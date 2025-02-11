Как сделать Х2 в бизнесе, найдя своего ментора? Узнали у участниц программы поддержки женского предпринимательства

Источник материала: ProBusiness





В 2024 году Программа развития ООН (ПРООН) и Министерство экономики Республики Беларусь впервые реализовали менторскую программу для предпринимательниц. В ней приняли участие 45 женщин из Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Опираясь на свой опыт и цели, руководительницы и владелицы бизнеса поделились на менторов и менти, чтобы работать в парах. В этой статье мы расскажем истории нескольких женщин, которые благодаря поддержке менторов не только преодолели трудности, с которыми пришли в программу, но и вывести свои бизнесы на новый уровень. Их примеры вдохновляют и показывают, как менторство помогает достигать бизнес-целей.





За последние 20 лет число женщин, видящих возможности для бизнеса, выросло на 79%. Такие данные приводит международная инициатива «Глобальный мониторинг предпринимательства». В Беларуси этот показатель также идет вверх: за пять лет количество предпринимательниц в стране увеличилось на 8%. Сегодня они составляют почти 40% от общего числа людей, занимающихся бизнесом.

Чтобы поддержать предпринимательскую инициативу женщин, ПРООН в партнерстве с Министерством экономики в рамках инициативы по содействию устойчивому социально-экономическому развитию провела осенью прошлого года бесплатную менторскую программу для предпринимательниц.





В программе приняли участие 45 женщин — руководительниц малого и среднего бизнеса, а также самозанятые из Витебской, Могилевской и Гомельской областей. При отборе участниц эксперты программы учитывали их профессиональный опыт, компетенции, цели и ожидания от программы. Это позволило сформировать пары «ментор-менти», в которых опыт и знания менторов оказались релевантными для менти и позволили оказать им необходимую поддержку.

Для справки. Ментор (наставник) — это опытный профессионал, источник знаний и ответов в различных сферах. Менти (подопечный) — участник менторства, который через взаимодействие с ментором (при его помощи и поддержке) решает конкретные профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает профессиональные компетенции.

Программа длилась 4 месяца. На первом этапе эксперты рассказали участницам про менторство и объяснили правила взаимодействия друг с другом. После этого в течение примерно трех месяцев женщины работали в парах «ментор-менти». Вместе они создавали дорожные карты, тщательно прорабатывали цели и постепенно двигались к их достижению в своем комфортном темпе.

«Благодаря программе увидела рост бизнеса»

Большая часть совместной работы менторов и менти проходила удалено через мессенджеры и видеозвонки. Онлайн-формат позволил участницам программы достичь поставленных целей, несмотря на то, что многие менторы и менти находились в разных городах и не имели возможности регулярно встречаться вживую.

Надежда Гавриленко

Владелица студии красоты и массажа в Кричеве (менти)

— Одна из проблем небольшого города заключается в отсутствии единомышленников, с которыми можно поделиться бизнес-идеями и найти поддержку. В такой помощи особенно нуждаются новички.





Надежда пришла в программу с определенными целями: увеличить доход студии и научиться грамотно запускать рекламные кампании. Как это сделать, она не знала.

— Также у меня были проблемы, связанные с наймом персонала, так как этот процесс в студии не был систематизирован. И еще один вопрос, который меня волновал — как создать и продвигать личный бренд, а также свободно общаться со своей онлайн-аудиторией.

Ментором Надежды стала Анастасия Гайкова из Витебска, которая больше 8 лет работает в маркетинге. Она провела несколько коуч-сессий по исследованию долгосрочной бизнес-цели и помогла определить, в каком состоянии находится бизнес.

Нужно отметить, что в паре сразу образовались доверительные отношения. Менти прислушивалась к советам ментора. Так Надежда решилась на закрытие своего нерентабельного бизнеса — стока с одеждой. Вырученные деньги она реинвестировала в развитие салона.





— Совместными усилиями мы определили, как мне можно масштабировать бизнес. Сейчас я занимаюсь запуском онлайн-обучения, которое принесет дополнительную прибыль и повысит узнаваемость студии. Много работали и с социальными сетями. Ментор научила меня настраивать рекламу на различных платформах. Вместе мы создали имиджевый видеоролик, который помог обратить внимание потенциальных клиентов на студию. Анастасия помогала решать не только вопросы с маркетингом, но и мотивировала меня переступить через свои страхи. Как итог: я все-таки смогла справиться с эмоциональным барьером и начала активнее проявлять свой личный бренд в аккаунтах социальных сетей моей студии.

Благодаря менторству Надежда расширила знания о маркетинге, внедрила новые бизнес-инструменты, а также определила четкое направление масштабирования и развития услуг на ближайшие 5 лет. Предпринимательница планирует запустить единый бренд, открыть сеть салонов и бьюти-академию.

Анастасия помогла и с решением вопроса по поиску персонала. Предложила обратить внимание на профилированные колледжи, где обучаются будущие специалисты бьюти-сферы. Надежда уже связалась с руководством местного учебного заведения и договорилась о партнерстве.

Новшества помогли менти за три месяца увеличить клиентскую базу на 45% и прибыль на 50%.





