«Без ясной цели вы рискуете потратить деньги на красивую, но бесполезную игрушку». Почему внедрение ИИ в бизнес не может стоить дешево и не гарантирует рост выручки

Источник материала: ProBusiness

Видели рекламу в стиле «Заменим весь отдел продаж за 300 долларов и три дня»? На волне бума искусственного интеллекта в такие предложения легко поверить. Но не стоит думать, что условно бесплатные инструменты могут вам помочь зарабатывать деньги. На практике все куда сложнее. Сооснователь компании AI Sapiens, которая занимается разработкой и внедрением инструментов на базе ИИ в бизнес, Екатерина Францкевич поделилась мнением на эту тему и конкретными кейсами с расчетами. Спойлер: стоимость внедрения воодушевит далеко не всех.



Екатерина Францкевич

Сооснователь компании AI Sapiens

ИИ — это не «волшебная кнопка»

— Любая качественная система на базе искусственного интеллекта, будь то умный ассистент для обработки входящих заявок, ИИ-продавец в мессенджерах или корпоративный бот-координатор, — это всегда многоэтапный процесс. За каждой «волшебной кнопкой» стоит:

сбор и структурирование данных,

детальная настройка (промптинг) с учетом бизнес-логики,

обучение нейросети на конкретной базе знаний,

разработка и интеграция в бизнес-процессы,

полноценное тестирование и постоянное улучшение.

И все эти этапы требуют участия людей: разработчиков, промпт-инженеров, аналитиков, контент-специалистов, тестировщиков. В каждой точке создания AI-проекта нужен определенный набор компетенций — от маркетинговой экспертизы до тонкой подкрутки технических параметров.

Давайте разберем, из каких этапов складывается реальное внедрение AI-решения и почему экономить на каждом этапе — значит рисковать качеством и выгодой.

Шаг 1: определяем задачу и заполняем бриф

Когда речь заходит о создании ИИ-проекта, первый и, пожалуй, ключевой вопрос: «А зачем он нам вообще нужен?» При отсутствии ясной цели вы рискуете потратить деньги на красивую, но бесполезную игрушку. Поэтому любой проект начинается с брифинг-сессии: заказчик и команда интеграторов обсуждают и фиксируют, какие именно проблемы или задачи должен решать будущий AI-помощник.

Цели внедрения Снять нагрузку с отдела продаж, чтобы менеджеры не тратили половину дня на однотипные консультации.

Ускорить оформление заказов.

Повысить конверсию из входящих сообщений в реальные продажи.

Обработать внутренние HR-запросы или технические вопросы без привлечения живых сотрудников. Задачи для автоматизации Принимать заявки через сайт и мессенджеры, сохраняя их сразу в CRM.

Ответить на типовые вопросы (цены, сроки, адреса, варианты доставки) и зафиксировать данные клиента.

Записать на консультацию или встречу, предложить удобное время, сразу предупредить клиента о необходимых документах.

Собирать обращения сотрудников в HR-системе, если вы делаете внутреннего координатора.





Целевая аудитория Кто будет общаться с ботом — потенциальные покупатели, действующие клиенты, партнеры, сотрудники?

Какие у них потребности и привычные каналы коммуникации (Instagram, WhatsApp, Telegram, веб-чат)?

Ожидаемые результаты Каких именно показателей вы хотите достичь: сократить количество пропущенных заявок до нуля, увеличить конверсию на 20%, снизить время обработки запроса с 5 минут до 30 секунд и т.д.

Какой ROI вас устроит? Когда вы будете считать, что проект окупился?

Вся эта информация фиксируется в брифе. Уже здесь становится понятно, что сделать просто бота недостаточно — нужна четкая цель.

Шаг 2: техническое задание

После брифинга логично составить техническое задание, которое фиксирует:

Объем работ и сроки : от сбора данных до тестирования и подключения к CRM.

: от сбора данных до тестирования и подключения к CRM. Ответственность сторон : что именно вы даете исполнителю (доступы, материалы), а что делает команда разработчиков.

: что именно вы даете исполнителю (доступы, материалы), а что делает команда разработчиков. Ожидаемые показатели: по каким критериям решим, что проект удался (точность ответов, скорость, рост конверсии).

Чтобы сделать работу по-настоящему качественно, нужно не только «написать код и настроить нейросеть», а и понимать все бизнес-аспекты задачи, заложенные в техническое задание.





