«Люди готовы платить больше, если продукт решает то, чего не решают аналоги». Многодетная мама сделала из детского центра развития бизнес, структуре которого позавидуют многие предприниматели

Источник материала: ProBusiness



Екатерина Вераксо.

Семь лет назад многодетная мама Екатерина Вераксо столкнулась с тем, что ее старшей дочери сложно давалось чтение. Попробовав различные методики и образовательные центры, она поняла, что идеального решения нет. Тогда она решила сама разобраться в вопросе и изучить педагогическую психологию. Так родился проект Megalife.by, который уже помог нескольким десяткам тысяч детей не только улучшить академические показатели, но и укрепить уверенность в своих силах. Екатерина рассказывала нам и как пришла в бизнес , и как переживала трудности , и как запускала приложение . Теперь она стала участницей нашего бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» и готова бросить себе новый вызов. В партнерстве с консалтинговой компанией «Ресолва» рассказываем, в каком состоянии сейчас бизнес Екатерины и какие цели она решила поставить перед собой и командой.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. О первом участнике бизнес-реалити можно почитать здесь .

«За 2 года проект эволюционировал из „семейного“ формата в структурированный бизнес»

— У меня трое детей, и когда старшей было 10 лет, мы решили разобраться с чтением — ходили на разные кружки, но результат оставлял желать лучшего. По этой причине я решила разобраться во всем сама. Кроме того, я пошла учиться в БГПУ (по первому образованию я экономист, окончила БГЭУ) на начально-педагогическое образование, т.к. понимала, что имея троих детей, стоит разобраться в психологии. Когда в детстве ты где-то косячишь, потом сложно разобраться с последствиями.





Трое дочерей — это сотни часов на развивающих занятиях (от синхронного плавания до гуманитарных занятий) и постоянный диалог с родительским сообществом. Это сформировало уникальный опыт, который наложился и на теорию полученную в БГПУ, и на собственный опыт воспитания детей, в результате чего я и открыла Megalife.by.

Рыночный спрос стал неожиданным драйвером роста: стартовав с камерного потока клиентов, уже через несколько месяцев мы столкнулись с необходимостью корректировать ценообразование — не для монетизации, а чтобы управлять нагрузкой. Однако даже после повышения цен клиентская база росла экспоненциально, что заставило перестроить модель: за 2 года проект эволюционировал из «семейного» формата в структурированный бизнес с автоматизированными процессами, отделом контроля качества и командой сертифицированных методистов.





Наша ключевая ценность — преодоление узкой специализации. В отличие от классических курсов скорочтения, мы фокусируемся на комплексной «прокачке» когнитивного профиля: авторские нейроподходы тренируют оперативную память, учат деконструировать сложные задачи на этапы, а система геймификации развивает осознанное внимание. Эти навыки становятся мультипликатором успеха: 78% учеников демонстрируют рост не только в учебе, но и в хобби — от спорта до программирования.





«В отличие от традиционных детских центров, мы проектируем опыт для всей семьи»

«Всё начинается с улыбки» — это один из главных принципов нашего центра. В отличие от традиционных детских центров, мы проектируем опыт для всей семьи, превращая обучение в ритуал с элементами премиум-сервиса.

Например, Parent Lounge — коворкинг-зона с бесплатным кофе и чаем, подборкой книг по личностному развитию и бизнес-литературе, а также WI-FI. Родители стали воспринимать время занятий не как «ожидание», а как личный ресурс. Дополнительный нетворкинг с другими родителями позволяет всегда быть «в тренде».





У нас также есть уникальная система мотивации для детей: «умники» — внутренняя игровая валюта. Их можно заработать, выполняя задания, а затем обменять на подарки. Например, дети с восторгом копят умники, чтобы потом «купить» игру в мафию. Внутренняя валюта решает две задачи: формирует у детей навыки целеполагания через систему обмена и собирает аналитику: отслеживая, на что тратится валюта, мы адаптируем программу под тренды (спрос на логические игры вырос на 40%).





87% клиентов отмечают, что выбирают нас из-за «атмосферы домашнего клуба» — именно этот фактор позволил удерживать средний чек выше рынка.

«Деньги у меня на втором или даже третьем месте. Главный приоритет — результаты детей»

В бизнесе очень легко сосредоточиться на прибыли, но здесь все строится на другом принципе. Деньги у меня на втором или даже третьем месте. Главный приоритет — результаты детей. Я не хочу, чтобы у нас был хоть 1% негатива, поэтому, если вдруг что-то не так, мы бесплатно проводим дополнительное занятие.

В эпоху гиперконкуренции в EdTech мы сознательно выбрали парадоксальную стратегию: монетизация как вторичный KPI. Наша финансовая модель построена на аксиоме «качественный результат → лояльность → прибыль», а не на агрессивных upsell-практиках.

У нас также есть система гарантий — если у ребенка не сформирован навык за 12 уроков, добавляем бесплатные занятия. Это не расходы, а инвестиции в LTV клиента: 92% таких семей продлевают абонемент.





