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А1 повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи по итогам 1 квартала 2025 года

09.04.2025 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале хваля.бел. По сравнению с 4 кварталом 2024 года компания улучшила все интегральные оценки: как в отношении отдельных категорий услуг, так и в итоговом распределении.

Так, А1 продолжает успешно доказывать свое лидерство, демонстрируя самые высокие оценки по большинству показателей качества, в частности – в категории «Передача данных». Так, в сети А1 зафиксированы:

  • самое низкое среднее время загрузки веб-страниц;
  • самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;
  • самая высокая средняя скорость передачи данных для сетей стандарта UMTS/LTE/IMT-2020 по направлению к абоненту;
  • самый низкий коэффициент потери IP-пакетов;
  • самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных.

Кроме этого, по состоянию на 09.04.2025 г. сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси.

Рейтинг БелГИЭ основывается на результатах измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля и расчетных карт покрытия. В качестве дополнительного источника информации используются также данные тестов качества мобильной связи, выполненных абонентами с помощью специального приложения. С полной версией отчета можно ознакомиться на портале хваля.бел.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

А1 является лидером в категории «Передача данных», а также получил лучшую интегральную оценку качества услуг сотовой подвижной электросвязи в областных центрах, райцентрах, городах и сельской местности Беларуси по результату итогового рейтинга сетей операторов, составленного независимым регулятором «БелГИЭ» и доступного на портале хваля.бел.

 
 
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А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале хваля.бел. По...
 
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