение условий кредитования как в национальной, так и в иностранной валютах. При этом в первом квартале 2025 года не ожидается изменений в условиях кредитования. Под ужесточением имеются в виду более строгие требования к финансовому положению представителей бизнеса при получении кредита, а также сокращение направлений кредитования малого и среднего бизнеса. Правда, одновременно происходит смягчение требований к исполнению обязательств по кредитам для крупного бизнеса. Как бы то ни было, кредит в большинстве случаев может стать ключевым этапом в развитии бизнеса, и здесь важно подготовиться, чтобы выбрать оптимальные условия. «Про бизнес» составил обзор кредитных продуктов и попросил заместителя председателя правления МТБанка Ольгу Цуран объяснить, на что должен обратить внимание бизнес при выборе финансовой поддержки со стороны банков.
«Инструментов кредитования много, именно поэтому стоит советоваться с менеджером банка»
— Самое важное чтобы кредит был полезен для бизнеса, способствовал росту капитала, оборотных средств, имел правильные, синхронизированные с производственным или торговым циклом периоды погашения. Вопрос и простой и сложный одновременно. Ведь под «оптимальным вариантом» каждый понимает что-то свое. Часто имеют ввиду лишь ставку, но в правильном кредите важны и другие факторы. Так, на инвестиционные цели должна быть невозобновляемая кредитная линия с графиком погашения, а не овердрафт. А в оборотном кредите очень важен показатель оборачиваемости в днях.
Кредитные продукты банка можно разделить на 2 типа:
Быстрые. Анализ клиента связан с параметризированной моделью, или скорингом. Насколько индивидуально продукт ложится на бизнес-модель заемщика, скорее, ответственность заемщика. По таким продуктам сложно получить индивидуальные настройки параметров.
Стандартное базовое кредитование, где анализируется бизнес-модель конкретного клиента. И вот тут банк изучает много факторов при рассмотрении, чтобы сделка была правильно настроена под запрос и бизнес-модель клиента.
Если в штате компании нет выделенного финансиста, то полезно запрашивать у банка ваше заключение по кредиту: можно посмотреть, как сторонними глазами выглядит ваша бизнес-модель.
Инструментов кредитования много, именно поэтому стоит советоваться с менеджером банка. Иногда есть специально выделенные менеджеры, которые структурируют кредитные сделки. Они подскажут, какие продукты оптимальнее для вас. Даже простой вопрос «А какой кредит мне подойдет лучше и почему?» уже поможет вам получить информацию о разнообразии линейки продуктов и логики банка в выстраивании приоритетности этих продуктов для вас. Часто имеет значение именно скорость кредитования. В быстрых продуктах можно обратить внимание на онлайн-кредитование. У нас, например, уже есть 2 онлайн-продукта, которые рассматриваются буквально за пару минут — овердрафт и бизнес-экспресс.
В продукте «Лизинг» важно запрашивать графики и сравнивать именно их: часто путают ставку удорожания и ставку финансирования. Сравнение графиков как раз поможет сравнить размер чистых выплат.
Ставки кредитования
Ставки кредитования рынка в белорусском рубле сейчас разные: от ставки РВСР (ставка РВСР — расчетная величина стандартного риска, — прим. «Про бизнес») до 19% годовых ориентировочно по нашему бенчмарку сейчас составляет 12,5% годовых. Есть еще специальные программы финансирования, в том числе Банка Развития, там ставки будут ниже. Но важно соответствовать критериям таких программ, чтобы претендовать на более выгодные условия.
Тенденция середины прошлого года и до текущего момента, в том числе — это рост стоимости привлечения денег банками в депозиты как по юридическим, так и по физическим лицам, поэтому таких низких ставок, которые мы видели в 2023 году, сейчас нет. Стоимость привлечения — это ключевой индикатор поведения кредитной ставки. Кредитование на короткие сроки и по кредитам со стандартным сроком рассмотрения — более дешевые. Быстрые и онлайн-кредиты, долгосрочные кредиты, как правило, дороже. Банк смотрит на общий объем работы клиента с банком, поэтому для клиентов конкретного банка преференций по стоимости кредита больше.
Прогнозы рынка, как я говорила ранее, во многом зависят от стоимости привлечения денег. Пока в ближайшее время видим тренд на рост стоимости депозитов. Если на рынке будет избыток ликвидности, то и стоимость депозитов уменьшится, — тогда можно будет полагаться на снижение кредитных ставок.
* «Про бизнес» собрал официальную открытую информацию о кредитных продуктах банков на различные цели бизнеса. В таблице есть информация о суммах кредитов, в какой валюте они выдаются, ставках и сроках. Предложения некоторых банков не зафиксированы, потому что там условия кредитования необходимо узнавать индивидуально.
Покупка основных средств, оплата затрат на строительство в порядке долевого участия
Не более 25 000 базовых величин. Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани)
Срок: до 5 лет.
