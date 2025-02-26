«Нашим руководителям не хватает управленческих компетенций». Большое интервью о роли образования в развитии бизнеса

Источник материала: ProBusiness





В современном бизнес-ландшафте, где изменения происходят с головокружительной скоростью, ключевым фактором успеха становится непрерывное развитие и адаптация. В интервью с Ириной Лыскович, директором БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ , обсудили актуальные вопросы развития белорусского бизнеса, вызовы, стоящие перед предпринимателями, и роль качественного бизнес-образования в достижении конкурентоспособности.

Ирина поделилась своим видением перспективных направлений для роста, необходимых компетенций для управленцев и рассказала о том, как подобрать образовательные программы под текущие потребности бизнеса.

Белорусский бизнес: сильные стороны и точки роста

— Ирина, если бы вам нужно было бы описать белорусский бизнес, то что бы вы рассказали о нем в данный момент?

— На мой взгляд, эффективный бизнес, вне зависимости от страновой принадлежности, основан на трех ключевых компонентах: предпринимательстве, профессиональном менеджменте и лидерстве. Эти элементы позволяют организациям создавать ценность не только для акционеров, но и для общества в целом, при условии, что они хорошо работают.

Наши менеджеры привыкли действовать в условиях ограниченных ресурсов и это сделало их предприимчивыми и жизнестойкими. Если к этим ценным способностям добавить профессиональные знания и непрерывно поднимать их на новый уровень, получится очень интересная и сильная комбинация, которая называется конкурентоспособностью.

В Беларуси мы имеем дело с переходной экономикой. Я вижу это как большое преимущество для бизнеса. У него есть перспектива для развития новых видов деятельности, успешной конкуренции и масштабирования. Нужно быть любопытными, смелыми и постоянно учиться, чтобы не отставать от своих коллег и партнеров, особенно на внешних рынках.

Я считаю, что мы живем в очень интересные времена, и они не так страшны для бизнеса, как об этом часто говорится. Ведь наши предприниматели и менеджеры обладают гибкостью, изобретательностью и устойчивостью к испытаниям, а в условиях непростого и изменчивого мира это мощные преимущества. У нас есть все для роста и процветания.





— Какие перспективные направления и рынки вы видите для белорусских компаний в 2025 году?

— В Беларуси, с учетом геополитических изменений и таких глобальных трендов, как цифровизация и устойчивое развитие, есть ряд секторов, которые уже демонстрируют успех и могут продолжать развиваться.

Модернизация традиционных отраслей промышленности и дальнейшее развитие производства высокотехнологичной продукции — мне кажется, это то, что несомненно перспективно и то, во что нужно вкладываться, так как при умелом управлении это может позволить нашему бизнесу выйти на новые экспортные рынки за счёт повышения качества и конкурентоспособности продукции. Производство высокотехнологичной и инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью вносит существенный вклад в ВВП и будет поддерживаться государством.

IT — здесь можно преуспеть во многих направлениях: от разработки программного обеспечения, ИИ до развития технологий машинного обучения, Big Data, блокчейна и роботизации бизнес-процессов.

Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей нашей экономики, с каждым годом будет все привлекательней для инвестиций и развития инноваций, ведь проблема продуктовой безопасности в мире нарастает, а в условиях глобального роста спроса на экологически чистую и органическую продукцию данный вид деятельности может быть очень конкурентоспособным. Использование цифровых решений в сельском хозяйстве будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Я уверена, здесь большой простор для деятельности.

На самом деле интересных сфер много: это и транспортно-логистические услуги, и медицина, фармацевтика и биотехнологии. Хотела бы отметить проекты, связанные с разработкой экологических и энергосберегающих решений, а также те виды деятельности, которые направлены на развитие здорового образа жизни и комфорта жизнедеятельности.

Учитывая тренд на персонализацию, пространство для создания нишевых малых предприятий в самых различных областях огромно.

Чтобы развиваться, необходимо иметь предпринимательское чутье, настойчивость и знания, тем более что все необходимые предпосылки у нас есть. И еще стоит упомянуть об одном секторе, в котором у нас громаднейший потенциал, — это наука и образование. Беларусь отличается высоким качеством человеческих ресурсов, которые при правильных инвестициях могут стать не только источником решений для внутреннего рынка, но и привлекательным экспортным направлением, особенно в сфере бизнес-образования.

Для снижения зависимости от традиционных партнёров и диверсификации экспорта имеет смысл расширять свое присутствие на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Глобальный Юг — один из самых перспективных регионов для развития бизнеса и учиться преуспевать там нужно уже сегодня.