«Повысила стоимость услуг на 15−50%»

Наталия Завицкая

Руководитель организации «Финансовый Рай», имеющей статус ЦПП в Светлогорске (менти)

— Моя работа связана с комплексными услугами для ведения бизнеса. Придя в менторскую программу, я хотела понять, как масштабировать бизнес и повысить уровень сервиса. Также я понимала, что необходимо расширить список услуг и разработать новые тарифы, которые помогут увеличить прибыль.

Ментор Анастасия провела первичный аудит бизнеса, который помог определить план действий для достижения поставленных целей. Наталия получила подробные рекомендации о том, как провести внутрифирменный анализ, опрос клиентов и анализ конкурентов и Custdev.

В результате было проведено масштабное маркетинговое исследование.

— Также мы провели анализ трудозатрат. Оказалось, что на некоторые услуги уходит больше времени, поэтому их стоимость нужно поднимать.





Результаты анализа привели к тому, что Наталия повысила цены на 15−50%.

— Был небольшой страх, что сейчас я могу потерять имеющуюся клиентуру, но только один действующий клиент решил расторгнуть договор. Я разработала таблицу тарифов, в которой наглядно отобразила наполнение каждого из вариантов.

Ментор помогла определить Наталии основные преимущества от работы с ее компанией и сделать на них акцент при продвижении в социальных сетях. Кроме того, вместе они нашли вариант дополнительного источника дохода и лидогенерации — проведение вебинаров. В процессе также появились идеи по доработке тарифной сетки, включая внедрение VIP-сегмента, что в перспективе позволит увеличить выручку. Ещё одним результатом стало выявление точки роста — развитие нового направления. Это не только принесёт дополнительный доход, но и привлечёт новых клиентов через воронку продаж.

— И, напоследок, нами были собраны идеи, как повысить мотивацию и лояльность сотрудников: внедрение наград за заслуги, проведение «Дня эксперта» и многое другое.

Использование новых инструментов уже сейчас дает положительные результаты, а к июню 2025 году выручка должна вырасти на 55%, а прибыль — на 218%. Ожидается, что и клиентская база станет больше на 17%.

«Полученный опыт позволит заниматься менторством на профессиональном уровне»

Анастасия Гайкова

Маркетолог-стратег для малого и среднего бизнеса из Витебска. 8+ лет практического опыта в 20+ офлайн и онлайн-нишах (ментор)

— Я хочу заниматься консалтингом в сфере маркетинга. За 8 лет накопила достаточно широкий профессиональный опыт, который очень полезен и важен для начинающих предпринимателей. У меня есть идея собственного бизнеса, который включает групповое и индивидуальное сопровождение. Поэтому менторская программа отлично подходит для расширения и усиления моих знаний как раз в сфере менторства.

Анастасия провела с каждой менти пять встреч, на которых они разбирали запросы и составляли план действий.

— Моя обратная связь включала консультативный характер в вопросах маркетинга и организации бизнес-процессов, которые возникали в процессе реализации намеченных планов. Я делилась опытом, маркетинговыми инструментами, своими наработками и контактами, давала практические советы, генерировала идеи. За время нашей совместной работы каждой менти удалось продвинуться к своим целям, поставленным на время участия в программе. А также получилось увидеть дальнейшие шаги на пути к долгосрочным целям.





Анастасия считает, что программа менторства помогла Наталье и Надежде оптимизировать операционную деятельность бизнеса и создать более эффективную бизнес-модель управления.

— Результаты моих менти — это показатель, что я достигла своей цели, поставленной на участие в программе. Два разных бизнеса с разными задачами и аудиторией дали мне возможность применить свои знания и предложить эффективную помощь.Также эксперты программы помогли мне найти точки роста как лидера, за 4 месяца удалось обзавестись новыми полезными знакомствами, усовершенствовать свои навыки.

Кроме этого, Анастасии удалось попробовать себя в качестве коуча.

— При необходимости подключала коучинговые инструменты для поднятия мотивации. И Надежда, и Наталия доверяли мне, никак не отражалась в общении и наша разница в возрасте. Нам было достаточно легко работать вместе, поэтому результаты говорят сами за себя. Инициатива действительно хорошая, так как многие предприниматели на начальном этапе не могут позволить себе нанять консультантов из-за ограниченных ресурсов, а менторство дает им возможность ускорить свое развитие, соприкасаясь с опытом других предпринимателей. Важно отметить, что, чтобы помочь менти, не имеет значения возраст ментора. Важен его накопленный опыт и желание им поделиться.

«За 3 месяца при поддержке ментора открыла офлайн-магазин и увеличила свою прибыль почти на 70%»

История сотрудничества менти Елены и ментора Оксаны — яркий пример сплоченной работы, которая привела к успеху за короткий срок.

Елена, как и многие члены ее семьи, пополнила ряды работников железной дороги. Однако спустя 17 лет работы её энтузиазм угас: она хотела не только стабильного заработка, но и удовольствия от дела. Было много идей и попыток их реализовать, но ничего не получалось. Тогда Елена и ее супруг решили попробовать себя в бизнесе — онлайн-продаже рыбы из Камчатки.

