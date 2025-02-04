«Открыли площадку в разгар пандемии — и продавали всего 3 вещи за месяц». Основательница модного бренда Davidova рассказала, как создавала свое дело

Источник материала: ProBusiness



Марина Давыдова.

Марина Давыдова, дизайнер и основательница бренда Davidova, выбрала не самый простой путь. Вот уже 30 лет она постоянно находит баланс между творчеством и коммерческим развитием. Создает эскизы, вручную расписывает вещи, представляет коллекции в Беларуси и за рубежом, открывает пространства для офлайн-продаж и работает с аудиторией в интернете. Наша героиня — член Союза дизайнеров, Белорусской палаты моды, узнаваемая не только видением и стилем, но и оптимизмом, смелостью, уверенностью. В ожидании масштабной конференции «BUSINESS-2025: WOMEN’S STYLE» мы поговорили с Мариной Давыдовой о ее бизнес-пути: узнали, как развивалась фэшн-индустрия до эпохи Instagram, какие возможности открывали дизайнеру поездки за рубеж и почему она по-прежнему сама выбирает ткани для своих коллекций.

Генеральный партнер события — БЕЛАРУСБАНК

Партнер — ЖК «ВЕРШИНА»

Партнер — Cotvec

Работала в найме и выкупала оборудование для старта своего дела

История бренда Davidova началась в Витебске. Именно там родилась и выросла его основательница Марина Давыдова. Она вспоминает, что любовь к творчеству передалась ей от мамы, которая работала в легкой промышленности и всегда шила:

— Бывает, проснусь утром, а у меня на подушке лежит новое платье. Такое, какого нет ни у кого. Мама делала для нас «фэмили луки», когда этого понятия не существовало. Поэтому профессию я не выбирала — это было предрешено.





С семи лет Марина училась в художественной школе, потом поступила в Витебский технологический университет, освоила специальность художника-модельера изделий текстильной и легкой промышленности.

— В университете замечали талантливых студентов. Еще до выпуска мне дали рекомендацию на производство, где я изучила особенности работы по индивидуальным заказам клиентов. Получив диплом, работала еще на нескольких предприятиях, везде училась чему-то новому. И никогда не забывала про свою творческую реализацию. Часто продавала дизайнерские идеи белорусским производителям. Мне хватало сил и вдохновения, чтобы не повторяться. Образование и опыт, в свою очередь, помогали адаптировать идеи под технологические возможности производств.

В начале нулевых Марина пришла в ОАО «КИМ», одно из крупнейших предприятий белорусского легпрома. Работала дизайнером, справлялась с большими партиями и разнообразным ассортиментом. Делали мужскую, женскую и детскую одежду, каждая модель, взятая в план, выпускалась в количестве не менее 15 тысяч экземпляров в месяц. Важно было учесть не только эстетику, но и практичность, коммерческую перспективу каждой вещи.





— Директор предприятия поддерживала художников и дизайнеров. Она создала для нас секцию дизайнерской одежды — каждый мог выпускать отдельные модели, а также небольшие партии под своим именем, со своими бирками. За продажу мы получали небольшой процент, с коллекциями могли ездить на выставки, участвовать в показах. Так специалисты творчески развивались, становились узнаваемыми.

Марина продолжала работать в найме, но уже тогда думала о самостоятельном пути. И постепенно покупала оборудование — иногда это можно было сделать в счет зарплаты, иногда приходилось доплачивать. Определенной бизнес-модели у нашей героини не было. Какое-то время она просто хранила оборудование с мыслью, что оно точно пригодится.

Первой среди белорусских дизайнеров представила коллекцию в Азии

— Тогда же, в начале нулевых, я получила приглашение — представить свои модели на выставке моды СPD в Дюссельдорфе. Там меня заметила владелица одного из берлинских ателье. Она предложила пройти стажировку. И пусть вещи представлялись не от моего имени, опыт был бесценным, в творчестве меня никто не ограничивал.

Приехав из Германии, Марина вернулась в найм. А чуть позже, в 2008 году вооружилась фразой «глаза боятся, а руки делают» — и начала работать на себя, на развитие своего бренда одежды Davidova. Ее собственный бизнес полноценно запустился в Витебске.





— Я принимала заказы от людей, которые уже знали меня. Здесь пригодились не только знания и опыт — помогло внимание к потребностям каждого, навыки психологии. Я всегда стараюсь максимально совместить видение человека со своим.

