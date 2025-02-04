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Андрей Алешкин стал амбассадором проекта "Про бизнес - Инвестиции"

04.02.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Недавно мы запустили второй сезон бесплатных консультаций по привлечению финансов в бизнес для пользователей нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции».

В прошлом году консультации проводил основатель компании «Lemon Invest» Сергей Мисяченко. Он продолжит помогать предпринимателям советами до конца 2025 года. Совсем недавно к пулу наших амбассадоров присоединился еще один эксперт — юрист, партнер юридической фирмы Art Legal Николай Артемьев. А сегодня мы представляем уже третьего амбассадора — консультировать пользователей нашего сервиса будет партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алёшкин.

Среди компетенций эксперта с более чем 20-летним опытом:

  • Разработка концепций развития проектов в сфере коммерческой недвижимости;
  • Аудит торговых центров, ротация арендаторов, увеличение доходности торговых центров;
  • Заполнение объектов коммерческой недвижимости арендаторами;
  • Поиск покупатлей на объекты коммерческой недвижимости.

Зачем бизнесу инвестиции или продажа?

— Недвижимость — это бизнес который, конечно, трансформируется со временем, но одно правило остается низменным: место, место и еще раз место! — считает Андрей Алешкин. — Именно с правильно выбранной локации и можно начинать бизнес — будь то кофейня или крупный торово-равлекательный центр. А если место отличное, то и финансовые институты (банки, фонды и т.п.) или частные инвесторы будут охотнее рассматривать возможность для инвестиций.

Я могу дать советы как по тем или иным локациям под развитие ритейла (строительство торговых центров, торгово-развлекательных центров) или стрит-ритейла по всей стране, так и по выбору лучших участков под строительства складских комплексов или бизнес-центров. Кроме того, могу провести экспресс-анализ любого торгового центра в Беларуси на предмет его концепции и торгового плана, чтобы понять, а не пора ли что-то менять в объекте.

Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:

  • сформировать предложение для потенциальных инвесторов (при этом проект может быть в любой стадии развития — от идеи до работающего бизнеса; главное, чтобы было четкое понимание для чего нужны инвестиции);
  • зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление со своим предложением;
  • написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Встреча по инвестициям», именем специалиста, от которого хотите получить экспертное мнение, и ссылкой на опубликованное объявление.

Экспертные сессии будут проходить до конца 2025 года.

Чтобы стать амбассадором нашей платформы, вам нужно:

  • зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление о себе и своей компании в разделе «Эксперты»;
  • написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Хочу стать амбассадором» и ссылкой на опубликованное объявление.

Консультации будут проходить до конца 2025 года, поэтому настраивайтесь на долгосрочное сотрудничество.

Ждем вас! Будет развивать белорусский бизнес вместе!

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Недавно мы запустили второй сезон бесплатных консультаций по привлечению финансов в бизнес для пользователей нового сервиса «Про бизнес - Инвестиции».
 
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