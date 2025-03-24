«Ночью мы становимся монополистами». В Минске появились новые кофейни на открытом воздухе без бариста — вы можете открыть такую же

Источник материала: ProBusiness





Мы встретились с Никитой Чаковым, основателем франшизы «Кофе Саунд» , в аэропорту. Именно здесь открылась первая кофейня самообслуживания в новом формате. Уникальность предложения в том, что кофейня может быть установлена прямо на улице и работать круглосуточно, при этом предлагая не просто напиток из автомата, но полноценный качественный кофе на натуральном молоке. Поговорили о том, зачем компания открыла собственный сборочный цех, почему кофеен не бывает много и когда ожидать новый формат в городах страны.

Сеть кофеен «Кофе Саунд» была основана в 2016 году. На данный момент она включает в себя более 400 кофеен по всей Беларуси и является одним из лидеров на кофейном рынке страны. Ежедневные продажи достигают 15 тысяч стаканчиков кофе.

«Кофе Саунд» приглашает к партнерству желающих открыть и развивать кофейный бизнес. На данный момент доступно 4 формата кофеен самообслуживания: кофейни самообслуживания внутри зданий (версии Mini, Standart или Pro) и уличная кофейня самообслуживания (старт продаж 27 марта). Начать бизнес с «Кофе Саунд» можно в любом городе страны. Средний срок окупаемости — 16 месяцев, а чистая прибыль доходит до 2 500 BYN в месяц. На открытие такой кофейни после нахождения места требуется всего 15-20 дней.

Уличные кофейни: Новый Формат

Формат кофеен самообслуживания на натуральном молоке — пока новинка для белорусского рынка. Первая уже завершает тестовый период — она установлена в минском аэропорту. Вторая — начнет работать уже 27 марта возле МКАД в Боровлянах на АЗС А-100 (7-й км М3 Боровлянский с\с). Поэтому миначанам теперь не обязательно ехать в аэропорт, чтобы попробовать кофе из кофейни нового формата.

По признанию Никиты Чакова, к запуску подобных кофеен его подтолкнули многочисленные просьбы партнеров франшизы «Кофе Саунд».





— К нам постоянно обращались с просьбами разработать формат кофейни самообслуживания на улице. Было множество предложений, где можно было бы открыть такие кофейни. Мы оценили количество запросов и поняли, что необходимо найти подобное решение. Мы запустили собственный сборочный цех, чтобы оптимизировать и ускорить процесс. И вот — наш первый экземпляр уже вовсю работает, — делится Никита. Он уверен, что совсем скоро в Беларуси появятся десятки и сотни подобных объектов.

Принцип работы уличной кофейни остается таким же, как и у обычных кофеен самообслуживания. Клиент подходит, выбирает напиток на экране, производит оплату, ставит стаканчик, и кофе готовится автоматически. После оплаты защитное стекло открывается, и клиент может взять стаканчик и добавить сироп по вкусу.





— Это 100% самообслуживание. Для того, чтобы приготовить кофе, не нужен бариста, — объясняет Никита Чаков.

Уличная кофейня оснащена защитным стеклом, которое открывается после оплаты и закрывается после того, как клиент заберет напиток. Это решение помогает предотвратить вандализм и несанкционированный доступ к ингредиентам, а также защитить стаканчики и ингредиенты от непогоды. Кроме того, кофейня оборудована камерами видеонаблюдения, что позволяет контролировать ее состояние и запасы в режиме реального времени.





Одним из главных преимуществ уличных кофеен является их независимость от графика работы зданий.

— Размещаясь на улице, кофейня работает 24 на 7. Это значит, что в ночное время суток мы становимся монополистами в городе, потому что все заведения закрыты, — подчеркивает Никита Чаков.

Таким образом, основной клиентской базой в ночное время становятся таксисты, правоохранительные органы и другие люди, которые не спят ночью и могут пить кофе круглосуточно. Это напрямую влияет на бизнес-модель, поскольку увеличение рабочего времени приводит к росту продаж. Еще одной фишкой данного формата является огромное количество потенциальных локаций для размещения: парки, скверы, парковки ТЦ и БЦ, внутренние дворики промышленных предприятий и административных зданий, АЗС, автомоек самообслуживания и др.





Климат-контроль и хранение молока

Одной из главных задач при создании уличной кофейни было обеспечение климат-контроля внутри нее. Кофейня полностью герметична и оснащена терморегулятором, который поддерживает оптимальную температуру. В случае необходимости кофейня может сама отапливаться или охлаждаться.

— У нас стоит система теплого пола снизу и несколько нагревательных элементов, которые тоже включаются в моменты, когда кофейне холодно, — рассказывает Никита Чаков.





Для хранения натурального молока используется холодильник с контейнером на 14 литров, что позволяет сохранять молоко свежим.

Уличная кофейня оснащена сканером QR-кодом, что позволяет проводить различные маркетинговые акции и коллаборации. Например, можно устраивать скидки при покупке топлива на АЗС или других партнерских мероприятий.

Кофейня требует подключения к электричеству и вмещает запасы на 2−3 дня при продажах 50−70 напитков в день, но планируется увеличить вместимость до недели.





Стоимость запуска и планы на будущее

Стоимость уличной кофейни самообслуживания составит до 9 500$, включая все платежи и стоимость франшизы. Старт продаж нового формата запланирован на 28 марта 2025 года, когда можно будет получить специальные условия для запуска.

Как планируют в компании, до конца 2025 года в Беларуси может появиться около 100 таких кофеен. Уличные кофейни могут быть размещены в различных местах, таких как паркинги, остановки общественного транспорта, городские парки, АЗС и другие точки с большим скоплением людей. Это позволяет предпринимателям выбирать наиболее выгодные места для открытия бизнеса.





«Кофе Саунд» намерена продолжать расширять сеть уличных кофеен. Это решение уже вызвало большой интерес и, безусловно, станет одним из ключевых трендов на рынке кофеен в ближайшие годы. Старт продаж нового формата — уже 27 марта в 19:00.

В честь этого события сеть кофеен проведет масштабный бесплатный онлайн-вебинар , где вживую покажет работу уличной кофейни самообслуживания 2.0, а также озвучит специальные условия открытия для первых партнеров. Регистрация по ссылке .

В этом году «Кофе Саунд» продолжит внедрять инновации: запуск мобильного приложения, открытие первых микромаркетов с едой, появление кофеен самообслуживания с холодными напитками. Но главное – как и прежде, радовать гостей вкусным кофе.