Одновременно с этим Марина выпускала коллекции, представляла их на Славянском базаре, на Белорусской неделе моды, на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, на Roma Fashion Week в Италии. Наша героиня стала первым белорусским дизайнером, презентовавшим коллекцию в Азии — в 2016 году она побывала на Harbin Fashion Week, в 2017-м — отправилась в Гуанчжоу.



































— Вначале я была индивидуальным предпринимателем, большую часть задач выполняла сама. Бизнес рос постепенно, без спонсоров и огромных вложений, с кредитной поддержкой на самых решающих этапах. Нашлось хорошее помещение для старта, чуть позже подобралось еще одно, более удобное. На производстве появились закройщики, конструкторы, портные. Я оставила за собой самые решающие, на мой взгляд, моменты. Это создание эскизов, раскрой некоторых первых моделей, закупка тканей, ручная роспись одежды. Дело здесь не только в опыте и профессионализме — зачастую именно материал может вдохновить меня, натолкнуть на какую-то новую идею.

Интересный творческий бизнес таит в себе немало сложностей. Нужно вдумчиво выбрать материалы, найти опытных специалистов, проконтролировать качество изделий. Марина отмечает, что с годами все более распространенной становится еще одна проблема: вещь покупают, один раз надевают (например, на корпоратив или фотосессию), а потом в течение 14 дней возвращают.





— Некоторые бренды вешают на платья большие клипсы. И если покупатель снимает ее, обратно товар уже не примут. Мы такого еще не делали, но, возможно, придется — будем смотреть по ситуации. К счастью, большую часть наших вещей носят годами. Иногда я могу увидеть девушку в платье, отметить, какое оно стильное и красивое. И только потом вспомню, что это вещь от моего бренда.

Сама прошла курсы SMM и начала искать покупателей онлайн

Вещи от Davidova продавались в витебских и минских магазинах-дистрибьюторах, на фэшн-маркетах, на ярмарках. Интересно, что в социальных сетях бренд долго не появлялся. Instagram Марина и ее команда начали развивать с выходом на принципиально новую для них площадку.

— Весной 2020 года наши рейлы появились в пространстве TREND PARK, в ТРЦ Galleria Minsk. Тогда из-за пандемии и соответствующих ограничений люди стали гораздо меньше ходить по магазинам. Казалось, что все замерло. Например, за месяц мы могли продать три вещи. В такой ситуации невозможно было окупать аренду, зарплаты и выходить в плюс. Мы видели, что некоторые соседи по пространству съезжают, но сами руки не опускали. Я лично прошла курсы SMM, мы работали над аккаунтом в Instagram, показывали вещи, подключали таргетированную рекламу и привлекали покупателей онлайн. Постепенно все наладилось, аудитория нашла нас. Такие трудные периоды я воспринимаю как возможность задуматься, вспомнить о своих целях, поискать нестандартные решения.





С декабря 2024 года бренд представлен на еще одной модной площадке Минска — в пространстве THE BRAND, расположенном в ТРЦ «Червенский».

— Новые вещи мы выпускаем практически каждый месяц. Instagram помогает анонсировать коллекции, оставаться на связи с аудиторией. Конечно, иногда из-за соцсетей тренды быстро раскручиваются, на рынке моментально появляется много однообразных моделей, которые затем резко теряют актуальность. Некоторые тенденции, наоборот, остаются с нами на годы. Так, например, получилось с экошубами. Мы начали шить их еще несколько лет назад, успели опробовать кучу материалов и расцветок. И сейчас вы видите на наших рейлах модели, которые наверняка сможете носить и через 2−3 года.

Пользуясь случаем, смотрим цены: джинсы от 340 BYN, костюмы — от 570 BYN, шубы — от 790 BYN. Марина говорит, что стоимость обусловлена не только качеством, но и уникальностью материалов. Ткани не закупаются крупным оптом, они берутся под определенные идеи и коллекции, что, конечно, влияет на себестоимость. Дорого стоит аренда, немалую долю в расходах занимают зарплаты.

— А еще я по-прежнему практикую ручную роспись вещей. Наверное, поэтому в моем бизнесе не так легко прийти к колоссальной прибыли — зато я вкладываю в изделия свой талант и любовь.





Бренд Davidova продолжает развиваться. В планах — расширить производство, нанять еще ряд сотрудников, открыть пространство для продажи вещей в Витебске. О выходе на маркетплейсы дизайнер пока не думает, ей хочется сохранить баланс между творческим и коммерческим развитием:

— Мне нужно успевать делать женщин счастливыми, — улыбается Марина.