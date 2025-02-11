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Как сделать Х2 в бизнесе, найдя своего ментора? Узнали у участниц программы поддержки женского предпринимательства
11.02.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В 2024 году
За последние 20 лет число женщин, видящих возможности для бизнеса, выросло на 79%. Такие данные приводит международная инициатива «Глобальный мониторинг предпринимательства». В Беларуси этот показатель также идет вверх: за пять лет количество предпринимательниц в стране увеличилось на 8%. Сегодня они составляют почти 40% от общего числа людей, занимающихся бизнесом.
Чтобы поддержать предпринимательскую инициативу женщин, ПРООН в партнерстве с Министерством экономики в рамках инициативы по содействию устойчивому социально-экономическому развитию провела осенью прошлого года
В программе приняли участие 45 женщин — руководительниц малого и среднего бизнеса, а также самозанятые из Витебской, Могилевской и Гомельской областей. При отборе участниц эксперты программы учитывали их профессиональный опыт, компетенции, цели и ожидания от программы. Это позволило сформировать пары «ментор-менти», в которых опыт и знания менторов оказались релевантными для менти и позволили оказать им необходимую поддержку.
Программа длилась 4 месяца. На первом этапе эксперты рассказали участницам про менторство и объяснили правила взаимодействия друг с другом. После этого в течение примерно трех месяцев женщины работали в парах «ментор-менти». Вместе они создавали дорожные карты, тщательно прорабатывали цели и постепенно двигались к их достижению в своем комфортном темпе.
«Благодаря программе увидела рост бизнеса»
Большая часть совместной работы менторов и менти проходила удалено через мессенджеры и видеозвонки. Онлайн-формат позволил участницам программы достичь поставленных целей, несмотря на то, что многие менторы и менти находились в разных городах и не имели возможности регулярно встречаться вживую.
— Одна из проблем небольшого города заключается в отсутствии единомышленников, с которыми можно поделиться бизнес-идеями и найти поддержку. В такой помощи особенно нуждаются новички.
Надежда пришла в программу с определенными целями: увеличить доход студии и научиться грамотно запускать рекламные кампании. Как это сделать, она не знала.
— Также у меня были проблемы, связанные с наймом персонала, так как этот процесс в студии не был систематизирован. И еще один вопрос, который меня волновал — как создать и продвигать личный бренд, а также свободно общаться со своей онлайн-аудиторией.
Ментором Надежды стала Анастасия Гайкова из Витебска, которая больше 8 лет работает в маркетинге. Она провела несколько коуч-сессий по исследованию долгосрочной бизнес-цели и помогла определить, в каком состоянии находится бизнес.
Нужно отметить, что в паре сразу образовались доверительные отношения. Менти прислушивалась к советам ментора. Так Надежда решилась на закрытие своего нерентабельного бизнеса — стока с одеждой. Вырученные деньги она реинвестировала в развитие салона.
— Совместными усилиями мы определили, как мне можно масштабировать бизнес. Сейчас я занимаюсь запуском онлайн-обучения, которое принесет дополнительную прибыль и повысит узнаваемость студии. Много работали и с социальными сетями. Ментор научила меня настраивать рекламу на различных платформах. Вместе мы создали имиджевый видеоролик, который помог обратить внимание потенциальных клиентов на студию. Анастасия помогала решать не только вопросы с маркетингом, но и мотивировала меня переступить через свои страхи. Как итог: я все-таки смогла справиться с эмоциональным барьером и начала активнее проявлять свой личный бренд в аккаунтах социальных сетей моей студии.
Благодаря менторству Надежда расширила знания о маркетинге, внедрила новые бизнес-инструменты, а также определила четкое направление масштабирования и развития услуг на ближайшие 5 лет. Предпринимательница планирует запустить единый бренд, открыть сеть салонов и бьюти-академию.
Анастасия помогла и с решением вопроса по поиску персонала. Предложила обратить внимание на профилированные колледжи, где обучаются будущие специалисты бьюти-сферы. Надежда уже связалась с руководством местного учебного заведения и договорилась о партнерстве.
Новшества помогли менти за три месяца увеличить клиентскую базу на 45% и прибыль на 50%.
«Повысила стоимость услуг на 15−50%»
— Моя работа связана с комплексными услугами для ведения бизнеса. Придя в менторскую программу, я хотела понять, как масштабировать бизнес и повысить уровень сервиса. Также я понимала, что необходимо расширить список услуг и разработать новые тарифы, которые помогут увеличить прибыль.
