ФинГлобал: 365 дней финансовых побед!

ФинГлобал — команда экспертов в области финансового консалтинга, которая ставит своей целью развитие бизнеса в Республике Беларусь через грамотный подбор финансовых инструментов. Мы не просто консультанты, а Ваши стратегические партнеры, которые:
Анализируют потребности бизнеса индивидуально;
Предлагают эффективные кредитные программы с учетом рыночных трендов;
Обеспечивают максимальную выгоду благодаря партнерству с банками, лизинговыми компаниями.
Наша миссия — помочь Вам сохранить оборотные средства, увеличить прибыль и укрепить позиции на рынке.
Что мы предлагаем?
ФинГлобал предоставляет полный спектр финансовых услуг для юридических лиц и ИП:
Кредитование:
Разовые кредиты, кредитные линии (возобновляемые/невозобновляемые), овердрафт, инвестиционные кредиты
Оптимизация финансов:
Валютно-обменные операции, снижение кредитной нагрузки.
Инновационные решения:
Подключение к онлайн-сервисам рассрочек и кредитования для ваших клиентов; Беспроцентное кредитование покупателей-юрлиц.
Почему выбирают нас?
Официальные партнерства: Сотрудничаем с ведущими банками и лизинговыми компаниями — это позволяет предлагать льготные ставки и гибкие условия.
Экспертиза: Наши сотрудники — профессионалы с глубокими знаниями в банковском деле. Мы отслеживаем изменения в законодательстве РБ и глобальные тренды, чтобы Ваши решения оставались актуальными.
Скорость и прозрачность: От согласования условий до получения средств — в 2 раза быстрее, чем при самостоятельном обращении. Никаких скрытых комиссий!
Пример из практики:
Компания из сферы логистики обратилась к нам для обновления автопарка. За 1 месяц мы организовали лизинг 10 грузовых автомобилей на условиях, которые сохранили клиенту 300 000 BYN оборотных средств.
Год ФинГлобал: Ваша выгода!
В честь первого дня рождения мы дарим клиентам БОНУС:
Скидка 12% на любую услугу при обращении до 10 марта 2024 года.
Подарок: Гайд «Как за 1 день получить кредит для бизнеса в Республике Беларусь, даже если все отказали»
Чтобы получить бонус, укажите кодовое слово ФИНГЛОБАЛ2025 при обращении.
Отзывы клиентов:
«ФинГлобал помог нам не только получить кредит на выгодных условиях, но и пересмотреть всю финансовую стратегию. Теперь мы уверены в завтрашнем дне!»
— Владимир, продавец на марткетплейсе.
Ваш следующий шаг
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Позвоните нам до 5 марта, чтобы зафиксировать скидку 12%.
ФинГлобал: 1 год работы — 100% вашего успеха!