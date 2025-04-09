А1 повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи по итогам 1 квартала 2025 года

Источник материала: ProBusiness

А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале хваля.бел . По сравнению с 4 кварталом 2024 года компания улучшила все интегральные оценки: как в отношении отдельных категорий услуг, так и в итоговом распределении.

Так, А1 продолжает успешно доказывать свое лидерство, демонстрируя самые высокие оценки по большинству показателей качества , в частности – в категории «Передача данных». Так, в сети А1 зафиксированы:

самое низкое среднее время загрузки веб-страниц;

самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

самая высокая средняя скорость передачи данных для сетей стандарта UMTS/LTE/IMT-2020 по направлению к абоненту;

самый низкий коэффициент потери IP-пакетов;

самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных.

Кроме этого, по состоянию на 09.04.2025 г. сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси.

Рейтинг БелГИЭ основывается на результатах измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля и расчетных карт покрытия. В качестве дополнительного источника информации используются также данные тестов качества мобильной связи, выполненных абонентами с помощью специального приложения. С полной версией отчета можно ознакомиться на портале хваля.бел .