Ментор Анастасия провела первичный аудит бизнеса, который помог определить план действий для достижения поставленных целей. Наталия получила подробные рекомендации о том, как провести внутрифирменный анализ, опрос клиентов и анализ конкурентов и Custdev.
В результате было проведено масштабное маркетинговое исследование.
— Также мы провели анализ трудозатрат. Оказалось, что на некоторые услуги уходит больше времени, поэтому их стоимость нужно поднимать.
Результаты анализа привели к тому, что Наталия повысила цены на 15−50%.
— Был небольшой страх, что сейчас я могу потерять имеющуюся клиентуру, но только один действующий клиент решил расторгнуть договор. Я разработала таблицу тарифов, в которой наглядно отобразила наполнение каждого из вариантов.
Ментор помогла определить Наталии основные преимущества от работы с ее компанией и сделать на них акцент при продвижении в социальных сетях. Кроме того, вместе они нашли вариант дополнительного источника дохода и лидогенерации — проведение вебинаров. В процессе также появились идеи по доработке тарифной сетки, включая внедрение VIP-сегмента, что в перспективе позволит увеличить выручку. Ещё одним результатом стало выявление точки роста — развитие нового направления. Это не только принесёт дополнительный доход, но и привлечёт новых клиентов через воронку продаж.
— И, напоследок, нами были собраны идеи, как повысить мотивацию и лояльность сотрудников: внедрение наград за заслуги, проведение «Дня эксперта» и многое другое.
Использование новых инструментов уже сейчас дает положительные результаты, а к июню 2025 году выручка должна вырасти на 55%, а прибыль — на 218%. Ожидается, что и клиентская база станет больше на 17%.
«Полученный опыт позволит заниматься менторством на профессиональном уровне»
— Я хочу заниматься консалтингом в сфере маркетинга. За 8 лет накопила достаточно широкий профессиональный опыт, который очень полезен и важен для начинающих предпринимателей. У меня есть идея собственного бизнеса, который включает групповое и индивидуальное сопровождение. Поэтому менторская программа отлично подходит для расширения и усиления моих знаний как раз в сфере менторства.
Анастасия провела с каждой менти пять встреч, на которых они разбирали запросы и составляли план действий.
— Моя обратная связь включала консультативный характер в вопросах маркетинга и организации бизнес-процессов, которые возникали в процессе реализации намеченных планов. Я делилась опытом, маркетинговыми инструментами, своими наработками и контактами, давала практические советы, генерировала идеи. За время нашей совместной работы каждой менти удалось продвинуться к своим целям, поставленным на время участия в программе. А также получилось увидеть дальнейшие шаги на пути к долгосрочным целям.
Анастасия считает, что программа менторства помогла Наталье и Надежде оптимизировать операционную деятельность бизнеса и создать более эффективную бизнес-модель управления.
— Результаты моих менти — это показатель, что я достигла своей цели, поставленной на участие в программе. Два разных бизнеса с разными задачами и аудиторией дали мне возможность применить свои знания и предложить эффективную помощь.Также эксперты программы помогли мне найти точки роста как лидера, за 4 месяца удалось обзавестись новыми полезными знакомствами, усовершенствовать свои навыки.
Кроме этого, Анастасии удалось попробовать себя в качестве коуча.
— При необходимости подключала коучинговые инструменты для поднятия мотивации. И Надежда, и Наталия доверяли мне, никак не отражалась в общении и наша разница в возрасте. Нам было достаточно легко работать вместе, поэтому результаты говорят сами за себя. Инициатива действительно хорошая, так как многие предприниматели на начальном этапе не могут позволить себе нанять консультантов из-за ограниченных ресурсов, а менторство дает им возможность ускорить свое развитие, соприкасаясь с опытом других предпринимателей. Важно отметить, что, чтобы помочь менти, не имеет значения возраст ментора. Важен его накопленный опыт и желание им поделиться.
«За 3 месяца при поддержке ментора открыла офлайн-магазин и увеличила свою прибыль почти на 70%»
История сотрудничества менти Елены и ментора Оксаны — яркий пример сплоченной работы, которая привела к успеху за короткий срок.
Елена, как и многие члены ее семьи, пополнила ряды работников железной дороги. Однако спустя 17 лет работы её энтузиазм угас: она хотела не только стабильного заработка, но и удовольствия от дела. Было много идей и попыток их реализовать, но ничего не получалось. Тогда Елена и ее супруг решили попробовать себя в бизнесе — онлайн-продаже рыбы из Камчатки.
Со временем Елена достигла определенного уровня, но не знала, как двигаться дальше. Участие в четырёхмесячной менторской программе помогло ей вывести бизнес на новый этап: она запустила мощную рекламную кампанию и разработала детальный бизнес-план на следующие пять лет.