Шаг 3: формирование промптов (системных инструкций)

ИИ должен понимать, какие правила ему заданы, как он общается и что приоритетно. Все это прописывается в системных инструкциях (промптах).

Тон и стиль : бот может быть формальным или дружелюбным, использовать эмодзи или отсылки к профессиональному сленгу.

: бот может быть формальным или дружелюбным, использовать эмодзи или отсылки к профессиональному сленгу. Глубина ответов : уточнять детали у пользователя или сразу выдавать готовые рекомендации.

: уточнять детали у пользователя или сразу выдавать готовые рекомендации. Скрипты продаж и консультаций: где предложить апселл, как «подхватить» возражения, когда переадресовать на живого человека.

Многие считают, что для бота достаточно пары фраз. На деле профессиональный промптинг — это анализ бизнес-процессов, учет технических нюансов, многоразовые тесты и корректировки. Проработка промптов не менее важна, чем сама языковая модель.

Шаг 4: база знаний

Если промпты отвечают за алгоритмы диалога, то база знаний — это картотека информации для дообучения бота. Без нее он останется болтливым, но пустым:

Сбор информации. Актуальные документы, коммерческие предложения, инструкции. Для B2B-проекта это могут быть спецификации или регламенты, для B2C — подробные описания товаров и услуг. Форматирование. Часто приходится оцифровывать PDF, транскрибировать видео и аудио. Данные нарезаются на смысловые блоки («чанки»), чтобы бот не смешивал ненужные факты и не додумывал. Вопросно-ответная система (FAQ). Собрать популярные вопросы клиентов: «Сколько стоит?», «Как вернуть товар», «Куда писать, если нужно внести изменения?» Постоянная актуализация. Если вышло новое постановление или акция, нужно обновить базу, иначе бот будет жить прошлым.

Этот этап бывает особенно трудоемким, но без него бот не сможет давать конкретные ответы, отражающие реальную бизнес-логику. Чем более детально и актуально наполнена база знаний, тем более точными и полезными становятся ответы бота. А значит, тем быстрее вы начнете получать отдачу — будь то сохраненное время сотрудников или рост продаж.

Шаг 5: выбор платформы и логики

Для распространенных бизнес-задач (обработка входящих сообщений, помощь сотрудникам в рутинных задачах, продажи) не всегда требуется программировать все с нуля. Чаще используются платформы, позволяющие быстро и гибко собрать бота:

Настройка логики : с помощью визуального конструктора или сценариев настраивается, как бот реагирует, куда ведет пользователя и в какой момент передает запрос менеджеру, если в этом есть необходимость.

: с помощью визуального конструктора или сценариев настраивается, как бот реагирует, куда ведет пользователя и в какой момент передает запрос менеджеру, если в этом есть необходимость. Интеграция базы знаний : бот должен обращаться к вашему FAQ или документации в реальном времени.

: бот должен обращаться к вашему FAQ или документации в реальном времени. Ограничения и фильтры: чтобы ИИ-ассистент не давал ответы на неавторизованные темы или не галлюцинировал.

При этом нужны специалисты-интеграторы: разработчики, тестировщики, аналитики. Платформа упрощает работу, но не отменяет этапа продуманной настройки.





Шаг 6: обучение и тестирование

Когда ИИ-ассистент уже готов к тренировкам, начинается проверка:

Базовые сценарии. Приветственное сообщение, типовые вопросы («Сколько стоит?», «Как заказать?»), записать на встречу, передача к менеджеру. Нестандартные ситуации. Ошибки в запросах, грубая речь, двойные вопросы типа «Сколько стоит и заодно расскажите, как получить скидку?» Корректировки. В ходе тестов находятся пробелы в базе знаний, упущения в промптах, добавляются уточняющие вопросы.

Когда после нескольких итераций тестирования ИИ-ассистент не путается в базовых сценариях, научен реагировать на неожиданные запросы и показывает высокую точность ответов, проект можно считать готовым к масштабному запуску.

Шаг 7: интеграция с бизнес-инфраструктурой

Чтобы бот работал на деле, а не в тестовой песочнице, его связывают с:

CRM : чтобы заявки сразу вносились в систему, а менеджеры видели историю общения.

: чтобы заявки сразу вносились в систему, а менеджеры видели историю общения. Соцсетями и мессенджерами : клиенты спрашивают в Telegram или Instagram, бот отвечает без задержки.

: клиенты спрашивают в Telegram или Instagram, бот отвечает без задержки. Веб-чаты на сайте: упрощает жизнь тем, кто зашел на ваш сайт и хочет мгновенный отклик.

