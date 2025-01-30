Кофейня с атмосферой, вкусным кофе и… прибылью. Разбираем опыт запуска заведений из 3 разных стран

Источник материала: ProBusiness





Открытие кофейни — это всегда вызов, но с Surf Coffee® этот процесс превращается в захватывающее и вдохновляющее путешествие. Для многих партнёров этот шаг становится не просто бизнесом, а воплощением мечты. Сегодня мы поговорим с партнерами Surf Coffee®, которые поделятся тем, как прошел этот путь, что вдохновляло на запуск, и какие моменты запомнились больше всего.

Поговорим о том, как строить бизнес с душой и как найти свою аудиторию в новом месте.

Сегодня у нас в гостях невероятные люди — партнеры Surf Coffee® Инга и Геворг и управляющий кофейней Surf Coffee® в Минске, Алексей. В этом интервью они поделятся своим опытом, расскажут, как они пришли к решению стать частью Surf Coffee®, и, конечно, расскажут, что делает их бизнес уникальным. Мы поговорим о том, как удалось адаптировать концепцию Surf Coffee® под новый рынок и какие моменты стали ключевыми для успеха.





Почему вы выбрали именно Surf Coffee®? Что, по вашему мнению, делает его уникальным на рынке?

Геворг, мастер-партнер Surf Coffee® в Армении:

— Для нашего рынка нам нужен был сильный бренд и, несмотря на то, что был страх того, что это не армянский бренд, то есть к бренду могли бы относиться как к чему-то пришедшему к нам, не так дружелюбно. Но мой выбор был обусловлен тем, что Surf Coffee® — это не просто кофейня, а вот эта философия жизни, которая основана на свободе, приключениях, трушности, искреннем общении, вот эта невероятная атмосфера.

То есть я как партнер имею и сильный бренд, который уже состоялся, при этом вот вся эта философия — она никуда не делась, она только усилилась. Собственно, для меня сейчас важно быть частью этого бренда — и возможность вместе с ним создавать качественный продукт, эту особую атмосферу, которая объединяет людей — ну фактически уже объединяет людей, и быть частью этого — классно.

Уникальность? Не знаю, вот в этой душевности, в трушности, потому что всё отражает по большей части, наверное, стиль жизни людей, которые ценят свободу, путешествия, любовь. Surf Coffee® — это больше, чем кофе. Это для нас как для людей, которые на другой стороне — возможность дарить нашим гостям эти эмоции, вдохновение.





Инга, управляющая и партнер Surf Coffee® в Москве:

— Я выбрала Surf Coffee® потому что я как-то в 2016 году я приехала кататься на лыжах в Красную Поляну и зашла в Surf Coffee® х Riders Lodge и влюбилась во все: в атмосферу, в стаканчики, в кофе. И сошла с ума и поняла, что я хочу быть частью этой магии.





Алексей, управляющий SC, Минск:

Почему я выбрал именно Surf Coffee®? Surf Coffee® открылся в Минске в 2016 году, и я с первых дней стал его постоянным гостем. Я общался с командой, был знаком с партнерами того времени и часто встречался с гостями. Мне всегда нравилась атмосфера Серфа — это был 2016−2017 год. Surf Coffee® сильно выделялся и привлекал к себе классных, интересных людей, которые со временем стали значительной частью моего окружения и жизни. Мне стало интересно попробовать себя в роли участника и погрузиться в атмосферу Surf Coffee® еще глубже. Surf Coffee® — уникальный продукт для рынка Беларуси. Одно только визуальное оформление цепляет с первых секунд: ты заходишь, и все вокруг обволакивает тебя. Хочется все рассматривать, трогать, общаться с людьми — в общем, это vibe, который затягивает и оставляет приятное послевкусие.

Спустя годы я могу сказать, что ничего не изменилось: Surf Coffee® по-прежнему объединяет вокруг себя вдохновляющих людей, сохраняет тот самый вайб и атмосферу, за которую его полюбили с самого начала.

Можно перечислять бесконечно, но именно это — уникальность, атмосфера и окружение — привлекли меня в Surf Coffee®.