— Мы с мужем ведем онлайн-бизнес по продаже рыбной продукции. Незадолго до участия в программе возникла идея открыть офлайн-магазин. Правда, были сомнения в том, стоит ли это делать. Отмечу и проблемы с социальными сетями — не было понимания, как через них привлекать клиентов и запускать рекламу.
— За время менторской программы мы увеличили поставку продукции, разнообразили ее на 20%. Поработали над ценами, дизайном и социальными сетями. Еще одним масштабным решением был запуск рекламы. О скором открытии нашего магазина говорили на радио, читали на баннерах и билбордах, мы даже городской транспорт обклеили. Это, конечно, сильно подогрело интерес местных жителей. В день открытия у нас было более двухсот чеков.
Для запуска магазина было необходимо пройти все проверки. Благодаря ментору этот процесс для Елены стал проще, так как Оксана смогла указать на важные моменты.
— Мы посетили специализированные магазины в черте Орши и других крупных городах страны, проанализировали слабые и сильные стороны конкурентов. Все наши действия, которые мы с Оксаной детально прописали, привели к отличным результатам.
И тут Елена не преувеличивает. Кроме появления магазина, у них увеличилось количество заказов более чем на 60%, а посетителей сайта, как и звонков, стало на 20% больше. Аудитория в социальных сетях тоже выросла на 14%, охваты выросли на 30%. Клиентская база постоянно пополняется.
— Мы составили бизнес-план по будущему развитию собственного производства рыбной продукции. С этим мне Оксана будет помогать и дальше. В перспективе — создание сети магазинов по стране, обеспеченных собственным производством. Считаю, что программа менторства помогает не повторять типичные ошибки, которые могут совершить новички.
«Стала ментором, чтобы применить свой опыт на практике»
— Я занимаюсь предпринимательством в сфере общественного питания уже 30 лет. На данный момент владею заведениями общепита, развиваю и новое направление — кейтеринг. В планах у меня — открытие собственного ресторана. Решила подать заявку на участие в программе менторства, чтобы подготовить себя к новому бизнесу. Хотела понять, хватит ли мне сил и навыков для своего продукта.
С учетом того, какая работа была проделана и результаты достигнуты, Оксана поняла, что хорошо разбирается в сфере общепита не только в своем регионе, но и в целом может помочь коллегам.
— Менторская программа дала мне новый опыт, появилось желание и дальше развиваться в этом направлении. Пока не рассматривала это для себя как новое ответвление бизнеса. Я чувствую, что это полезно мне и потому, что работа в парах помогает взглянуть на свой бизнес со стороны. В конце концов, с менти ты сталкиваешься с новыми задачами, а значит, находишь порой и новые ответы. Новые способы рекламы, алгоритмы, управленческие и коммуникативные приемы — все это мы протестировали. В итоге за 4 месяца я как будто получила 3 профессии — стала экспертом, мотиватором и организатором.
Как выбрать ментора и эффективно с ним взаимодействовать?
В программе участвовали предпринимательницы из трех областей: разные по опыту, направлениям бизнеса и запросам. Однако оказалось, что у большинства бизнесвумен как на старте бизнеса, так и в процессе развития своего дела, возникают проблемы с целеполаганием. Именно поэтому эту тему освещали на информационных встречах, когда знакомили аудиторию с программой, она же стала ключевой на установочных тренингах, к ней мы возвращались несколько раз и при подведении промежуточных итогов, и при работе с группами.
— У некоторых участниц возникла необходимость кардинально пересмотреть заявленные цели. В нашей программе были такие кейсы, как закрытие нерентабельного бизнеса. На это решилась Надежда Гавриленко. А также был пример смены сферы деятельности и переезд. Менти Кристина Чудакова из Могилева пришла с запросом развиваться как автоинструктор. Но тщательно поработав с ментором и командой, решила свое хобби превратить в профессию — стала профессиональной зооняней и переехала в Минск.
Следующий важный этап программы — грамотное формирование пар. Необходимо, чтобы ментор имел нужный менти опыт и знания. У организаторов была возможность провести очную встречу-знакомство, на которой участницы смогли познакомиться и наметить план работы.
— По запросам участниц у нас были организованы вебинары, направленные на развитие важных soft skills (тайм-менеджмент, критическое мышление, work-life balance), которые помогают уверенно преодолевать профессиональные и личные вызовы.
Ольга составила чек-лист для предпринимательниц, которые хотят получить поддержку ментора:
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Как сделать Х2 в бизнесе, найдя своего ментора? Узнали у участниц программы поддержки женского предпринимательства
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