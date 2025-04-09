Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»: новый проект А1 по безопасности детей и подростков онлайн

Источник материала: ProBusiness





А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом продолжает программу по защите детей и подростков в цифровом пространстве. В рамках программы А1 создаст Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети», объединив белорусских лидеров мнений, на которых ориентируется молодежь в социальных сетях. Встречи Клуба в формате круглых столов с экспертами по кибербезопасности, рекламному воздействию, психологами и педагогами будут направлены на повышение информированности об ответственном влиянии в социальных сетях и создании безопасной онлайн-среды.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни, особенно для детей и подростков, предоставляя им уникальные возможности для обучения и общения, но также создавая множество рисков. Чтобы помочь молодежи развить навыки безопасного поведения в интернете, А1 решил привлечь белорусских инфлюенсеров — тех, на кого дети и подростки ориентируются в поиске ролевых моделей и кто мог бы донести важные послания до широкой юной аудитории.

А1 стремится создать пространство для обсуждения актуальных вопросов цифровой безопасности, обмена опытом и лучшими практиками, а также формирования комфортной онлайн-среды. В рамках своей стратегии экологического, социального и корпоративного управления (ESG) компания не только обеспечивает быструю и надежную связь, но и работает над тем, чтобы интернет стал безопасным и комфортным пространством для всех. Создание защищенной цифровой среды особенно важно для будущих поколений, поскольку дети и подростки все больше времени проводят в интернете и сталкиваются с различными рисками. Решение этой задачи требует совместных усилий, поэтому А1 объединился с Белорусским детским фондом и блогерами, чтобы создать Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети».

Белорусские блогеры и создатели контента, которые работают с юной и молодежной аудиторией, будут принимать участие в регулярных встречах и обсуждать актуальные вопросы влияния онлайн-среды на детей и подростков. Цифровое благополучие, безопасность, подходящий и неподходящий контент, реклама и искуственный интеллект — в дискуссиях на эти темы примут участие приглашенные эксперты по кибербезопасности и рекламе, психологи и педагоги. Серия встреч запланирована для того, чтобы белорусские инфлюенсеры сформировали совместное видение своего влияния на детей и подростков и продвигали культуру ответственного поведения в интернете.