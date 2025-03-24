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«Ночью мы становимся монополистами». В Минске появились новые кофейни на открытом воздухе без бариста — вы можете открыть такую же
24.03.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы встретились с Никитой Чаковым, основателем
Уличные кофейни: Новый Формат
Формат кофеен самообслуживания на натуральном молоке — пока новинка для белорусского рынка. Первая уже завершает тестовый период — она установлена в минском аэропорту. Вторая — начнет работать уже 27 марта возле МКАД в Боровлянах на АЗС А-100 (7-й км М3 Боровлянский с\с). Поэтому миначанам теперь не обязательно ехать в аэропорт, чтобы попробовать кофе из кофейни нового формата.
По признанию Никиты Чакова, к запуску подобных кофеен его подтолкнули многочисленные просьбы партнеров франшизы «Кофе Саунд».
— К нам постоянно обращались с просьбами разработать формат кофейни самообслуживания на улице. Было множество предложений, где можно было бы открыть такие кофейни. Мы оценили количество запросов и поняли, что необходимо найти подобное решение. Мы запустили собственный сборочный цех, чтобы оптимизировать и ускорить процесс. И вот — наш первый экземпляр уже вовсю работает, — делится Никита. Он уверен, что совсем скоро в Беларуси появятся десятки и сотни подобных объектов.
Принцип работы уличной кофейни остается таким же, как и у обычных кофеен самообслуживания. Клиент подходит, выбирает напиток на экране, производит оплату, ставит стаканчик, и кофе готовится автоматически. После оплаты защитное стекло открывается, и клиент может взять стаканчик и добавить сироп по вкусу.
— Это 100% самообслуживание. Для того, чтобы приготовить кофе, не нужен бариста, — объясняет Никита Чаков.
Уличная кофейня оснащена защитным стеклом, которое открывается после оплаты и закрывается после того, как клиент заберет напиток. Это решение помогает предотвратить вандализм и несанкционированный доступ к ингредиентам, а также защитить стаканчики и ингредиенты от непогоды. Кроме того, кофейня оборудована камерами видеонаблюдения, что позволяет контролировать ее состояние и запасы в режиме реального времени.
Одним из главных преимуществ уличных кофеен является их независимость от графика работы зданий.
— Размещаясь на улице, кофейня работает 24 на 7. Это значит, что в ночное время суток мы становимся монополистами в городе, потому что все заведения закрыты, — подчеркивает Никита Чаков.
Таким образом, основной клиентской базой в ночное время становятся таксисты, правоохранительные органы и другие люди, которые не спят ночью и могут пить кофе круглосуточно. Это напрямую влияет на бизнес-модель, поскольку увеличение рабочего времени приводит к росту продаж. Еще одной фишкой данного формата является огромное количество потенциальных локаций для размещения: парки, скверы, парковки ТЦ и БЦ, внутренние дворики промышленных предприятий и административных зданий, АЗС, автомоек самообслуживания и др.
Климат-контроль и хранение молока
Одной из главных задач при создании уличной кофейни было обеспечение климат-контроля внутри нее. Кофейня полностью герметична и оснащена терморегулятором, который поддерживает оптимальную температуру. В случае необходимости кофейня может сама отапливаться или охлаждаться.
— У нас стоит система теплого пола снизу и несколько нагревательных элементов, которые тоже включаются в моменты, когда кофейне холодно, — рассказывает Никита Чаков.
Для хранения натурального молока используется холодильник с контейнером на 14 литров, что позволяет сохранять молоко свежим.
Уличная кофейня оснащена сканером QR-кодом, что позволяет проводить различные маркетинговые акции и коллаборации. Например, можно устраивать скидки при покупке топлива на АЗС или других партнерских мероприятий.
Кофейня требует подключения к электричеству и вмещает запасы на 2−3 дня при продажах 50−70 напитков в день, но планируется увеличить вместимость до недели.
Стоимость запуска и планы на будущее
Стоимость уличной кофейни самообслуживания составит до 9 500$, включая все платежи и стоимость франшизы. Старт продаж нового формата запланирован на 28 марта 2025 года, когда можно будет получить специальные условия для запуска.
Как планируют в компании, до конца 2025 года в Беларуси может появиться около 100 таких кофеен. Уличные кофейни могут быть размещены в различных местах, таких как паркинги, остановки общественного транспорта, городские парки, АЗС и другие точки с большим скоплением людей. Это позволяет предпринимателям выбирать наиболее выгодные места для открытия бизнеса.
В честь этого события сеть кофеен проведет масштабный бесплатный
В этом году «Кофе Саунд» продолжит внедрять инновации: запуск мобильного приложения, открытие первых микромаркетов с едой, появление кофеен самообслуживания с холодными напитками. Но главное – как и прежде, радовать гостей вкусным кофе.
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«Ночью мы становимся монополистами». В Минске появились новые кофейни на открытом воздухе без бариста — вы можете открыть такую же
Мы встретились с Никитой Чаковым, основателем франшизы «Кофе Саунд», в аэропорту. Именно здесь открылась первая кофейня самообслуживания в новом формате....
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