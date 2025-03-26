Как работать с токсиками: правила, советы

Источник материала: ProBusiness





Сегодня коммуникации играют ключевую роль в бизнесе и личной жизни, умение взаимодействовать с токсичными людьми становится важным навыком. Однако токсичность — это не всегда явное качество человека, а, скорее, субъективное восприятие его поведения. Диана Пичугина, CEO агентства Marketing Pride, маркетолог, PR-специалист, рассказала на встрече клуба Про бизнес , кого сегодня называют «токсичными» сотрудниками, что понимается под «токсичностью» в современном мире и как взаимодействовать с людьми, попавшими под это определение.

Технологический партнер Клуба Про бизнес — МТС

Юридический партнер Клуба Про бизнес — «Беляевы и партнеры»

Диана Пичугина

CEO агентства Marketing Pride, маркетолог, PR-специалист

Что такое токсичность?

— Токсичность — это не термин с четким определением, а, скорее, субъективное восприятие поведения человека. Для одних «токсичность» ассоциируется с неуместными шутками, для других — с отсутствием эмпатии, для третьих — с проявлениями физического насилия. В итоге в каждом человеке найдутся несколько черт, по которым его можно будет поместить в ряды «токсиков». Популяризация слова «токсичный» приводит к обобщениям и ярлыкам: даже один конфликт или случайное происшествие заставляют нас назвать человека токсичным.

Проблема токсичности чаще всего возникает в двух случаях: от неумения людей коммуницировать (просто разговаривать) и от классического «горя от ума» (когда мы следим за «модой» и уделяем чрезмерное внимание трендовым тенденциям). Как на приеме у врача — если мы хорошо информированы о вирусе, мы сами находим у себя симптомы, сами ставим диагнозы и порой занимаемся самолечением.



Скриншот из презентации Д. Пичугиной

Есть несколько общих собирательных образов токсичных людей, и их типажи абсолютно понятны из «говорящих» названий: «сплетник», «манипулятор», «газлайтер», «жертва», «вечный нытик» и т.п. Такие кадры найдутся в любом коллективе. Что касается боссов, то и тут можно легко отыскать «самодура», «звезду», «деспота», «вечного контролера» или «павлина». У каждого из этих типажей имеются общие черты, и критерии оценки могут быть не безосновательны. Но на самом деле у людей в большинстве случаев все намерения и побуждения к действиям позитивны. А нам кажется, что все, что делают и говорят люди, направлено непосредственно на нас. Мы начинаем копаться в деталях, искать соответствие подходящим моделям и способы борьбы с ними.

Принято выделять следующие примеры токсичного поведения:

бесконечные жалобы и негатив,

манипуляции и сплетни,

отсутствие уважения к чужим границам,

постоянное стремление доминировать или контролировать.

Но критерии эти условны, а главное, что токсичным человеком может быть каждый из нас в определенный момент своей жизни. Главный вопрос в этом процессе следующий: прогрессирует ли это состояние в человеке или оно проявилось всего лишь пару раз?

Опасна не сама токсичность, а процесс так называемого эмоционального заражения, когда эмоции одного человека передаются другому — почти как вирус. Эффект эмоционального заражения влияет на атмосферу в коллективе, повышает или понижает мотивацию, продуктивность и общий уровень стресса. Близкие люди могут невольно «подхватить» эти эмоции и начать испытывать их сами. Цепная реакция порождает уныние и не дает человеку пребывать в позитивном состоянии. И мы часто забываем об одной интересной детали: тот, кто обнаружил токсичные взаимоотношения или вступил в них, сам становится носителем эмоционального заражения.



Скриншот из презентации Д. Пичугиной

Как распознать токсичного человека?

Токсичные люди могут проявлять себя по-разному, но есть несколько общих признаков:

Эмоциональное истощение. После общения с таким человеком вы чувствуете себя опустошенным. Чувство вины. Токсичные люди часто заставляют вас чувствовать себя виноватым без причины. Манипуляции. Они используют ваши слабости для достижения своих целей. Неуважение к границам. Токсичные люди часто нарушают личные и профессиональные границы.

Почему люди становятся токсичными? Токсичность — это часто следствие внутренних проблем, таких как: низкая самооценка,

страх быть непринятым,

неумение коммуницировать,

эмоциональные травмы.

Токсичные люди могут быть успешными в карьере, но их поведение разрушает атмосферу в коллективе и личных отношениях.

Как вести себя с токсичными людьми

1. Эмоциональная дистанция. Не вступайте в открытый конфликт. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.

2. Метод серого камня. Станьте «скучным» для токсичного человека. Отвечайте монотонно, без эмоций, чтобы лишить его «подпитки».

3. Стеклянная стена. Представьте, что между вами и токсичным человеком есть невидимая стена. Вы видите его, но не позволяете его словам и действиям влиять на вас.

4. Минимизация контактов. Сократите время общения с токсичными людьми. Если это коллега, старайтесь взаимодействовать только по рабочим вопросам.

5. Четкие границы. Обозначьте свои границы и не позволяйте их нарушать. Например, если коллега постоянно отвлекает вас от работы, вежливо, но твердо скажите: «Я занят, давайте обсудим это позже».













