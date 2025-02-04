Источник материала: ProBusiness





Недавно мы запустили второй сезон бесплатных консультаций по привлечению финансов в бизнес для пользователей нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции» .

В прошлом году консультации проводил основатель компании «Lemon Invest» Сергей Мисяченко . Он продолжит помогать предпринимателям советами до конца 2025 года. Совсем недавно к пулу наших амбассадоров присоединился еще один эксперт — юрист, партнер юридической фирмы Art Legal Николай Артемьев. А сегодня мы представляем уже третьего амбассадора — консультировать пользователей нашего сервиса будет партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алёшкин .

Среди компетенций эксперта с более чем 20-летним опытом:

Разработка концепций развития проектов в сфере коммерческой недвижимости;

Аудит торговых центров, ротация арендаторов, увеличение доходности торговых центров;

Заполнение объектов коммерческой недвижимости арендаторами;

Поиск покупатлей на объекты коммерческой недвижимости.

Зачем бизнесу инвестиции или продажа?

— Недвижимость — это бизнес который, конечно, трансформируется со временем, но одно правило остается низменным: место, место и еще раз место! — считает Андрей Алешкин. — Именно с правильно выбранной локации и можно начинать бизнес — будь то кофейня или крупный торово-равлекательный центр. А если место отличное, то и финансовые институты (банки, фонды и т.п.) или частные инвесторы будут охотнее рассматривать возможность для инвестиций.

Я могу дать советы как по тем или иным локациям под развитие ритейла (строительство торговых центров, торгово-развлекательных центров) или стрит-ритейла по всей стране, так и по выбору лучших участков под строительства складских комплексов или бизнес-центров. Кроме того, могу провести экспресс-анализ любого торгового центра в Беларуси на предмет его концепции и торгового плана, чтобы понять, а не пора ли что-то менять в объекте.

Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:

сформировать предложение для потенциальных инвесторов (при этом проект может быть в любой стадии развития — от идеи до работающего бизнеса; главное, чтобы было четкое понимание для чего нужны инвестиции);

зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление со своим предложением;

и опубликовать объявление со своим предложением; написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Встреча по инвестициям», именем специалиста, от которого хотите получить экспертное мнение, и ссылкой на опубликованное объявление.

Экспертные сессии будут проходить до конца 2025 года.