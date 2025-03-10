Онлайн-казино Betera празднует 5 лет лидерства на рынке гемблинга Беларуси

Источник материала: ProBusiness

5 лет назад Betera запустила первое в Беларуси легальное онлайн-казино. Важная дата в истории игровой платформы, которая за короткий срок стала безоговорочным лидером на рынке развлечений Беларуси.

Сегодня Betera — мощный и инновационный игрок, задающий высокие стандарты в индустрии и гарантирующий своим пользователям не только безопасность и честность, но и открывающий доступ в огромный мир игр.

Необычные бонусы и акции для игроков

Онлайн-казино Betera известно уникальными бонусными предложениями, которые отличаются от стандартных акций на рынке. Betera стала первой компанией в iGaming-индустрии Беларуси, которая реализовала геймификацию на своей платформе — игровой квест с заданиями и наградами за их выполнение.

Специально в честь 5-летия казино Betera запускает новую большую игру с миссиями, бонусами, а также уникальной системой уровней и наград. По 7 мая 2025 года выполняйте специальные задания на платформе, получайте и накапливайте баллы, повышайте уровень и получайте награды в Betera Pass, среди которых Колеса фортуны, Бонус-боксы, фрибеты и фриспины. На всех 50 уровнях пользователей ждут разные награды — Betera создала впечатляющий и захватывающий игровой мир, в котором привычные действия превращаются в увлекательные задания.

5 лет — только начало

Betera продолжит совершенствовать продукт, внедрять новые технологии, создавать тренды, наращивать лидерство и экспертизу в индустрии. Впереди — еще больше новых игр и провайдеров, турниров с огромными призовыми фондами и многомиллионных выигрышей любимых клиентов.

— Ровно 5 лет назад мы первыми в Беларуси получили лицензию онлайн-казино. Это стало стартовой точкой для нашего приключения. Мы накопили уникальный опыт, реализовали огромное количество WOW-проектов, завоевали доверие и лояльность аудитории, а наши победы и достижения ежегодно поощряются самыми высокими наградами. Сегодня онлайн-казино Betera — это: самая широкая сеть партнерств, №1 с портфолио из более 5500 игр, где более 20% эксклюзивного контента, уникальная бренд-студия лайв-казино, сотни ставок в секунду и поддержка 24/7. Праздник у нас, но подарки мы приготовили для наших игроков! Два месяца всех наших клиентов ждут приключения, задания и много бонусов, — комментирует заместитель директора Betera Михаил Герасимович.

Качество и разнообразие игр

Betera сотрудничает с ведущими мировыми провайдерами, что позволяет компании добавлять на игровой портал самые новые и популярные позиции. Сегодня клиенты Betera имеют доступ к больше чем 5 600 уникальных развлечений от 75 мировых разработчиков. Это крупнейшая коллекция игр и сеть партнерств на белорусском рынке. Каждая позиция прошла международную и локальную сертификацию, что гарантирует полную безопасность и честность на всех этапах.

Тематика игр разнообразна: любители развлечений могут отправиться в путешествие в Древний Египет или Азию, побывать на зажигательных карнавалах в Рио-де-Жанейро и Мексике, познакомиться с древнегреческим богом Зевсом и царем Мидасом. У клиентов Betera есть возможность выбрать игры исходя из личных предпочтений и интересов.

За пять лет наиболее популярными провайдерами в Betera стали Pragmatic Play, Amusnet, 3 Oaks Gaming, Playson, Belatra, Greentube (Novomatic), Hacksaw, Nolimit City, Endorphina, Amatic. Самые любимые игры клиентов крупнейшего онлайн-казино Беларуси — Gates of Olympus 1000, Ultimate Hot, Coin Strike: Hold and Win, Mummyland Treasures и Coin Volcano. Топовые позиции занимает многопользовательская краш-игра Aviator от Spribe. Более 20% от игрового контента — эксклюзив, доступный в Беларуси только в Betera.

В разделе Live Casino представлены русскоязычные брендированные студии, созданные при участии компании: с заботой о комфорте клиентов и с соблюдением принципов ответственной игры. В новинках можно находиться в режиме реального времени, общаться с дилерами и другими игроками через видеопоток.

Крупнейшие выигрыши и прогрессивные джекпоты

Клиенты Betera делают сотни ставок в секунду и получают сотни выигрышей. Самая крупная выплаченная сумма в истории онлайн-казино Betera составила 3 миллиона рублей. Их обладателю повезло в слоте Zeus vs Hades - Gods of War от Pragmatic Play. Не менее впечатляющим стал выигрыш 2 720 985 рублей в игре Sugar Rush 1000.