Микро-Бизнес Инвест Плюс
Покупка, реконструкция, модернизация, строительство, капремонт основных средств, оплата затрат на долевое строительство объектов, приобретение франшизы
Не более 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани).
Срок: установленный бизнес-планом (ТЭО), но не более 5 лет
Микро-Бизнес Инновации
Создание внеоборотных активов, оплата нематериальных активов, прирост оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта
Не более 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани)
Срок: до 7 лет
Микро-Бизнес Старт
Создание (движение) внеоборотных активов
До 2000 базовых величин.
Валюта: BYN
Срок: до 3 лет.
Микро-Бизнес Оборот
В текущую деятельность (за исключением выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности
Не больше 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN, ₽, ¥ (китайские юани)
Срок: до 3 лет
Микро-Бизнес Овердрафт
Без определения целевого использования
Cреднемесячный объем поступлений на счета в банке (рассчитывается за 3 месяца либо 12 месяцев для предприятий с сезонным характером деятельности), не больше 25 000 базовых величин.
Валюта: BYN
Срок: до 3 лет
Альфа-Банк
Овердрафтное кредитование
До 80% от суммы ежемесячных поступлений на покрытие кассовых разрывов
До 1 млн BYN, в любой валюте, срок транша — 90 дней, срок кредита — 12 месяцев, сумма овердрафта от выручки — до 80%
Паритетбанк
Кредит «Легкий»
На текущую деятельность
До 1 млн BYN, в любой валюте, срок транша — до 180 дней, срок кредита — до 36 месяцев, оформление без поручительства и залога
Авто
Покупка транспорта и спецтехники
До 1 млн BYN в любой валюте, срок кредита — до 60 месяцев, под залог приобретаемого авто
Легкий старт PRO
Без залога для бизнеса с выручкой от 1 млн USD в год
До 1 млн BYN, в любой валюте, срок транша — до 60 дней, срок кредита — до 12 месяцев, под поручительство собственника бизнеса
Овердрафт
Под обороты торгового эквайринга
До 15 000 только в BYN, срок кредита — до 12 месяцев, до 50%
от оборота по торговому эквайрингу
Кредит на пополнение оборотных средств
В текущую деятельность: оплатить за сырье, материалы, полуфабрикаты, товары, услуги, энергоносители
уплатить налоги, сборы, пошлины, выплатить заработную плату, рефинансировать кредит
До 15 000 BYN, иностранная валюта, срок кредита — до 3 лет
БелВэб
Онлайн-кредит
для бизнеса
На текущую деятельность
До 100 000 BYN, срок кредита — до 60 дней, разовый кредит
Овердрафт
Для покрытия кассовых разрывов
До 15 000, BYN, иностранная валюта, срок кредита — до 2 лет, до 50%
от среднемесячного оборота — максимальная сумма
Инвестиционный кредит
Для роста бизнеса
До 15 000 BYN базовых величин, срок кредита — до 5 лет, разовый кредит,
кредитная линия
МТБанк
Бизнес-экспресс
На любые цели, связанные с финансированием текущей деятельности или на инвестиционные цели, а также на рефинансирование кредитов других банков или лизинга
До 100 000 USD (в эквиваленте)
до 300 000 USD (в эквиваленте)*
*для юридических лиц с годовой выручкой от 1,5 млн. USD, BYN, $, Є, ₽
Бизнес-экспресс. Онлайн
На финансирование текущей деятельности и инвестиционных целей с онлайн оформлением
До 50 0000 BYN; возобновляемая кредитная линия с оборачиваемостью до 90 дней на срок до 12 месяцев/ невозобновляемая кредитная линия с выборкой до 3 месяцев на срок до 36 месяцев; без залога и поручительства
Онлайн овердрафт
На закрытие кассовых разрывов с оформлением онлайн за 1 минуту
До 300 000 BYN, срок — 12 месяцев. Оборачиваемость — 60 календарных дней, без поручительства или залога
Овердрафт
На закрытие кассовых разрывов
До 25 000 базовых величин; BYN, USD, EUR; срок овердрафта — до 24 месяцев (с продлением); оборачиваемость — 60 календарных дней
Инвестиционный кредит
На цели реализации инвестиционных проектов
Невозобновляемая кредитная линия, разовый кредит; BYN, USD, EUR, RUB; До 60 месяцев на приобретение основных средств; до 84 месяцев — на приобретение/ строительство недвижимости; до 25 000 базовых величин возможно только под поручительство
Кредит в текущую деятельность
На цели пополнения оборотных активов
Возобновляемая кредитная линия с оборачиваемостью до 120 дней / невозобновляемая кредитная линия; BYN, USD, EUR, RUB; до 36 месяцев; до 25 000 базовых величин возможно только под поручительство
Быстрый лизинг
