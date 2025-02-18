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Во всем виноваты слухи и спекулянты? Почему продолжает падать курс доллара к белорусскому рублю и надолго ли это
18.02.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Меньше месяца назад мы
— Последние несколько недель мы наблюдали стремительное укрепление курса белорусского рубля, что связано с соответствующим укреплением российского рубля. А он укреплялся на фоне новостей о переговорном треке по украинскому конфликту и о слухах по поводу возможного смягчения санкционного режима со стороны США. Данные слухи повысили спрос среди спекулянтов на активы, связанные с Россией, как на внутреннем, так и на внешних рынках, что увеличило спрос на российскую валюту и привело к ее существенному укреплению.
Также российский рубль поддерживает жесткая кредитно-денежная политика Банка России и, как следствие, высокие процентные ставки по рублям.
Еще один фактор — замедление импорта, а значит снижение спроса на иностранную валюту после сезонного всплеска перед новогодними праздниками.
Укрепление как белорусского, так и российского рубля может продолжиться, однако потенциал укрепления ограничен: чрезмерно крепкий рубль не выгоден для российского бюджета. Поэтому, если укрепление продолжится, то российское правительство будет принимать меры, которые будут противодействовать дальнейшему чрезмерному укреплению.
Также среди факторов риска можно отметить, что данное укрепление вызвано слухами и спекулятивными покупками. В случае, если переговорный трек не будет поддерживаться положительными реальными новостями, мы можем увидеть обратное движение.
В ближайший месяц наиболее вероятно, что мы увидим курс в диапазоне от 3,2 до 3,3 белорусского рубля за доллар.
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Во всем виноваты слухи и спекулянты? Почему продолжает падать курс доллара к белорусскому рублю и надолго ли это
Меньше месяца назад мы уже писали об укреплении белорусского рубля и давали прогноз по тому, насколько долго это может продолжаться. Однако национальная валюта не...
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