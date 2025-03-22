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«Люди готовы платить больше, если продукт решает то, чего не решают аналоги». Многодетная мама сделала из детского центра развития бизнес, структуре которого позавидуют многие предприниматели
22.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Семь лет назад многодетная мама Екатерина Вераксо столкнулась с тем, что ее старшей дочери сложно давалось чтение. Попробовав различные методики и образовательные центры, она поняла, что идеального решения нет. Тогда она решила сама разобраться в вопросе и изучить педагогическую психологию. Так родился проект Megalife.by, который уже помог нескольким десяткам тысяч детей не только улучшить академические показатели, но и укрепить уверенность в своих силах. Екатерина рассказывала нам и
«За 2 года проект эволюционировал из „семейного“ формата в структурированный бизнес»
— У меня трое детей, и когда старшей было 10 лет, мы решили разобраться с чтением — ходили на разные кружки, но результат оставлял желать лучшего. По этой причине я решила разобраться во всем сама. Кроме того, я пошла учиться в БГПУ (по первому образованию я экономист, окончила БГЭУ) на начально-педагогическое образование, т.к. понимала, что имея троих детей, стоит разобраться в психологии. Когда в детстве ты где-то косячишь, потом сложно разобраться с последствиями.
Трое дочерей — это сотни часов на развивающих занятиях (от синхронного плавания до гуманитарных занятий) и постоянный диалог с родительским сообществом. Это сформировало уникальный опыт, который наложился и на теорию полученную в БГПУ, и на собственный опыт воспитания детей, в результате чего я и открыла Megalife.by.
Рыночный спрос стал неожиданным драйвером роста: стартовав с камерного потока клиентов, уже через несколько месяцев мы столкнулись с необходимостью корректировать ценообразование — не для монетизации, а чтобы управлять нагрузкой. Однако даже после повышения цен клиентская база росла экспоненциально, что заставило перестроить модель: за 2 года проект эволюционировал из «семейного» формата в структурированный бизнес с автоматизированными процессами, отделом контроля качества и командой сертифицированных методистов.
Наша ключевая ценность — преодоление узкой специализации. В отличие от классических курсов скорочтения, мы фокусируемся на комплексной «прокачке» когнитивного профиля: авторские нейроподходы тренируют оперативную память, учат деконструировать сложные задачи на этапы, а система геймификации развивает осознанное внимание. Эти навыки становятся мультипликатором успеха: 78% учеников демонстрируют рост не только в учебе, но и в хобби — от спорта до программирования.
«В отличие от традиционных детских центров, мы проектируем опыт для всей семьи»
«Всё начинается с улыбки» — это один из главных принципов нашего центра. В отличие от традиционных детских центров, мы проектируем опыт для всей семьи, превращая обучение в ритуал с элементами премиум-сервиса.
Например, Parent Lounge — коворкинг-зона с бесплатным кофе и чаем, подборкой книг по личностному развитию и бизнес-литературе, а также WI-FI. Родители стали воспринимать время занятий не как «ожидание», а как личный ресурс. Дополнительный нетворкинг с другими родителями позволяет всегда быть «в тренде».
У нас также есть уникальная система мотивации для детей: «умники» — внутренняя игровая валюта. Их можно заработать, выполняя задания, а затем обменять на подарки. Например, дети с восторгом копят умники, чтобы потом «купить» игру в мафию. Внутренняя валюта решает две задачи: формирует у детей навыки целеполагания через систему обмена и собирает аналитику: отслеживая, на что тратится валюта, мы адаптируем программу под тренды (спрос на логические игры вырос на 40%).
87% клиентов отмечают, что выбирают нас из-за «атмосферы домашнего клуба» — именно этот фактор позволил удерживать средний чек выше рынка.
«Деньги у меня на втором или даже третьем месте. Главный приоритет — результаты детей»
В бизнесе очень легко сосредоточиться на прибыли, но здесь все строится на другом принципе. Деньги у меня на втором или даже третьем месте. Главный приоритет — результаты детей. Я не хочу, чтобы у нас был хоть 1% негатива, поэтому, если вдруг что-то не так, мы бесплатно проводим дополнительное занятие.
В эпоху гиперконкуренции в EdTech мы сознательно выбрали парадоксальную стратегию: монетизация как вторичный KPI. Наша финансовая модель построена на аксиоме «качественный результат → лояльность → прибыль», а не на агрессивных upsell-практиках.
У нас также есть система гарантий — если у ребенка не сформирован навык за 12 уроков, добавляем бесплатные занятия. Это не расходы, а инвестиции в LTV клиента: 92% таких семей продлевают абонемент.
Протоколы качества вместо планов продаж — 57-пунктные чек-листы для педагогов (включая речевые паттерны и тайминг заданий) синхронизированы с нейросетевой аналитикой. Алгоритмы оценивают не «проведенные часы», а прогресс по 12 параметрам — от когнитивной гибкости до эмоциональной вовлеченности.