Финансовая аренда транспортных средств (новые/булегковые и грузовые транспортные средства, мотоциклы, автобусы), а также оборудование
До 500 000 USD в экв. BYN, USD, EUR, RUB; на срок до 60 месяцев. Аванс от 0%. Ставка от 0,0001%
Дабрабыт
Бизнес-экспресс
Расширение объемов бизнеса, приобретение основных средств, пополнение оборотных активов, без определенной цели
Разовое зачисление на текущий (расчетный) счет
Валюта финансирования — BYN
Не требует собственного участия Заявителя
Сумма: 10 000 — 70 000 BYN
Срок: до 60 месяцев
Кредит в оборотные средства
Расширение объемов бизнеса, пополнение оборотных активов, оптимизация расчетов с контрагентами, без определенной цели
В зависимости от финансового состояния, возможно кредитование без залога. Валюта финансирования — BYN, RUB. Перечисление на текущий счет. Сумма: от 70.000 BYN. Срок: до 24 месяцев — ВКЛ, до 60 месяцев — НКЛ
Онлайн-кредит для бизнеса
На текущую деятельность
Для клиентов банка: юридических лиц и ИП. Расчетный счет в Банке Дабрабыт от 4 месяцев. Форма кредитования: кредит (Микрокредит «Online») и овердрафт (Микроовердрафт «Online»). Без предоставления обеспечения. Сумма: от 1 000 BYN до 70 000 BYN. Валюта финансирования: BYN. Срок: 12 месяцев
Инвестиционный кредит
Расширение объемов бизнеса, приобретение основных средств, строительство и реконструкция объектов, рефинансирование кредитов
Валюта финансирования — BYN, RUB. Кредитная линия или разовое зачисление. Не менее 20% собственного участия. Сумма: от 70.000 BYN. Срок: до 60 месяцев
Овердрафт для малого бизнеса и ИП
Расчет с поставщиками, выплата заработной платы, внесение арендных платежей, внесение предоплаты по договору, срочное покрытие кассовых разрывов
Максимальная сумма — до 40% чистых поступлений на текущий счет. От 4.000 BYN.
Предоставление — овердрафт по текущему расчетному счету.
Срок кредитования: до 36 месяцев. Валюта финансирования — BYN
БНБ-Банк
Кредиты на текущую деятельность
На текущую деятельность
Сумма кредитования:
от 10 000 USD в эквиваленте, срок кредитования: до 24 месяцев. BYN -12,50%, USD — от 6,5%, EUR — от 5%, RUB — от 19,5%
Кредит «Плей»
На приобретение основных и оборотных средств, на расширение бизнеса, на покупку недвижимости и транспорта, на открытие новых торговых точек
12,50% РВСР — в BYN,
от 6,5% — в USD,
от 6,9% — в EUR,
от 20,5% — в RUB,
до 600 000 BYN в эквиваленте на срок заключения договора, до 36 месяцев — в BYN, USD, EUR
до 24 месяцев — в RUB
Кредит «Реплей»
Для развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, для закрытия кассовых разрывов
12,50% РВСР — в BYN,
от 6,5% — в USD,
от 5,5% — в EUR,
от 19,5% — в RUB, до 600 000 BYN в эквиваленте на срок заключения договора. Срок: до 24 месяцев с возможностью пролонгирования
Мультивалютная возобновляемая кредитная линия
Расширить ассортимент продукции, обновить оборудование, корпоративный автопарк, купить или построить необходимые вашему бизнесу помещения, закрыть кассовый разрыв, масштабировать свой бизнес, делать международные платежи в страны Европы и Азии
12,50% РВСР — в BYN,
от 4,9% — в USD и EUR,
от 9,5% — в RUB. Сумма: до 5 000 000 USD в эквиваленте, но не менее 300 000 USD. Срок кредитования: 12 месяцев
Приорбанк
Бизнес-экспресс
Финансирование текущей деятельности
15,5% годовых, до 174 000 BYN. Без залога, под поручительство собственника бизнеса.
Срок — до 18 месяцев
ВТБ
Оборот плюс
На пополнение оборотных средств
36 месяцев (срок)
От 3 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
Оборотный Премиум
На пополнение оборотных средств, на рефинансирование кредита в другом банке
До 36 месяцев (срок)
От 1 млн. RUB до 100 млн. RUB (по кредиту в BYN, RUB)
От 1 млн. RUB до 20 млн. RUB (по кредиту в USD, EUR, ¥)
Коммерсант
На приобретение транспортного средства коммерческого назначения
До 36 месяцев (срок)
От 3 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
Кредит АвтоКоммерсант
На приобретение транспортного средства коммерческого назначения
До 60 месяцев (срок)
От 3 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)
Инвестиционный Премиум
На приобретение основных средств, рефинансирование кредита в другом банке
До 36 месяцев (срок)
От 1 млн. RUB до 20 млн. RUB (по кредиту в USD, EUR, CNY)
До 60 месяцев (срок)
От 1 млн. RUB до 100 млн. RUB (по кредиту в BYN, RUB)
Актив Плюс
На приобретение основных средств
До 60 месяцев (срок)
От 5 000 до 400 000 BYN
BYN, RUB (валюта)