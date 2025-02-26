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ФинГлобал: 365 дней финансовых побед!

26.02.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


ФинГлобал — команда экспертов в области финансового консалтинга, которая ставит своей целью развитие бизнеса в Республике Беларусь через грамотный подбор финансовых инструментов. Мы не просто консультанты, а Ваши стратегические партнеры, которые:

  • Анализируют потребности бизнеса индивидуально;
  • Предлагают эффективные кредитные программы с учетом рыночных трендов;
  • Обеспечивают максимальную выгоду благодаря партнерству с банками, лизинговыми компаниями.

Наша миссия — помочь Вам сохранить оборотные средства, увеличить прибыль и укрепить позиции на рынке.



Что мы предлагаем?

ФинГлобал предоставляет полный спектр финансовых услуг для юридических лиц и ИП:

  1. Кредитование:
    Разовые кредиты, кредитные линии (возобновляемые/невозобновляемые), овердрафт, инвестиционные кредиты
  2. Лизинг:
    Коммерческая недвижимость, оборудование, грузовой транспорт, морские контейнеры, возвратный лизинг.
  3. Оптимизация финансов:
    Валютно-обменные операции, снижение кредитной нагрузки.

Инновационные решения:
Подключение к онлайн-сервисам рассрочек и кредитования для ваших клиентов; Беспроцентное кредитование покупателей-юрлиц.





Почему выбирают нас?

  • Официальные партнерства: Сотрудничаем с ведущими банками и лизинговыми компаниями — это позволяет предлагать льготные ставки и гибкие условия.
  • Экспертиза: Наши сотрудники — профессионалы с глубокими знаниями в банковском деле. Мы отслеживаем изменения в законодательстве РБ и глобальные тренды, чтобы Ваши решения оставались актуальными.
  • Скорость и прозрачность: От согласования условий до получения средств — в 2 раза быстрее, чем при самостоятельном обращении. Никаких скрытых комиссий!

Пример из практики:
Компания из сферы логистики обратилась к нам для обновления автопарка. За 1 месяц мы организовали лизинг 10 грузовых автомобилей на условиях, которые сохранили клиенту 300 000 BYN оборотных средств.

Год ФинГлобал: Ваша выгода!

В честь первого дня рождения мы дарим клиентам БОНУС:

  1. Скидка 12% на любую услугу при обращении до 10 марта 2024 года.
  2. Подарок: Гайд «Как за 1 день получить кредит для бизнеса в Республике Беларусь, даже если все отказали»

Чтобы получить бонус, укажите кодовое слово ФИНГЛОБАЛ2025 при обращении.

Отзывы клиентов:

«ФинГлобал помог нам не только получить кредит на выгодных условиях, но и пересмотреть всю финансовую стратегию. Теперь мы уверены в завтрашнем дне!»
— Владимир, продавец на марткетплейсе.

Ваш следующий шаг

Не упустите шанс:
Позвоните нам до 5 марта, чтобы зафиксировать скидку 12%.
ФинГлобал: 1 год работы — 100% вашего успеха!

finglobal.by
тел.: +37544 77-999-88+ 375 44 55-333-44
info@finglobal.by
www.instagram.com/panada_olga
t.me/finglobal_by

 
 
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