***Каждый месяц в Surf Coffee® приходят более 1 000 000 человек, чтобы насладиться не только безупречно приготовленным напитком, но и окунуться в настоящую атмосферу свободы и творчества. Сегодня Surf Coffee® — это экосистема: Более 260 кофеен в России и за рубежом, где каждый гость становится нашим другом;

Blue Hawaii Roast® — собственное кофейное производство, привозит и идеально обжаривает лучшие сорта кофе для Surf Coffee®;

Trinity Harrogate — современные продуктовые решения под брендом Surf Сoffee®. Среди них — безалкогольные напитки, матча, снеки и батончики. Каждый продукт воплощает уникальную идею, подходит приверженцам здорового образа жизни и отражает фирменный стиль Surf Coffee® через оригинальную упаковку;

Propaganda Machine by Surf Coffee® — творческое объединение артистов, увлечённых стрит-культурой. Команда отвечает за музыкальное оформление кофеен бренда: совместно с резидентами PM создает музыкальные выпуски Peace Division для всех предприятий сети и проводит лайв DJ-сеты;

KICK — креативное агентство, отвечающее за имидж бренда и создающее новые формы стиля.

Laax Yoshiesque — ателье дизайна и архитектуры, формирующее индивидуальный образ каждой кофейни. Проекты ателье высоко ценятся международным профессиональным сообществом.

Собственная фабрика по производству мебели и света, которая позволяет создать неповторимую атмосферу уюта в Surf Coffee®.

Команда High School Surf Coffee® Hills создает динамичную и вдохновляющую среду для обучения сотрудников на всех уровнях.



Как бы вы описали атмосферу в своей кофейне Surf Coffee®? Какие эмоции она вызывает у гостей?

Геворг:

Вот хороший вопрос! Потому что Surf Coffee® — и есть атмосфера, и нам удалось нашу кофейню сделать действительно уютной, вот эту атмосферу свободы и вдохновения поддержать и даже немножко усилить. Понятно, что гости приходят не только за кофе или едой, они приходят, конечно же, за этим ощущением, за супер-пупер сервисом. Это для них, наверно, возможность — немножко пафосно, но всё же — сбежать от суеты повседневной жизни и погрузиться в это пространство.

Мы все делали бескомпромиссно, выверяли каждую деталь. И вот в этом, мне кажется, и заключается эстетика серфа. Все не просто так: каждая деталь имеет свое место и является частью общей картины, создающей атмосферу. Нам было важно, чтобы мы оставались Surf Coffee®, но в армянском исполнении, чтобы воспринимались корректно и правильно. Нам, безусловно, это удалось, в том числе за счет наших предложений и локализации дизайна. И ребята подхватили, мне кажется, даже вдохновились. Вместе у нас получилось что-то невероятное.





Инга:

Я бы описала нашу атмосферу как душевную, теплую, домашнюю и такую трушную, вайбовую, потому что у нас один из самых первых спотов в Москве, и там сохранилась вот эта энергетика панковская. Вот меня спрашивают, что такое суперсверхсервис — я всегда вспоминаю, как в Surf Coffee® х Grand я разлила на себя чай, и мне было так стыдно, что я на всю кофейню его разлила, думаю: «блин, какой позор» — и ко мне подходит девочка, и она первое, что меня спрашивает: «У вас все в порядке? Вы случайно не ошпарились, нет? Всё хорошо?» Я подумала: «Как круто. Вот это суперсервис!!» и естественно мгновенно мне принесли напиток за счет заведения. Такой же. Это было офигенно. И у нас везде гость встретит такое же отношение.