— Какие вызовы сейчас стоят перед белорусским бизнесом?

— В ближайшей перспективе, в частности, в 2025 году, бизнес продолжит решать существующие вызовы. Одной из важнейших задач останется создание устойчивых команд, поскольку кадровый дефицит будет сохраняться. И без цифровизации с этой проблемой не справиться. Поэтому ключевым трендом будет IT-трансформация бизнеса и внедрение таких технологий, как Big Data и AI. Любая компания, которая хочет выжить и преуспеть, должна стать IT.

Еще один важный вопрос, который продолжит волновать управленцев — это пересборка цепочек поставок. Мне кажется, эта тема, с учетом последних глобальных тенденций, зазвучит по-новому и принесет немало сюрпризов. Поэтому бизнес ждет большая работа в этом направлении и потребность в соответствующих компетенциях только обострится.

В настоящее время предприятия сосредоточены на освоении новых рынков. Это напрямую связано с инвестициями в инновации и запуском новых продуктов, ведь эффективно конкурировать, особенно за пределами своей страны, все сложнее и вопрос конкурентоспособности приобретает несколько иное понимание. Наши бренды должны быть привлекательны для потребителя не только ценой, но и персонализированной ценностью. И это особенно сложный вопрос, на который ответ пока смогли найти не многие наши производители. Вызовы, связанные с маркетинговой эффективностью, будут в фокусе внимания белорусского бизнеса в ближайшие годы.





— Чего, на ваш взгляд, белорусскому бизнесу не хватает?

— С моей точки зрения, нашему бизнесу не хватает управленческих компетенций. Хочу подчеркнуть — не просто экономической образованности и знаний в области операционного и стратегического менеджмента, а системных знаний об управлении бизнесом, которые включают гораздо больше областей развития, чем принято считать.

Мы живем в новом, очень сложном, а главное, противоречивом мире, который требует готовности постоянно придумывать новые способы решения, казалось бы, нерешаемых задач. Руководителям не обойтись без критического мышления, креативных способностей, визионерских, лидерских навыков и умения вовлекать в конструктивную коммуникацию и взаимодействие широкий круг заинтересованных сторон. Чтобы увидеть далекую перспективу и объединить ресурсы для создания новых источников измеряемой ценности нужны новые бизнес-модели. И ценность здесь явление многогранное — это не только финансовая прибыль, но и более весомая польза, которая соответствует интересам нынешних и будущих потребителей, государства и общества.

Вот и делайте выводы: достаточно ли быть просто экономически подкованным? Или необходимо знать и уметь гораздо больше, чтобы быть способным заглянуть за горизонт, иметь смелость пойти сложным, рискованным, но, несомненно, многообещающим путем, быть любопытным и терпеливым, и в процессе движения к целям корректировать стратегию в нужном направлении, а самое главное — суметь увлечь своим видением, повести за собой людей и не разочаровать их ожидания? Такие системные знания и навыки дает хорошее МВА-образование. О нем я и предлагаю поговорить.

Во многих странах, в том числе и в России, существуют строгие требования к менеджерам. И управленческое образование, а это, как правило, полноценный МВА — является обязательным условием для получения руководящих позиций в престижных компаниях. Управленцы с профессиональным образованием более предпочтительны и имеют лучшие карьерные перспективы. Как Вы понимаете, это не каприз, а объективная необходимость: компетентный менеджмент создает больший результат.

В Беларуси, по имеющейся информации, процент бизнес-лидеров с профессиональным управленческим образованием очень низок — менее 10%. Это делает нас уязвимыми как на внутреннем, так и на внешних рынках, в том числе на российском. Мы проигрываем более подготовленным топ-менеджерам и предпринимателям из других стран.

— Какие компетенции, какие навыки будут наиболее востребованы в ближайшие годы?

— Управленцам требуется широкий спектр знаний, умений и навыков. На мой взгляд, для топ-менеджмента приоритетными компетенциями являются системное мышление, умение видеть стратегическую перспективу, создавать инновации и трансформировать бизнес-модели. Навык принимать дальновидные решения, которые помогают быть настоящими лидерами, складывается из сложной палитры знаний в различных сферах: от экономики, финансов и корпоративного управления до информационных и других технологий. Немаловажным также является и понимание экологических, социальных и юридических аспектов деятельности, психологии и многих других вопросов.

Руководителям среднего и линейного уровня нужно хорошо разбираться не только в своей функции, направлении или проекте, но и понимать, как работают все остальные процессы в бизнесе, как они взаимосвязаны друг с другом, чтобы иметь готовность конструктивно взаимодействовать с другими членами управленческой команды при разработке и реализации стратегии. Без системного понимания бизнеса невозможно организовать работу на общий результат и внедрить командный подход в управлении, который, как известно, является самым эффективным.

Поэтому ограничивать развитие руководителей только за счет обучения на курсах и тренингах в узкой предметной сфере — большая ошибка. И здесь, в первую очередь, важно, чтобы топ-менеджеры, НR-партнеры и HR-директора стали приверженцами идеи, что системное управленческое образование необходимо любому руководителю и начинать его получать никогда не поздно.

Кроме того, я считаю, что коммуникация — это одна из самых ценных и трудно развиваемых компетенций. И это не просто умение доносить информацию и вести переговоры, а способность строить длительные отношения с различными стейкхолдерами, превращая их в партнеров и амбассадоров твоих идей, объединяя свои и их ресурсы для достижения целей.

Еще один важный аспект эффективного бизнес-развития — маркетинговое мышление. Хотя наша страна известна производством высококачественных продуктов, мы часто испытываем трудности с их продвижением и реализацией. Нам не хватает продуктового маркетинга, умения выявлять истинные потребности ключевых сегментов потребителей, создавать востребованные продукты и использовать эффективные маркетинговые коммуникации для их продвижения на перспективные рынки.

Мне бы хотелось, чтобы белорусский бизнес не только создавал качественные продукты, но и развивал бренды, которые будут конкурентоспособны как на внутреннем, так и на внешних рынках. И это, в первую очередь, зависит от уровня развитости маркетингового мышления как у руководителей, так и у остальных членов команды. Ведь маркетинг — это ключевая функция любого бизнеса, это и есть бизнес. Им не может заниматься только отдельное подразделение, маркетинг осуществляет каждый представитель компании. И чем лучше это происходит, тем сильнее бренд.





Заблуждения или оправданные опасения: что не так с бизнес-образованием?

— Почему так сложилось, что управленцы в Беларуси зачастую не имеют соответствующего бизнес-образования? Не готовы тратить на это время и деньги?

— Набор в бизнес-школы на программы MBA постоянно растет. Поэтому запрос мы видим, интерес предпринимателей и руководителей к высококлассному бизнес-образованию увеличивается. Но есть и заблуждения.

Первое: «МВА можно получить быстро, достаточно выбрать короткую программу, в ней будет только самое необходимое».

Истории МВА-образования более 100 лет, и мировое бизнес-сообщество проделало серьезную работу в этой сфере. Практика показала, что эффективное управленческое образование включает спектр учебных дисциплин, развивающих определенные компетенции, его реализуют преподаватели соответствующего уровня, а продолжительность обучения равна не менее 500 контактным часам, при общей трудоемкости — 1800. Все требования изложены в международном стандарте AMBA (Ассоциации МВА). В них четко указано, что годовой программа может быть в том случае, если она реализуется в формате Full-time (очные ежедневные занятия). Чаще программы МВА (ЕМВА) реализуются в модульном формате (Part-time) и длятся не менее 18−36 месяцев. И чем программа продолжительнее, тем больше знаний она дает. Как правило, самые престижные верхнеуровневые программы Executive MBA длятся не менее 24 месяцев.

Второе заблуждение, которое касается собственников и первых лиц компаний: «Я боюсь обучать своих сотрудников, они могут уволиться».

Да, они могут уйти, но это произойдет только, если вы сами не развиваетесь. Выпускники MBA (ЕМВА) покидают своих руководителей, когда их масштаб мышления и идеи выходят за рамки тех, кто уступает им в развитии, не поддерживает инициативы, так как не всегда может оценить их по достоинству, просто не понимая некоторые вещи. Они стремятся применить свои знания и должны иметь соратников, которые их поддерживают. Поэтому очень важно, чтобы первое лицо компании училось и обучало свою управленческую команду.

Даже если кто-то из руководителей покинет компанию после обучения, это лучше, чем годами ожидать результатов от тех, кто менее эффективно использует ресурсы и, зачастую, не способен выйти за рамки и увидеть новые перспективы в силу отсутствия некоторых компетенций.

Как сказал один из наших корпоративных клиентов: «Нужно бояться не того, что они обучатся и уйдут, а того, что они не обучатся и у вас останутся». Управленцы, профессиональный уровень которых ниже, чем у конкурентов, могут принести гораздо больше убытков компании по сравнению с потерями от инвестиций в обучение уволившихся. Как правило, деньги, вложенные в обучение на хорошей программе МВА окупаются до завершения программы.

