В Минске объявили Лауреатов ежегодной Премии Belarus Beauty Awards

Источник материала: ProBusiness





20 марта 2025 г. состоялась восьмая ежегодная церемония награждения Лауреатов BELARUS BEAUTY AWARDS — главного события в индустрии красоты и здоровья Республики Беларусь. Учредитель и организатор Премии — агентство событийного маркетинга GUARDO.

Местом для проведения Церемонии был выбран Dipservice Hall. 10-метровая фотозона, изысканная фуршетная линия, красная ковровая дорожка, большое количество светодиодных экранов — все это придало мероприятию особый шарм. Как и в прошлые годы, никто из гостей Церемонии не остался без внимания: для всех были подготовлены подарочные пакеты с комплиментами от Лауреатов и партнеров премии.





Подведение итогов премии проводилось на основе экспертной оценки. Это отличает текущий формат от предыдущих лет, когда Лауреаты определялись путем народного голосования. Экспертный состав Belarus Beauty Awards — это профессионалы с большим опытом в самых разных сферах: косметологии, маркетинга, моды, журналистики, нутрициологии, эстетики и предпринимательства. Их решение определило победителей, их знания и опыт стали опорой для честного выбора.

Традиционно особое внимание организаторы уделили хрустальной награде с цветочным декором, которая остается одним из главных символов Премии. В этом году был выбран антуриум — цветок, олицетворяющий роскошь, успех и долголетие. Автором цветочного декора для наград выступила белорусский дизайнер Мила Игнатик.























































Итоги:

Категория: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

1. Инновации в косметологии

Лауреат: Skeyndor

2. Бренд профессиональной косметики по уходу за лицом

Лауреат: Comfort Zone

3. Бренд профессиональной косметики по уходу за телом

Лауреат: Spaquatoria Professional

4. Эко-бренд профессиональной косметики по уходу за волосами

Лауреат: Davines

Категория: АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА

5. Бренд аптечной косметики по уходу за жирной и проблемной кожей

Лауреат: MONMU

6. Бренд аптечной косметики для питания и увлажнения кожи

Лауреат: Dermedic

7. Бренд аптечной косметики по уходу за чувствительной и склонной к аллергии кожей

Лауреат: MONMU

8. Бренд аптечной косметики для интимной гигиены

Лауреат: Epigen

Категория: КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

9. Бренд декоративной косметики для лица

Лауреат: MISSHA

10. Бренд антивозрастной уходовой косметики

Лауреат: MISSHA

11. Бренд дезодорантов / антиперспирантов для женщин

Лауреат: Rexona

12. Бренд дезодорантов / антиперспирантов для мужчин

Лауреат: Axe

13. Бренд косметики по уходу за волосами

Лауреат: LADOR

14. Бренд мужской косметики для волос

Лауреат: CLEAR

Категория: ГАДЖЕТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

15. Бренд гаджетов для волос

Лауреат: Dreame

16. Инновации для комфортного отдыха и сна

Лауреат: ASKONA

17. Бренд товаров для здорового сна

Лауреат: ASKONA

18. Бренд гаджетов для красоты и здоровья

Лауреат: GEZATONE

19. Бренд мужских гаджетов

Лауреат: ROWENTA

Категория: ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

20. Бренд высокобелковых продуктов для красоты и здоровья

Лауреат: EXPONENTA

21. Белорусский бренд витаминов и БАДов для красоты и здоровья

Лауреат: SELFIELAB

Категория: СПА И УСЛУГИ

22. Салон оптики

Лауреат: FIELINN

23. SPA в санатории

Лауреат: Санаторий «Приозерный»

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА

За вклад в развитие Beauty-индустрии Беларуси

Лауреат: Людмила Калацкая — кандидат биологических наук, Заслуженный изобретатель СССР, учредитель косметической компании «Лота Бьюти Систем».





Юлия Бубенко, основатель бренда MONMU: «Наша команда была удостоена победы в двух значимых номинациях: „Бренд аптечной косметики по уходу за жирной и проблемной кожей“ и „Бренд аптечной косметики по уходу за чувствительной и склонной к аллергии кожей“. Эта награда для нас — не просто признание, а результат упорного труда, страсти и преданности делу, которое мы любим. Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам премии за неустанную работу и преданность индустрии красоты. Вы создаете уникальную платформу, где профессионалы могут не только продемонстрировать свои достижения, но и обменяться опытом, идеями и вдохновением. Ваша инициатива объединяет людей, которые стремятся к совершенству, и это действительно важно для всей индустрии. Мы гордимся тем, что можем быть частью этого удивительного сообщества и с нетерпением ждем новых возможностей для сотрудничества и роста».

Вечер завершился, но эмоции и впечатления от него останутся надолго. Уже сейчас можно с уверенностью сказать: Belarus Beauty Awards — это не просто церемония, это настоящий праздник красоты, успеха и вдохновения.