Алексей:

Surf Coffee® — не просто кофейня, это культурный код для тех, кто ценит атмосферу и свободу. С 2016 года Surf в Минске стал местом, которое выделяется не только своим визуалом, но и душой. Здесь все про уникальный вайб: от яркого дизайна до людей, которые приходят снова и снова. Surf — это место встречи, где каждый найдет свою волну, свой напиток и своих людей. Комьюнити Surf — это разные, яркие и свободные люди, которые вдохновляют на разговоры и совместные идеи. Это место, где напитки — вкусные, атмосфера — расслабленная, а каждый момент становится чем-то большим, чем просто пауза на кофе. Здесь встречаются прошлое и будущее. Surf Coffee® пропитан историей, но продолжает двигаться вперед. Всё, что вы любите: эстетика, детали и энергия настоящего момента, — остается с вами. Вдохновляйтесь, знакомьтесь, находите свои ритуалы.

Surf Coffee® в Минске — это место, куда хочется возвращаться, потому что здесь всегда все по-настоящему.





Насколько было легко открыть Surf Coffee®?

Геворг:

На самом деле, тяжко, но при этом невероятно увлекательно. Сложно, потому что это был вызов действительно для нас и, наверное, и для Серфа, потому что совместно с нами запускался, как я понимаю, отдел, который и сейчас, и в будущем будет заниматься масштабированием. Поэтому какие-то моменты мы проходили впервые вместе с ребятами, но, несмотря на все сложности, благодаря, наверное, такой чётко выстроенной вообще системе в самом Серфе, это очень важно и что для всех партнеров выстроена система поддержки команды со стороны Серфа, действительно много готовых решений на каждом этапе упрощает выполнение задач. Нам приходилось условно только адаптировать и локализовывать их для нашего рынка. И, конечно, не могу ещё не отметить нашего инструктора открытия, потому что, если бы не он, этот процесс был бы наверное не таким увлекательным и гораздо более длинным.





Инга:

Конечно, открыть кофейню было нелегко. Это было очень стрессово, но никто не говорил, что будет легко. Я вспоминаю, когда был ремонт, я просто не высыпалась и нужно было встретить какую-то бригаду утром, потом другую днем. Я не знала, что мне делать.

Я просто пошла в кинотеатр «Октябрь», взяла билет на какой-то мультик и просто там спала, потому что, ну, у меня лаг в два часа, я не знаю, что мне делать. А я просто хочу спать. Но это того стоит. Это потрясающий опыт, ни с чем не сравнимый, он сделал меня сильнее.





Алексей:

Хотя я не участвовал в открытии Surf Coffee® в Минске, по рассказам финпартнеров и коллег, это был непростой опыт. В 2016 году процессы были не отлажены, опыта работы на международном уровне у команды практически не было, и многое приходилось делать впервые. Открытие в новой стране с другими условиями и правилами стало настоящим вызовом.

С тех пор многое изменилось: Surf Coffee® выстроил четкую систему, отработал все детали и нюансы запуска новых проектов. Сегодня мы понимаем каждый этап, знаем, как работать с местными требованиями, как правильно выстроить коммуникации и избежать лишних сложностей. Опыт и наработанные процессы позволяют нам двигаться быстрее и увереннее, чем когда-либо. То, что было сложным и новым в 2016 году, сегодня стало стандартом и сильной стороной Surf Coffee®.





Было ли в вашем опыте владельца кофейни что-то, что запомнилось или впечатлило очень сильно?

Геворг:

Я надеюсь, что все еще впереди с точки зрения впечатлений. Из того, что мы уже сделали, я всем этим страшно горжусь. Получается, наше появление в городе, наши мысли, наша эта энергия, вот эта атмосфера, концепция исходила от нас, мы смогли вдохновить классных ребят в Армении. Можно сказать, отсняли совершенно уникальный свой мудборд со скейтерами. И открытие выставки со скейтерами, конечно, одна из вообще самых невероятных вещей, которые были у нас. На самом деле этот опыт показывает, что Surf Coffee® — это не просто бизнес. Это место, где можно находить правильных людей, вдохновить их и дойти до каких-то таких невероятных вещей, типа выставки совместной, Surf Coffee® и Кармир Филм Лаб и большая коммуна скейтеров в Армении. Поэтому это очень-очень круто.





Инга:

Мне приходит на ум, что два наших гостя познакомились у нас в кофейне, и в итоге они поженились. Каждую годовщину они приходят, заказывают напитки и отмечают, что именно здесь начали своё знакомство. Это, конечно, очень трогательно! Ой, я даже прослезилась, когда говорила об этом.