Шаг 8: запуск и постоянное улучшение

Когда интеграция и тестирование пройдены, кажется, что самое время расслабиться и пожинать плоды. Однако грамотный запуск AI-проекта — это не одноразовая акция, а поэтапный процесс, сопровождающийся постоянным мониторингом.

Поэтапный запуск

Пилотный режим. Сначала ассистент запускается для ограниченного круга пользователей. Собираем обратную связь. Масштабирование. Если результаты положительные, подключаем остальные каналы, отделы и сервисы. Полный релиз. Сообщаем сотрудникам/клиентам, что теперь у нас есть ИИ-помощник.

Мониторинг и аналитика

Оценка этих данных помогает вовремя вносить правки и развивать функционал:

Сколько запросов бот обрабатывает без участия человека?

Насколько поднялась конверсия?

Не путается ли бот в новых запросах?

Почему нельзя сделать ИИ-проект один раз и навсегда

Постоянная поддержка и улучшение — это нормальный цикл жизни любого AI-проекта. Точно так же, как вы обновляете свой сайт или вносите правки в бизнес-процессы, ассистенту требуется апдейт, иначе он рано или поздно начнет жить прошлым. Поэтому необходимы:

Обновления данных: к компании меняется ассортимент, цены, акции, появляются новые регламенты. Бот должен об этом знать.

к компании меняется ассортимент, цены, акции, появляются новые регламенты. Бот должен об этом знать. Корректировка промптов: иногда после полугода работы выясняется, что клиентов нужно встречать другой фразой или мягче отрабатывать возражения по цене. Все это надо отражать в системных инструкциях.

иногда после полугода работы выясняется, что клиентов нужно встречать другой фразой или мягче отрабатывать возражения по цене. Все это надо отражать в системных инструкциях. Адаптация к новым каналам: появилась новая платформа или мессенджер, откуда идут клиенты — бота можно (и нужно) туда тоже завести.

появилась новая платформа или мессенджер, откуда идут клиенты — бота можно (и нужно) туда тоже завести. Технологические улучшения: поставщик платформы может выпускать апдейты, позволяющие, например, работать с большими данными.





Реальные затраты на внедрение ИИ: откуда берутся суммы и как рассчитать окупаемость

Для стандартного ИИ-ассистента, выполняющего роль первой линии общения с клиентами (без сложных воронок продаж и многоуровневых скриптов), стартовая стоимость разработки у нас — от 3400 BYN (примерно $ 1000 в зависимости от курса). В эту сумму входит:

Формирование и настройка базы знаний (до 50 страниц текста): Транскрибация аудио и видео, оцифровка PDF.

Приведение в удобную для бота структуру (FAQ, вопросно-ответные пары и т.д.).

Проверка актуальности и устранение противоречий в материалах.

Системная инструкция (промпты): Детальная проработка шагов диалога, учет стиля компании.

Тесты и корректировки для точной настройки сценариев.

Интеграция с CRM (например, amoCRM): Базовый тариф стоит 22 BYN в месяц .

. Ассистент работает во всех каналах, которые подключены к CRM; нет необходимости разрабатывать отдельные боты для каждого канала коммуникации.

Тестирование: Многократная прогонка базовых и нестандартных сценариев, отладка, устранение ошибок.

Обучение сотрудников: Мы не берем ежемесячную плату за техподдержку, вместо этого учим менеджеров и администраторов самим вносить корректировки в базу знаний. Если правки небольшие (добавить акцию или скорректировать диалог), делаем это бесплатно.

Дополнительные доработки

Если заказчик захочет расширить логику, добавить новые сложные скрипты или дополнительные каналы, оплата идет почасовая:

Разработчик: 25−30 $/час

Контент-специалист: 10−15 $/час

Если проект масштабнее — например, нужен многоагентный ИИ-ассистент с несколькими воронками продаж, разветвленными скриптами, обширной базой знаний (50+ страниц, множество файлов), — стоимость и сроки, естественно, будут выше.

Пример ROI для салона красоты

Рассмотрим кейс салона с 13 видами услуг. Один менеджер-администратор (зарплата ~1400 BYN), отвечает в Instagram и WhatsApp, работает 12-часовыми сменами, но реально занят около половины этого времени.

Исходная ситуация:

В день поступает 100 обращений . Администратор успевает ответить на 60%, оставшиеся 40% теряются или обрабатываются слишком поздно.