Со временем Елена достигла определенного уровня, но не знала, как двигаться дальше. Участие в четырёхмесячной менторской программе помогло ей вывести бизнес на новый этап: она запустила мощную рекламную кампанию и разработала детальный бизнес-план на следующие пять лет.

Елена Бокштаева

Владелица интернет-магазина по продаже рыбы и морепродуктов в Орше (менти)

— Мы с мужем ведем онлайн-бизнес по продаже рыбной продукции. Незадолго до участия в программе возникла идея открыть офлайн-магазин. Правда, были сомнения в том, стоит ли это делать. Отмечу и проблемы с социальными сетями — не было понимания, как через них привлекать клиентов и запускать рекламу.

— За время менторской программы мы увеличили поставку продукции, разнообразили ее на 20%. Поработали над ценами, дизайном и социальными сетями. Еще одним масштабным решением был запуск рекламы. О скором открытии нашего магазина говорили на радио, читали на баннерах и билбордах, мы даже городской транспорт обклеили. Это, конечно, сильно подогрело интерес местных жителей. В день открытия у нас было более двухсот чеков.





Для запуска магазина было необходимо пройти все проверки. Благодаря ментору этот процесс для Елены стал проще, так как Оксана смогла указать на важные моменты.

— Мы посетили специализированные магазины в черте Орши и других крупных городах страны, проанализировали слабые и сильные стороны конкурентов. Все наши действия, которые мы с Оксаной детально прописали, привели к отличным результатам.

И тут Елена не преувеличивает. Кроме появления магазина, у них увеличилось количество заказов более чем на 60%, а посетителей сайта, как и звонков, стало на 20% больше. Аудитория в социальных сетях тоже выросла на 14%, охваты выросли на 30%. Клиентская база постоянно пополняется.

— Мы составили бизнес-план по будущему развитию собственного производства рыбной продукции. С этим мне Оксана будет помогать и дальше. В перспективе — создание сети магазинов по стране, обеспеченных собственным производством. Считаю, что программа менторства помогает не повторять типичные ошибки, которые могут совершить новички.

«Стала ментором, чтобы применить свой опыт на практике»

Оксана Жихарева

Предпринимательница с 30-летним опытом из Гомеля (ментор)

— Я занимаюсь предпринимательством в сфере общественного питания уже 30 лет. На данный момент владею заведениями общепита, развиваю и новое направление — кейтеринг. В планах у меня — открытие собственного ресторана. Решила подать заявку на участие в программе менторства, чтобы подготовить себя к новому бизнесу. Хотела понять, хватит ли мне сил и навыков для своего продукта.

С учетом того, какая работа была проделана и результаты достигнуты, Оксана поняла, что хорошо разбирается в сфере общепита не только в своем регионе, но и в целом может помочь коллегам.

— Менторская программа дала мне новый опыт, появилось желание и дальше развиваться в этом направлении. Пока не рассматривала это для себя как новое ответвление бизнеса. Я чувствую, что это полезно мне и потому, что работа в парах помогает взглянуть на свой бизнес со стороны. В конце концов, с менти ты сталкиваешься с новыми задачами, а значит, находишь порой и новые ответы. Новые способы рекламы, алгоритмы, управленческие и коммуникативные приемы — все это мы протестировали. В итоге за 4 месяца я как будто получила 3 профессии — стала экспертом, мотиватором и организатором.





Как выбрать ментора и эффективно с ним взаимодействовать?

Ольга Зенькевич

Эксперт программы менторства, магистр психологии, сертифицированный профессиональный коуч IСU, ICTA

В программе участвовали предпринимательницы из трех областей: разные по опыту, направлениям бизнеса и запросам. Однако оказалось, что у большинства бизнесвумен как на старте бизнеса, так и в процессе развития своего дела, возникают проблемы с целеполаганием. Именно поэтому эту тему освещали на информационных встречах, когда знакомили аудиторию с программой, она же стала ключевой на установочных тренингах, к ней мы возвращались несколько раз и при подведении промежуточных итогов, и при работе с группами.

— У некоторых участниц возникла необходимость кардинально пересмотреть заявленные цели. В нашей программе были такие кейсы, как закрытие нерентабельного бизнеса. На это решилась Надежда Гавриленко. А также был пример смены сферы деятельности и переезд. Менти Кристина Чудакова из Могилева пришла с запросом развиваться как автоинструктор. Но тщательно поработав с ментором и командой, решила свое хобби превратить в профессию — стала профессиональной зооняней и переехала в Минск.

Следующий важный этап программы — грамотное формирование пар. Необходимо, чтобы ментор имел нужный менти опыт и знания. У организаторов была возможность провести очную встречу-знакомство, на которой участницы смогли познакомиться и наметить план работы.

— По запросам участниц у нас были организованы вебинары, направленные на развитие важных soft skills (тайм-менеджмент, критическое мышление, work-life balance), которые помогают уверенно преодолевать профессиональные и личные вызовы.





Ольга составила чек-лист для предпринимательниц, которые хотят получить поддержку ментора: