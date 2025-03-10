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Онлайн-казино Betera празднует 5 лет лидерства на рынке гемблинга Беларуси
10.03.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
5 лет назад Betera запустила первое в Беларуси легальное онлайн-казино. Важная дата в истории игровой платформы, которая за короткий срок стала безоговорочным лидером на рынке развлечений Беларуси.
Сегодня Betera — мощный и инновационный игрок, задающий высокие стандарты в индустрии и гарантирующий своим пользователям не только безопасность и честность, но и открывающий доступ в огромный мир игр.
Необычные бонусы и акции для игроков
Онлайн-казино Betera известно уникальными бонусными предложениями, которые отличаются от стандартных акций на рынке. Betera стала первой компанией в iGaming-индустрии Беларуси, которая реализовала геймификацию на своей платформе — игровой квест с заданиями и наградами за их выполнение.
Специально в честь 5-летия казино
5 лет — только начало
Betera продолжит совершенствовать продукт, внедрять новые технологии, создавать тренды, наращивать лидерство и экспертизу в индустрии. Впереди — еще больше новых игр и провайдеров, турниров с огромными призовыми фондами и многомиллионных выигрышей любимых клиентов.
Качество и разнообразие игр
Betera сотрудничает с ведущими мировыми провайдерами, что позволяет компании добавлять на игровой портал самые новые и популярные позиции. Сегодня клиенты Betera имеют доступ к больше чем 5 600 уникальных развлечений от 75 мировых разработчиков. Это крупнейшая коллекция игр и сеть партнерств на белорусском рынке. Каждая позиция прошла международную и локальную сертификацию, что гарантирует полную безопасность и честность на всех этапах.
Тематика игр разнообразна: любители развлечений могут отправиться в путешествие в Древний Египет или Азию, побывать на зажигательных карнавалах в Рио-де-Жанейро и Мексике, познакомиться с древнегреческим богом Зевсом и царем Мидасом. У клиентов Betera есть возможность выбрать игры исходя из личных предпочтений и интересов.
За пять лет наиболее популярными провайдерами в Betera стали Pragmatic Play, Amusnet, 3 Oaks Gaming, Playson, Belatra, Greentube (Novomatic), Hacksaw, Nolimit City, Endorphina, Amatic. Самые любимые игры клиентов крупнейшего онлайн-казино Беларуси — Gates of Olympus 1000, Ultimate Hot, Coin Strike: Hold and Win, Mummyland Treasures и Coin Volcano. Топовые позиции занимает многопользовательская краш-игра Aviator от Spribe. Более 20% от игрового контента — эксклюзив, доступный в Беларуси только в Betera.
В разделе Live Casino представлены русскоязычные брендированные студии, созданные при участии компании: с заботой о комфорте клиентов и с соблюдением принципов ответственной игры. В новинках можно находиться в режиме реального времени, общаться с дилерами и другими игроками через видеопоток.
Крупнейшие выигрыши и прогрессивные джекпоты
Клиенты Betera делают сотни ставок в секунду и получают сотни выигрышей. Самая крупная выплаченная сумма в истории онлайн-казино Betera составила 3 миллиона рублей. Их обладателю повезло в слоте Zeus vs Hades - Gods of War от Pragmatic Play. Не менее впечатляющим стал выигрыш 2 720 985 рублей в игре Sugar Rush 1000.
Белорусы нередко срывают в Betera прогрессивные джекпоты провайдера Amusnet Interactive — одного из самых популярных в онлайн-казино по всему миру. Только за 2024 год было разыграно 34 944 джекпота, самый крупный насчитывал 502 519 рублей. Он достался жителю Гродно.
Компания провела более 300 турниров с общим призовым фондом более 10 000 000 рублей.
Поздравления от топовых провайдеров
С 5-летием лидерства на рынке гемблинга Беларуси компанию Betera поздравили топовые провайдеры.
Больше, чем онлайн-казино
Betera выступает спонсором ярких впечатлений своих клиентов не только в онлайне, но и офлайне. Компания запускает масштабные акции помощи бездомным животным, организовывает итальянские фестивали и тематические стильные вечеринки, участвует в нестандартных коллаборациях с белорусскими дизайнерами и косметическими фирмами, ставит национальные рекорды.
Креативные рекламные и социальные кампании выделяются, запоминаются и получают позитивные отклики среди белорусов.
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5 лет назад Betera запустила первое в Беларуси легальное онлайн-казино. Важная дата в истории игровой платформы, которая за короткий срок стала безоговорочным лидером...
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