Кроме того, когда мы выбирали место для кофейни, мы смотрели локацию вместе с тогдашним инструктором Москвы, Андреем. В этом районе было много кофеен, и я говорю: «ну, здесь нельзя открываться, здесь много конкурентов», и он ответил: «у нас нет конкурентов, это во-первых, во-вторых, если здесь много кофеен, значит, здесь люди любят кофе, и им это интересно». И я думаю: «вау», ну то есть я так не думала на тот момент, это поменяло немножко мое сознание.

Меня вдохновляет то, как мы преобразуем мир вокруг нас тем, что мы делаем. Например, я просто супергоржусь тем, как Surf Coffee® х Rail переделали и отреставрировали старый фасад и сделали его суперкрутым — как раз мне сегодня скинули первые фото. Горжусь тем, как в грустных панельных домах, ребята сделали потрясающую фотогеничную входную группу. Я первое, что подумала: «Как круто, вот ты живешь в спальнике, вот эти невзрачные панельки, но жители этого дома — у них теперь будет вот такое классное место, где можно фотографироваться, приходить с семьей и вообще оно будет радовать глаз. Я думаю, именно ради этого хочется работать».





Алексей:

Одно из самых ярких впечатлений в моем опыте работы с Surf Coffee® — то, как команда каждый раз может быстро адаптироваться и находить решение в сложных ситуациях. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой или трудностью, независимо от ее масштаба, всегда находится четкое и грамотное решение.

Я очень впечатлен тем, как мы можем оперативно внедрять новые процессы, которые обеспечивают высокое качество обслуживания и подход к клиентам. Например, когда возникают вопросы с дизайном, изменениями в меню или оборудованием, команда всегда быстро находит оптимальные варианты, не теряя времени.

Кроме того, меня вдохновляет атмосфера сплоченности и командной работы. Каждый сотрудник чувствует себя частью одной большой команды. Это во многом и делает наш бизнес успешным — четкие стандарты и взаимная поддержка на всех уровнях. Surf Coffee® обучает уникальных и квалифицированных сотрудников, чтобы они соответствовали высоким стандартам бренда.

Впечатления, связанные с коллективом и самим брендом, всегда остаются на уровне высоких стандартов качества и вклада каждого в общий результат.





Какие у вас планы на развитие вашей кофейни Surf Coffee® и сотрудничество с брендом в будущем?

Геворг:

Планы вообще грандиозные — на ближайшие три года у нас запланировано порядка десяти открытий, то есть это то, на что мы нацелились, если будет необходимо и в этом будет смысл — то, может, откроем и больше, конечно же, мы хотим развивать кофейню вообще, эту философию, место, куда хочется возвращаться вот это за этой атмосферой, да наверное больше делать каких-то мероприятий для местного комьюнити, чтобы мы ассоциировались как такое место для творческих людей, где им хорошо и комфортно.

Вот дай бог — сможем еще какие-то моменты локализовать, типа там обжарку и так далее, и тому подобное, то есть я надеюсь, что Армения в этом смысле может стать неким плацдармом, где мы можем попробовать совершенно новые подходы для бренда самого, а дальше отсюда уже множить на другие рынки поэтому планов очень-очень много, спасибо!

Инга:

Я мечтаю открыть еще одну кофейню, как минимум, и надеюсь, что моя мечта когда-нибудь сбудется. Пожелайте мне удачи!





Алексей:

В Беларуси действительно существует огромный потенциал для развития Surf Coffee®, и продукт, который мы представляем, уже востребован на рынке. Мы идем к открытию нового спота, и у нас есть все условия для этого: есть подходящее пространство и спрос на наш продукт. Мы уверены, что рынок Беларуси готов к новым открытиям. Surf Coffee® в Минске, без сомнения, будет лидером на рынке кофеен, благодаря уникальному интерьеру, оригинальному продукту и, конечно, людям, с которыми мы работаем.