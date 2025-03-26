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Как работать с токсиками: правила, советы
26.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня коммуникации играют ключевую роль в бизнесе и личной жизни, умение взаимодействовать с токсичными людьми становится важным навыком. Однако токсичность — это не всегда явное качество человека, а, скорее, субъективное восприятие его поведения. Диана Пичугина, CEO агентства Marketing Pride, маркетолог, PR-специалист, рассказала на встрече
Технологический партнер Клуба Про бизнес —
Что такое токсичность?
— Токсичность — это не термин с четким определением, а, скорее, субъективное восприятие поведения человека. Для одних «токсичность» ассоциируется с неуместными шутками, для других — с отсутствием эмпатии, для третьих — с проявлениями физического насилия. В итоге в каждом человеке найдутся несколько черт, по которым его можно будет поместить в ряды «токсиков». Популяризация слова «токсичный» приводит к обобщениям и ярлыкам: даже один конфликт или случайное происшествие заставляют нас назвать человека токсичным.
Проблема токсичности чаще всего возникает в двух случаях: от неумения людей коммуницировать (просто разговаривать) и от классического «горя от ума» (когда мы следим за «модой» и уделяем чрезмерное внимание трендовым тенденциям). Как на приеме у врача — если мы хорошо информированы о вирусе, мы сами находим у себя симптомы, сами ставим диагнозы и порой занимаемся самолечением.
Есть несколько общих собирательных образов токсичных людей, и их типажи абсолютно понятны из «говорящих» названий: «сплетник», «манипулятор», «газлайтер», «жертва», «вечный нытик» и т.п. Такие кадры найдутся в любом коллективе. Что касается боссов, то и тут можно легко отыскать «самодура», «звезду», «деспота», «вечного контролера» или «павлина». У каждого из этих типажей имеются общие черты, и критерии оценки могут быть не безосновательны. Но на самом деле у людей в большинстве случаев все намерения и побуждения к действиям позитивны. А нам кажется, что все, что делают и говорят люди, направлено непосредственно на нас. Мы начинаем копаться в деталях, искать соответствие подходящим моделям и способы борьбы с ними.
Принято выделять следующие примеры токсичного поведения:
Но критерии эти условны, а главное, что токсичным человеком может быть каждый из нас в определенный момент своей жизни. Главный вопрос в этом процессе следующий: прогрессирует ли это состояние в человеке или оно проявилось всего лишь пару раз?
Опасна не сама токсичность, а процесс так называемого эмоционального заражения, когда эмоции одного человека передаются другому — почти как вирус. Эффект эмоционального заражения влияет на атмосферу в коллективе, повышает или понижает мотивацию, продуктивность и общий уровень стресса. Близкие люди могут невольно «подхватить» эти эмоции и начать испытывать их сами. Цепная реакция порождает уныние и не дает человеку пребывать в позитивном состоянии. И мы часто забываем об одной интересной детали: тот, кто обнаружил токсичные взаимоотношения или вступил в них, сам становится носителем эмоционального заражения.
Как распознать токсичного человека?
Токсичные люди могут проявлять себя по-разному, но есть несколько общих признаков:
Токсичные люди могут быть успешными в карьере, но их поведение разрушает атмосферу в коллективе и личных отношениях.
Как вести себя с токсичными людьми
1. Эмоциональная дистанция. Не вступайте в открытый конфликт. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.
2. Метод серого камня. Станьте «скучным» для токсичного человека. Отвечайте монотонно, без эмоций, чтобы лишить его «подпитки».
3. Стеклянная стена. Представьте, что между вами и токсичным человеком есть невидимая стена. Вы видите его, но не позволяете его словам и действиям влиять на вас.
4. Минимизация контактов. Сократите время общения с токсичными людьми. Если это коллега, старайтесь взаимодействовать только по рабочим вопросам.
5. Четкие границы. Обозначьте свои границы и не позволяйте их нарушать. Например, если коллега постоянно отвлекает вас от работы, вежливо, но твердо скажите: «Я занят, давайте обсудим это позже».
Токсичные типажи в коллективе:
Как нейтрализовать токсичность?
Как не стать токсичным самому
Медиа и психологи советуют сегодня при обнаружении токсичных людей рядом мгновенно прекратить взаимоотношения с ними, убрав таковых из своего круга общения. Однако при этом мы не убираем проблему из собственной головы, оставаясь заразными как носитель вируса, и точно так же становимся токсичными для общества. Парадокс: мы грешим на токсичных людей и лишь перекладываем степень ответственности на них; мы обнаруживаем собственную слабость, но не развиваем свой эмоциональный интеллект.
То, что токсично для вас — может быть абсолютно нормальным и приемлемым для другого человека. Это ведь вы пребываете в состоянии дискомфорта, допускаете давление и чувствуете себе плохо. Вы сами загоняете себя в ситуацию поиска токсичности и борьбы с ней же, как с ветряными мельницами. При этом токсик — не кто-то, а именно вы.
Токсичность — это не всегда про других. Иногда мы сами можем стать источником негатива. Вот несколько признаков, что вы становитесь токсичным:
Чтобы избежать этого:
Практические шаги для снижения токсичности в жизни
Токсичные люди — это единственные люди, которые могут увидеть потенциальные проблемы, о которых не подумала вся та общая масса, у которой все всегда хорошо. Токсичность — это не приговор. С ней можно и нужно работать. Главное — понимать, что каждый из нас в какой-то момент может стать источником негатива. Учитесь распознавать токсичность, устанавливать границы и работать над собой. И помните: здоровые отношения и экологичная атмосфера в коллективе — это залог успеха в бизнесе и личной жизни. Все зависит от вас. Не становитесь toxic — и не нужен будет вам ни эмоциональный, ни социальный детокс.
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Сегодня коммуникации играют ключевую роль в бизнесе и личной жизни, умение взаимодействовать с токсичными людьми становится важным навыком. Однако токсичность -...
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