Протоколы качества вместо планов продаж — 57-пунктные чек-листы для педагогов (включая речевые паттерны и тайминг заданий) синхронизированы с нейросетевой аналитикой. Алгоритмы оценивают не «проведенные часы», а прогресс по 12 параметрам — от когнитивной гибкости до эмоциональной вовлеченности.

«Мы перешли от ручного управления потоками к динамическому ценообразованию»

Как показал наш A/B-тест, родители готовы платить на 18% больше за качество обслуживания: ежемесячные видеоотчеты с графиками навыков стали вирусным триггером для сарафанного радио.

Когда мы только открылись, спрос был большой и нашей первой реакцией было повышение цен. Тактика ценового демпфера показала, что люди готовы платить больше, если продукт решает то, чего не решают аналоги.



Мы перешли от ручного управления потоками к динамическому ценообразованию с привязкой к сезонности и емкости групп, а также внедрили прогнозную аналитику на базе имеющихся данных, что сократило риски перегрузки.

Кроме того, всего за 8 месяцев мы выросли с 3 до 18 человек. Для меня это тоже было серьезным вызовом. Я внедрила внутреннюю академию с микрообучением для педагогов, что снизило зависимость от ключевых сотрудников и запатентовала систему мониторинга прогресса через игровые механики.

На данный момент в офлайне занимается около 90 детей, но цель — вырасти в три раза к декабрю. Важно не просто увеличить количество клиентов, но и увеличить чистую прибыль. Если у тебя 300 клиентов, но расходы превышают доходы, смысла в таком росте нет.





Я сейчас ищу финансового директора, чтобы лучше просчитывать цифры. Мы хотим уйти от рекламы в соцсетях и развивать реферальную систему: если клиент приводит друга, он получает бесплатное занятие. Средний чек первого абонемента — 288 рублей, при этом один клиент обходится примерно в $ 50 в эквиваленте.

Я все еще работаю над тем, чтобы лучше ставить задачи и делегировать. Но сейчас я уже могу неделю не появляться в офисе — и все будет работать.





Мы автоматизировали многие процессы, но продажи пока идут вручную. ИИ-ассистентов пробовали, но пока они часто ошибаются, поэтому полностью на них переходить не будем. Конверсия личных переговоров в 2,3 раза выше шаблонных скриптов, поэтому ИИ сейчас сортирует лиды, но финальное решение всегда за менеджером. Это снизило процент ошибок в сделках с 15% до 4,7%.





«Моя цель — вырасти за год до 300 офлайн-клиентов в b2c-сегменте и найти трех новых b2b-партнеров»

Сейчас у нас цель, как я и говорила, — до декабря вырасти до 300 офлайн-клиентов. Это реальная цель, и мы уже работаем над этим. Но важно не просто привлечь людей, а удержать их. Поэтому мы фокусируемся на качестве и на том, чтобы клиенты оставались с нами надолго.

У нас есть мечта: внедрить изучение эмоционального интеллекта в школьное образование. Например, если дети разбираются в своих эмоциях, они легче справляются с буллингом, лучше адаптируются и становятся счастливее. Мы хотим не просто создать успешный бизнес, а менять систему образования к лучшему.





Есть цель и в корпоративном сегменте — мы хотим найти трех новых B2B-партнёров. Суть в том, что корпоративные клиенты могут использовать наши услуги по скорочтению, развитию памяти и концентрации для роста команды. Например, мы сейчас проходим отбор на крупный корпоративный заказ от международной IT-компании, а также запустили пилотный проект в Саудовской Аравии (там спрос на прокачку когнитивных навыков растет экспоненциально). Для некоторых компаний мы разработали эксклюзивные программы (Альфа Банк, Белагропромбанк и МТБанк).

До того, как открыть свой проект, я была просто мамой. У меня трое детей, и к 33 годам я поняла, что мне нужно развиваться. Я пережила кризис, когда осознала, что дети вырастут, а у меня не будет никакой реализации, кроме материнства. Меня накрыла паника: «А что, если вдруг мужа не станет? Как я буду их воспитывать, как зарабатывать?». Я на себе ощутила паттерн, знакомый миллионам женщин: общество противопоставляет «быть матерью» и «быть предпринимателем».





На самом деле материнство — не ограничение, а конкурентное преимущество. 15 лет практики «бытового менеджмента» (логистика 10+ кружков, переговоры с неподатливыми педагогами, бюджетирование на трех детей) стали основой для уникальной бизнес-архитектуры. Экономический бэкграунд (БГЭУ) дал аналитическую базу, но реальным университетом стало погружение в EdTech-сообщества. За 7 лет — это сотни пройденных мастермайнд-сессий, обучений и персональных трекингов.

Моя личная история стала частью бренда — 68% клиентов приходят через контент о балансе семьи и бизнеса. Кроме того, когда вы конвертируете боль аудитории в продукт, монетизация перестает быть проблемой. Мы развиваемся, потому что мы заменили «продажи» на «со-творчество» с клиентами.

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