ФинГлобал: 365 дней финансовых побед!

Источник материала: ProBusiness

ФинГлобал — команда экспертов в области финансового консалтинга, которая ставит своей целью развитие бизнеса в Республике Беларусь через грамотный подбор финансовых инструментов. Мы не просто консультанты, а Ваши стратегические партнеры, которые:

Анализируют потребности бизнеса индивидуально ;

; Предлагают эффективные кредитные программы с учетом рыночных трендов;

с учетом рыночных трендов; Обеспечивают максимальную выгоду благодаря партнерству с банками, лизинговыми компаниями.

Наша миссия — помочь Вам сохранить оборотные средства, увеличить прибыль и укрепить позиции на рынке.









Что мы предлагаем?

ФинГлобал предоставляет полный спектр финансовых услуг для юридических лиц и ИП:

Кредитование:

Разовые кредиты, кредитные линии (возобновляемые/невозобновляемые), овердрафт, инвестиционные кредиты Лизинг:

Коммерческая недвижимость, оборудование, грузовой транспорт, морские контейнеры, возвратный лизинг. Оптимизация финансов:

Валютно-обменные операции, снижение кредитной нагрузки.

Инновационные решения:

Подключение к онлайн-сервисам рассрочек и кредитования для ваших клиентов; Беспроцентное кредитование покупателей-юрлиц.









Почему выбирают нас?

Официальные партнерства : Сотрудничаем с ведущими банками и лизинговыми компаниями — это позволяет предлагать льготные ставки и гибкие условия .

: Сотрудничаем с ведущими банками и лизинговыми компаниями — это позволяет предлагать и . Экспертиза : Наши сотрудники — профессионалы с глубокими знаниями в банковском деле. Мы отслеживаем изменения в законодательстве РБ и глобальные тренды, чтобы Ваши решения оставались актуальными.

: Наши сотрудники — профессионалы с глубокими знаниями в банковском деле. Мы отслеживаем изменения в законодательстве РБ и глобальные тренды, чтобы Ваши решения оставались актуальными. Скорость и прозрачность: От согласования условий до получения средств — в 2 раза быстрее, чем при самостоятельном обращении. Никаких скрытых комиссий!

Пример из практики:

Компания из сферы логистики обратилась к нам для обновления автопарка. За 1 месяц мы организовали лизинг 10 грузовых автомобилей на условиях, которые сохранили клиенту 300 000 BYN оборотных средств.

Год ФинГлобал: Ваша выгода!

В честь первого дня рождения мы дарим клиентам БОНУС:

Скидка 12% на любую услугу при обращении до 10 марта 2024 года. Подарок: Гайд «Как за 1 день получить кредит для бизнеса в Республике Беларусь, даже если все отказали»

Чтобы получить бонус, укажите кодовое слово ФИНГЛОБАЛ2025 при обращении.

Отзывы клиентов: «ФинГлобал помог нам не только получить кредит на выгодных условиях, но и пересмотреть всю финансовую стратегию. Теперь мы уверены в завтрашнем дне!»

— Владимир, продавец на марткетплейсе.

Ваш следующий шаг

Не упустите шанс:

Позвоните нам до 5 марта, чтобы зафиксировать скидку 12%.

ФинГлобал: 1 год работы — 100% вашего успеха!