ЭДиН + Тензор: эффективный трансграничный электронный документооборот искали?

Источник материала: ProBusiness





В эпоху цифровизации и глобализации трансграничный электронный документооборот (ТЭДО) становится одним из ключевых аспектов успешного ведения бизнеса. Он открывает новые горизонты для компаний, позволяя им совершать безбумажные сделки с партнерами из других стран.

Какими типами документов можно обмениваться в ТЭДО? Нужно ли получать электронную подпись в другой стране? Почему трансграничный ЭДО на повестке дня у налоговых органов обеих стран? С какими странами, кроме России, планируется запуск трансграничного ЭДО? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в подкасте, где эксперты из обеих стран делятся своим опытом и знаниями.

Участники подкаста: 1.Евгений Голованов, руководитель проекта трансграничного ЭДО Saby Компании Тензор, РФ

2.Вера Куницкая, CEO компании «Электронные документы и накладные», Председатель Совета по внедрению электронного коммерческого документооборота в Республике Беларусь

3.Виктор Возный, IT-директор компании «Mark Formelle»



Мы рады сообщить, что 27 февраля 2025 года состоится совместный вебинар, где все читатели имеют уникальную возможность задать свои вопросы представителям EDI-провайдеров операторов ТЭДО ЭДиН (РБ) и Тензор (РФ). Это отличная возможность получить ответы на интересующие вас практические вопросы!

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Ждем вас на вебинаре! Погружайтесь в мир трансграничного электронного документооборота вместе с нами!