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ЭДиН + Тензор: эффективный трансграничный электронный документооборот искали?
04.02.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В эпоху цифровизации и глобализации трансграничный электронный документооборот (ТЭДО) становится одним из ключевых аспектов успешного ведения бизнеса. Он открывает новые горизонты для компаний, позволяя им совершать безбумажные сделки с партнерами из других стран.
Какими типами документов можно обмениваться в ТЭДО? Нужно ли получать электронную подпись в другой стране? Почему трансграничный ЭДО на повестке дня у налоговых органов обеих стран? С какими странами, кроме России, планируется запуск трансграничного ЭДО? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в подкасте, где эксперты из обеих стран делятся своим опытом и знаниями.
Ждем вас на вебинаре! Погружайтесь в мир трансграничного электронного документооборота вместе с нами!
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В эпоху цифровизации и глобализации трансграничный электронный документооборот (ТЭДО) становится одним из ключевых аспектов успешного ведения бизнеса. Он...
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