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А1 повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи по итогам 1 квартала 2025 года
09.04.2025 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале
Так, А1 продолжает успешно доказывать свое лидерство, демонстрируя самые высокие оценки по большинству
Кроме этого, по состоянию на 09.04.2025 г. сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество
Рейтинг БелГИЭ основывается на результатах измерения параметров базовых станций с помощью специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов радиоконтроля и расчетных карт покрытия. В качестве дополнительного источника информации используются также данные тестов качества мобильной связи, выполненных абонентами с помощью специального приложения. С полной версией отчета можно ознакомиться на портале
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А1 повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи по итогам 1 квартала 2025 года
А1 заметно повысил все показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи, измеряемыми предприятием БелГИЭ, которые опубликованы на портале хваля.бел. По...
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