Третье заблуждение: «У меня уже есть MBA, зачем мне снова учиться?».

Программы постоянно адаптируются под новые реалии. Преподаватели регулярно обновляют содержание курсов с учетом свежих научных разработок и прикладных решений. Поэтому, если вы получали МВА 10−15 лет назад, стоит задуматься о прохождении программы снова. Тем более, если вы за это время серьезно выросли в должности или ваш бизнес масштабировался. У вас есть шанс снова подрасти, попасть в отличное сообщество, где новые деловые контакты, идеи и решения обязательно принесут свои ценные плоды. Просто нужно правильно сделать выбор: если вы ранее заканчивали МВА (МВА General), то стоит пойти на Executive MBA, если у вас за плечами ЕМВА, можно подумать о более продвинутой версии программы Executive MBA (большая продолжительность, новые дисциплины, международный состав преподавателей, наличие уникальных опций и т.п.) или поступить на DBA (Доктор делового администрирования).

Но есть и оправданные опасения. Отрасль бизнес-образования в Беларуси нуждается в институциализации и создании благоприятной среды для развития высококлассных бизнес-школ. Например, на российском рынке за 30 лет появилось более 100 хороших бизнес-школ, из которых 15 получили глобальное признание как школы, реализующие МВА международного уровня качества. В Беларуси, к сожалению, лишь одна школа реализует программу международного уровня благодаря партнёрству с ведущей российской школой менеджмента, и это Executive MBA. Программ МВА несколько, но этого недостаточно. Рынку нужен выбор, и этот выбор должен быть безопасным и надежным, он должен гарантировать ожидаемый результат. А это значит, что наши программы должны отвечать мировым стандартам МВА.

К сожалению, менеджмент белорусских компаний периодически получает МВА в зарубежных бизнес-школах. Такое образование не адаптировано под специфику ведения бизнеса в нашей стране и имеет ряд недостатков.

Несмотря на то, что в Беларуси есть сильные предприятия, которые успешно конкурируют на глобальном уровне, их количество могло бы быть значительно больше. И МВА-образование, созданное белорусскими бизнес-школами по самым высоким международным стандартам, могло бы стать серьезным инструментом повышения конкурентоспособности белорусского бизнеса.

Я очень рада, что наше государство поддерживает инициативы, направленные на развитие бизнес-образования и программ МВА в Беларуси. Это дает надежду, что управленцы нашей страны в будущем будут иметь больше возможностей получать высококачественные профессиональные знания в белорусских бизнес-школах. В настоящий момент, к сожалению, бизнес-школ, способных предложить отличный МВА в Беларуси, единицы. Предстоит большая работа по развитию отрасли, и она уже начата.

— Значит ли это, что проблема в самих школах?

— Не только. Сегодня ряд белорусских школ предпринимает значительные усилия в сфере разработки программ для бизнеса. Но стараний только бизнес-школ недостаточно.

Нужна активная поддержка и большая вовлеченность со стороны самого бизнеса. Акционеры компаний и менеджеры должны осознать, что бизнес-школы — это часть их экосистемы, без которой они не могут существовать эффективно. Инвестиции в научные исследования, развитие профессорско-преподавательского состава и инфраструктуры бизнес-школ должны осуществляться через Попечительские и Эндаумент-фонды, которые создаются корпоративными клиентами и выпускниками. Это мировая практика и она успешна. Нам предстоит большая и интересная работа по созданию института попечительства в сфере бизнес-образования. Но для этого, прежде всего, должна появиться соответствующая повестка в бизнес-среде, и мы над этим работаем.





Как выбрать правильную программу бизнес-образования

— Как развивать управленческие компетенции через бизнес-образование. Какие существуют программы в Беларуси?

— Для развития навыков управления в узких предметных сферах, таких, как финансы, операционный менеджмент, маркетинг, продажи, проектное управление или HR, у нас существует разнообразие образовательных продуктов. Это, в основном, краткосрочные курсы повышения квалификации, семинары или тренинги. Есть и программы переподготовки на уровне высшего образования, которые предлагают университетские бизнес-школы. Они полезны и позволяют руководителям глубже освоить менеджмент в своей функции, особенно подходят начинающим руководителям.

