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Уникальное предложение на белорусском рынке. Счета эскроу для юридических лиц и ИП

24.03.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Вы зачисляете деньги на счет, а ваш партнер может их получить только тогда, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Независимый посредник — банк — следит за их выполнением. Если коротко, то именно так можно описать механизм действия со счетами эскроу. Это новая услуга на белорусском рынке, которую сегодня предоставляют всего несколько банков в Республике Беларусь.

 

Поставка товаров, купля-продажа недвижимости, долевое строительство, выполнение строительно-монтажных работ — в этих и многих других случаях могут использоваться счета эскроу. Они становятся дополнительной гарантией безопасности сделки и надлежащего исполнения обязательств. Некоторые называют их альтернативой банковской ячейке и аккредитиву.

 

Счет эскроу — это специальный счет, который гарантирует продавцу своевременную оплату по сделке и помогает защитить деньги покупателя.

В чем преимущества счета эксроу?

Одно из главных преимуществ счета — защищенность средств, например, от наложения ареста или взыскания по иным обязательствам. Денежные средства становятся фактически неприкосновенными. Они депонируются — передаются на хранение банку до наступления определенных условий — выполнения всех обязательств по сделке. Помимо этого, для покупателя и продавца можно выделить и ряд других преимуществ.

Для покупателя/заказчика:

  • безопасность нахождения денежных средств у банка, как у эскроу-агента — независимой стороны по основному обязательству (договору между покупателем/депонентом и бенефициаром/поставщиком);
  • уверенность в том, что оплата будет произведена только после возникновения оснований, предусмотренных договором счета эскроу (отгрузки товара/представления услуги и т.д.);
  • контроль со стороны банка соответствия и полноты представленных документов условиям договора счета эскроу;
  • деньги не могут быть списаны третьей стороной, на такой счет не может быть наложен арест.

Для продавца/исполнителя:

  • минимизация рисков неоплаты;
  • контроль со стороны банка, как эскроу-агента, за проведением операций по счету эскроу и соблюдением сторонами установленных договором ограничений распоряжения денежными средствами, находящимися на этом счете;
  • доступ к информации по такому счету могут иметь как продавец, так и покупатель.

В чем особенность счетов эскроу?

Помимо того, что мы уже перечислили, есть еще несколько важных моментов.

  • Такой счет в банке может открыть как резидент, так и нерезидент Республики Беларусь.
  • Он может быть открыт в белорусских либо в российских рублях.
  • Денежные средства, переведенные на такой счет, имеют целевой характер.
  • Зачисления денежных средств на счета эскроу могут производиться постепенно в течение всего срока действия договора.

Кому принадлежат деньги на счете эскроу?

Вплоть до окончания срока депонирования деньги на счете эскроу принадлежат тому, кто их зачислил — покупателю/заказчику. А после — тому, в чью пользу открыт счет. Момент расчета наступает, когда продавец/исполнитель выполняет условия, прописанные в договоре.

Подробнее о счетах эскроу, а также о том, какие документы для заключения договора необходимы, вы можете узнать здесь.

Остались вопросы? Получить информацию и проконсультироваться по вопросу заключения договора счета эскроу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях ОАО «Белинвестбанк» или по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39.

 
 
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Вы зачисляете деньги на счет, а ваш партнер может их получить только тогда, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Независимый посредник - банк -...
 
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