Быстрый старт на Ozon: составляем стратегию продаж за выходные

Источник материала: ProBusiness

Маркетплейсы продолжают набирать популярность, привлекая миллионы покупателей. Только на Ozon уже 56,5 млн активных пользователей, каждый из которых в среднем делает 26 заказов в год. Выйти на маркетплейс — значит получить доступ к огромной аудитории и занять свою нишу в растущем сегменте. Но для успешного старта нужен четкий план. Рассказываем, как всего за два дня подготовить стратегию продаж.

Шаг 1: Определение цели и анализ рынка

Перед началом работы важно четко сформулировать цели: хотите ли вы протестировать нишу, расширить аудиторию своего офлайн-бизнеса или создать новый магазин и сразу выйти на стабильный поток заказов? Ответ на этот вопрос поможет расставить приоритеты.

Если вы планируете продавать на Ozon, в первую очередь зарегистрируйтесь на Ozon.Seller . Это не обязывает вас сразу загружать товары, но дает доступ ко всем инструментам аналитики. В личном кабинете можно сравнивать категории, оценивать динамику цен и конкуренцию, что значительно упрощает выбор стратегии.

Следующий этап — изучение рынка. Проанализируйте конкурентов, оцените их ассортимент, ценовую политику, методы продвижения. Используйте аналитические инструменты Ozon, чтобы определить товары с высоким спросом и найти свободные ниши.





Шаг 2: Выбор ассортимента и ценообразование

Определитесь с ассортиментом. Выберите востребованные товары и оцените, в чем ваше конкурентное преимущество: уникальное качество, выгодная цена или дополнительные сервисы.

Инструменты аналитики Ozon позволяют понять, какие товары востребованы, какие позиции заканчиваются в наличии и что ищут пользователи. Эти данные помогут подобрать ассортимент с высоким потенциалом продаж.

При установлении цен ориентируйтесь на рынок: учитывайте стоимость закупки, комиссии маркетплейса и логистические расходы. Ozon предлагает гибкие модели сотрудничества. Вы можете выбрать одну из схем или комбинировать их.

FBO — продажа со склада маркетплейса (Ozon берет на себя хранение, упаковку и доставку).

FBS — продажа со склада продавца с доставкой через Ozon.

realFBS — самостоятельная логистика продавца.

Шаг 3: Подготовка товара

Наличие товара — один из ключевых факторов стабильного бизнеса на Ozon. Рассмотрите разные варианты: производство, закупка у оптовиков, сотрудничество с локальными производителями. Важно, чтобы партнёры могли обеспечивать своевременные поставки и поддерживать качество продукции.

Шаг 4: Создание качественного контента

Когда есть понимание товара, важно сосредоточиться на его фотографиях и описании. Карточка товара — это главный инструмент продаж, именно она позволяет выделиться среди конкурентов и привлечь покупателей.

Что важно учитывать:

качественные фото с разных ракурсов;

детальное описание характеристик и преимуществ товара;

таблицы размеров и рекомендации по выбору;

видеообзоры и демонстрация товара в действии.

На этапе планирования важно продумать, как организовать фото- и видеосъёмку, составить качественные описания и оптимизировать карточку. Полезно изучить опыт успешных продавцов в вашей нише.





Шаг 5: Планирование рекламы

Продвижение помогает привлечь первых покупателей и ускорить рост. Ozon предлагает продавцам различные инструменты для решения этой задачи.

Трафареты — увеличивают охваты карточки товара;

Вывод в топ — позволяет закрепить товар в верхних позициях поиска;

Продвижение в рекомендациях — товар появляется в блоках «Рекомендуем также», «Покупают вместе».

Участие в распродажах и акциях Ozon — повышает видимость товара и стимулирует к покупке.

Также могут быть эффективны внешние каналы: реклама в соцсетях, контекстная реклама, работа с блогерами. Стоит заранее продумать вашу маркетинговую стратегию.

Шаг 6: Анализ и оптимизация

После запуска важно отслеживать статистику. В разделе «Аналитика продавца» можно оценивать динамику продаж и конверсии, анализировать эффективность рекламных кампаний, а также следить за отзывами и рейтингом товаров. Регулярный анализ данных позволяет вовремя корректировать стратегию, улучшать карточки товаров, расширять или менять ассортимент и повышать рентабельность.