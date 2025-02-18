Магия рядом. Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16

Источник материала: ProBusiness





Совсем недавно HONOR представила обновленную линейку ноутбуков MagicBook X Series 2025. И вот целая россыпь новинок уже доступна в продаже. Мы взяли для тестирования модель MagicBook X16 в максимальной комплектации — с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Как новинки ощущаются? На что способны? В какую цену обойдутся? Сейчас будем разбираться.





Корпус и клавиатура

Внешность ноутбука лучше всего характеризует слово «лаконичная». Дизайн без излишеств, просто корпус из алюминиевого сплава, солидный, серый и прямоугольный. Разве что на крышке красуется название бренда.

Несмотря на наличие крупного 16-дюймового экрана, вес ноутбука удалось сохранить на уровне менее 2 кг. Так, побывавшая у нас на тестах модель весит 1,75 кг. Если хочется компактности, тогда стоит обратить внимание на модель с диагональю экрана 14-дюймов — она ещё на 400 граммов легче. Толщина корпуса двух модификаций составляет 17,9 и 15,9 мм соответственно.





В случае с ноутбуками немаловажно и количество портов для подключения периферии и аксессуаров. У HONOR MagicBook X16 есть два порта USB-A, причем один из них поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Такую же скорость имеет порт USB-C. Еще есть HDMI и 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Еще из важного — отличная клавиатура, которая у HONOR уже давно крайне близка к идеалу. В компании нашли успешную формулу с оптимальным ходом и размером клавиш, благодаря чему работать за такой клавиатурой очень комфортно.





Большой (в прямом смысле) плюс именно 16-дюймовой версии HONOR MagicBook — в наличии отдельно выделенного цифрового блока на клавиатуре. Если, конечно, он вам нужен. Если нет, то, опять же, есть смысл посмотреть в сторону более компактного варианта ноутбука.

Дисплей

HONOR MagicBook X16 получил большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920×1200 пикселей. Плотность пикселей получается достаточно высокой для того, чтобы изображение оставалось четким и не пикселизированным.

Понравилась высокая по меркам лэптопов яркость подсветки и контрастность. Отметим, что речь идет о матрице IPS с антибликовым покрытием. Обычный, приятный в работе экран, но каких-то инноваций вроде OLED-матрицы в такой ценовой категории, конечно, ждать не стоит.





У дисплея HONOR MagicBook X14 схожие характеристики. Только диагональ 14 дюймов вместо 16. При этом разрешение осталось прежним, а это значит, что плотность пикселей здесь еще выше, чем у MagicBook X16.

Из очевидных, но приятных и полезных моментов отметим очень тонкие рамки вокруг экрана — дисплей в обеих моделях занимает почти 90% полезной площади.

Производительность

Добрались до самого интересного. Оба ноутбука оснащаются одинаковым процессором — Intel Core i5−13420H. Это восьмиядерный чип с четырьмя энергоэффективными и четырьмя высокопроизводительными ядрами. Первые задействованы, когда компьютеру для выполнения задач не нужна высокая мощность. Вторые перехватывают инициативу, если намечается высокая нагрузка.





Графика встроенная. Intel Xe Graphics прокачалась по сравнению с предшественником и теперь неплохо тянет даже игры. Но нужно учитывать, что речь не о игровых ноутбуках, поэтому не стоит ждать высокой производительности в современных требовательных проектах на максимальных настройках графики.

В нашем тестовом экземпляре было установлено 16 ГБ оперативной памяти. Есть модель подешевле с 8 ГБ, но это для совсем нетребовательных задач. Все-таки оптимальный объем «оперативки» для мультизадачного компьютера сегодня начинается от 16 ГБ.





А вот над объемом SSD можно подумать. С одной стороны, 1 ТБ — много, хорошо и с запасом. С другой, при развитых облачных сервисах хранения информации многим будет достаточно и 512 встроенных гигабайт. Вопрос индивидуальный и каждый должен найти на него ответ самостоятельно исходя из своих потребностей. Нам, например, наиболее сбалансированной показалась конфигурация 16/512 ГБ.

Про автономность

HONOR MagicBook X16 оснащен аккумулятором на 42 Вт·ч. Одного заряда батареи хватает на семь часов воспроизведения видео. Если используете ноутбук в качестве основного рабочего инструмента, то, вероятно, где-то в середине дня нужно будет подключить его к розетке.





Благо, заряжается лэптоп быстро и через разъём Type-C. MagicBook X16 поддерживает быструю зарядку и оснащается блоком питания мощностью 65 Вт, с помощью которого можно также заряжать любые гаджеты с разъёмом Type-С. Это очень удобно, теперь можно носить с собой только один блок для зарядки всех девайсов. На полную зарядку ноутубка уходит около полутора часов.

Удивительно, но более компактный HONOR MagicBook X14 получил более ёмкий аккумулятор на 60 Вт·ч. И автономность у него существенно выше! То же видео, например, уже можно смотреть 12 часов не отрываясь. Тут уже зарядки должно хватить на весь рабочий день.





Что по ценам?

В продаже будет несколько версий HONOR MagicBook X16 и MagicBook X14. Различия — в объеме оперативной памяти и SSD, а также в наличии или отсутствии ОС Windows. Например, цены на HONOR MagicBook X14 разнятся от 2699 до 3399 рублей. Особенность в том, что 14-дюймовый ноутбук в обязательном порядке имеет 16 ГБ оперативной памяти. А вот SSD-накопитель может быть на 512 ГБ или на 1 ТБ.

MagicBook X16 можно взять дешевле, потому что есть модификация с 8 ГБ «оперативки». Цены на модель варьируются от 2599 до 3499 рублей.

Познакомиться поближе и рассмотреть варианты конфигурации, выбрать и купить можно в МТС , А1 , 5 Элемент , Электросила , 21 век .



