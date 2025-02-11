«Чашка капучино в Минске может подорожать до 9 BYN уже этой весной». Почему растут цены на кофе и как это скажется на рынке кофеен

Источник материала: ProBusiness





На мировом рынке кофе продолжается «идеальный шторм»: за два года биржевая стоимость сырья взлетела на 200%, а сегодня котировки превышают 400 центов за фунт. Если тренд не изменится в ближайшие недели, цена чашки капучино в Минске может вскоре добраться до 8,5−9 BYN вместо привычных 6,5−7. Для многих любителей кофе это станет серьезным ударом по бюджету, а значит и продажи в бизнесе будут падать. Основатель белорусской сети кофеен «Кофе Саунд» Никита Чаков поделился с «Про бизнес» мнением, в чем причины подорожания и как могут ответить на это разные форматы кофеен.

Никита Чаков

Основатель белорусской сети кофеен «Кофе Саунд»

Почему кофе так подорожал

- Согласно данным Investing.com , на бирже ICE 2024 год и начало 2025-го отметился рекордным объемом торгов по кофейным контрактам. Трейдеры реагируют на прогнозы снижения запасов, стимулируя дальнейший стремительный рост котировок.

Причин подорожания кофейных зерен много:

Спрос в мире растет. Особенно в странах, где культура ежедневного потребления кофе еще только формируется.

Особенно в странах, где культура ежедневного потребления кофе еще только формируется. Неблагоприятные погодные условия в главных странах-поставщиках Бразилии и Колумбии (засухи, заморозки) снижают объемы урожая.

в главных странах-поставщиках Бразилии и Колумбии (засухи, заморозки) снижают объемы урожая. Спекулятивные сделки : инвесторы, ожидая дефицита, скупают фьючерсы и поднимают цену.

: инвесторы, ожидая дефицита, скупают фьючерсы и поднимают цену. Обесценивание доллара. Банально доллар уже гораздо слабее, чем 5 лет назад, следовательно его покупательская способность стала ниже.





Глобальное потепление. Все чаще говорят о том, что из-за изменения климата снижается урожай и плодородность почвы и все чаще случаются природные катаклизмы. Уже сейчас есть прогнозы, что к 2050-му году количество пригодных для выращивания кофе плантаций в мире может сократиться до 50%. Также набирает обороты сокращение популяции и продолжительности жизни пчел, которые опыляют цветы на кофейных деревьях (особенно важно для сорта робуста).

Когда и на сколько вырастут цены в кофейнях?

Обжарщики и поставщики закупают зеленое зерно по фиксированной на момент покупки цене, обычно большим объемом. Крупные компании могут временно сдерживать цены благодаря складским запасам. Однако по мере их исчерпания цена в оптовых поставках неминуемо «подтягивается» к текущим биржевым значениям. Именно поэтому кофейни и их посетители ощущают скачки рынка не сразу, а с задержкой в несколько недель или даже месяцев. Мой прогноз: если ситуация на бирже не изменится, ощутимый рост цен в кофейнях произойдет в марте-апреле 2025 года, т.е. уже совсем скоро.





В Минске капучино сейчас стоит 6,5−7 BYN, но уже в марте при сохранении текущих цен на бирже цена в 8,5−9 рублей за чашку может стать реальностью. В регионах цены будут ниже на 10−15%, но общее направление останется тем же: рост на 1−2 рубля за чашку.

Если коррекция цен на бирже в мае окажется минимальной (кофе останется на уровне 400 центов за фунт и выше), удерживать цены на прежней отметке будет сложно даже крупным сетям.

Белорусская специфика: низкая маржинальность

Особенность белорусского рынка в более низкой покупательской способности по сравнению с Европой, из-за чего обжарщики и владельцы кофеен не могут бесконечно поднимать цены без риска потерять большую долю покупателей. В результате маржинальность кофеен и обжарщиков может стать ниже, а любой скачок биржевых котировок приводит к более ощутимым последствиям и крайне опасен для кофейного бизнеса.