Белорусы нередко срывают в Betera прогрессивные джекпоты провайдера Amusnet Interactive — одного из самых популярных в онлайн-казино по всему миру. Только за 2024 год было разыграно 34 944 джекпота, самый крупный насчитывал 502 519 рублей. Он достался жителю Гродно.

Компания провела более 300 турниров с общим призовым фондом более 10 000 000 рублей.

— Наш успех основан на ответственном подходе ко всему, что мы делаем. Мы строго соблюдаем все требования регуляторов, всегда честны и трепетны с нашими партнерами и игроками, предоставляя им безопасную и комфортную среду для сотрудничества и игры. Мы продолжаем расти и развиваться, добавляя продукты, которые выгодно нас отличают, востребованы на международном рынке и точно понравятся пользователям. Betera — не просто онлайн-казино, это платформа, где каждый может найти что-то уникальное для себя. Наши масштабы и инновационность — те качества, которые позволяют нам уверенно смотреть в будущее и оставаться лидерами, — прокомментировал Павел Черник, Head of Gambling Products Betera.

Поздравления от топовых провайдеров

С 5-летием лидерства на рынке гемблинга Беларуси компанию Betera поздравили топовые провайдеры.

Playson: — В то время как Betera отмечает очередной рубеж, мы в Playson с гордостью отмечаем два года успешного сотрудничества с нашим первым и крупнейшим партнером на регулируемом белорусском рынке iGaming. С самого начала Betera установила стандарт совершенства и инноваций, а также преданности предоставлению игровых впечатлений высочайшего уровня. Мы глубоко ценим доверие и сотрудничество, которые мы построили за эти годы, и с нетерпением ждем еще больших совместных успехов. Желаем Betera дальнейшего роста, стабильности и процветающего будущего в постоянно развивающемся ландшафте iGaming! — Тамаш Куштос, CCO at Playson.

Belatra: — Betera — наш надежный партнер, с которым мы сотрудничаем с самого их старта. Эти пять лет партнерства оказались не просто продуктивными, а по-настоящему крутыми. Это команда профессионалов, с которыми легко и приятно работать. Возможность совместно развивать рынок iGaming — настоящая удача для нас. За эти годы Betera прошла впечатляющий путь, и, зная их амбиции, мы уверены: впереди их ждут еще много громких побед и прорывных достижений! — Войнич Михаил, Head of Business Development at Belatra.

Nolimit City: — Работа с Betera является невероятным опытом. Их профессионализм, преданность своему делу и дальновидный подход делают их по-настоящему выдающимся партнером. Поскольку они отмечают эту знаменательную годовщину, я хочу выразить самые теплые поздравления и выразить благодарность за доверие и сотрудничество, которые мы построили вместе. Сегодня мы отмечаем их достижения и с нетерпением ждем светлого и успешного будущего! — Джессика Ридаш, Client Manager at Nolimit City.

Amatic: — Мы из Amatic очень довольны нашим сотрудничеством с онлайн-казино номер один в Беларуси Betera. Со всей командой Betera приятно работать, и мы очень довольны ростом наших игр с Betera и готовы продолжать этот путь с Betera в будущем. Поздравляем с 5-летним юбилеем и многими другими! — Amatic Team.

Endorphina: — Команда Endorphina поздравляет команду Betera с днем рождения! 5 лет — это не только важная веха в истории проекта, но и свидетельство вашего успеха и признания. Мы рады, что наши слот-игры внесли свой вклад в создание уникальной атмосферы и незабываемых впечатлений для игроков. За годы совместной работы мы увидели, как проект Betera стал синонимом азарта, удовольствия, выигрышей и экологичного гэмблинга. Мы благодарны за ваше доверие и сотрудничество, которое позволяет нам вместе расти и развиваться. В этот особенный день желаем вашей команде дальнейшего роста, новых достижений и ещё больше невероятных цифр. Пусть каждый день будет наполнен радостью и успехом, а ваши игроки всегда будут довольны и вдохновлены! — Endorphina Team.

3 Oaks Gaming: — 3 Oaks Gaming рады поздравить онлайн-казино Betera с юбилеем! Мы ценим наше партнерство и счастливы вместе создавать незабываемые впечатления для игроков. Уверены, что впереди всех нас ждут новые яркие достижения и большие победы! — 3 Oaks Team.

Больше, чем онлайн-казино

Betera выступает спонсором ярких впечатлений своих клиентов не только в онлайне, но и офлайне. Компания запускает масштабные акции помощи бездомным животным, организовывает итальянские фестивали и тематические стильные вечеринки, участвует в нестандартных коллаборациях с белорусскими дизайнерами и косметическими фирмами, ставит национальные рекорды.

Креативные рекламные и социальные кампании выделяются, запоминаются и получают позитивные отклики среди белорусов.