MBA (МВА General) — это программа, которая дает фундаментальные знания об управлении бизнесом и формирует целостный феномен профессионального мастерства в такой профессии, как менеджер. Она стимулирует карьерное развитие выпускников и способствует росту бизнеса. Чтобы поступить на такое обучение, нужно иметь опыт управления, как правило, минимум 3 года. Такое образование будет интересно собственникам малого или среднего бизнеса, наемным менеджерам среднего звена, а также амбициозным линейным руководителям. Средний возраст слушателей примерно 30 лет, средний управленческий опыт участников — 7 лет.

Executive MBA ориентирована на собственников и топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса, с солидным управленческим опытом. Программа EMBA может быть также актуальна управленцам среднего звена, которые стремятся к топ-позициям. Программа дает системные стратегические знания об управлении бизнесом и развивает критическое мышление, учит трансформировать и масштабировать бизнес, запускать инновации и принимать сложные управленческие решения. Основная цель прохождения программы — научиться разрабатывать и успешно реализовывать конкурентоспособные стратегии развития бизнеса, внедрять командное управление и выводить предприятие на новый уровень развития. Требование к абитуриентам на такую программу — минимум 5 лет руководящей деятельности. Средний возраст слушателей 40 лет, средний управленческий стаж — 12 лет.

— Дайте несколько рекомендаций для предпринимателей и топ-менеджеров по выбору качественного бизнес-образования. Каким оно должно быть?

— К сожалению, на нашем рынке пока не сформировалось четкое понимание качества бизнес-образования и критериев его оценки со стороны потребителей. Это требует времени, опыта. Часто предприниматели и их команды не знают, чему учиться, где учиться и как сделать правильный выбор среди множества предложений, что может привести к ошибкам.

Важно понимать разницу между образованием и нетворкингом. Нетворкинг — это обмен опытом, когда мы изучаем, что делают другие компании и насколько это может быть полезно для нас. Однако этот опыт нельзя просто копировать. Для его эффективного применения необходим критический анализ и осмысление, а для этого уже необходимы системные знания. Поэтому нетворкинг не является альтернативой качественному образованию, а дополняет его.

Хорошее МВА-образование — это, когда научные теории и передовые концепции учат эффективно применять на практике. Наука — это очень крутая вещь, она занимается анализом большого количества данных, собранных определенными методами, гарантирующими точность и непредвзятость, в результате чего происходят открытия закономерностей и создаются безопасные к применению теории, модели и инструменты.

А это значит, что, если преподаватель способен донести до аудитории научные теории и знает, как их применить в бизнесе, вы действительно получаете знания, которые сработают надежно. Бизнес-преподаватели — это уникальные профессионалы, их путь в бизнес-образование особый. Как правило, это преподаватели из академический среды, исследования которых связаны с бизнесом, имеющие реальный или консалтинговый опыт в бизнесе и способные с аудиторией управленцев говорить на одном языке. Они глубоко понимают связь своего предмета с другими дисциплинами и благодаря этому способны интегрировать передаваемые знания по конкретному вопросу в общую структуру программы. С другой стороны — это могут быть практики, опытные управленцы, освоившие методы прикладных исследований в бизнесе по определенному направлению, например маркетингу или коммуникациям, являющиеся профессионалами в этой сфере и в совершенстве владеющие методикой преподавания. В дополнение к ним в программе с мастер-классами и гостевыми лекциями могут принимать участие бизнес-тренеры, консультанты-практики и выдающиеся личности. Их задача — добавить интерактива, продемонстрировать пример, поделиться опытом.





Учиться на программах MBA нужно, адаптируя обучение к своему уровню и актуальным сферам. Системное знание помогает выявить перспективы и слабые стороны в достижении целей. Если, например, в процессе обучения вы осознаете свою слабость в маркетинге и понимаете, что вам нужно углубиться в этом направлении, вы дополнительно идете на специализированный курс по маркетингу. Аналогично, если вы видите, что ваш потенциал в другой сфере и вам крайне необходимо усилить навыки в операционном менеджменте, вы выберете соответствующий тренинг или семинар и изучите этот предмет досконально. МВА — это как большой и сложный пазл: ты собираешь картинку, правильно располагая все детали и находя недостающие элементы, пока не получится целостный гармоничный образ. Образ твоего бизнеса и твоей роли в нем.

При выборе обучения необходимо сравнивать программы и задавать вопросы, а также посещать презентации. Я считаю, что образование — будь то краткосрочное, долгосрочное или узкоспециализированное — имеет важное значение. Однако его нужно получать осознанно, понимая свои цели и текущие потребности. Выбор учебного заведения должен основываться на тщательном анализе и сравнении программ, чтобы найти наиболее подходящую для себя на данный момент.