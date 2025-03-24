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Уникальное предложение на белорусском рынке. Счета эскроу для юридических лиц и ИП
24.03.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вы зачисляете деньги на счет, а ваш партнер может их получить только тогда, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Независимый посредник — банк — следит за их выполнением. Если коротко, то именно так можно описать механизм действия со счетами эскроу. Это новая услуга на белорусском рынке, которую сегодня предоставляют всего несколько банков в Республике Беларусь.
Поставка товаров, купля-продажа недвижимости, долевое строительство, выполнение строительно-монтажных работ — в этих и многих других случаях могут использоваться счета эскроу. Они становятся дополнительной гарантией безопасности сделки и надлежащего исполнения обязательств. Некоторые называют их альтернативой банковской ячейке и аккредитиву.
В чем преимущества счета эксроу?
Одно из главных преимуществ счета — защищенность средств, например, от наложения ареста или взыскания по иным обязательствам. Денежные средства становятся фактически неприкосновенными. Они депонируются — передаются на хранение банку до наступления определенных условий — выполнения всех обязательств по сделке. Помимо этого, для покупателя и продавца можно выделить и ряд других преимуществ.
Для покупателя/заказчика:
Для продавца/исполнителя:
В чем особенность счетов эскроу?
Помимо того, что мы уже перечислили, есть еще несколько важных моментов.
Кому принадлежат деньги на счете эскроу?
Вплоть до окончания срока депонирования деньги на счете эскроу принадлежат тому, кто их зачислил — покупателю/заказчику. А после — тому, в чью пользу открыт счет. Момент расчета наступает, когда продавец/исполнитель выполняет условия, прописанные в договоре.
Подробнее о счетах эскроу, а также о том, какие документы для заключения договора необходимы, вы можете узнать
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Вы зачисляете деньги на счет, а ваш партнер может их получить только тогда, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Независимый посредник - банк -...
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