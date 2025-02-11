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«Чашка капучино в Минске может подорожать до 9 BYN уже этой весной». Почему растут цены на кофе и как это скажется на рынке кофеен
11.02.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На мировом рынке кофе продолжается «идеальный шторм»: за два года биржевая стоимость сырья взлетела на 200%, а сегодня котировки превышают 400 центов за фунт. Если тренд не изменится в ближайшие недели, цена чашки капучино в Минске может вскоре добраться до 8,5−9 BYN вместо привычных 6,5−7. Для многих любителей кофе это станет серьезным ударом по бюджету, а значит и продажи в бизнесе будут падать. Основатель белорусской сети кофеен «Кофе Саунд»
Почему кофе так подорожал
- Согласно данным
Причин подорожания кофейных зерен много:
Когда и на сколько вырастут цены в кофейнях?
Обжарщики и поставщики закупают зеленое зерно по фиксированной на момент покупки цене, обычно большим объемом. Крупные компании могут временно сдерживать цены благодаря складским запасам. Однако по мере их исчерпания цена в оптовых поставках неминуемо «подтягивается» к текущим биржевым значениям. Именно поэтому кофейни и их посетители ощущают скачки рынка не сразу, а с задержкой в несколько недель или даже месяцев. Мой прогноз: если ситуация на бирже не изменится, ощутимый рост цен в кофейнях произойдет в марте-апреле 2025 года, т.е. уже совсем скоро.
В Минске капучино сейчас стоит 6,5−7 BYN, но уже в марте при сохранении текущих цен на бирже цена в 8,5−9 рублей за чашку может стать реальностью. В регионах цены будут ниже на 10−15%, но общее направление останется тем же: рост на 1−2 рубля за чашку.
Если коррекция цен на бирже в мае окажется минимальной (кофе останется на уровне 400 центов за фунт и выше), удерживать цены на прежней отметке будет сложно даже крупным сетям.
Белорусская специфика: низкая маржинальность
Особенность белорусского рынка в более низкой покупательской способности по сравнению с Европой, из-за чего обжарщики и владельцы кофеен не могут бесконечно поднимать цены без риска потерять большую долю покупателей. В результате маржинальность кофеен и обжарщиков может стать ниже, а любой скачок биржевых котировок приводит к более ощутимым последствиям и крайне опасен для кофейного бизнеса.
Как мне кажется, есть те, кто выиграет в этой ситуации, и те, кто проиграет. Итак:
Что будет с рынком дальше
Если биржевые котировки к лету не опустятся, мы увидим массовое переформатирование рынка. Островки с бариста в бизнес-центрах и небольших ТЦ, а также мини-кофейни будут на грани окупаемости и могут закрыться, а освободившуюся нишу вполне могут занять современные автоматизированные кофейни самообслуживания. Большие же кофейни с кухней, напротив, смогут безболезненно перенести рост себестоимости, просто повысив цену на кофе, и, вполне вероятно, даже укрепят свои позиции.
Высокие цены на кофе в 2025 году совсем скоро могут стать новой реальностью. Люди не перестанут пить кофе, но будут активнее выбирать более доступные форматы для ежедневных покупок. Это значит, что кофейный рынок Беларуси (и не только) ждут значительные изменения в расстановке сил. Кому-то придется сократиться или даже закрыться, а кто-то, напротив, начнет активное развитие и расширение.
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«Чашка капучино в Минске может подорожать до 9 BYN уже этой весной». Почему растут цены на кофе и как это скажется на рынке кофеен
На мировом рынке кофе продолжается «идеальный шторм»: за два года биржевая стоимость сырья взлетела на 200%, а сегодня котировки превышают 400 центов за фунт. Если...
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