. Администратор успевает ответить на 60%, оставшиеся 40% теряются или обрабатываются слишком поздно. Кроме того, человеческий фактор: администратор может грубо ответить, забыть уточнить детали или не воспользоваться скриптом продаж. Это тоже ведет к потере клиентов.

Средняя конверсия в запись — 20−25%.

Что меняется с ИИ-ассистентом:

Ассистент отвечает 24/7, обрабатывая все 100 обращений.

100 обращений. Он не путается и вежлив со всеми, соблюдая заданные скрипты.

Конверсия в запись растет минимум на 20% и может доходить до +50%, так как ответы даются мгновенно, а часть диалогов спасается от потери.

Расчет дополнительной прибыли

Из 100 обращений в день ранее 40 терялись (не получали ответ вовремя или терялись из-за человеческого фактора).

терялись (не получали ответ вовремя или терялись из-за человеческого фактора). С ИИ-ассистентом все 100 обращений обрабатываются своевременно . Предположим, хотя бы 10 из «спасенных» 40 обращений в итоге записываются на услугу.

. Предположим, хотя бы из «спасенных» 40 обращений в итоге записываются на услугу. Средний чек: 70 BYN . Тогда дополнительные 10 записей в день = 700 BYN выручки.

. Тогда дополнительные 10 записей в день = выручки. За 22 рабочих дня в месяц это 700×22 = 15 400 BYN дополнительной выручки.

Стоимость диалогов

Допустим, у нас 40 дополнительных диалогов в день (именно тех, которые раньше не обрабатывались). Средняя стоимость одного диалога — 1.07 BYN. 40 диалогов x 1.07 BYN = 42.8 BYN в день; умножаем на 22 рабочих дня = 941.6 BYN расходов в месяц.

Чистая прибыль с дополнительных обращений

Чтобы получить приблизительную чистую прибыль, учтем условную рентабельность услуг. Предположим, маржинальность (учитывая оплату мастеров, материалы, налоги и прочие издержки) составляет 30% от выручки. Тогда:

Маржинальный доход с 15 400 BYN выручки = 15 400×0.3 = 4 620 BYN .

. Минус расходы на диалоги бота: ~ 942 BYN .

. Итого чистая прибыль = 4 620 — 942 = 3 678 BYN за месяц за счет «спасенных» клиентов.

При чистой прибыли ~ 3 678 BYN за месяц, стартовые 3 400 BYN (стоимость разработки ассистента) окупятся примерно за один месяц. Даже если объем обращений меньше или маржинальность ниже, проект зачастую окупается за 3−6 месяцев. Таким образом, ИИ-ассистент позволяет быстро и аккуратно подхватывать те обращения, на которые раньше не хватало времени или сил. Кроме того, он не портит настроение клиентам, не забывает детали и вежливо соблюдает скрипты, что дополнительно повышает конверсию.





Почему проекты с ИИ стоят так дорого, если использование языковых моделей дешевое?

Каждый этап проекта требует вложений:

Специалисты : руководитель проекта, аналитики, промпт-инженеры, контент-менеджеры (особенно при создании базы знаний), разработчики, тестировщики.

: руководитель проекта, аналитики, промпт-инженеры, контент-менеджеры (особенно при создании базы знаний), разработчики, тестировщики. Транскрибация и подготовка базы : оцифровка PDF, аудио, видео, структурирование информации, перевод в вопросно-ответную систему. Это один из самых трудоемких этапов.

: оцифровка PDF, аудио, видео, структурирование информации, перевод в вопросно-ответную систему. Это один из самых трудоемких этапов. Системные инструкции : грамотный промптинг — это не два слова, а многочасовая работа по созданию и тестированию сценариев.

: грамотный промптинг — это не два слова, а многочасовая работа по созданию и тестированию сценариев. Инфраструктура: аренда серверов, плата за API крупной языковой модели, безопасность и шифрование данных, регулярные обновления.

Поэтому под капотом любого ИИ-решения серьезная работа над базой знаний, промптами, интеграциями и постоянным тестированием. Но при разумном планировании и квалифицированной команде уже через несколько месяцев можно выйти на видимую экономию и рост выручки.

Воспринимайте AI-проект как инвестицию: при правильном внедрении ассистент не уходит в отпуск, не требует повышения зарплаты и не уходит к конкурентам. Он служит вашему бизнесу, помогая выигрывать в конкурентной гонке и повышая эффективность на каждом этапе взаимодействия с клиентами и сотрудниками.