«Мы перешли от ручного управления потоками к динамическому ценообразованию»
Как показал наш A/B-тест, родители готовы платить на 18% больше за качество обслуживания: ежемесячные видеоотчеты с графиками навыков стали вирусным триггером для сарафанного радио.
Когда мы только открылись, спрос был большой и нашей первой реакцией было повышение цен. Тактика ценового демпфера показала, что люди готовы платить больше, если продукт решает то, чего не решают аналоги.
Мы перешли от ручного управления потоками к динамическому ценообразованию с привязкой к сезонности и емкости групп, а также внедрили прогнозную аналитику на базе имеющихся данных, что сократило риски перегрузки.
Кроме того, всего за 8 месяцев мы выросли с 3 до 18 человек. Для меня это тоже было серьезным вызовом. Я внедрила внутреннюю академию с микрообучением для педагогов, что снизило зависимость от ключевых сотрудников и запатентовала систему мониторинга прогресса через игровые механики.
На данный момент в офлайне занимается около 90 детей, но цель — вырасти в три раза к декабрю. Важно не просто увеличить количество клиентов, но и увеличить чистую прибыль. Если у тебя 300 клиентов, но расходы превышают доходы, смысла в таком росте нет.
Я сейчас ищу финансового директора, чтобы лучше просчитывать цифры. Мы хотим уйти от рекламы в соцсетях и развивать реферальную систему: если клиент приводит друга, он получает бесплатное занятие. Средний чек первого абонемента — 288 рублей, при этом один клиент обходится примерно в $ 50 в эквиваленте.
Я все еще работаю над тем, чтобы лучше ставить задачи и делегировать. Но сейчас я уже могу неделю не появляться в офисе — и все будет работать.
Мы автоматизировали многие процессы, но продажи пока идут вручную. ИИ-ассистентов пробовали, но пока они часто ошибаются, поэтому полностью на них переходить не будем. Конверсия личных переговоров в 2,3 раза выше шаблонных скриптов, поэтому ИИ сейчас сортирует лиды, но финальное решение всегда за менеджером. Это снизило процент ошибок в сделках с 15% до 4,7%.
«Моя цель — вырасти за год до 300 офлайн-клиентов в b2c-сегменте и найти трех новых b2b-партнеров»
Сейчас у нас цель, как я и говорила, — до декабря вырасти до 300 офлайн-клиентов. Это реальная цель, и мы уже работаем над этим. Но важно не просто привлечь людей, а удержать их. Поэтому мы фокусируемся на качестве и на том, чтобы клиенты оставались с нами надолго.
У нас есть мечта: внедрить изучение эмоционального интеллекта в школьное образование. Например, если дети разбираются в своих эмоциях, они легче справляются с буллингом, лучше адаптируются и становятся счастливее. Мы хотим не просто создать успешный бизнес, а менять систему образования к лучшему.
Есть цель и в корпоративном сегменте — мы хотим найти трех новых B2B-партнёров. Суть в том, что корпоративные клиенты могут использовать наши услуги по скорочтению, развитию памяти и концентрации для роста команды. Например, мы сейчас проходим отбор на крупный корпоративный заказ от международной IT-компании, а также запустили пилотный проект в Саудовской Аравии (там спрос на прокачку когнитивных навыков растет экспоненциально). Для некоторых компаний мы разработали эксклюзивные программы (Альфа Банк, Белагропромбанк и МТБанк).
До того, как открыть свой проект, я была просто мамой. У меня трое детей, и к 33 годам я поняла, что мне нужно развиваться. Я пережила кризис, когда осознала, что дети вырастут, а у меня не будет никакой реализации, кроме материнства. Меня накрыла паника: «А что, если вдруг мужа не станет? Как я буду их воспитывать, как зарабатывать?». Я на себе ощутила паттерн, знакомый миллионам женщин: общество противопоставляет «быть матерью» и «быть предпринимателем».
На самом деле материнство — не ограничение, а конкурентное преимущество. 15 лет практики «бытового менеджмента» (логистика 10+ кружков, переговоры с неподатливыми педагогами, бюджетирование на трех детей) стали основой для уникальной бизнес-архитектуры. Экономический бэкграунд (БГЭУ) дал аналитическую базу, но реальным университетом стало погружение в EdTech-сообщества. За 7 лет — это сотни пройденных мастермайнд-сессий, обучений и персональных трекингов.
Моя личная история стала частью бренда — 68% клиентов приходят через контент о балансе семьи и бизнеса. Кроме того, когда вы конвертируете боль аудитории в продукт, монетизация перестает быть проблемой. Мы развиваемся, потому что мы заменили «продажи» на «со-творчество» с клиентами.
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«Люди готовы платить больше, если продукт решает то, чего не решают аналоги». Многодетная мама сделала из детского центра развития бизнес, структуре которого позавидуют многие предприниматели
Семь лет назад многодетная мама Екатерина Вераксо столкнулась с тем, что ее старшей дочери сложно давалось чтение. Попробовав различные методики и...
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