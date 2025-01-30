«Таких низких ставок, как в 2023-м, сейчас нет». Какую сумму и под какой процент бизнес может сегодня взять в банке

Источник материала: ProBusiness





Согласно аналитическому обозрению условий банковского кредитования, в третьем квартале 2024 года респонденты, которые принимали участие в исследовании, отметили ужесточение условий кредитования как в национальной, так и в иностранной валютах. При этом в первом квартале 2025 года не ожидается изменений в условиях кредитования. Под ужесточением имеются в виду более строгие требования к финансовому положению представителей бизнеса при получении кредита, а также сокращение направлений кредитования малого и среднего бизнеса. Правда, одновременно происходит смягчение требований к исполнению обязательств по кредитам для крупного бизнеса. Как бы то ни было, кредит в большинстве случаев может стать ключевым этапом в развитии бизнеса, и здесь важно подготовиться, чтобы выбрать оптимальные условия. «Про бизнес» составил обзор кредитных продуктов и попросил заместителя председателя правления МТБанка Ольгу Цуран объяснить, на что должен обратить внимание бизнес при выборе финансовой поддержки со стороны банков.

Ольга Цуран

Заместитель председателя правления МТБанка

«Инструментов кредитования много, именно поэтому стоит советоваться с менеджером банка»

— Самое важное чтобы кредит был полезен для бизнеса, способствовал росту капитала, оборотных средств, имел правильные, синхронизированные с производственным или торговым циклом периоды погашения. Вопрос и простой и сложный одновременно. Ведь под «оптимальным вариантом» каждый понимает что-то свое. Часто имеют ввиду лишь ставку, но в правильном кредите важны и другие факторы. Так, на инвестиционные цели должна быть невозобновляемая кредитная линия с графиком погашения, а не овердрафт. А в оборотном кредите очень важен показатель оборачиваемости в днях.

Кредитные продукты банка можно разделить на 2 типа:

Быстрые. Анализ клиента связан с параметризированной моделью, или скорингом. Насколько индивидуально продукт ложится на бизнес-модель заемщика, скорее, ответственность заемщика. По таким продуктам сложно получить индивидуальные настройки параметров.

Анализ клиента связан с параметризированной моделью, или скорингом. Насколько индивидуально продукт ложится на бизнес-модель заемщика, скорее, ответственность заемщика. По таким продуктам сложно получить индивидуальные настройки параметров. Стандартное базовое кредитование, где анализируется бизнес-модель конкретного клиента. И вот тут банк изучает много факторов при рассмотрении, чтобы сделка была правильно настроена под запрос и бизнес-модель клиента.

Если в штате компании нет выделенного финансиста, то полезно запрашивать у банка ваше заключение по кредиту: можно посмотреть, как сторонними глазами выглядит ваша бизнес-модель.

Инструментов кредитования много, именно поэтому стоит советоваться с менеджером банка. Иногда есть специально выделенные менеджеры, которые структурируют кредитные сделки. Они подскажут, какие продукты оптимальнее для вас. Даже простой вопрос «А какой кредит мне подойдет лучше и почему?» уже поможет вам получить информацию о разнообразии линейки продуктов и логики банка в выстраивании приоритетности этих продуктов для вас. Часто имеет значение именно скорость кредитования. В быстрых продуктах можно обратить внимание на онлайн-кредитование. У нас, например, уже есть 2 онлайн-продукта, которые рассматриваются буквально за пару минут — овердрафт и бизнес-экспресс.

В продукте «Лизинг» важно запрашивать графики и сравнивать именно их: часто путают ставку удорожания и ставку финансирования. Сравнение графиков как раз поможет сравнить размер чистых выплат.

Ставки кредитования

Ставки кредитования рынка в белорусском рубле сейчас разные: от ставки РВСР (ставка РВСР — расчетная величина стандартного риска, — прим. «Про бизнес») до 19% годовых ориентировочно по нашему бенчмарку сейчас составляет 12,5% годовых. Есть еще специальные программы финансирования, в том числе Банка Развития, там ставки будут ниже. Но важно соответствовать критериям таких программ, чтобы претендовать на более выгодные условия.

Тенденция середины прошлого года и до текущего момента, в том числе — это рост стоимости привлечения денег банками в депозиты как по юридическим, так и по физическим лицам, поэтому таких низких ставок, которые мы видели в 2023 году, сейчас нет. Стоимость привлечения — это ключевой индикатор поведения кредитной ставки. Кредитование на короткие сроки и по кредитам со стандартным сроком рассмотрения — более дешевые. Быстрые и онлайн-кредиты, долгосрочные кредиты, как правило, дороже. Банк смотрит на общий объем работы клиента с банком, поэтому для клиентов конкретного банка преференций по стоимости кредита больше.

Прогнозы рынка, как я говорила ранее, во многом зависят от стоимости привлечения денег. Пока в ближайшее время видим тренд на рост стоимости депозитов. Если на рынке будет избыток ликвидности, то и стоимость депозитов уменьшится, — тогда можно будет полагаться на снижение кредитных ставок.

* «Про бизнес» собрал официальную открытую информацию о кредитных продуктах банков на различные цели бизнеса. В таблице есть информация о суммах кредитов, в какой валюте они выдаются, ставках и сроках. Предложения некоторых банков не зафиксированы, потому что там условия кредитования необходимо узнавать индивидуально.