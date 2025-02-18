Во всем виноваты слухи и спекулянты? Почему продолжает падать курс доллара к белорусскому рублю и надолго ли это

Источник материала: ProBusiness

Меньше месяца назад мы уже писали об укреплении белорусского рубля и давали прогноз по тому, насколько долго это может продолжаться. Однако национальная валюта не успокоилась и продолжила существенное укрепление. Какие у этого явления причины и чего все-таки ждать дальше, рассказал порталу «Про бизнес» сертифицированный финансовый аналитик Александр Шкут.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— Последние несколько недель мы наблюдали стремительное укрепление курса белорусского рубля, что связано с соответствующим укреплением российского рубля. А он укреплялся на фоне новостей о переговорном треке по украинскому конфликту и о слухах по поводу возможного смягчения санкционного режима со стороны США. Данные слухи повысили спрос среди спекулянтов на активы, связанные с Россией, как на внутреннем, так и на внешних рынках, что увеличило спрос на российскую валюту и привело к ее существенному укреплению.

Также российский рубль поддерживает жесткая кредитно-денежная политика Банка России и, как следствие, высокие процентные ставки по рублям.

Еще один фактор — замедление импорта, а значит снижение спроса на иностранную валюту после сезонного всплеска перед новогодними праздниками.

Укрепление как белорусского, так и российского рубля может продолжиться, однако потенциал укрепления ограничен: чрезмерно крепкий рубль не выгоден для российского бюджета. Поэтому, если укрепление продолжится, то российское правительство будет принимать меры, которые будут противодействовать дальнейшему чрезмерному укреплению.

Также среди факторов риска можно отметить, что данное укрепление вызвано слухами и спекулятивными покупками. В случае, если переговорный трек не будет поддерживаться положительными реальными новостями, мы можем увидеть обратное движение.

В ближайший месяц наиболее вероятно, что мы увидим курс в диапазоне от 3,2 до 3,3 белорусского рубля за доллар.