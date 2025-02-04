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Андрей Алешкин стал амбассадором проекта "Про бизнес - Инвестиции"
04.02.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Недавно мы
В прошлом году консультации проводил основатель компании «Lemon Invest»
Среди компетенций эксперта с более чем 20-летним опытом:
Зачем бизнесу инвестиции или продажа?
— Недвижимость — это бизнес который, конечно, трансформируется со временем, но одно правило остается низменным: место, место и еще раз место! — считает Андрей Алешкин. — Именно с правильно выбранной локации и можно начинать бизнес — будь то кофейня или крупный торово-равлекательный центр. А если место отличное, то и финансовые институты (банки, фонды и т.п.) или частные инвесторы будут охотнее рассматривать возможность для инвестиций.
Я могу дать советы как по тем или иным локациям под развитие ритейла (строительство торговых центров, торгово-развлекательных центров) или стрит-ритейла по всей стране, так и по выбору лучших участков под строительства складских комплексов или бизнес-центров. Кроме того, могу провести экспресс-анализ любого торгового центра в Беларуси на предмет его концепции и торгового плана, чтобы понять, а не пора ли что-то менять в объекте.
Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:
Экспертные сессии будут проходить до конца 2025 года.
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Недавно мы запустили второй сезон бесплатных консультаций по привлечению финансов в бизнес для пользователей нового сервиса «Про бизнес - Инвестиции».
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