Скриншоты из презентации Д. Пичугиной

Токсичные типажи в коллективе:

Сплетник. Любит обсуждать других, часто распространяет слухи. Он может устанавливать контакт таким образом, собирая факты. У него нет другого источника информации о людях. Он хочет найти доверия, стать своим, потому что в таких кулуарных разговорах люди становятся ближе. Жертва. Постоянно жалуется на жизнь, обстоятельства и других людей. У него нескончаемые проблемы и решить их нельзя ни при каких обстоятельствах. Критик. Всегда находит недостатки в других, но не предлагает решений. Это самый, наверное, интересный и извращенный типаж. Следующая стадия критика — судья. Этот типаж следит не только за вашими ошибками, но и следит за количеством ваших ошибок. Манипулятор. Использует эмоции других для достижения своих целей. Мы можем чувствовать себя прекрасно в их компании, когда им удобно, они дают нам возможность просто быть очень близкими. Но если им это не нужно, они быстро вас заставят почувствовать себя совершенно бесполезным. Босс-манипулятор. Его распонать очень легко: вы как сотрудник всегда соглашаетесь на большее количество обязанностей, и все это — во имя идеи. Человек-стихия. Пришел, поорал, сорвался, как тайфун, и ушел. По большому счету он, наверное, самый неопасный из всех, потому что у него нет стратегии. Самодур. Непредсказуем, часто меняет правила игры и требует невозможного. Ему невозможно угодить.

Как нейтрализовать токсичность?

Обратная связь. Если токсичный человек — ценный сотрудник, дайте ему понять, что его поведение неприемлемо, но его вклад в работу важен. Изоляция. Если возможно, переведите токсичного сотрудника на удаленную работу или гибкий график. Работа над коммуникацией. Токсичность — это следствие плохой коммуникации. Попробуйте поговорить с человеком, чтобы понять, что стоит за его поведением. Увольнение и побег. Если все методы исчерпаны, а токсичный человек продолжает разрушать атмосферу в коллективе, возможно, стоит с ним расстаться. И наоборот. Есть только один случай оправданного побега: если вы работаете в коллективе, где руководитель — ярко выраженный «токсик», и ваше восприятие атмосферы в коллективе совпадает с восприятием других членов команды. Иными словами, если дискомфортно всем. Ваш сигнал к побегу: если вы лично вообще не хотите работать в этом месте, но боитесь себе в этом признаться. Вот тогда можно «бежать» от ситуации в целом: менять место работы, команду и окружение. Во всех остальных случаях — надо работать над собой.

Вопросы, которые помогут вам разобраться в своих эмоциях при работе с токсичными людьми: Принимает ли человек вас таким, какой вы есть или при общении с ним постоянно что-то из себя строите? После общения вы себя чувствуете хуже или лучше, чем до? У вас паритетные взаимоотношения? Речь про то, происходит ли у вас взаимообмен или вы только отдаете? Ощущаете ли себя равным партнером в этом диалоге? Легко ли вам общаться с этим человеком лично, дистанционно? Какие чувства вас чаще посещают при общении? Хочется ли вам самому общаться с этим человеком добровольно? Для чистоты эксперимента повторите этот скрининг в другое время в другом настроении.

Как не стать токсичным самому

Медиа и психологи советуют сегодня при обнаружении токсичных людей рядом мгновенно прекратить взаимоотношения с ними, убрав таковых из своего круга общения. Однако при этом мы не убираем проблему из собственной головы, оставаясь заразными как носитель вируса, и точно так же становимся токсичными для общества. Парадокс: мы грешим на токсичных людей и лишь перекладываем степень ответственности на них; мы обнаруживаем собственную слабость, но не развиваем свой эмоциональный интеллект.

То, что токсично для вас — может быть абсолютно нормальным и приемлемым для другого человека. Это ведь вы пребываете в состоянии дискомфорта, допускаете давление и чувствуете себе плохо. Вы сами загоняете себя в ситуацию поиска токсичности и борьбы с ней же, как с ветряными мельницами. При этом токсик — не кто-то, а именно вы.



Скриншот из презентации Д. Пичугиной

Токсичность — это не всегда про других. Иногда мы сами можем стать источником негатива. Вот несколько признаков, что вы становитесь токсичным:

Постоянно критикуете других.

Ищете повод для конфликта.

Не уважаете чужие границы.

Чтобы избежать этого:

Работайте над эмоциональным интеллектом.

Учитесь слушать и слышать других.

Не бойтесь признавать свои ошибки.

Практические шаги для снижения токсичности в жизни

Определите источники токсичности. Запишите, какие люди или ситуации вызывают у вас негативные эмоции. Установите границы. Четко обозначьте, что для вас приемлемо, а что нет. Поддерживайте только нейтральные разговоры, без информации о себе. Используйте правило британского старшины: сначала скажите, что именно вы собираетесь сказать, потом скажите именно то, что собирались. Никогда не говорите токсику, что он токсик, это может быть только вашим восприятием, лучше банально ограничить взаимодействие. Минимизируйте контакты. Сократите общение с токсичными людьми. Работайте над собой. Развивайте эмоциональный интеллект и учитесь справляться со стрессом.



Скриншот из презентации Д. Пичугиной