Как мне кажется, есть те, кто выиграет в этой ситуации, и те, кто проиграет. Итак:

Кофейные островки с бариста в бизнес-центрах и в небольших ТЦ, мини-кофейни до 35 кв.м. Если капучино достигнет 8,5−10 рублей, многие постоянные посетители таких небольших кофеен станут экономить и, вероятнее всего, просто откажутся от ежедневной покупки в таких местах. Вероятность закрытия данных точек крайне высока, они находятся в самой большой зоне риска. Вполне возможно, что к концу 2025 года формат кофейных островков с бариста в бизнес-центрах Беларуси практически исчезнет с рынка как класс и будет заменен автоматизированной торговлей без участия человека.

Если капучино достигнет 8,5−10 рублей, многие постоянные посетители таких небольших кофеен станут экономить и, вероятнее всего, просто откажутся от ежедневной покупки в таких местах. Вполне возможно, что к концу 2025 года формат кофейных островков с бариста в бизнес-центрах Беларуси практически исчезнет с рынка как класс и будет заменен автоматизированной торговлей без участия человека. Классические кофейни с посадкой и собственной кухней. Кофейни с большей площадью (от 50 кв.м.) имеют более высокий средний чек и лояльную аудиторию, особенно, если у кофейни есть разнообразное меню дополнительной продукции (проще говоря, там, где гости могут перекусить). Подорожание напитков, вероятнее всего, не оттолкнет постоянных гостей, поскольку те платят не только за кофе, но и за атмосферу, обслуживание и кухню. Примеры таких кофеен есть у белорусских сетей «COFFEE EMBASSY», «Кофе Саунд», «MARKS» и др. Также уверенно себя будут чувствовать кофейни с моделью фиксированно-низкой цены на кофе, как например у «Сofix», т.к. низкая отпускная цена у таких кофеен уже изначально заложена в бизнес-модель.





Кофейни самообслуживания . Минимальный порог инвестиций, отсутствие затрат на бариста и низкие затраты на аренду позволят собственникам таких кофеен удерживать более низкую цену — тот же капучино не будет стоить более 4,5−5 рублей. Для тех, кто не сможет или не захочет платить за кофе 8,5−10 рублей ежедневно, это может стать компромиссом между кофейней с бариста и вендинговым автоматом на порошковом молоке. За последние 5 лет сегмент кофеен самообслуживания в Беларуси вырос с нескольких десятков до примерно 700 кофеен и продолжает расти. Мы прогнозируем большой разворот тренда в сторону данного формата кофеен и переориентацию большого числа кофеманов, которые пьют кофе ежедневно, от небольших кофеен с бариста к кофейням самообслуживания. Однако здесь важно отметить, что потребитель будет отдавать предпочтение кофейням самообслуживания на натуральном молоке, где продукт максимально будет напоминать уже полюбившийся кофе от бариста.

Что будет с рынком дальше

Если биржевые котировки к лету не опустятся, мы увидим массовое переформатирование рынка. Островки с бариста в бизнес-центрах и небольших ТЦ, а также мини-кофейни будут на грани окупаемости и могут закрыться, а освободившуюся нишу вполне могут занять современные автоматизированные кофейни самообслуживания. Большие же кофейни с кухней, напротив, смогут безболезненно перенести рост себестоимости, просто повысив цену на кофе, и, вполне вероятно, даже укрепят свои позиции.





Высокие цены на кофе в 2025 году совсем скоро могут стать новой реальностью. Люди не перестанут пить кофе, но будут активнее выбирать более доступные форматы для ежедневных покупок. Это значит, что кофейный рынок Беларуси (и не только) ждут значительные изменения в расстановке сил. Кому-то придется сократиться или даже закрыться, а кто-то, напротив, начнет активное развитие и расширение.